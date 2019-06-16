Гороскоп на неделю 16-22 июня для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 16 по 22 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 16–22 июня 2019 года для всех знаков зодиака предполагает, что нужно учится новому, тренировать интеллект. Случайностей нет, каждое событие в жизни есть уроком, его опыт обязательно пригодится в будущем. Расставайтесь с плохими привычками, рвите цепи всевозможных зависимостей. Следует получать эмоциональное удовольствие от любого дела. Переосмысливайте свои поступки за последний год. Вы полны сил, энергии, в глобальных жизненных планах, бизнесе, карьере запущен процесс перемен, что в итоге приумножит материальные блага, профессиональный имидж укрепится. Читайте гороскоп на неделю 16–22 июня 2019 для всех знаков зодиака, чтобы знать, что делать.

Читайте подробнее гороскоп на 16–22 июня 2019 года для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 16–22 июня 2019 года для Овнов

Вы общительны, дружелюбны, энтузиазм фонтанирует, душа стремится познавать этот прекрасный увлекательный мир во всем его разнообразии. Чем шире диапазон интересов, тем лучше. Путешествия — прекрасный стимулятор, шанс расширить свой философский кругозор, стать мудрее, получить заряд эмоционального вдохновения. Сейчас тема базовых духовных ценностей, религиозности является самой благодатной, трансформация мировоззрения идет успешно.

На работе – сейсмическая атмосфера. Агрессия, склонность к лидерству при сотрудничестве любой ценой чревата фатальными разрушениями. Занимайтесь домашним (дачным) хозяйством, семьей, они должны быть на первом месте, а карьеристы потерпят фиаско.

Для руководства вы, как красная тряпка для быка. Поэтому будьте исполнительны, организованны, избегайте профессиональных, служебных, юридических злоупотреблений: приказы не обсуждаются — должностная иерархия — святое.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 16–22 июня 2019 года для Тельцов

Вам предстоит метаться между "хочу" и "надо", чтобы благоустроить быт, улучшить личное пространство на свой вкус. И стремиться умело распоряжаться совместным бюджетом (дома, на работе). Охотно беритесь за различные служебные задачи, "левые" заказы и зарабатывайте деньги, их следует инвестировать на благо семейного процветания.

Тем, кто застрял в философских догмах, консервативных убеждениях, навязанных извне, следует переключаться на личные взгляды, внимательно слушать голос собственных мыслей, ощущений. Они правильные. Компас вашего тонкого сообразительного ума нынче указывает верное направление духовного движения. Учитесь новому, тренируйте интеллект, информационная пища нужна сейчас как воздух. Случайностей нет, каждое событие в жизни есть уроком, его опыт обязательно пригодится в будущем.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 16–22 июня 2019 года для Близнецов

Идет кардинальная смена духовных ценностей, творческое "Я" распускается, как цветок навстречу солнцу. Расставайтесь с плохими привычками, рвите цепи всевозможных зависимостей, это положительно отразится на внешнем виде. Непременно обновите по моде гардероб, наведите стильный "марафет", и природная красота засияет, будете неотразимы.

Окружающий мир настроен благостно, ни с кем не ссорьтесь, живите в любви и согласии с людьми, берегите брачные узы. Следует получать эмоциональное удовольствие от любого дела. А что претит, огрубляет душу – не делайте. Чужие требования, запросы – регрессивны и разрушительны (нынче люди склонны перекладывать на вас свои долговые обязательства), поэтому красиво увиливайте от той напасти – избежите неприятностей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 16–22 июня 2019 года для Раков

Спрячьтесь в ракушке, сейчас жизнь отдана на суд совести.

Переосмысливайте свои поступки за последний год, кайтесь в ошибках и грехах, откупаясь благотворительностью, жертвенными поступками, милостыней. Но если труба судьбы зовет на боевую передовую, смело выходите на поле брани ради правого дела. Шлифуйте мастерство героя-бойца. Задача судьбоносная, ведь, принимая любое серьезное решение, делая окончательный выбор, ставя условия, вы обязаны груз ответственности нести единолично и не перекладывать его на других. С кем дальше вместе шагать (брак, сотрудничество), а с кем порознь – решать вам. Конфронтация зловещая. Поддавшись насилию, превратись в подкаблучника, и в итоге придете в тупик.

