Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 13 по 19 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: stocksnap.io

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Овнов

Компромисс – ваш друг в любой сфере. Укротите амбиции. Вы сейчас пребываете в тисках зависимости от окружающих, их интересов, требований, ресурсов. Эмоциональное напряжение зашкаливает, достаточно искры недоразумений и конфликт разгорится ярким пламенем. Ваша задача—превратить недругов, соперников, конкурентов в союзников.

С требовательным руководством миритесь, вы для него, как красная тряпка, для быка, придерживайтесь субординации, будьте исполнительны, подстраивайтесь, приказы не обсуждаются. А если занимаете высокий пост, не угнетайте подчиненных, а дайте им возможность творчески самореализоваться.

Обустраивайте личную жизнь, демонстрируя образец надежного партнера и семьянина. Самостоятельное плавание бессмысленно, брачные узы святая святых.

18 — удачный день

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Тельцов

Судьбоносный ориентир – самообразование, тренировка интеллекта, повышение уровня эрудиции. Недостаток знаний следует срочно компенсировать, они нужны для духовного развития, а также в работе. Проявляйте любознательность, всем интересуйтесь, тогда нужная информация сама к вам придет. Расширяйте круг контактов, путешествуйте по Интернету, осведомленность нужна во всем!

Сейчас вы мастер на все руки, творческий эстет, активно "вкалываете" на основной и левой работе, зарабатывайте карьерные бонусы и хорошие деньги. Если предлагают дополнительные полномочия или задания – не отказывайтесь, осилите, все пойдет на пользу. И обязательно поддерживайте теплый микроклимат в рабочем коллективе, помогайте тем, кто просит о помощи, смело ныряйте в авральные ситуации.

На личном фронте царит гармония, сердца бьются в унисон, живите в любви и согласии, без возлюбленных вы, как нитка без иголки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Близнецов

Жизнь – это театральная сцена, где благодаря блистательному природному артистизму, обаянию удастся решить множество проблем. Красиво подыгрывайте людям, расточайте комплименты, хвалите, вдохновляя тех, кто пал духом, но без фальши, а искренне. Ваше сердце должно излучать любовь ко всем! Тогда и личная жизнь будет процветать.

Решайте проблемы возлюбленных, партнеров, детей, раскошеливайтесь. Но только не в ущерб себе. Эмоциональное "хочу" и прагматичное "надо" следует уравновесить. Переходить красную черту желаний, за которой грозно нависают чужие эгоистичные требования (они разрушительны) нельзя. Ваша задача – сделать объективную оценку собственных и чужих ресурсов и достойно зарабатывать. Вкладывать в работу богатый собственный опыт, накапливающийся годами.

Сейчас рядом с вами благословенный спутник, лучшего не найдете, цените, уважайте и любите его. Вместе вы нерушимая скала.

18 — удачный день

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Раков

Желая самоутвердиться, взять верх над окружающими (без учета их интересов) рискуете побить горшки и потом их не склеить. Вы личность эмоциональная, не раскачивайте "лодку" амбициями, а решайте любые разногласия с учетом обоюдных пожеланий. Но и не позволяйте собой управлять.

Сейчас уникальные возможности изменить к лучшему свой внутренний мир, переключить его на диапазон высоких духовных вибраций и обрести личное счастье. Учтите, если в душе дискомфорт, значит что-то делаете не "то", возможно зациклились на уже не актуальных проблемах, "пятитесь" назад в замыслах. Не надейтесь, что вас кто-то возьмет под свое крыло, "лепите" красиво себя сами, избавляйтесь от плохих привычек, которые отталкивают людей. Окружающий мир нынче – это семья о которой нужно заботиться, просвещать и воспитывать. В итоге люди, не соответствующие вашему уровню развития, автоматически исчезнут с жизненного пути. А нужные – появятся.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Львов

Если вы стремитесь познать мир, расширить кругозор, познакомиться с новыми людьми, наполнить интеллектуальный банк новыми знаниями – это замечательно. Сейчас вы большие умницы, мгновенно "считываете" нужную информацию, главное вовремя ее использовать на событийном плане. Удача сопутствует тем, кто чувствует динамику социума, "держит нос по ветру", умеет мгновенно переключиться на нужный диапазон, чтобы очутиться в нужное время в нужном месте. Встречи с интересными людьми, романтические приключения отлично украсят ваш досуг. В роли любовника(цы) вы сейчас непревзойденные.

Неделя пройдет под аккорды кармических событий затронув сферу работы, здоровья, отдыха, тайных замыслов, меценатства. Укротите инициативные импульсы, не ломитесь в закрытые двери. Решать проблемы следует по мере их поступления и актуализации, обязательно заниматься благотворительностью. Ваша милостыня – это не только практическая помощь, но прежде всего душевное сочувствие и забота о несчастных. Осваивайте искусство психолога. Если столкнулись с нытиком, плаксой, этот эмоциональный "вампир" – ваш "клиент. Только не позволяйте собой злоупотреблять.

18 — удачный день.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Дев

Чтобы заработать побольше денег, реализовать замыслы и желания, вам предстоит сделать коррекцию будущих планов, заручиться поддержкой друзей. Сейчас от собственных щедрот зависит счастье многих людей, вы источник благ и спонсор для них, поэтому поступайте по совести, благородно, никого не обижайте – "всем сестрам по серьгам"!

Лишние деньги в кубышку не складывайте, они должны работать. Кстати если "что-то" захотелось, это не глупый каприз Эго, а сигнал к правильным действиям. На крыльях желаний достигнете нужную цель. Только не позволяйте никому собой манипулировать!

