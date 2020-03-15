Гороскоп на неделю 15—21 марта: все знаки зодиака

Астрологический прогноз 15—21 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 15-21 марта для Овна

Уйдите в тень, не высовывайтесь без надобности на публичную арену. Она переполнена негативными раздражителями, провоцирующими вас на неадекватные действия. Энергопотенциал на минимуме, иммунитет стремительно падает. Отшельничество нынче – прекрасная возможность для психологического релакса, поддержания жизненных сил (телесных, духовных) на нужном уровне, чтобы не заболеть. Если сидеть на одном месте скучно, отправляйтесь в путешествие, пообщайтесь с дикой природой, посетите места силы.

Проявляйте чуткость, милосердие к близким, учитесь быть образцовым семьянином (здесь куется успешное будущее на многие годы). А реализация профессионального призвания – второстепенная задача. Вы здесь уже состоялись как специалист, теперь судьба закрывает отработанные программы, поэтому все, что происходит на работе, предопределено, и вы не способны влиять на те события. Не ропщите на руководство, имеете то, что заслужили.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 15-21 марта для Тельца

Вы обаятельны, привлекательны, а иногда непредсказуемы в своих действиях. Ошарашив публику (привыкшей к консерватизму) спонтанным бунтарским фокусом, ищите причину не в личных капризах Эго, а во внешнем воздействии, оно транслируется Небесами с целью откорректировать ваше прогрессивное развитие. Сейчас именно Тельцам предназначено задавать эволюционный импульс в социуме, служить примером геройства, объявив бой рутинерству, штампам, закостенелым догмам. Оно себя изжило и требует ликвидации.

Нынче вы обладаете мощным энергопотенциалом, способны горы свернуть, если сплотите под свои знамена союзников, единомышленников, сторонников, превратив их в достойных друзей. Наполняйте интеллектуальное депо свежими знаниями, актуальной информацией, занимайтесь самообразованием, тогда все это богатство трансформируется в новые идеалы, убеждения, взгляды, сделав вас мудрее и совершеннее. Ведь старое мировоззрение уже себя исчерпало и есть отравляющим балластом.

Первостепенная задача – расширить сферу коммуникаций, найти родственную душу, обрести любящих приятелей, подруг. Ищите, они рядом: среди друзей, соседей, случайных знакомых, в деловом окружении. Теснее общайтесь с братьями, сестрами. Страдать сиротой в одиночестве запрещено. Если вы ощущаете искреннюю любовь и сердечное внимание друзей, значит, все чудесно!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 15-21-марта для Близнецов

Ось "хочу – надо" самая напряженная, достичь баланса желаний и возможностей сложно. Чужие желания, граничащие со жмотством, тормозят. Но благодаря личным альтруистическим усилиям все поправимо, ваши жертвы окупятся. Любые ограничения (и в карьере тоже), убытки имеют кармическую причину. Изымаются взятые ранее излишки. Если что-то не дается, требовать нельзя. Перетерпите. Лед тронется летом. Раскошеливайтесь по надобности, не жалея ресурсов, они компенсируются.

Ищите радость и счастье даже в мелочах, ибо любая неудовлетворенность, эгоизм аукнется злом и потерями.

Сейчас кто рискует, тот двигается по встречной полосе.

ЧП, стрессы, экстрим опасны, старайтесь жить без нервотрепки в спокойной, комфортной обстановке, оберегая душу от разрушительных волнений. Занимайтесь любимым творческим делом. И ладьте с благоверными, здесь намечаются разногласия, поэтому любой ценой поддерживайте гармоничные отношения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 15-21 марта для Раков

Жизнь прекрасна, все видится в радужных тонах, где пессимизму нет места. Настройтесь на лирическую волну, сердце зовет в сказку под названием "Любовь", следуйте его порывам, которые не подведут. Но увлечься не тем, кто предназначен, исключено, вы тонко чувствуете своего вожделенного принца (принцессу) и попадете в "десятку".

Благодаря искренней любви и заботе судьба детей, близких также улучшится.

Брачные пары сцементируют свежими чувствами союз или разведутся. Если партнер не соответствует идеалу – взаимность исчезла. Это основной магнит.

Решайте так, как подсказывает совесть, честно и справедливо, не нарушая земных и духовных законов. Груз ответственности лежит в первую очередь на вас.

