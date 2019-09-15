Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 15 по 21 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю, 15-21 сентября 2019 года, предусматривает, что общественная жизнь для вас сейчас служит неиссякаемым источником жизненных сил.

Покровителей не ищите, нынче вы сам себе покровитель и наставник. Главное не скупиться, идти на финансовый риск, если этого требуют компаньоны.

Былые любовные связи отходят безвозвратно в прошлое.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Овнов

Уникальный целитель и неисчерпаемый источник жизненной энергии –усердный скрупулезный труд. На любом поприще, как в быту, так и на службе. Нигде не опаздывайте, будьте дисциплинированны, приучайте себя к усидчивости, концентрации сил, внимания, в результате здоровье улучшится и денег прибавится. Авторитет у работодателей возрастет. Ваше задание –стать надежным сотрудником в коллективе и подчиненным. А главное включить механизмы адаптации, научиться маневрировать и приспосабливаться к обстоятельствам.

Перемены намечаются в отношениях с соседями, братьями, сестрами, одноклассниками, однокурсниками, если напряжение достигло пика, произойдет закономерная разрядка. Она крайне необходима.

На личном фронте все замечательно, но амурных приключений на стороне с первым встречным лучше не искать. Влюбляйтесь по-новому в собственных партнеров, они прелестны! И берегите семейное гнездо. Львиная доля домашних проблем на ваших плечах. Проигнорируете -- заблокируете успешное будущее, которое требует стать образцовым семьянином.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Тельцов

Как реализовать интересный творческий проект и получить продуктивный результат, особенно при благоустройстве домашнего гнезда? Вопрос для вашей практической изобретательной натуры решающий, и домочадцы здесь помогут. Консолидируйтесь с братьями, сестрами, одноклассниками, однокурсниками, через них придет успешное завтра. Брачным парам, наэлектризованные отношения самое время гармонизировать, объединившись ресурсами (моральными, финансовыми, физическими). Если вам вместе скучно, это верный сигнал, спешите поднять градус чувств, вокруг столько интересных возможностей. Все рядом, искать стимуляторы далеко не нужно. Главное, чтобы материальные пристрастия не стали яблоком раздора!

Наведите порядок в хаотичных желаниях, укротите плотские пристрастия, придерживайтесь финансовой дисциплины. Если вы доныне потакали капризам, пришло время расплаты и осознания ошибок, убытки, потери тому подтверждение.

Целесообразно заняться оздоровительной профилактикой (спорт, баня, природа), усовершенствовать систему питания, сей ас эти процедуры будут в кайф.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Близнецов

От вашего недремлющего хозяйского ока ничего не скроется. Занимайтесь домашним благоустройством, опекайте родных, охотно "колдуйте" возле кухонного мартена, удивляя близких кулинарными шедеврами. Все должны быть сытыми, ухоженными и довольными.

Вам предстоит откорректировать свое поведения, избавиться от пагубных привычек, дурных наклонностей. Обновить гардероб, прическу, научиться тонко чувствовать момент, когда проявить инициативу, а когда подстроиться под запросы окружающих. Сейчас очень важно как вас воспринимают окружающие. Личные желания - это нынче судьбоносный компас. Разумно удовлетворяя их, вы закладываете удачный фундамент на будущее.

Никого не прессуйте, вовремя переключайтесь на новый ритм, основная задача - получить продуктивный результат с выгодой для себя. Если кому-то обязаны, взяли взаймы - отдайте долги. Посягательство на чужое запрещено. Иначе прогресса, особенно в сфере прибыли, не видать, будете нищать и деградировать.

Супружеским парам, следует разнообразить круг общих увлечений, добавить изюминку романтизма в отношения. Ваш союз благословенный, держится на взаимных высоких чувствах, дружбе, общих интересах. А когда такой образцовый избранник не устраивает, значит ищите причину в себе. Ваше восприятие искажено.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Раков

Расширяя круг знакомств, руководствуйтесь практическими интересами, будьте в курсе всех новостей, используя стечение обстоятельств в свою пользу. Тайное скрытое беспокойство, самообманы, подозрения вплывут на поверхность во всей "красе", вы наконец-то увидите истинную картину, определитесь кто чем дышит. В итоге фобии исчезнут, на душе полегчает.

