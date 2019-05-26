Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

Астрологический прогноз с 26 мая по 1 июня для всех знаков зодиака

ОВНЫ (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Движение – это жизнь, уникальный творческий стимулятор, пробуждающий таланты, наполняющий вдохновляющей энергией. Меняйте обстановку, круг знакомств, интересуйтесь всем, будьте в курсе всех новостей. В сфере коммуникаций намечается прогрессивная трансформация. Учитесь, наверстывайте пробелы в профессиональных знаниях, повышайте интеллектуальный уровень

Если очутились между работой и домом, как между молотом и наковальней, маневрируйте, везде надо успеть –решить семейные проблемы (в первую очередь!) и держать на высоте рабочий имидж. Здесь вы под "дулом" требовательного начальства, которое за малейший промах снимает стружку, хотя вы должны уже привыкнуть, ведь ляпсусы, которые другим сходят с рук — вам никогда! Но это не повод для увольнения, на новом месте снова наступите на те же грабли. Вы винтик системы, которая в случае бунта вас отторгнет, как инородное тело.

Самое время сделать покупки, о которых давно мечтали.

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Завершайте старые дела, в финансовой сфере грядет успешная "перезагрузка". Если поступят деловые предложения, просевайте их через рациональное сито, закладывается материальный фундамент на будущий год, где все зависит от вашего практического ума, умения вести деловые переговоры, балансировать между "хочешь" и "должен". Готовы к новым проектам? Если да, прекрасно, давние спонсоры помогут (до 11 августа).

Личное обаяние огромно, прельстить поклонников, завоевать симпатии публики удастся сходу. Обновите гардероб, внешний вид сейчас служит визиткой. Будьте общительными, дружелюбными, активно общайтесь с окружающим миром, дружите с природой. Родственники, соседи, приятели, коллеги – трансляторы удачных шансов. Для комфортного обустройства личной жизни желательно разнообразить круг общих интересов с партнерами, вас сплотят обоюдные поездки (не далекие), учеба. Интеллектуальное развитие сейчас на первом месте.

Все что находится рядом (будьте внимательны!), а не за тридевять земель, это ваша плодородная целина (еще год) , вспахивайте, засевайте – урожай тогда превзойдет все ожидания.

Если извне навязывают свои ценности, мнение, не поддавайтесь манипуляциям. Чужая мораль вам нынче не подходит. Живите собственным умом, он всегда подскажет правильное решение возникшей проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Вам следует избавляться от эгоцентрических программ, плохих привычек, зависимостей, чтобы сделать скачок в духовном развитии, поднять авторитет, усилить личное влияние. Плюс это поможет объединиться со старыми деловыми союзниками (это высокие покровители) – закладывается база сотрудничества на будущее, где царит идиллия совместных интересов. Только идя в унисон с компаньонами (брачными спутниками), вы обретаете крылья счастья и удачи в этом году. И не смейте отправляться в автономное плавание! Силы умножаются в гармоничном альянсе, где фигурирует "мы" и где собственные желания служат судьбоносным путеводителем.

Стремитесь получать удовольствие от любой деятельности, балуйте себя приятными мелочами, если что-то претит, значит сели не в свои сани, быстро исправляйте ошибки. На любовном фронте придерживайтесь конспирации, если надо – идите на жертвы.

На чужие ресурсы не следует делать ставку, раскошеливая, требуя силой что-то от других, вы теряете многократно. Обходитесь собственными резервами и средствами, здесь – выигрыш. Необходимое дастся судьбой по заслугам. Попрошаек ждет регресс.

РАКИ (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Все тайное, подозрительное, иллюзорное вокруг вас вскрывается само собой. Кто чем дышит, станет очевидным. Желательно спрятаться и выходить на боевую передовую по мере надобности. Подсознание штормит, запуская процесс внутреннего преображения, его цель – избавить вас от комплексов, токсичных наслоений в душе, сломать барьеры психологической зависимости, мешающей успешной самореализации. Сейчас вы смелые, энергичные, держите бразды правления в своих руках. Умение контролировать ситуации, брать на себя ответственность за других – вот что требует от вас судьба на данном этапе. Не бойтеся сталкиваться с трудностями, чем тяжелее ноша, тем сильнее ваш дух. На службе дежавю, фартовая полоса продолжается, лучшего работника не найти, золото кадрового фонда.

