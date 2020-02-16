Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 16 по 22 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака Фото: Depositphotos

События недели заставят окунуться в прошлое. Это предначертано, избежать нельзя. Экскурс в былое нужен, чтобы расставить точки над "і", закрыть отработанные программы, базирующиеся на прагматизме, рационализме, рентабельности, чтобы дать возможность забуять чувствам (милосердию, состраданию, заботливости), ибо они сейчас есть движущей судьбоносной силой для каждого из нас.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 16-22 февраля для Овна

Вы обаятельны, сексуальны, чем завораживаете противоположный пол, вводя наивных в иллюзию. Тот, кто вами прельстится, мечтая получить массу будоражащих ощущений, сделает ошибку. Семейные и брачные узы священны. Партнеры в вас очень заинтересованы, подводить их нельзя.

Это неделя подведения итогов, переосмысления своего бытия за прошедшее время, осознания допущенных ошибок, избавления от заблуждений, самообманов, искупления грехов. Умойтесь слезами покаяния и дайте глубинному психологическому катарсису пройти нормально, очистив сердце от токсических страстей, иначе вас ждут скорби. Проявляйте уступчивость, милосердие к окружающим. В итоге – если мучают тайные болячки, наступит исцеление.

Оберегайте домашний очаг, это самое главное, а работа (карьера) – второстепенное. Здесь вы достоялись как профессионал, теперь осваивайте роль заботливого семьянина.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 16-22 февраля для Тельца

Профессиональные пертурбации, где вы как специалист достигли творческого пика, завершаются. Если сели в свои сани, работа нравится, ориентиры ясны, теперь не подкачайте: ладьте с руководством, это залог материального обогащения. На повестке дня – поддержание на высоте общественного рейтинга, создание гармоничного микроклимата в трудовом (дружеском) коллективе, где вам отведена роль неформального лидера.

Запускается процесс коррекции будущего, тут судьба проведет "инвентаризацию", избавив от друзей, с которыми отношения себя исчерпали. Останутся самые достойные. Активно коммуницируйте с людьми, регулярно занимайтесь самообразованием, четко определяйтесь с личные взглядами, а чужие мотайте на ус. То, что вам навязывают извне, пропускайте через фильтр собственных убеждений. Персональная философия мировосприятия – истинная. Она базируется на личном опыте, знаниях, чувствах. Смотреть на мир через призму чужих наставлений (а потом действовать) – идти по пути регресса.

На тайном фронте, где требуется жертвы, будьте осторожны: здесь все призрачно, в итоге ваша благотворительность вылезет боком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 16-22 февраля для Близнецов

Если ранее вы воспринимали мир через розовые очки, идеализируя людей, пришло время отрезвления. Где черное, а где белое станет очевидным. Жизненная идеология кардинально поменялась, ошибки, проигрыши и победы прошлого учтены, теперь у вас другой мировоззренческий "маршрут".

Впереди намечается перезагрузка в деловой сфере. Если работа по сердцу — замечательно. А если наступило профессиональное "выгорание", значит нужно менять направление, что-то подкорректировать, подготовить и запустить новый проект. На чужие ресурсы рассчитывать не стоит (дают – берите, не дают – не просите), полагайтесь только на собственные силы, средства и обязательно занимайтесь тем, что нравится. Любая мелочь призвана доставлять удовольствие, регулярно балуйте себя приятными вещами. Насиловать себя тем, что претит – нельзя. Выполняя чужие эгоистические запросы, вы сжигаете дотла безвозвратно драгоценную собственную энергию.

От друзей, общественной деятельности держитесь подальше, там источник искушений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Рак Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 16-22 февраля для Рака

Избавляйтесь от старых стереотипов, у вас финиш духовного преображения, бабочка родилась из куколки. А чтобы снова не проколоться, мыслите логично: вы прекрасный аналитик, с богатым жизненным опытом, творческим воображением. И не смейте идти на поводке чужих наставлений! Слушайте свой разум, доверяйте ощущениям, сейчас вы сам себе повелитель, слуга и наставник. Рулите на свое усмотрение (помня об ответственности в моменты "да-нет"), а если окружающие ставят палки в колеса, старайтесь их компромиссно устранить, дипломатично договориться. Танцевать под чужую дудку нынче противопоказано!