Секретничать в душевном порыве с малознакомыми людьми запрещено, открывайте сокровенное только тем, кому искренне доверяете, домочадцам. Под семейным кровом вас оберегают ангелы.

Работой дорожите, это хлебное место. Здесь поселилась фортуна (до декабря). С радостью беритесь за дополнительные нагрузки (левые подработки). Все осилите, здоровья прибавится.

В сфере совместного сотрудничества берите бразды в руки и усердно рулите, отвечая за совместный результат. А если вас ведут на веревке, манипулируют -- это плохо, идете против течения судьбы. И рискуете утонуть.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Львов

Закладывается материальный плацдарм на будущий год. Рациональный подход при реализации деловых проектов, выполнении служебных заказов, улучшении домашнего благополучия обязателен. Взвешивайте все плюсы и минусы при поступлении деловых предложений. Вы отличные хозяйственники и разбазаривание на ветер энерго и материальных ресурсов во имя процветания совместного бизнеса недопустимо.

Впрочем, работать много тоже нельзя, трудовые нагрузки целесообразно свести к минимуму. Здоровье требует отдыха, приятных развлечений, творческого отшельничества, психологической релаксации. Отдавайте предпочтение духовным практикам, посещайте места силы, помогайте больным, инвалидам, сиротам, нищим. Роль мецената является судьбоносной, где эгоизм, скупость категорически противопоказаны.

И любите всем сердцем. Сейчас вы можете взять в плен собственного очарования и осчастливить любого человека.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Дев

Беритесь за дела, время "ковать" деньги, воплощая прогрессивные идеи и технологии. Занимаете руководящую должность или в подчиненном статусе - ищите точки соприкосновения в приятных задушевных беседах. Именно здесь ваша презентабельность, сексуальный магнетизм, высокий интеллект станут благотворным рычагом регулирования служебных и финансовых отношений.

Одновременно занимайтесь общественной деятельностью, социум манит медовым пряником и не подведет, а отблагодарит рьяных подвижников за правое дело. Нынче ваша сила и удача в коллективной деятельности, избегайте автономного движения, а действуйте сообща под аккомпанемент групповых интересов. Ваше место там, где царит дух братства, где взгляды и убеждения созвучны друг другу. Тех, кто мечтает о романтических страстях, сумасшедшей влюбленности ждут разочарования: судьба наложила воспитательное "вето", чтоб вы не пускались во все тяжкие. Былые любовные связи отходят безвозвратно в прошлое.

Перемены в профессиональной деятельности предопределены, переключиться сложно, но надо. Ждите новых заданий, приказов, отношения с начальством переходят в новую фазу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Весов

Линия тайного фронта пролегает через служебный офис. Где, чтобы выйти победителем, не следует интриговать, манипулировать мыслями коллег.

Да, сейчас вы блещете очарованием, умны, обладаете огромным скрытым влиянием, много знаете секретной информации, но любые злоупотребления чреваты негативны результатом. Ваши поступки должны быть мотивированы бескорыстием и любовью. Искореняйте скупость и чаще с благоговением погружайтесь во внутренний мир. В моменты релакса (молитвы), "отключки" вами руководит незримая рука Небес. Попали в безвыходную ситуацию - ждите откровения.

Без надобности в бой не идите, избегайте открытой конфронтации, зато когда обстоятельства созреют, можете ошарашить публику чрезвычайной мудростью и готовностью активно действовать. Напряженная вертикаль "начальник-подчиненный", "муж-жена", "родители-дети" успешно преображается к лучшему.

Если поездки в далекие края, визиты к юристам, нотариусам нельзя отложить, приготовьтесь к неприятным коллизиям.

Сейчас нет смысла вступать в споры, убеждать людей в своей правоте, читать мораль, наставляя на путь истины, поскольку дар убеждения проходит фазу перезагрузки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Скорпионов

Если с друзьями отношения напряженные, скорее всего вы зациклены на собственных интересах и подспудно пытаетесь использовать дружеский ресурс с корыстной целью. Чем рискуете лишиться надежных союзников и навредить будущему.