Разрывать супружеские (деловые) узы с давними партнерами (у них всплеск любви) не следует, здесь вы обречены вместе сотрудничать, подставлять плечо друг другу в мире и согласии, делить печали и радости поровну.

Удачное время для отпуска.

ЛЬВЫ (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

"Модернизация" коснется дружеской сферы, ваши отношения должны выйти на новый уровень, если вы нуждаетесь друг в друге. С братской "орбиты" должны уйти те лица, с которыми есть конфликт интересов. Сейчас рейтинг популярности в социуме высок, ловите любой момент, для новых знакомств, стремитесь быть на публике, демонстрируйте ораторское мастерство. Если кто-то припал к сердцу, берите инициативу в руки, подключайте личное очарование и знакомьтесь.

На любовном небосклоне – солнечно, возврат к старым любовным связям предопределен (до 11 августа), здесь за вами висит "должок", пробуждайте огонь чувств в сердце и одаривайте любовью тех, кого в свое время обделили.

Опостылую работу не проклинайте, сейчас тянуть трудовой плуг станет легче и приятней, пашите в удовольствие, профессионал вы блестящий, можете даже закрутить служебный роман, соблазнив коллегу, шефа. Одновременно старайтесь проникать в тайные глубины любого дела, срывайте маски с обманщиков, хитрецов, здесь у вас отменный "нюх" (сыщик, разведчик блестящий), полученная информация станет судьбоносным ориентиром.

ДЕВЫ (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Вы на пике профессионального взлета (длиною в год), обладаете богатым банком делового опыта. Но здесь надвигаются перетрубации, возможны кадровые ротации, изменение статуса, руководства, специализации. Определитесь с профессиональным призванием, если работа не по душе, пора ее изменить и не насиловать себе. Ведь замаскированное под служебную ответственность неудовлетворение, все равно взорвется, как вулкан, рано или поздно. А если вы ее обожаете, так держать! Боритесь за место под солнцем, руководствуясь мудростью, практичностью и высоким собственным авторитетом. Это самый влиятельный рычаг.

Стремитесь укреплять дружеские отношения с людьми нежной заботой и чуткостью, а если любовная батарейка села, сейчас самое время ее подзарядить. Будьте внимательны: рядом объект влечения, соответствующий идеалу, он растопит ваше оледеневшее сердце!

Хлопоты о домашнем очаге – приятная ноша, латайте психологические дыры в семейной ауре, занимайтесь бытом, ремонтом, арендой недвижимости. Роль заботливого хозяйственного домочадца благословенная.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Вы на гребне популярности, "раскрутка" имиджа набирает динамического темпа. Демонстрируйте таланты, достижения, очаровывайте эрудицией, красноречием, открыто говорите правду в глаза, борясь за справедливость. И непременно повышайте образовательный уровень, усовершенствуйте профессиональное мастерство, придерживайтесь должностной субординации. Карьера, бизнес, высшее образование – на престижном плане, вам нужно двигаться вверх любой ценой или защищать завоеванные ранее деловые позиции, чтобы не упасть вниз.

Судьбоносный вектор проходит через сферу "начальник-подчиненный", "родители-дети", здесь самые сложные испытания, малейшие перекосы ("руковожу -подчиняюсь") чреваты необратимыми разрушениями.

Если дома тоскливо, неуютно, "достают" родственники, бытовые проблемы - ищите корень неприятностей в прошлом и не перекладывайте на домочадцев ту тяжелую ношу, а терпеливо несите, взяв на себя роль добытчика-финансиста. Отдушиной станут путешествия (отпуск), источник вдохновения, позитивных впечатлений найдете в общении с людьми, сфера коммуникаций нынче самая приятная. Должников "потрусите", они готовы вернуть долги.

СКОРПИОНЫ (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Атмосфера вокруг стрессовая, наполнена экстримом, но вам это, как бальзам на сердце, риск – родная стихия. Силы умножаются там, где нужно действовать геройски в пожарном темпе, где трусам нет места. Стремитесь к партнерской консолидации, объединяйтесь ресурсами (моральными, материальными, интеллектуальными), привилегиями, возможностями. Нынче жизнь переходит в другую фазу, когда нужно "танцевать" под музыку интересов окружения, одновременно двигая вперед собственные замыслы.

