Гороскоп на неделю 12-18 января: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 12 по 18 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

События недели предначертаны Свыше, вне нашего контроля. Все, доныне скрытое, красиво завуалированное, стало явным, маски сорваны. Дальше так продолжаться не может…

Хотя прагматичное прошлое (многолетнее) упрямо соревнуется с будущим, пытаясь удержать свои позиции. Но увы, это уже балласт. Отпускайте былое, ставьте точку, не оглядываясь назад.

Прогресс неумолим и требует тонко ощущать пульс времени, где лидируют не земная выгода, а душевные ценности.

Будьте внимательны к внешним ситуациям и собственным реакциям, прислушивайтесь к ощущениям. Космический "навигатор" требует переключиться с рациональных интересов на глубинные чувства.

Эволюционирует тот, кто стремится к душевному богатству. Проявляет милосердие, заботу о близких, родных, тонко ощущает психологическое настроение окружающих. А тот, кто упрямо защищает свои меркантильные позиции, одержим материальными благами, властными амбициями, ищет везде выгоду, привилегии – терпит фиаско в духовном развитии.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января для Овна

Судьба испытает на прочность ваши семейные и брачные узы. Если вспыхнет конфликт, ищите компромисс, погасите пламя гнева жертвенной любовью, уступчивостью, не бросайтесь сгоряча обидными словами. Вы должны пережить этот кризис и сохранить хорошие отношения. Продемонстрировав пример добропорядочного щедрого семьянина, родителя, партнера.

На профессиональном поприще дежавю, идет закрытие отработанного. Старайтесь ладить с руководством, сотрудниками. Если высокий бос "страдает" самодурством, это его проблемы. На рожон не лезьте, избегайте столкновений, чтобы не "заразиться" той инфекцией. Тогда сохраните отличное служебное реноме, выиграете в материальном плане.

Главное – хорошая солнечная погода в родном доме!

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января для Тельца

Сохраняйте нравственную чистоплотность, блюстите моральный облик. Взращивая добродетели в душе, вы привлекаете на тот Божественный свет достойных людей, которые отлично вписываются в ваш внутренний мир.

Если с коллегами по работе возникнут "терки", это не случайно, а результат прошлых ошибок, профессиональных недоработок, служебных "несостыковок", нарушений графика работы. Гармоничный микроклимат в коллективе – святая святых. Будьте дисциплинированны, учитесь, повышайте образовательный уровень, и обязательно налаживайте психологический контакт с окружающими. Тельцы – всезнайки будут пользоваться самой большой популярностью и уважением, заработают карьерные бонусы.

Личное мнение в критические моменты высказывайте смело и открыто, давайте отпор чужим прагматичным манипуляциям, критике. А когда это делать – подскажет душа, отдайте чувствам швартовы, и не ошибетесь!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января для Близнецов

Желание любить и быть любимыми, увы, разобьются о преграды непонимания, усугубив чувство тревоги, растущего, как на дрожжах. Крепитесь и не падайте духом, все уладится и ваша страсть запылает взаимным огнем. Избегайте материальных притязаний. Да, сейчас вы зависимы от чужих ресурсов, требований, сумеете их удовлетворить, хитро подыграть, укротив амбиции, победите. Большой триумф складывается из маленьких поражений, убытков. Главное, не накапливать внутри чувственную неудовлетворенность.

На трудовом поприще высокая динамика, хотите улучшить материальный статус, работайте не спустя рукава, а с творческим огнем. Бездельничать – проворонить драгоценные возможности, любите свое дело (профессию), здесь источник созидательного вдохновения. Если с кем-то в контрах – маневрируйте. Ваша задача – недругов, конкурентов превратить в союзников.

Рак (21 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января для Рака

Как не пустить на дно семейный корабль? Задание не из легких, и все же оно решаемо. Рулите по очереди, не предъявляя необоснованных претензий друг другу, ориентируясь на маяк под святым именем "Любовь". Судьба еще "экзаменует" на умение жить в паре. Самоконтроль эмоционального цунами должен быть самым жестким, чтобы не смести все на своем пути.

Одиноким самое время заняться поисками супружеской половинки. Подходите с земными мерками, для полной гармонии вам нужен спутник разумный, прагматичный, твердо стоящий на ногах, с железным самообладанием, не склонный к эмоциональным экзальтациям. В любом случае "вакансия" заполнится тем лицом, до уровня которого вы духовно доросли на данном этапе. Если это партнер из прошлого –вполне нормально. Последнее слово за вами.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января для Льва

На социальном подиуме антракт, занавес опущен. Осторожно открывайте людям душу, не спорьте, не критикуйте, это раздражает. Стремление быть на коне впереди воплощайте на работе, но вовремя тормозите. Чтобы вас не навьючили дополнительными обязанностями и заданиями. Где идет чистка Авгиевых конюшен. Пускай это трудовое бремя тянут другие. Много вкалывать, переутомляться – вредить здоровью.

Сейчас от вас требуется не количество, а качество. Саботаж судьбой одобряется, юлите, хитрите, если чувствуете, что не по силах. С левыми подработками тоже придется "завязать", чтобы сохранить энергию для поддержания здоровья, осваивайте инновационные технологии, они прекрасно облегчат вашу деятельность.

Скрытый фронт бытия – судьбоносный, держите руку на тайных рычагах влияния и умело рулите с пользой для всех. Шарлатанов и обманщиков, которые попали в ваши сети, не прикрывайте, а подвергайте публичной воспитательной "порке".

