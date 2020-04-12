Гороскоп на неделю 12—18 апреля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 12—18 апреля для всех знаков зодиака

Неделя кризисная, наполнена неизбежными событиями (для многих с фатальным крахом). Не стремитесь за чужой счет разбогатеть, достичь благоденствия. Таким образом вы нагло берете ресурсы из будущего – расплата со штрафными санкциями неминуема.

Чтобы достичь гармонии с собой и окружающим миром, предстоит избавиться от тотального влияния прошлого, распрощаться с единством власти и капитала, искоренить потребительство, своекорыстие, укротить зашкаливающие амбиции.

А самое главное, возвыситься над земными нуждами и утолить запросы духа, наладить альтруистическую задушевную взаимосвязь друг с другом. Человечество – это одна семья. Мы должны снять розовые очки и осознать, что становимся беззащитными и страдаем из-за своего эгоистического мировоззрения, стяжательства, то что вчера приносило пользу (на первый взгляд), сейчас оборачивается против нас. Ибо войти в светлое завтра, обрести новые цели без осознания ошибок и закрытия долговых "хвостов" нельзя. Во Вселенной все справедливо.

16-17 апреля высокая вероятность дорожно-транспортных аварий, запуска разрушительной ложной информации.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 12-18 апреля для Овна

Жизнь прекрасна, бурлит весенним половодьем, энергопотенциал зашкаливает, требуя оптимальной самореализации. Впрочем, ситуации недели призывают научиться вовремя ставить границы своему индивидуализму, чтобы не перегорели "предохранители". Никто не запрещает вам самовыражаться и быть самостоятельными, но это стремление должно иметь четкие пределы и не провоцировать людей на противодействия – как дома, так и на работе. Добросовестно выполняйте взятые ранее обязательства, никого не подводите.

Профессиональная сфера нынче вам не подвластна, здесь события разворачиваются по предопределенному сценарию (до 7 мая). Приспосабливайтесь, делая ставку на семью. И непременно контролируйте свою речь, не вешайте никому лапшу на уши, язык нынче враг. А молчание — золото. Будьте внимательны с важными документами, проверяйте на достоверность любую информацию. Здесь орудует лукавый, искушая вас стать транслятором "дезы" с соответствующими негативными последствиями.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 12-18 апреля для Тельца

Вам целесообразно находиться в тени, где правят законы "причина- следствие". Мощную энергию придется реализовывать в тисках принудительных обстоятельств. Спокойно, без бунтарства и нареканий выполняйте то, что от вас требуется, решайте чужие проблемы, а параллельно делайте выводы над ошибками, допущенными в прошлом, моделируйте в мечтах красивое будущее – ему суждено материализоваться.

В материальном плане все нормально, трудитесь с творческим рвением, оберегая профессиональное реноме. Начальство сейчас очень требовательное, строгое, и вам спуску не даст за малейшие деловые промахи.

Нынче идет трансформация старых взглядов, догматичных убеждений, они себя отжили, а поскольку вы (благодаря самообразованию) стали умнее, обрели багаж новых знаний, теперь им определено стать платформой для формирования новой жизненной философии.

Внимание болтунам: любая красивая ложь, тайные заговоры могут аукнуться неприятностями, поэтому не плетите интриг, никому не доверяйте сокровенных секретов, прячьте свою подноготную от назойливых любопытных людей.

И заботьтесь о здоровье, его залог – красивая гармоничная атмосфера.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 12-18 апреля для Близнецов

Идет коррекция будущего с "перезагрузкой" на профессионально-материальном поприще. Сосредоточьтесь на дружественной сфере, проявляйте активность в социуме, это место оптимальной самореализации и популярности. Именно через друзей, знакомых, партнеров придет удача, дорожите и уважайте их! Очаровать своим обаянием удастся с ходу, только не стоит ссориться из-за денег. Если вы единомышленники, смотрите на мир в одном направлении, имеете общие духовные интересы, никакие преграды вместе не страшны. Одолеете любые вершины.

