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Гороскоп на неделю 13-19 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 06:40

Астрологический прогноз на 13-19 сентября для всех знаков зодиака

У большинства знаков зодиака настроение в начале недели будет бодрым и приподнятым. Это хороший период, чтобы проявлять свою активность и деятельность во многих сферах жизни – результаты не заставят себя долго ждать.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Pexels

Такая тенденция не пропадет и к концу недели, но зато может появиться претенциозность в отношениях с окружающими, а это подпортит настроение и нервы. Есть риск за мелочами упустить из виду более глобальные вещи.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Овна

Легкость в общении и развитая интуиция – ваши надежные помощники в разрешении многих проблем на следующей неделе. Не упускайте шансов новых знакомств и связей, которые вам предлагает предстоящий период. Но будьте осмотрительны в середине недели – вас ожидает убыток или неприятность.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Тельца

Тельцам на следующей неделе лучше держать под контролем свою эмоциональность и перепады настроения. Старайтесь взаимодействовать с людьми по-доброму, и тогда отдача не заставит себя долго ждать. Примерно с четверга вы можете рассчитывать на помощь и поддержку окружающих, а общение с ними принесет радость.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Близнецов

Предстоящая неделя для Близнецов складывается благоприятно во всех сферах. Ваша активность, целеустремленность, контактность и жизнерадостность пойдет вам на пользу. Хорошее время для домашних дел, собственного развития и воспитания детей. Не стоит переживать из-за проблем в конце недели – вы сами себе их придумали.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Рака

Раки, не занимайтесь выяснением отношений с окружающими во вторник, это еще больше усугубит возникшие недоразумения и проблемы. Лучше с головой погрузитесь в собственную работу и творческий процесс. Это окажется настолько захватывающим и плодотворным, что уже к концу семидневки вы достигнете заметных успехов.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Льва

Для Львов предстоящая неделя – очень важный период, во время которого формируются задачи и пути их решения на целый год. Старайтесь оптимистично смотреть на жизнь, проявлять активность и заинтересованность в общении с близкими и окружающими, и ваши дела во всех сферах будут решаться удачно. В конце недели поберегите здоровье.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Девы

На следующей неделе Девы будут легки на подъем, общительны и инициативны, что, конечно же, благотворно отразится на ваших рабочих и личных делах. Будьте готовы к проверкам в середине рабочей семидневки. Выходные дни хорошо провести дома, в кругу семьи, поскольку в это время вы особо остро ощутите любовь и поддержку домашних.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Весов

У Весов возрастает активность и деловая хватка, а также сила убеждения в общении с партнерами по бизнесу и членами семьи. Личные отношения, которые напрягут в начале недели, к пятнице благополучно наладятся. Деловые поездки будут благополучными. В выходные вам стоит хорошо отдохнуть и заняться любимым делом.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Скорпиона

Скорпионов на следующей неделе подведет их рассеянность и нервозность. Держите себя в руках, иначе вы рискуете получить проблемы на работе, потерять необходимые вам контакты и нажить врагов. Это может плохо сказаться на здоровье. В конце недели постарайтесь отдохнуть – общение с природой пойдет вам на пользу.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Стрельца

Стрельцов ожидает благополучная неделя в плане общения и влияния на окружающих. К вашему мнению прислушиваются, вас уважают как на работе, так и в семье. Замечательное время, чтобы найти общий язык с детьми, а также другими родственниками. Благодаря всеобщей любви и чувству надобности вы будете прекрасно себя ощущать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Козерога

На следующей неделе Козерогам необходимо поберечь себя от избытка получаемой информации и поставленных задач. Чтобы избежать стресса и проблем со здоровьем, постарайтесь поменьше общаться с окружающими, даже с родственниками, и как можно чаще отдыхать. Уединение в эти дни пойдет вам на пользу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Водолея

Самое начало недели грозит Водолеям неприятностями в личной сфере. Ваше давление на партнера и на членов семьи может привести к частым ссорам и даже разрыву. Поэтому все романтические свидания и любовные приключения лучше отложить до более благоприятного времени, например, на выходные.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Рыб

На следующей неделе благородство Рыб и стремление помочь всем без разбору может привести к нервному и эмоциональному истощению. Желающих воспользоваться вашей помощью будет много, а вас на всех попросту не хватит. Вам стоит научиться более избирательно подходить к людям, которые требуют вашей помощи и участи.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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