Прессинг и требования работодателей на службе воспринимайте спокойно. С начальством стычки опасны. Но поскольку вас ценят, как отличного профессионала, держите эту марку, в итоге – материально выиграете. Не растрачивайте силы на левые подработки, дополнительные задания и обязанности. Гоняясь за количеством, утратите качество, что недопустимо. И следите за здоровьем, легкомысленное отношение к "позывным" организма опасно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Лев Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 16-22 февраля для Льва

У вас как гора с плеч – радуйтесь! Кто друг, а кто недруг стало очевидным. Тема партнерских взаимоотношений успешно проработана. Если вчерашние соперники превратились в союзников, значит все чудесно. Теперь ставьте цель, как их раскошелить и рационально воспользоваться обоюдными ресурсами для общего блага. В искусстве распределения финансов, выгодного вложения инвестиций вам предстоит достичь совершенства.

У брачных пар грядет реставрация интимных отношений. Если союз держится на сексуальном магните, следует поднять градус чувств, разнообразить общие интересы.

На работе дежавю: не стоит закрывать своим энтузиазмом амбразуру чужих полномочий и заданий ради выгоды, пусть коллеги пашут за себя. А вам нужно красиво увиливать (если работа не в радость) и беречь здоровье. Получаете эмоциональное удовлетворение – трудитесь, а если его нет – саботируйте. Душевные позывные предопределяющие.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Дева Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 16-22 февраля для Девы

Если вы удачно запрягли служебного коня (с учетом былых деловых промахов) и мчите на всех парах с максимальной производительностью труда – замечательно. Впереди заключение новых контрактов, договоров о сотрудничестве (старые себя изжили), создание новой деловой команды. Трудиться предстоит бок о бок с новыми партнерами, делить поровну победы и поражения, накопленный опыт. Конкурентов не нокаутировать, а превращать в союзников. Брачным парам следует пересмотреть отношения и вдохнуть в них свежую струю чувств.

Удача сопутствует тем, кто преуспевает на общественном поприще, помогает друзьям, и не "ходит налево". Если вы стали его жертвой романтического увлечения (вернулась былая связь), значит в свое время недолюбили, и теперь должны отдать долг. Здесь проигрываются кармические сценарии.

Дети тоже отнимут массу сил, но увы, их напористые действия могут быть деструктивны, держите все под. контролем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 16-22 февраля для Весов

Неделя подводит итоги триумфального восхождения на развлекательно-романтический Олимп. Позабавлялись вволю, наигрались досыта – пора остепениться, включить автостоп, впереди море работы, где предстоит вкалывать по-новому (а некоторым подумать о смене деятельности). Старые методы работы себя исчерпали, а вам нужно двигаться вверх по служебной лестнице, совершенствовать профессиональное мастерство, учиться правильно руководить и подчиняться, тонко чувствуя дух должностной иерархии. Место, где нет карьерных перспектив, не подходит.

К сожалению, огромный груз домашних проблем тянет назад, что недопустимо. Маневрируйте экономя силы для работы. Здесь прогресс и удача.

Влияние брачных партнеров разрушительно, будьте осмотрительны.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 16-22 февраля для Скорпиона

Родные стены, семья – это обитель духовности. Здесь вы развиваетесь как личность, обретаете личное счастье. События недели протестируют, как вы прошли это испытание. Если с домочадцами царит дружба, мир и согласие – чудесно. Настраивайтесь на ритмы творчества и развлечения, чтобы зарядить жизненный аккумулятор энергией вдохновения.

Готовьте сердце к новой любви, ибо судьба пошлет идеал, о каком мечтали и заслужили. У каждого он свой: кто для какого созрел, подобное притягивает подобное.

