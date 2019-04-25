Гороскоп на май 2019 для знака Весы: отличное время для отдыха и релакса

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Весы

Весы Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на май 2019 обрадует или озадачит представителей знака Весы? В каких жизненных сферах стоит максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на май 2019 для знака Весы.

Работа

В мае 2019 Весы смогут похвастаться успехами в сфере работы и бизнеса. Ваши планы и задумки окажутся верными, и благодаря этому вы намного опередите конкурентов. Не расслабляйтесь и действуйте в том же направлении, не обращая внимания на критиков – это они от зависти. Укрепите свою команду специалистами.

Финансы

Доходы этого месяца у Весов всецело будут зависеть от умения этого знака применить свои знания на практике. Возможно, от вас еще потребуются капиталовложения в собственное развитие – не экономьте на знаниях, они вам еще пригодятся.

Здоровье

В мае 2019 у обычно уравновешенных Весов могут возникнуть необъяснимые перепады настроения то в одну, то в другую сторону. На самом деле все вполне объяснимо: вы устали, и пора дать организму возможность полноценно отдохнуть. Воспользуйтесь грядущими выходными, смените картинку перед глазами.

Отношения

Ваша рассеянность и неспособность сосредоточиться приведет к тому, что людям будет сложно с вами общаться. Им придется по несколько раз повторять свои советы или просьбы, прежде чем вы на них отреагируете. Это может нравиться далеко не всем. Так что будьте готовы к непониманию со стороны окружающих.

Любовь

Развитие новых отношений стопорится из-за неразрешенных вопросов прошлого. Следует сначала расставить все точки со старым партнером, а уже затем позволять чувствам вас окрылить с чистого листа. В семьях, где все стабильно, наблюдается полный штиль, гармония и взаимопонимание. Но вы рискуете заскучать.

Отдых

Отдых, отдых и еще раз отдых! Он необходим Весам, чтобы прийти в состояние равновесия и вновь поймать утраченный баланс. Основным способом релакса в этом месяце можно назвать новые впечатления и перемещения, смену окружающей обстановки, картинки и лиц.

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