Инертные, беспринципные Раки, которые лебезят, танцуя под чужую дудку, будут наказаны судьбой. Это касается всех сфер жизни, где нужно поддерживать гармонию интересов.

На нехватку финансов жаловаться не придется, если вы профессионал и труженик. Отстаивайте права на работе, но осторожно, можете остаться без грамотных помощников, консультантов.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 15-21 марта для Львов

Экстрим в разгаре, ничего не бойтесь, кто не рискует, тот не пьет шампанское. В критические моменты, когда идете по краю пропасти, верьте во все хорошее, и оно материализуется, а главное, ваш страх превратится в огромный жизнедеятельный ресурс. Помните: вы неуязвимы и непобедимы! И не равняйтесь на трусов, объединяйтесь с мужественными людьми. Вместе вы могущественная сила.

Нынче удачные шансы преуспеть в семейном бизнесе, интиме, что укрепит материальную базу и брачные отношения. Главное – любить друг друга, не ссориться из- за денег, а свой богатый опыт передать партнеру и дать ему возможность реализоваться в социуме, найти хорошую работу.

Ваше желание заработать и вложить деньги в благие дела – хороший стимул. Но не перегните палку в порыве энтузиазма, много вкалывать сейчас противопоказано – угробите здоровье. Пускай супруги пашут, а вы сачкуйте, больше отдыхайте (очень полезен сон), занимайтесь любимым творческим делом, духовными практиками. Одобряется все приятное, что способствует духовной релаксации (йога, природа, музыка…) выбирайте по зову души.

Если тянет "налево" в поисках приключений – контролируйте себя, особенно на развлекательных тусовках, корпоративах.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 15-21 марта для Девы

Гармоничное партнерство нынче – неиссякаемый источник жизненной энергии на деловом, личном фронте. Пришло время добавить новых красок к чувственной палитре в браке, вдохнуть огонь жизни в тлеющие угли отношений. Вы должны стать милосердными, нежными и ласковыми, тонко реагировать на малейшее изменение настроения, следовать за избранником, как нить за иглой, не ревновать его, а дать возможность свободного полета и самореализации.

Сейчас "подобное притягивает подобное", поэтому случайный партнер к вам не прилипнет, прицепится тот, кто соответствует духовному уровню. Ибо во Вселенной все четко регламентировано. Случайностей нет. Если у вас нет огня страсти, не отчаивайтесь, это нормально. Все компенсируется вниманием, материальной заботой, искренней дружбой. В итоге вас будут желать и любить.

Избегайте ссор с домочадцами, консолидируйтесь и сообща решите все семейные и бытовые проблемы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 15-21 марта для Весов

Работа – это мощная "кузница" для зарабатывания денег. Окунитесь в служебную деятельность, но не слишком усердствуйте, от механического трудоголизма пользы не будет. Выполняйте все с душой, творческим горением, поддерживайте теплый микроклимат в коллективе. А главное – подружитесь с коллегами, подопечными, шефом! Как специалист вы сейчас должны проявить себя с лучшей стороны, продемонстрировать уникальную деловую хватку, творческий талант, чем работодатели будут довольны. Реализовать карьерные амбиции, повысить статус следует непременно.

Если на пути к цели возникли преграды, они имеют кармическую причину и требуют смиренного преодоления. Судьбоносный маршрут в этом году (и прошлом) проходит по пиковым вершинам в любой деятельности. Все по максимуму. Взлеты и падения.

Домоседство судьба не одобряет, заботы о семье должны забирать минимум сил, ибо львиную долю требует профессиональный труд. Там прогресс в развитии.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 15-21 марта для Скорпиона

Силы бьют ключом, на карьерном (бизнесовом) небосклоне солнечно, репертуар возможностей широкий. Медлить нельзя, дорога ложка к обеду. Вовремя включайтесь в выгодные для вас ситуации и постарайтесь для успешного сотрудничества на будущее сесть в свои деловые сани. Больше всего повезет тем, кто настроен созидать, реализует творческое призвание, заложенное природой.

Личное счастье тоже не мираж, а реальность. Если сердце переполнено романтическими чувствами, это замечательно! Любовь вас изменит, наполнит добродетелями. Берите инициативу в руки и проявите мастерство ухаживания, создав вокруг возлюбленных кокон обожания и не рассчитывая пока на отдачу. Она придет потом. Приложенные усилия не уйдут в песок.