Сбалансируйте желания и возможности, расходы и траты не должны выходить за рамки разумной экономии. Ведь сейчас вы склонны к транжирству, но это – не бесхозяйственность, а щедрость души, желание осчастливить людей.

Если очутились на распутье, делать ставку нужно на далекие регионы, – там удача, рядом с домом вам ничего прогрессивного не светит в этом году. У брачных пар расцвет чувств, ваша половинка оригинальна, прелестна, любите ее, финансируйте, вместе путешествуйте -- иначе возлюбленную уведут.

СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Кто с вами, кто против вас – станет очевидным. Социум поляризуется, конфронтация усилится. Вы авторитетны, обаятельны, харизматичны, море по колено, поэтому недооценив противника и скрестив шпаги амбиций, рискуете проиграть. А основная задача -- превратить соперников в союзников, объединиться усилиями и вместе идти к цели. Впрочем деловые компаньйоны, напарники, конкуренты являются отражением вашей глубинной сути. Поэтому когда что-то (кто-то) не по нраву, меняйте себя. Нынче подобное притягивает подобное. Личные средства, ресурсы целесообразно не складывать в кубышку, а инвестировать в благие дела (внимание бизнесменам).

КОЗЕРОГИ (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Труба зовет вспахивать и засевать трудовую целину, работы невпроворот, полномочий прибавится. На службе атмосфера напряжена, у работодателей семь пятниц на неделю, за что браться, чтобы своевременно все выполнить на высоком уровне - сказать трудно. Малейшая профессиональная некомпетентность, станет камнем преткновения в отношениях с коллегами, шефом.

Трудитесь с творческим огнем, укротив Эго, самоутверждаться вам нельзя, идите на компромисс в моменты разногласий, пускай партнеры в деловой команде командуют парадом. Это залог успешного сотрудничества. Уступая, вы возвышаетесь над разрушительными дрязгами и эволюционируете как личность.

Супружеские тандемы сцементирует любовь, она сейчас пылает, не прозевайте свое счастье, дорога ложка к обеду.

ВОДОЛЕИ (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Если любовь постучится в двери, радостно впустите ее в сердце. Хотите или нет, вам предназначено стать "детонатором" любовных взаимоотношений - вскоре придет заслуженная отдача. Огромная. Холостых инвестиций не бывает. Чтобы не сбиться из судьбоносного курса, рьяно трудитесь, любая работа -- это кирпичик в фудамент счастливого завтра. Бездельничать – разрушать будущее. Забота о здоровье – тоже на первом плане. Отрегулируйте режим труда и отдыха, следите за питанием, тогда болезни сами исчезнут и визиты к врачам не понадобятся.

На старых друзей молитесь (вспомните их заслуги и сами проявляйте дружескую солидарность), это Небесные покровители, благодаря которым ваше продвижение в жизни (социуме) идет колоссальным удачным темпом. Дома все замечательно, домочадцы вас ценят, любят, помогают, семейный очаг ярко пылает, создавая надежный тыл.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

На профессиональном небосклоне – солнечно. Здесь вы пока фаворит. Но ныне нужно бросить якорь в семейных водах, заняться домашним благоустройством, тут бьют неисчерпаемые ключи жизненных сил. Действуйте в согласии с требованиями важных для вас людей, брачных спутников, домочадцев. Поставьте их "Я" на главное место, искренне уважая сделанный выбор. Но не устраняйтесь, а подставляйте плечо опыта в трудную минуту. Ваши подсказки, практические советы - очень кстати. Заботьтесь и любите детей, их судьба ведет истинным путем, приучая делать правильные самостоятельные шаги. Одобряйте, вдохновляйте чад, перекрывать им путь нравственными напутствиями нельзя.

Тем, кто осиротел от одиночества, следует влюбиться. Оглянитесь вокруг, ведь рядом ходит тот, о ком мечтает ваше сердце.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июнь 2019 для знака Телец.

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