И не ищите на стороне любовных увлечений, они утомительны и бесперспективны. Профессионалам самое время зарабатывать деньги. Карьера, любимое дело (бизнес) –хлебное место. Опекайте домочадцев, заботьтесь о семейном очаге, миссия приятная, поскольку заряжает благостными энергиями. Антагонизм к родным противопоказан.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Весов

Сейчас по рейтингу популярности вы – мега звезда на социальном небосклоне, задаете тон событиям. Но не стоит расслабляться, кому много дается, с того и много спросится. Используйте феноменальное личное влияние на публику с пользой для всех. Вам дана власть не для удовлетворения собственных интересов, а для того, чтобы сделать окружающий мир лучше, духовно совершенней, что нужно демонстрировать на собственном примере. Искореняйте плохие привычки, избегайте диктата, это плохой метод, в чем предстоит на неделе убедиться на деловом и личном поприще.

Движение по служебной вертикали, обретение высшего статуса в социуме есть судьбоносным, если вы к этому не стремитесь, все застыло (или обрушилось) срочно займитесь решением этой проблемы, тогда откроется дверь в удачное будущее. Домоседство противопоказано. Срочно бежите из дома на работу!

18 — удачный день

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Скорпионов

Отшельничество нынче – самый лучший врач и наставник. Спрячьтесь и наслаждайтесь одиночеством, подводите итоги жизни за последний год. Очищайте духовный храм от накопленных негативных наслоений покаянием. Сейчас идет уникальный целительный процесс в душевном и физическом плане через осознание допущенных ранее ошибок. Подсознание очищается, избавляясь от вредоносных чувств. "Гнойники" – прорывают.

Сейчас вы на пике финансового успеха, можете позволить себе жить на широкую ногу, удовлетворять любые собственные и чужие капризы, стать спонсором. Не обеднеете. Главное не быть скрягой.

кто-то просит о совете, помогите ему, у вас колоссальные арсеналы знаний и жизненного опыта, пришло время конвертировать это богатство в учительскую сферу. Преподаватель, ученый, консультант, адвокат, богослов, рекламодатель, лектор, редактор с вас блестящий. Судьба велит преуспеть на этой стезе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Стрельцов

Вы обязаны идти в ногу с социумом, искать пути решения наболевших его проблем и не зацикливаться на частных делах. Сейчас предстоит лицом к лицу столкнуться с экстремальными ситуациями, которых избегали (или боялись) и с честью из них выйти. Дружба дружбой, а деньги порознь. В бизнесе друзей нет, здесь правят балом корысть и деньги. Вам предстоит пойти на риск и вложить свои ресурсы в совместный бизнес или проспонсировать партнеров, компаньонов. Иначе нельзя, если хотите сохранить отношения, не подорвать свой славный имидж. Судьба проверяет ваше Эго на щедрость, не подкачайте!

Ориентируйтесь не на свои прагматичные желания, а на запросы окружения, особенно душевные, здесь нужна чуткость, милосердие. Тогда не собьетесь с правильного пути. Потери, убытки – тест на правильность действий.

18 — удачный день

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Козерогов

Штурмуйте карьерный олимп, а у кого служебное кресло шатается, защищайте высоким профессионализмом завоеванные позиции, обуздавши диктаторского джина. Начальство к вам благоволит, главное придерживаться должностной субординации, вертикаль "начальник-подчиненный", а в семье "родители –дети", "муж-жена" должна функционировать безукоризненно.

Следует вовремя проявлять душевную тонкость, эмоциональную отзывчивость во избежание ссор, ибо ваша железобетонная напористость может сыграть фатальную роль в отношениях с окружающими. Самостоятельно каши не сварите. Независимых, самоуверенных, зацикленных на себе Козерогов, в этом году ждет деградация.

Занимайтесь благотворительностью, если кто-то нуждается в помощи, не игнорируйте, этот человек послан не случайно, ему нужны ваши жертвы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Водолеев

Ориентируйтесь на чужое мировоззрение, советы, идеи – они успешны и перспективны. Тогда и собственные успешно созреют. Сейчас вы сидите на "игле" зависимости от покровительства партнеров и это нормально. Главное подружиться, найти общие точки соприкосновения, войти в резонанс с их убеждениями. Через влиятельных идейных приятелей, с которыми пуд соли съели, транслируется в этом году счастье и удача.

Если вас любят, никто не обижает, все помогают, делятся ресурсами, идут навстречу, значит вы не сбились с духовного пути. Только не бездельничайте. Любой труд почетен! С удовольствием трудитесь, поддерживая гармоничный служебный микроклимат в коллективе. Отношения с коллегами святая святых, не ставьте им подножек.

Тайны, секреты, закулисные интриги, хитрости маскировать себе во вред. Это мина замедленного действия, взорвется с позором неожиданно. Будьте искренне открытыми, жить двойными стандартами нельзя.

18 – удачный день

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Рыб

Сейчас идет кардинальная смена мировоззрения, переоценка жизненных ценностей. Если возникнут чрезвычайные ситуации – это на благо, в стрессах накопленный негатив превращается в позитив. Открываются законсервированные источники энергии.

Брачным парам совет: любите друг друга, но не попадайте в зависимость, соблазн раствориться в другом огромный. Но этим вы подпишите себе разрушительный приговор, быть дальше с вами будет не интересно. А для партнера следует оставаться притягательной непрочитанной книгой. Разнообразьте интим, сейчас отношения держатся на сексуальном магните, где желания суженых есть первостепенными.

Судьба детей, возлюбленных играет первоочередную роль, ибо отражается на вашей жизни. Непременно найдите творческое хобби, оно способствует правильной эволюции. А с друзьями пока держите дистанцию.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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