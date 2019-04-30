Гороскоп на май 2019 для знака Рыбы: месяц полон приятных моментов в карьере и личной жизни

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Рыбы

Рыбы Фото: Сегодня

Насколько позитивным и благоприятным будет май 2019 для Рыб? Где им следует умерить свои амбиции, а в какой сфере поднажать, чтобы достичь желаемых результатов? Читайте подробный гороскоп на май 2019 для знака Рыбы.

Работа

Звезды рекомендуют Рыбам приготовиться к карьерному росту. Даже если вам е особо хочется в последний весенний месяц заморачиваться с развитием бизнеса, вас попросту засосет этот процесс, и деваться будет некуда. Все складывается как нельзя более удачно. Просто не сворачивайте с выбранного курса.

Финансы

Развитие бизнеса потребует значительных финансовых вливаний, так что особо шиковать в мае 2019 Рыбам не придется. Но и бедствовать вы не будете. Просто соразмеряйте свои расходы с поступлениями и не забывайте об откладывании средств на будущий летний отпуск. Все-таки отдохнуть вам захочется приятно и безбедно.

Здоровье

Рыбам в мае 2019 не стоит испытывать свой организм на прочность. Желание привести тело в норму перед летом не должно вымотать из вас все силы и соки. Интенсивные тренировки могут стать причиной обострения старых хронических болезней. Так что соблюдайте меру и не перетрудитесь в зале или на беговой дорожке.

Отношения

Общение нынешнего месяца будет вам особенно полезно для вашей работы, повышения уровня и профессионального роста. Так что старайтесь поддерживать отношения со специалистами разного профиля, завязывать новые знакомства и не терять связей с давнишними полезными людьми.

Любовь

В мае 2019 у Рыб есть все шансы сменить свой статус, вплоть до штампа в паспорте. Старайтесь больше уделять времени своей половинке, общаться, находить общие темы для разговора – это сближает и делает вас более родными людьми. Даже вопросы быта не смогут внести раздор в вашу идиллию.

Отдых

Как бы вам ни хотелось отдохнуть в мае 2019, наберитесь терпения и подождите до лета. Сейчас ваше присутствие необходимо и в решении рабочих вопросом, и в бытовой рутине. Так что расслабиться вы можете недолго и поверхностно – с пультом у телевизора или во время прогулки по парку.

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