На служебном поприще приятное дежавю, ждите положительных перемен в работе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 16–22 июня 2019 года для Львов

Социум, дружба – на первом месте, их фундамент незыблем. Надежные спутники и союзники - это друзья, с которыми отношения базируются на обоюдных интересах, духовных устремлениях. В критический миг вы всегда можете рассчитывать на помощь верных побратимов. У политиков – взлет социальной популярности.

Придерживайтесь во всем конфиденциальности, не разглашайте секреты, будете хвастаться, афишировать свои победы, договоренности – спугнете удачу. Работы это особенно касается (внимание труженики закрытой сферы, охранных фирм). Выйти на след преступников вам труда не составит. Любой подвох – как на ладони. А вот тайных авантюристов, попирающих духовные и юридические законы, ждет кара судьбы.

Романтический мир тоже красив, привлекателен, вдохновляет на любовные подвиги, стать рыцарем сердца труда не составит. Вы переполнены невостребованными чувствами, которые следует срочно воплотить в объект былой любви (партнер из прошлого). Что-то не закончили в отношениях и они требует доработки. Музыка страсти под аккомпанемент нахлынувших чувств играет. Действуйте.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 16–22 июня 2019 года для Дев

Вы полны сил, энергии, в глобальных жизненных планах, бизнесе, карьере запущен процесс перемен, что в итоге приумножит материальные блага, профессиональный имидж укрепится.

В личной жизни – штиль, тут царит инертность, сердце застыло в безразличии, запылать страстью невозможно. Аскеза на романтическом фронте предопределена. Придет время – и грянет буря. Обратите внимание, что для многих вы любимы и желанны. Цените это и платите дружеской взаимностью. Если романтические увлечения превращаются в пепел, значит, пришло время строить отношения на дружеском единении

Под родным кровом – широкий спектр работ, занимайтесь хозяйством, воспитывайте домочадцев, вы отличные хозяева, труженики, атмосфера в доме должна стать образцовой, как психологическом, так и в бытовом плане. С детьми подружитесь, у них – плохая полоса.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 16–22 июня 2019 года для Весов

Деловая компетентность, профессиональная грамотность и всесторонняя осведомленность является золотым капиталом, и вы им владеете. Как можно больше общайтесь, заводите знакомства с людьми высокой духовной культуры, сотрудничайте с дальними регионами. И помните, чужие советы, предложения – хорошие, но собственные – еще лучше. Продуктивно совмещайте их и идите с максимальным энтузиазмом к цели. У вас обязательно нынче должен быть четкий ориентир, он формирует пробивную силу, нокаутируя преграды.

К сожалению, многим вредят глубинные психологические блоки, укоренившиеся комплексы, пристрастия, а особенно – неудовлетворенность личной жизнью. Да, здесь вы сейчас несчастны, эмоциональной подпитка заблокирована. Поэтому занимайтесь работой и совершенствуйте профессиональное мастерство.

Самая продуктивная пора для менеджеров, риэлтеров по продаже недвижимости, экономистов, инженеров-строителей, руководителей, администраторов, воспитателей и знаменитостей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 16–22 июня 2019 года для Скорпионов

Материальное положение, умение зарабатывать и тратить финансы непосредственно будут влиять на реализацию глобальных жизненных планов, где совместным ресурсам отведена ведущая роль. Внимание бизнесменам, идет активизация "купли-продажи", каждый день – на вес золота. Проявляйте разумную щедрость, избегайте крайностей, жадничать, как и расточать средства, – нельзя. А вот путь спонсорства самый плодотворный. Стремитесь з балансу, сейчас нужно удовлетворить свои желания (сделав важные покупки), стать финансово независимыми и в то же время всем угодить, профинансировать близких, сделать подарки. К счастью, фортуна вам улыбается, утраченное быстро восполнится. Не прячьте деньги в заначку, они должны работать. Обогащается тот, кто инвестирует.