Главное – избегать неоправданных рисков, в моменты, когда хочется что-то приобрести, реализовать задуманное. Полагайтесь на собственные ресурсы, если вас в чем-то ограничивают, так надо, не просите, не пытайтесь никого насильно раскошелить. Иначе потеряете намного больше (до 7 мая). Если попали в экстремальную полосу, это неизбежный урок судьбы, который нужно пройти

Язык вовремя прикусывайте, чтобы не сболтнуть что-то лишнее. Соблазнить красивыми речами вы умеете, но сейчас это делать противопоказано. И сами не верьте тем, кто расточает похвалу, комплименты.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 12-18 апреля для Рака

В профессиональной сфере динамическая пора, тут ваш неиссякаемый источник жизненной энергии, возможность творческой самореализации, здесь заработаете бонусы для дальнейшего карьерного роста. Конфронтация усилится.

Укрепляйте свои позиции, демонстрируя ответственность и деловое мастерство, прежде всего руководствуясь собственными интересами. Чаще общайтесь с руководством. Старых конкурентов не обскакать (до 7 мая), с ними нужно ладить, уметь договариваться и мирно сосуществовать в трудовом коллективе.

Рулите смело и уверенно к поставленной цели, даже если вам ставят палки в колеса. Именно дерзким Ракам, которые борются за место под солнцем, будет сопутствовать удача. А те, кто пасует, выбросив белый флаг, будут с позором нокаутированы.

Тема брачного развода очень актуальна, вышла на финишную магистраль, пока все в ваших руках…

Речь контролируйте, проверяйте всю информацию, словесные ляпсусы – это козни нечистого. Будьте начеку, рискуете запятнать профессиональный имидж.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 12-18 апреля для Льва

"Раскрутка" публичного имиджа в разгаре, популярность в социуме на высоте. Впрочем, слово не воробей, рекламируйте свои достижения и хвастайтесь осторожно (следите за реакцией окружения), и только там, где вас понимают, симпатизируют. Не поддавайтесь фейкам, информационным вбросам (козни нечистого). Самовлюбленные нарциссы спровоцируют волну раздражения. Насильно мил не будешь, вовремя уходите с подиума.

На работе горячая пора, трудитесь с присущим вам прагматизмом, а материальная заинтересованность станет отличным горючим в топке трудового энтузиазма. Опирайтесь на давних коллег, приятелей, знакомых, они сведут с нужными людьми, дадут мудрый совет, сделают протекцию. Но переутомляться запрещено! Вовремя отдыхайте, психологическая релаксация – святая святых. Малейшая нервотрепка – это путь к болезням.

Личные отношения вступили в длительную фазу тяжелых испытаний на зрелость в партнерском союзе. Приготовьтесь: ваш партнер может стать непримиримым упертым оппозиционером, на которого нет смысла злиться, ведь он превращается в зеркало, ярко показывая качества вашего характера. Если коробит от плохого поведения, значит, искореняйте те черты в себе. Подобное притягивает подобное. Развод проблему не решает.

Кстати, у него на все должно быть свое непреклонное мнение, сформированное опытом разных ситуаций, которое не поддается вашему влиянию.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 12-18 апреля для Девы

Как найти золотую серединку и удержаться на плаву "свои-чужие" интересы? Задание ответственное. Да, вы зависимы от чужих ресурсов и призваны играть за правилами компаньонов, чтобы не разрушить фундамент сотрудничества. Не ставьте телегу личных желаний впереди лошади и берегите, как зеницу ока, свой авторитет.

Многие вас боготворят, не провоцируйте их на разочарования! Счастье в любовном тандеме зависит от совместных усилий, где амбициям нет места. Если ваши влечения напрочь остыли и нет сил их активировать, не комплексуйте, та "атрофия" не смертельна, после 7 мая лед чувств тронется. У многих старые любовные связи уйдут навсегда или трансформируются на новый лад.

Будьте осторожны в дороге, за рулем, сфера "купи-продай" прельщает, но есть опасность необратимых "пролетов". Избегайте долгов, взяточничества, коррупционных схем, не давайте взаймы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 12-18 апреля для Весов

Идет экзамен на умение создавать деловые союзы, сотрудничать с людьми, жить в гармоничном браке. А поскольку вы талантливый дипломат от природы, поэтому способны гармонизировать самые сложные взаимоотношения и шагать в ногу с партнерами. Они сейчас сильные, влиятельные, вынуждают вас танцевать под свою дудку.

