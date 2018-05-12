Гороскоп на неделю:

Гороскоп на неделю с 13 по 20 мая для всех знаков зодиака составила астролог Любовь Шехматова

Гороскоп на неделю: ОВНЫ

Мир сейчас воспринимается через призму собственных возможностей и ресурсов. Стремитесь к объективности, возможно вы скромны и недооцениваете себя на фоне партнеров. А зря. Ведь на самом деле обладаете высокими творческими способностями, талантами, деловыми навыками, которые нужно с максимальной пользой реализовывать и зарабатывать деньги. Прежде всего в профессиональной сфере. И не комплексуйте по поводу трудностей в бизнесе, вы их преодолеете! Вдохновенная работа, это не каторга, а кузница, где куется профессиональная броня на будущее. И где потом вас никто не "подсидит". Если начальство прессингует, ограничивает в привилегиях, не бунтуйте, "за битого двух небитых дают". Стремитесь к разнообразию, активно общайтесь с людьми, благодаря интеллектуальному шарму удастся привлечь сторонников, завязать выгодные контакты.

Гороскоп на неделю: ТЕЛЬЦЫ

Это неделя духовного преображения и внутренне вы готовы сделать прыжок на высшую ступень совершенства! Позаботьтесь о внешности, возможно надо похудеть, приобрести модный туалет, изменить прическу? Сейчас вы ассоциируетесь с куколкой, из которой рождается красивая бабочка, выпархивая навстречу солнцу добра и любви. На карьерные педали не нажимайте, все вхолостую. Здесь достигли совершенства (как специалист) и движетесь пока на "автопилоте". Залог личного счастья – семейное благополучие, гармоничные брачные отношения. Туда направляйте огонь сердца, материальную заботу. И старайтесь поддержать суженых, они должны обустроить карьеру, вырасти профессионально, дать толчок бизнесу. Кстати, вы большие умницы, прозорливы, изобретательны, поэтому "конвертировать" свой интеллектуальный талант удастся с плодотворным результатом. Если что- то хочется приобрести, не отказывайте, себе в этом. Удачные дни для покупок: 16-17 мая. Контакты с Близнецами, Львами самые продуктивные.

Гороскоп на неделю: БЛИЗНЕЦЫ

Вы неотразимы, общаться, быть рядом – одно наслаждение, очаруете с ходу собеседника! Если допекает жажда новых знаний, это знак, что ваш умственный багаж оскуднел и требует подпитки. Желание расширить свои познания, "откопать" информацию для духовного развития – есть прогрессивным запросом души. И вы здесь "ас", интуитивно отроете "перлы" истины. Это неделя "генеральной стирки" через принятие и прощение за прошлые ошибки. Прощайте обидчиков, тогда и вам простится. Стремитесь к сочувствию и добродетелям в любых болезненных ситуациях, иначе распахнуть крылья духовной эволюции не удастся. А надо! Вы на пороге новой жизни. Занимайтесь благотворительностью. 16-17 мая – удачные дни.

Гороскоп на неделю: РАКИ

В дружеской сфере – "перезагрузка", здесь предстоит отсеять зерна от плевел, чтобы в будущем траектория судьбы была счастливой. Сейчас вы вышли на пик социальной активности, где следует иметь дело с людьми близкими по духу и которые прежде всего должны удовлетворять ваши интересы. А кто противодействует, ставит палки в колеса, тех бунтарей следует обходить стороной. Однако в социуме вы, как рыба в воде, тактичные, элегантные, умеете дать практические советы, тонко чувствуя настроение публики. В нужный момент "подыграть", поэтому круг достойних друзей повезет расширить. Отнеситесь серьезно к новым знакомствам и развивайте романтические отношения в ключе самоотдачи. "Дежавю" на любовном фронте продолжается.

Гороскоп на неделю: ЛЬВЫ

Оглянитесь назад, сейчас идет "девальвация" духовных ценностей, вам следует переосмыслить все, отбросив то дорогое, что себя отжило и настроить свой камертон на новые прогрессивные вибрации. Возможно сели не в свои профессиональные сани, работа наносит вред здоровью, или вообще занялись не тем бизнесом, и сейчас следует его откорректировать, изменить специализацию. "Какая моя миссия, где можно реализовать природный дар"? Вот основная задача, требующая срочного решения. Дерзайте, все получится. Ведь вас все любят, домочадцы боготворят, поэтому можете в критический момент всегда рассчитывать на их сильное плечо.

Гороскоп на неделю: ДЕВЫ

Движение – это мощный жизненный акумулятор, не обростайте мхом на одном месте, это усилит депрессию. Путешествуйте, меняйте обстановку, встреча с другими обычаями, культурой принесет сюрпризы, наполнит положительными впечатлениями и в конце концов кардинально повлияет на жизненную философию. Ваше мировоззрение изменится к лучшему, душа расцветет благочестием. В этом году чистота внутреннего мира является судьбоносной задачей, поэтому уделите основное внимание духовным практикам. В профессиональной сфере все прекрасно, желательно закрутить любовный роман с работой, или коллегой (совет мужчинам Девам), и ваш бизнес пойдет вверх. Трудяга вы неутомимый, но в этом году судьба запрещает перегружать себя, иначе подорвете здоровье. На масштабную помощь подчиненных тоже не стоит рассчитывать. Если занимаетесь левыми заработками и это напрягает, бросайте!