Обременительные контакты с перемыванием косточек, осуждением следует обрывать. Да, они выгодны с рациональной точки зрения, но это иллюзия, сейчас вам нужны теплые чувственные отношения с особами мудрыми, духовно развитыми, умеющими дать правильный совет, психологически поддержать, отстоять справедливость. Личные убеждения регрессивны, а вот чужие взгляды озарены светом истины.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрелец Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 16-22 февраля для Стрельца

Среда знакомых, друзей, случайных знакомств, соседей, одноклассников, однокурсников, где вы ощущали себя, как рыба в воде, теперь становится неактуальной, уходя в прошлое. В личной жизни под родным кровом назревают предначертанные перемены. Идет чистка родового канала, дух крови очень силен. Резонируя друг с другом, вы становитесь одним организмом.

Если очень привязались к "чему-то", "кому-то", оно отнимется, если не отпустите на душевном плане. Не зацикливайтесь на собственных аппетитах, искореняйте жадность, ибо судьба устроит насильно экзамен с экспроприацией материальных накоплений. Инвестируйте, не бойтесь риска, боевые альтруистичные Стрельцы, идущие ва-банк ради блага других, выиграют сторицей.

Искушениям не поддавайтесь, походы за романтикой "налево" – это происки лукавого. Чувства извращены, влюбитесь совсем не в ту особу.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Козерог Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 16-22 февраля для Козерога

Расплатитесь с долгами, наведите финансовый порядок, сбалансируйте доходы и траты. Неделя ставит зачет, тестирует на умение правильно распределять разнообразные собственные и совместные ресурсы. Впереди другая задача – близкое окружение требует ревизии. Отсейте зерна от плевел в сфере контактов, оставить рядом для общения предстоит только тех, кто связан узами сотрудничества, есть надежным союзником, не предаст. Чтобы не дискредитировать личный имидж на публике, контролируйте свое поведение, не нарушайте духовных законов.

Вы сейчас подобны бульдозеру – сильны, гипнотически влиятельны, принципиальны, но увы, эту силу пускать нагло в ход нельзя, она фатально губительна как для вас, так и для окружающих. Чтобы не упасть и остаться на высоте, благородно идите на поводу в момент разногласий. Выигрывают те, кто ориентируется на других, шагает в унисон с сотрудниками, отдает бразды правления супругам.

Помните, что в этом году вы проходите кармическую чистку: если что-то не идет, значит судьба не велит.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 16-22 февраля для Водолея

Для окружающих вы флагман высокой духовности, наставник, учитель, и компас в будущее. Предназначение высокое, поэтому никому не отказывайте в общении, помощи. Искренне служа другим, помогая, чем можете, вы успешно меняете судьбы людей, и укрепляете собственное здоровье, благополучие. Лентяи болеют, привлекая неудачи, а неутомимые труженики здоровеют, двери фортуны для них открыты.

В сфере желаний грядет перезагрузка. Со многими фанатичными "хочу" придется распрощаться. Обстоятельствами крест будет поставлен на тех, которые пагубны для личного роста, ибо есть плодом Эго. Зато на их место придут те, что способствуют духовному прогрессу. Будьте осторожны за рулем.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 16-22 февраля для Рыб

Энергопотенциал на минимуме. Подводите итоги года, отчет перед совестью требует максимальной искренности, справедливости, без хитрых самооправданий за грехи, ошибки, нарушение нравственных законов. Тогда вас ждет счастливое духовное преображение. Вы обязаны стать красивыми, величественными согласно внутреннему содержанию, которое достигло совершенства на данном этапе. Если сияние идет изнутри, люди к вам тянутся, возвеличивают, значит все отлично.

Старая программа себя отработала. Эмоциональные шлаки утилизированы. Теперь позиционировать себя придется на другой волне, где командует не низшее, а высшее "я". Занимайтесь любимыми делами, творите, влюбляйтесь, развлекайтесь, амурные интрижки судьбой одобряются. И пока держитесь от друзей, общественной деятельности подальше.

Читайте также любовный гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.