Сейчас вы очень сильны духом, влиятельны, удачливы, но никого не учите, избегайте критики, собственные взгляды требуют переосмысления. Возможно, вы слишком "заземлились", а следует накопленный опыт, знания переосмыслить, синтезировать, в итоге придет озарение, подарив вам совершенно новое философское понимание жизни.

Сорите деньгами, не отказывая себе в удовольствиях.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 15-21 марта для Стрельца

Былое требует экскурса в прошлое для исправления допущенных ошибок. Чтобы сделать шаг вперед, нужно покопаться в памяти и повторные сценарии событий трансформировать на новый лад, переосмыслить все с учетом "плюсов" и "минусов", прежде всего в семейной сфере.

Родственные связи священны для вас, поэтому восстановите разрушенные отношения с близкими, станьте берегиней дома. Счастливая семья и брак – это флагман благополучия, который держится на вашей глубокой мудрости. И не пытайтесь диктовать собственные правила – спровоцируете антагонизм окружения.

Нынче вы обладаете достойными энергетическими, материальными ресурсами, которые следует инвестировать для поддержания комфортного семейного очага. Создайте отличные условия для счастья домочадцев, и вы зарабатываете себе бонусы у судьбы.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 15-21 марта для Козерога

Ваш приоритет – духовные ценности, следуйте высоким идеалам, больше общайтесь с близкими, друзьями, наполняйтесь свежими впечатлениями, ищите родственные души. Развивайте в себе утонченное психологическое мастерство. Умение подобрать ключ к душам людей можете отшлифовать до совершенства. Самое время заняться самообразованием, избавиться от плохих привычек, зависимостей, тогда ваша репутация окрепнет, влияние станет незыблемым.

Благоустраивайте личную жизнь (хватит холостяковать), влюбляйтесь, охмуряйте, ухаживайте. Лепитесь к тому, кто любим и дорог. Сейчас бразды правления судьба вручает вашим партнерам, пусть рулят, а вы подстраховывайте их действия. Тогда союз станет еще крепче.

События недели вскроют нелицеприятные тайны, обманы за вашей спиной, проявляйте благоразумие, не мстите, не обижайтесь, все устаканится.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 15-21 марта для Водолея

У вас огромный ассортимент желаний, но для их воплощения нужны немалые средства, что сейчас реально. Возможны выгодные деловые предложения, поэтому мобилизуйтесь, отсейте зерна от плевел и остановитесь на перспективных заказах. Профессионализм достиг совершенства, вкалывайте, не перебирая заданиями, полномочиями, время двигать вверх бизнес и зарабатывать деньги.

Если обстоятельства требуют выступить кому-то тайным покровителем, меценатом, всегда будьте на подхвате. А вот сами на чужое "халявное" крыло не очень рассчитывайте. Это касается не тружеников, а Водолеев-бездельников, пытающихся блаженствовать за чужой счет, сачковать на работе, подводить коллектив.

Да, сейчас вы обладаете незримой силой, колоссальным жизненным опытом, который надо срочно отдавать. Но дозированно и не кому попало, а конкурентным людям (они посланцы судьбы). И будьте начеку, тайная вражда вокруг вас нарастает, бойтесь ножа в спину и не ссорьтесь ни с кем из-за денег.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 15-21 марта для Рыб

Вы на пороге успешных новых начинаний, берите на вооружение хороший опыт, тихо, с благоговением прощайтесь с прошлым. Личные возможности колоссальные, ум – ясный, самооценка – объективная, вы знаете, чего хотите, а это сокращает путь, устраняет препятствия к цели. Главное – ладить с партнерами по работе, договориться и расставить акценты на интересах, пожеланиях, не нарушая баланса "работаю – отдыхаю".

Не стоит зациклиться на должностном статусе (возможны трения с руководством), вы блестящий специалист, главное – созидательный поход к работе, настройтесь на креативную волну и наслаждайтесь, воплощая творческие фантазии. Механический трудоголизм судьбой запрещен.

На дружеском поприще дежавю, вернутся старые друзья, подруги. Если это в тягость, скорее всего, вам нужно строить отношения на совершенно новых интересах.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

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