Оптимальный путь – подружиться, позаимствовать их опыт и дружно двигаться к поставленной цели. Вам нужно совершенствовать профессиональное мастерство, а партнерам заниматься семейными делами, благоустраивать быт.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 12-18 апреля для Скорпиона

Вам предстоит активно трудиться, черпайте воодушевление в любимой профессии и зарабатывайте деньги. Если добавляют полномочий, заданий, не отказывайтесь, вы пламенный трудяга, осилите воз нагрузок!

Коллег в трудовом коллективе не обижайте, здесь строит козни лукавый, провоцируя вас на обманы, ложь, осуждения. В деловых союзах руководствуйтесь практическими интересами, внедряя оригинальные идеи.

Сейчас личные убеждения кардинально меняются, способствуя расширению философского кругозора. Зерна накопленных знаний прорастают всходами мудрости. Не стоит никому навязывать собственные взгляды, они слишком прагматичны, прислушивайтесь к чужим наставлениям, подсказкам. Задушевность, чуткость, заботливость о других – вот пропуск в успешное будущее.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 12-18 апреля для Стрельца

Жизнь для вас – это увлекательная игра, где призы ждут созидателей и тех, кто умеет сделать человечество счастливым. В глобальном смысле. Не эгоистов, что ищут кайф для себя, забавляются в ущерб другим.

Вы несете мощный заряд сконцентрированной энергии, и если не промахнетесь с целью, все детально просчитаете – свернете горы. Угождайте другим, заботьтесь о семье, инвестируйте ресурсы в благие дела ради счастья других. Не скупитесь, больше отдадите, больше получите. Форс-мажорные ситуации пойдут на пользу, ваш судьбоносный маршрут нынче пролегает через сферу риска (до 7 мая). Балансируя на краю, вы духовно развиваетесь.

За речью следите, ибо рискуете наговорить лишнего, извратив истинную картину вещей.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 12-18 апреля для Козерога

Личная жизнь интенсивно бурлит, начинается новый этап взаимоотношений в браке, с деловыми компаньонами, родителями, домочадцами. Если быть генералом в семейном гарнизоне по нраву (это родная стихия), будьте начеку, контролируйте язык – тут лукавый строит козни, пытаясь поссорить с родными.

Личный имидж требует модернизации. И здесь нужно срочно избавляться от плохих привычек, зависимостей, наводить порядок во внутреннем мире, наполняя его добродетелями. Ведь вам нужно обрести достойную пару, это трамплин для эволюционного роста, а без внутренних трансформаций это сделать нельзя.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 12-18 апреля для Водолея

Траектория вашей судьбы проходит через динамичную сферу коммуникаций, откройте сердце навстречу просто знакомым, друзьям, общайтесь, обменивайтесь опытом, обогащайтесь актуальной информацией, везде проявляйте любознательность, и силы забьют фонтаном.

Вас должно интересовать все, что происходит в мире и рядом у соседа. Жизнь – это школа, где каждый фрагмент есть уроком. Трудолюбивых Водолеев, хватающихся за все, ждет удача, а те, кто сачкует, сами себя ограничивают в развитии.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 12-18 апреля для Рыб

Жизненное "депо" переполнено мощной энергией, требующей безотлагательной самореализации. Самое время зарабатывать и тратить (не прозевайте выгодное предложение). Но один в поле не воин, продуктивный результат будет только в надежном союзе, деловой команде.

Рядом с вами сейчас благородные влиятельные друзья (из прошлого), на них полагайтесь, не подведут, дружба святая святых. Но заниматься следует тем, что нравится, творчески вдохновляет, насиловать себя нелюбимым делом нельзя. Отсутствие счастья даже в мелочах тормозит ваш духовный рост.

Прочь угнетающие проблемы, весна буяет, жизнь прекрасна, радуйтесь лучам солнца, щебету птиц, аромату цветов, наполняйте душу утонченными вибрациями, повышайте энергопотенциал.

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