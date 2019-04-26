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Гороскоп на май 2019 для знака Стрелец: вы сами способны изменить свою жизнь к лучшему

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Стрелец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:07
Стрелец
Стрелец
Фото: Сегодня

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет май 2019 для Стрельца? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на последний весенний месяц для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на май 2019 для знака Стрелец.

  • Работа

В мае 2019 Стрельцам сопутствует удача. Если есть возможность, заявите себя в конкурсе, не бойтесь конкурентов и будьте уверены в себе. Для тех представителей знака, кто находится в активном поиске работы, есть хорошие новости: ваше резюме попадется на глаза влиятельному человеку, так что ждите приглашение.

  • Финансы

Судьба подбрасывает вам шанс разбогатеть, если вы верите в счастливый случай, лотерею или свою фортуну. Тогда для начала хотя бы купите лотерейный билет. И не отказывайтесь от какой-то авантюрной идеи, прежде чем взвесите все риски. А основной источник дохода стабильно пополняет ваш счет в банке.

  • Здоровье

Переменчивая погода в мае 2019 может преподнести сюрприз в виде простуды или насморка. Так что постарайтесь беречься от сквозняков и соблазнительного стакана холодного лимонада в жару. А лучше всего будет заняться укреплением иммунитета, насыщением витаминами и здоровым образом жизни.

  • Отношения

Не давайте волю своим эмоциям, иначе вам не избежать конфликта со значимыми людьми, который подпортит ваш статус. Да и отношения со старыми друзьями из-за этого могут сойти на нет. Если вы цените дружбу, выбирайте между сиюминутным взрывом недовольства и необходимостью промолчать.

  • Любовь

Вы влюбились? Не спешите терять голову, если в ней остались еще хоть капля здравого и холодного рассудка. Чувства скоротечны, а вот их надежность проверяется не одним днем и не только букетами и конфетами. Если вы сумеете пройти испытание временем и расстоянием – тогда это ваш человек.

  • Отдых

Если вы хотите каких-то приятных перемен в жизни, сами начните их осуществление. Это может быть ремонт жилья, перестановка мебели, смена интерьера, покупка новой одежды, пересмотр имиджа. Главное начать, а дальше вас уже просто не остановить. Но вы будете довольны и полны энтузиазма.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

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