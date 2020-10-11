Гороскоп на неделю 11-17 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 11-17 октября для всех знаков зодиака

В начале недели многие знаки зодиака почувствуют приподнятость настроения, бодрость духа и позитивный настрой. Нам будет казаться, что мы полны сил, все можем, на все способны.

Гороскоп на неделю

С середины недели установится мир и благоденствие, захочется спокойствия и умиротворения. Люди становятся более деликатными, приятными в общении, неконфликтными и легко идут на уступки.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Овна

Для Овнов предстоит насыщенная событиями неделя. Вы активны и целеустремленны. Вы не только стремитесь, но и понемногу приближаетесь к реализации своих планов. Для вас не составит труда процесс руководства над людьми. В начале недели ждите множество полезных знакомств, а в конце – расставания.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Тельца

Тельцов ожидает достаточно напряженная неделя. Даже спокойные прежде сферы вашей жизни взбаламутит хаос. Вам придется решать навалившиеся проблемы по мере их поступления – а это будет, увы, нередко. Начало недели неблагоприятно для профессионального роста. Зато в конце – ждите приятного знакомства.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Близнецов

Близнецам следует быть более скрытными и держать свои планы при себе, чтобы их не присвоили ваши конкуренты. Во вторник не принимайте серьезных решений, лучше несколько раз продумайте и взвесьте все за и против. Конец недели обещает быть активным во всех сферах – не пропустите свой звездный шанс.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Рака

Для Раков следующая неделя может принести недоразумения и размолвки в общении с близкими людьми или родственниками. Вам следует не просто упрямо гнуть свою линию, а сообща конструктивно разобраться в вопросе. Прислушивайтесь к своей интуиции – вы способны быть проницательными. Берегитесь травм на выходных.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Льва

Львам следующая неделя обещает много новых полезных встреч, знакомств и впечатлений. Во время общения с партнерами и коллегами постарайтесь держать себя в руках, проявлять больше внимания и сговорчивости к другим людям. В середине недели возможен приятный романтический вечер. Вы сами способны управлять своим настроением.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Девы

Для представителей знака Дев следующая неделя будет неоднозначной. Если вы испытываете неуверенность в собственных силах, то это мгновенно негативно отразится на ваших делах и работе. Поэтому гоните свои сомнения прочь – у вас все получится. На выходных ждите новых романтических отношений.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Весов

Для Весов предстоящая неделя будет наполнена положительными эмоциями, встречами, общением и знакомствами, причем во всех форматах. К вам потянутся старые знакомые, с которыми по каким-то причинам была прервана связь. В выходные не стоит посещать людные мероприятия, лучше отправляйтесь на природу.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Скорпиона

Скорпионам на следующей неделе звезды обещают весомую помощь в ваших делах от родственников или близких людей. Не отказывайтесь от протянутой руки – это от чистого сердца. Середина недели – удачный период для решения сложных вопросов, а также в азартной игре. Выходные посвятите самообразованию.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Стрельца

Стрельцы, скорее всего, большую часть следующей недели проведут в поисках любви и счастья или налаживания уже состоявшихся отношений. Велика вероятность встретить свою половинку в какой-то из выходных дней. В начале недели следите за своими словами и поведением, чтобы не вызвать насмешки у окружающих.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Козерога

Козерогам на следующей неделе следует прислушиваться к советам близких и знакомых людей. Так вам будет проще оценить события и ситуации, которые складываются вокруг вас. Не стоит отвечать агрессией на негативное отношение к вам. Конец рабочей недели обещает быть напряженным – держите себя в руках.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Водолея

На следующей неделе Водолеям следует внимательно анализировать происходящие события. На работе проявляйте сдержанность и дипломатию, особенно в четверг. В личных отношениях намечаются неприятности, которых можно избежать совместными усилиями, к примеру, провести время вместе с любимым человеком.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Рыб

На предстоящей семидневке Рыбам придется приложить усилия, чтобы чувства не одержали победу над разумом, и в результате вы не наделали глупостей. В начале недели не наговорите лишнего – проще держать язык за зубами. Отнеситесь внимательно к поступающим предложениям, чтобы не пропустить свою выгоду.

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