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января для Девы

Сейчас на романтическом подиуме дежавю, возвращаются старые связи, прошлое воскресло, требуя вас отдать долг чувствами. И поставить точку. В результате лица, с которыми отношения исчерпали себя, отсеются, освободив место тем, кто нужен в будущем.

Раскошеливайтесь, развлекательный фейерверк в разгаре, поэтому не жалейте денег ради собственных удовольствий, впрочем и о сюрпризах для близких не забывайте. Щедрость, жертвенность, милосердие – блестящее подтверждение личной любви к ним. Если нужна "пища" для тонизирующих ощущений, вы ее найдете, но учтите, там сладость впечатлений смешалась с горечью неприятных эмоций. Деваться некуда – поглощайте – в любом случае этот опыт пополнит сокровищницу духовного развития.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января для Весов

Придерживайтесь баланса между трезвым рассудком и пламенными эмоциями, иначе рискуете нарушить субординацию "начальник-подчиненный", "родители-дети", "муж-жена".

Здесь нужен жесткий самоконтроль, чтобы поддерживать хорошие отношения в семье и не навредить рабочим делам. Карьерный демарш на первом плане. Если вы с начальством на одной психологической волне, чудесно, все пойдет хорошо.

"Заземляться" следует не на работе, а в семье, подстраиваясь под домочадцев, решая бытовые, жилищные проблемы. Здесь идет завершение Родовых кармических программ, требуя от вас невероятных прагматических решений и материальных вложений.

Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января для Скорпиона

Если вами руководит стратегический расчет, практицизм и корысть – это путь регресса. Да, опыт приобретен ранее отличный, здесь вы превзошли себя, включайте автостоп. Тонкость мировосприятия, умение резонировать с чувственным миром других людей, освоить искусство психолога – вот что требуется на данном этапе, чтобы не сбиться с правильного пути развития. Не стоит искать в чем- то пользу, выгоду, это тупик. Ориентируйтесь на душевные импульсы, они истинные и вдохновляющие к правильным действиям.

Иначе рискуете воспринимать мир в искаженном свете, заблуждаясь, где иллюзии, а где реальность. Пересмотрите свои убеждения, освободитесь от шлаков прошлых ошибок, ляпсусов, наедине с собой (в отшельничестве), устроив генеральную уборку в душевном храме.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января для Стрельца

Жить в удовольствие очень хочется, но, увы, покутить на полную катушку не удастся. Судьба выставила ограничители на траты. Затяните пояса, сейчас поощряется экономность и бережливость. Неделя богата интересными сюжетами, если вокруг вас вскрылось много тайн, экстрим тонизирует дух, все идет замечательно.

Из глубины прошлого всплывет много ценной информации. И желаний, многим и которых не суждено реализоваться, поскольку они уже не актуальны. Или слишком эгоистичны. Ориентируйтесь на чужие пожелания, интересы, если им нужна ваша душевная забота, опека, идите навстречу, поддержите жаждущих.

Если отношения с друзьями, подругами, кардинально изменятся, это тест на правильность ваших действий. Анализируйте.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января для Козерога

Хватит прятаться, у вас выход на сцену, презентуйте себя, очаровывайте окружающих под гром вдохновляющих аплодисментов. Они заслужено предназначены вам. Быть желанными и любимыми не мираж, а реальность. Скромно уступайте, делитесь, все вернется сторицей. Для сохранении гармонии в отношениях о "я" забудьте, сейчас есть только "мы"!

События недели радикально меняют вектор профессиональной деятельности. Подружитесь с начальством. Успех в делах зависит от умения сотрудничать с коллегами и ладить с руководством.

А также от уровня вашего профессионализма, чтобы не пасть жертвой в конкурентной борьбе.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января для Водолея

Попытки делать добро другим из сострадания, к сожалению, не увенчаются успехом. Не отчаивайтесь, главное, чтобы совесть была чиста, а остальное – не ваши хлопоты. Блюстите профессиональный имидж, на кон поставлено карьерное будущее, тут кульминационные события. Аккуратно рулите, шефа не драконьте, у вас сейчас в руках тайные рычаги влияния при дворе. На них и полагайтесь. В офисе кардинальные перемены (внимание тем, кто арендует помещение).

Свято соблюдайте правила служебной иерархии. А дома не провоцируйте конфликт "родители-дети". Сейчас ваша жизнь похожа на айсберг, с огромный подводный частью. Там кипят страсти, от результата которых зависит будущее.

Служебные командировки (далекие поездки) желательно отложить, но если это невозможно, примите это как предначертанное испытание.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января для Рыб

Вокруг вас магия очарования и океан бушующих страстей. От противоположного пола отбоя нет. Чтобы избежать дисгармонии, получить максимум удовольствий от жизни первостепенная задача – стать экстравертом. Именно окружающие люди формируют вас как личность.

В коллективе проявляйте дружескую солидарность, настоящих старых друзей берегите, с ними вы, как альпинисты, связаны одной веревкой взглядов, убеждений. Любые разногласия, странную дистанцию воспринимайте спокойно, значит, общие интересы себя исчерпали. Ищите новые. Прежде всего укрепите отношения с теми, кто мил и дорог сердцу.

Романтическим любвеобильным Рыбам повезет вдвойне, спектр удачных шансов в жизни расширится.

В супружестве, чтобы не расплескать чашу счастья, угождайте и любите суженых. И не давайте повода для ревности. Скандал на почве ревности грозит необратимыми разрушениями отношений.

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