О покое забудьте. Именно перчинка экстрима станет прекрасным стимулом для достижения гармоничных дружеских отношений. Тайные информационные источники к вашим услугам, узнаете много интересного, о чем даже не подозревали. И это золотой козырь, который может сработать в подходящий момент, особенно на социальной передовой. Общественная жизнь для вас сейчас служит неиссякаемым источником жизненных сил.

Друзья станут визитной карточкой, по них можно ориентироваться и судить о вашем внутреннем мире. Поэтому фильтруйте связи, вам нужно иметь дело с лицами высокой духовной культуры, образованными и просвещенными.

Другие противопоказаны. С соседями, одноклассниками, однокурсниками ограничьте отношения. Случайные попутчики тоже входят в этот репертуар.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Стрельцов

Борьба за должностной статус в разгаре, львиную долю сил и творческих ресурсов придется бросить именно в сферу, где вам нужно реализовать свое предназначение. Не комплексуйте, дайте жару конкурентам - профессиональная самоотдача окупится сторицей. Начальство зауважает, кадровая ценность возрастет.

Только заручитесь поддержкой партнеров (деловых, брачных), в сфере сотрудничества перемены, с кем дальше работать, идти плодотворно нога в ногу –определяйсь, исходя их прошлого опыта.

Покровителей не ищите, нынче вы сам себе покровитель и наставник. Главное не скупиться, идти на финансовый риск, если этого требуют компаньоны.

Посещайте психолога, берите в долг.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Козерогов

Если ваши действия направлены на саморекламу с целью похвастаться добродетелями, дарованиями, поделиться опытом, выступить в роли справедливого борца за правду — это прекрасно!

На службе приготовьтесь к переменам, здесь следует продемонстрировать профессиональную компетентность, поработать над системой духовных ценностей: что вас больше творчески окрыляет, вселяет гармонию, уверенность, позволяя прочно стоять на ногах? На том и сосредоточьтесь, а высокие тайные покровители всегда подставят плечо. Здесь пока что вы фаворит.

Не упивайтесь самостоятельностью, но и не позволяйте себе садиться на голову, защищайте личное пространство, сейчас вам нужно быть в паре, без надёжного партнера вы – как иголка без нитки.

Занимайтесь благотворительностью, творите добро, если имеете тайных врагов, сейчас они покажут истинное лицо, рассеяв ваши заблуждения.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Водолеев

Любовь возводит стены и купол во дворце вашего счастья, а финансовая составляющая есть фундаментом. Избегайте манипуляций, претензий, никем не командуйте. Свято трудитесь, не брезгуя никакой работой. Универсальный специалист, помощник, исполнитель, труженик.

Саботировать, прятаться от трудностей нельзя. Идите на риск, делайте инвестиции, не бойтесь встретиться лицом к лицу с обстоятельствами, людьми, которых раньше боялись. Искореняя заячий дух, вы освобождаете огромные жизненные ресурсы для будущего.

Любые социальные пертурбации сейчас на пользу. Друзья вас обожают.

Избегайте безвозмездных вложений, "за все надо вовремя платить", следует неукоснительно придерживаться этого правила.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Рыбы

Тема партнерских взаимоотношений – ключевая. Чтобы стать образцовыми спутниками, ублажайте половинку, меньше щеголяйте, живите по планомерным графику, проявляя заботливость и талант экономного хозяина. В случае недоразумений с домочадцами выносить сор из избы (дома скандальная атмосфера) противопоказано.

Удовлетворяйте их запросы, интересы, помогайте, тогда любовь и согласие вам гарантирована.

Карьерное продвижение(бизнес) идет успешным тёплом, особенно у тех., кто трудится по призванию, любит свое дело. Конкуренты есть, но они стимулируют, заимствуйте их опыт, укрепляйте должностное реноме и зарабатывайте деньги. Ведь творческое "Я" пылает, поэтому любой труд несет печать шедевров и массу положительных эмоций.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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