Гороскоп на неделю: ВЕСЫ

Пришла пора моральной и материальной расплаты, неотложного выполнения долговых обязательств. Не огорчайтесь, а радуйтесь, все закономерно, то, что было взято когда-то в кредит, придется вернуть. Лимит исчерпан. Рассчитайтесь с должниками, тогда и вам судьба вернет все, что задолжала! Прежде всего через друзей, которые стали компаньонами по бизнесу. Впрочем в этом году вы богачи, каждый (как вареник в масле) достиг пика материальных доходов, в зависимости от деловых, творческих навыков. Наполняйте казну, но не скупитесь, делитесь с нуждающимися – ведь избыток благ предназначен другим. На друзей молитесь, и сами не подкачайте в роли друга, ибо ваше процветание в их руках. 16-17-удачные дни.

Гороскоп на неделю: СКОРПИОНЫ

В этом году у вас в жизни все взлеты и падения по максимуму. Любую чашу – горькую или сладкую – предназначено испить до дна. Нынешняя кульминационная задача – объединиться с конкурентами, компаньонами на фоне общих интересов и вместе дружно сотрудничать ради продуктивного результата в бизнесе, карьере. Уверенно рулите! Рядом с вами (мудрыми, влиятельными, опытными) в одной упряжке должны шагать лица высокой нравственной "закваски". А кто из партнеров (и брачных тоже) не вписывается в требования судьбы (рушит семейный кров), должны сойти с орбиты. И не жалейте, то балласт, который препятствует развитию! Вам нужен образцовый семьянин и хозяин в доме!

Гороскоп на неделю: СТРЕЛЬЦЫ

На службе – грядут пертурбации, условия труда меняются, дополнительных полномочий прибавится. Не превратитесь ради денег в трудоголика: механическая работа вредная, огрубляет эмоции, заземляет душу, что грозит потерей здоровья. Стрессовые переутомления (предостережение тем, кто подрабатывает на стороне), противопоказаны! Нужен творческий подход к работе, труд – это высокое искусство.

Главное не дать эгоистическим желаниям разрушить гармоничную атмосферу сотрудничества. Никому не завидуйте! Сейчас зависть черная. Ваш ориентир -высокие благочестивые намерения, соблюдение юридических, духовных законов во всех сферах бытия. И активное участие в благотворительных акциях. Если действия партнеров (деловых, брачных) резонируют с личными действиями – это замечательно. Вы на коне!

Гороскоп на неделю: КОЗЕРОГИ

Хватит депрессировать, жизнь – это спектакль, где вам следует плясать под чужую дудку. Одеть маску, вжиться в роль и там остаться. Собственные правила здесь не срабатывают. Удовлетворяйте посторонние нужды, "розкошеливайтесь", чтобы осчастливить других. Любите всех, кто рядом, учитесь быть достойным другом, брачным спутником. Дружба – источник благодати. Супружеским парам не следует плакаться, избранники вас любят. На службе успешная полоса, поддерживайте гармоничный микроклимат в коллективе, трудитесь с удовольствием, заводите амурные интрижки (касается мужчин). И помните: в этом году вас сведет с ума и преобразит настоящая высокая любовь. Готовы прыгнуть в тот водоворот с головой?

Гороскоп на неделю: ВОДОЛЕИ

Семейные проблемы идут штурмом, требуя реорганизации, бьют по психике, лишая равновесия. Все, что происходит в личной жизни, неподвластно вашей воле, пожинаете заслуженное. Нынешний год несет предопредленные события, где пальму первенства нужно отдать партнеру. Пускай рулит, у него реванш самоутверждения и расцвета. Дайте шанс ему стать лучше, побороть плохие привычки. Вертикаль "отцы-дети", на работе "начальник-подчиненный" наэлектризованная до предела, придерживайтесь везде субординации, чтобы не навредить отношениям. Ваше золотое правило – идти везде на компромисс, воспитывать всех не кнутом, а пряником, проявляя игривость, привлекая веселый юмор. Любая конфронтация, ультимативность – губительна. 14-15 мая кризисные дни.

Гороскоп на неделю: РЫБЫ

Вы неутомимая пчелка, что капля по капле собирает нектар в соты, получая максимум пользы от встреч, знакомств, ситуаций, ведь они не случайны и в перспективе сыграют положительную роль. Всесторонняя осведомленность, любознательность – залог коммуникабельности в коллективе, возможность решить сложные рабочие проблемы.Здоровье тоже улучшится, работа сейчас ваш лучший целитель. Не бездельничайте, беритесь за любые задания, от вас нужен конкретный качественный результат. Станьте "скорой помощью" тем, кто страдает. Если кто-то заблудился в дебрях бездуховности и требует наставника, вы прекрасно выполните роль гуру. В домашней обители мир и согласие, наслаждайтесь семейной идиллией и будьте счастливы! Друзей берегите.