Вектор судьбы пролегает через далекие края, отправляйтесь в путешествие, ибо дома неуютно, от соседей "тошнит", общаться с людьми не интересно, да и не хочется. Сфера коммуникаций оледенела, умственная деятельность зашла в тупик. Особенно плохо придется посредникам и координаторам.

Не садитесь за руль авто, есть опасность аварий, особенно в одиночку. В общественном транспорте избегайте случайных знакомств.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 16–22 июня 2019 года для Стрельцов

О "я", "моё" забудьте, сейчас существует только "мы" и "наше". Амбициозное противостояние в партнерстве призвано вас не разлучить, а объединить в прочный союз, который держится на взаимных симпатиях, дружбе, уважении, любви, сотрудничестве. Будьте дипломатом, взять верх над соперниками, конкурентами не удастся. Действие равно противодействию. Общайтесь в красивой игривой форме, уважая точку зрения оппонента, тогда ключ к пониманию найдете. Если шпаги интересов схлестнутся, отдайте предпочтение чужим потребностям. То, что желают другие, – святое, помогите им реализовать свои планы. И порадуйтесь искренне. А собственная неудовлетворенность – это тяжелая ноша. Терпите.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 16–22 июня 2019 года для Козерогов

Вам предстоит с энтузиазмом пахать на работе, вкладывать силы в бизнес, совершенствоваться профессионально. Деловые навыки, интеллект, природные таланты – отличные, справитесь блестяще.

Придерживайтесь должностной субординации, сблизьтесь с шефом, коллегами, однако о сокровенном делитесь только с доверенными лицами. Здесь блестяще повезло, они – высокой духовной культуры, щедрые и влиятельные покровители.

На тайном фронте, занимайтесь благотворительностью, но дозировано, не слишком увлекаясь. Когда созреют соответствующие обстоятельства, просигнализирует служебная сфера (любой труд требует эквивалентной оплаты), выступая рычагом баланса.

Дорожите сотрудничеством, идите на уступки в моменты разногласий, приводите веские аргументы, чтобы отстоять свою правоту. Убедить оппонента и превратить его в союзника, освоив миссию миротворца –вот ныне ключевая задача.

А кто не с вами, сошел с общего пути, значит – это птица не вашего полета. Вздохните с облегчением.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 16–22 июня​​​​​​​ 2019 года для Водолеев

Жизнь – это увлекательное шоу, где призы судьбы получают актеры высокого мастерства в драматическом и комедийном жанре. Играйте с удовольствием. Нынче вы звезда социума, востребованы, популярны, отличные политические стратеги. Но делу – время, а потехе – час, сейчас нужно рьяно трудиться, вкладывая душу в работу. Запрягайтесь и тяните плуг с максимальной ответственностью. Увиливать и прятаться, а еще хуже — держать камень за пазухой на обидчиков – противопоказано. Да, у вас масса тайных врагов, коварных недоброжелателей, зациклившись на этом зле, вы запустите процесс саморазрушения.

Самый драгоценный капитал – достойные старые друзья, с которыми в свое время пуд соли съели. На них и опирайтесь. Очень кстати организовать дружеские "посиделки", они прекрасно украсит ваш развлекательный досуг.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 16–22 июня​​​​​​​ 2019 года для Рыбы

Вам предстоит разрываться между домом и работой. И чем активнее, тем лучше. Переутомление не грозит, наоборот, силы будут прибывать, как из бездонного источника.

Отношения "начальник-подчиненный", "родители-дети", "муж-жена" достигли критического пика, дальше следует "перепрограммирование" и начинается новая успешная эра (с учетом прошлых ошибок) во взаимоотношениях. Радуйтесь и стремитесь пребывать на волне творчества, любви. Культивируйте праздничное настроения в душе, порхайте на крыльях романтики, влюбляйтесь, флиртуйте. И созидайте. Счастье нынче – это когда не вас любят, а ваше сердце пылает страстью.

На друзей не обижайтесь. Ваши пути разошлись, общих интересов нет, а прошлые себя отжили. И никто не виноват. Так надо.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июнь 2019 для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram