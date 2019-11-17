Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 17 по 23 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: stocksnap.io

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 17—23 ноября для Овна

Любите всем сердцем, обожайте друг друга! Без огня взаимной любви, заботы (бытовой, материальной) жизнь скучна и неинтересна. Только отдавая себя, делясь ресурсами, вы приобретаете, заряжаясь жизненной энергией.

Диктовать свою волю нельзя, приспосабливайтесь под правила и требования постоянных партнеров (деловых, брачных) – их интересы сейчас доминируют. Пускай рулят и реализовывают свои планы. Ублажайте их желания, капризы (даже в ущерб себе!), сохраняя верность, и преданно с любовью шагайте рядом.

Быть эгоистом, расшатывая разногласиями брачную лодку, себе вредить. Ваша задача хранить семейный очаг, быть примерным семьянином. А карьерные, профессиональные проблемы – это второстепенное. Должностной "лифт" пока заблокирован. Привыкайте к прессингу руководства, трудитесь на совесть и не стремитесь ввысь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 17—23 ноября для Тельца

Вам счастье улыбается в гармоничной паре. Одиночкам пора расставить точки над "і" и определиться с кем из претендентов соединить судьбу, чтобы жить душа в душу.

Женатые должны осознать, что являются одним целым – вы ключ и замок! Поэтому живите в любви и согласии, обустраивайте семейное гнездо, сообща решайте бытовые проблемы, уважайте взгляды и убеждения друг друга! Тогда расшатанный союз получит новое дыхание. Спутник нынче особенно щедр и великодушен, и готов вас осыпать благами. Цените и дорожите этим! Жизнь – это школа, где каждая ситуация служит уникальным уроком. Проявляйте любознательность даже в мелочах, всем интересуйтесь, учитесь премудростям бытия, в итоге, все усвоенные знания лягут бесценным капиталом в банк духовного развития.

Не отгораживайтесь от соседей, коллег, приятелей, одноклассников, родственников. Общайтесь на любую злободневную тему! Эти контакты имеют судьбоносное значение.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 17—23 ноября для Близнецов

Направьте основные ресурсы в трудовую сферу, здесь горячая пора, все кипит! Шансов заработать предостаточно. Демонстрируйте служебное рвение, высокий профессионализм, с радостью беритесь за дополнительные обязательства! Уважайте шефа, коллектив, тогда ваша карьера (бизнес) получит дополнительный мощный импульс, творческие силы умножатся, денег прибавится.

И все же не переусердствуйте с работой, регулируйте труд и отдых, потому что здоровье должно быть на первом плане. Недомогание – признак накопленных стрессов на год, и сейчас самое время заняться профилактикой.

Если обстоятельства вынуждают делать то, что претит душе, сопротивляйтесь, не поддавайтесь манипуляциям извне. Чужие эгоистические требования разрушительны. Только занятия, приносящие удовольствие – залог удачного будущего. Прислушивайтесь к глубинному "хочу", его импульсы священны!

Взаймы не берите – непременно расплатитесь с теми, перед кем вы в долгу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 17—23 ноября для Раков

Время штурмовать любовный (творческий) олимп, градус страстей высок, поэтому если в присутствии кого-то сердце екнуло – скорее в бой! А когда взаимный импульс запаздывает, не беда, вам определена миссия романтического "детонатора". Обмозгуйте, как изменить стратегию действий, ведь сейчас ваши желания кардинально поменяются, принц (фея) который зажигал вчера сегодня уже не интересен. Вы готовы соблазнять и даже покупать любовь, лишь бы получить удовольствие! Ведь это заряжает колоссальной энергией.

Да, нынче вам позволяется играть в одни ворота, ловите момент и действуйте на свое усмотрение. Но помните о последствиях, умножать ряды врагов, недругов, конкурентов нельзя. С максимальной осмотрительностью делайте важные шаги в сфере сотрудничества, если руководствуетесь принципом "кто не со мной, тот против меня".

Людей, с которыми вы соперничаете, отодвинуть, победить сложно, с ними пока можно лишь договариваться и стараться мирно сосуществовать… Главное не стать марионеткой чужих влияний, окончательное "да–нет" только за Вами!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 17—23 ноября для Львов

Вам предстоит преображение: стиль поведения резко изменится, маски будут сорваны. Готовьтесь показать высший пилотаж совершенства там, где требуется командовать, неся ответственность за принятые решения, действия. Это касается работы, семьи, супружества. Не опозорьтесь, все под микроскопом публики. И не смейте перекладывать собственный груз на чужие плечи! Сейчас источник животворных сил, творческого вдохновения под родным кровом.

Займитесь бытом, домашним благоустройством, подлатайте дыры в психологической ауре семейства. Для которого вы должны стать образцом любящего домочадца, заботливого хозяина, щедрого инвестора. Желательно возобновить родственные связи, заняться вопросами земли, недвижимости, аренды жилья.

Но учтите: вкалывать, тянуть чужой плуг, изматывать себя опостылевшим делом нельзя, следует везде получать эндорфин удовольствий, стремиться создавать даже в мелочах маленький красивый праздник, чтобы сделать других счастливыми. Вы так милы и обаятельны!

К океану Вселенской любви подключены те, кто сам любит.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 17—23 ноября для Девы

Смена обстановки – движущая сила. Не сидите на месте, под лежачий камень вода не течет. Перемещайтесь, активизируйте сферу коммуникаций и непременно всем интересуйтесь, познавайте мир во всем его разнообразии. Вы должны знать все: от соседских сплетен до глобальных новостей мирового масштаба. А поскольку обладаете магической силой внушения через общение, в нужный момент способны "закодировать" даже случайного знакомого, но не на любовь, а на желание дружить. Пришелся человек по духу, вам созвучны его взгляды, убеждения – прекрасно, сближайтесь и дружите!

Задание судьбы – реализовать себя в социуме, пробудить и воспитать в себе дух братства, коллективизма. Укрепить дружественный фундамент с достойными товарищами-союзниками. Ибо человек без друзей, все равно, что дерево без корней. Сейчас это для вас аксиома.

Если не тянет на левые романтические приключения (здесь судьба пока наложила табу) – замечательно! Ведь под родным кровом царит счастье и любовь, наслаждайтесь семейной идиллией, ведь скоро та манна небесная окончится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 17—23 ноября для Весов

Вы обладаете огромными внутренними ресурсами (творческими, энергетическими, умственными, сексуальными, материальными): правильно определитесь, что нужно для полного счастья в этой жизни, чтобы не транжирить єтот дар на ветер и дерзайте! Желания, которые превратились в термоядерный реактор, следует реализовывать. Но мудро и дипломатично, задействовав интеллект, изобретательность, талант блестяще контактировать людьми.

Нынешняя глобальная цель – повысить статус в социуме, взойти на карьерный Олимп, открыть перспективный бизнес, реализовать свое предназначение. Совершенствуйтесь как специалист и искренне любите свою работу. И обязательно поддерживайте хорошие отношения с руководством, подчиненными. Тогда счастливое будущее гостеприимно откроет двери. А корпеть дома, угождать и няньчиться с членами семьи нельзя, вы их развращаете и приучаете к безделью. Тех, кто ранее сел не свои сани, ошибся с предназначением, ждут неудачи и регресс. Спешите исправить промах!

Весам романтикам совет: если вас неожиданно соблазняют, не обольщайтесь – это временно. Но очень приятно, и принять чувства следует с благодарностью. Раскошеливайтесь по полной!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 17—23 ноября для Скорпиона

Хоть в космос запускай, энергия бьет неиссякаемым ключом, и если ее направить в практическое русло, результаты превзойдут все ожидания. Жизнь набирает обороты, манит вдохновляющими перспективами, но туда без коренного изменения себя двери закрыты.

Избавляйтесь от плохих привычек, духовно возрождайтесь, сжигая балласт негативного прошлого опыта. Сейчас вы нравственный образец для подражания, культивируйте в себе благочестие, смотрите на мир с философских вершин, никого не судите. Хотя очень хочется. Как говорится сначала нужно вынуть бревно из собственного глаза, тогда и чужая соринка не будет раздражать. Прислушивайтесь к чужим советам, повышайте образовательный уровень, познавайте высшие истины.

В профессиональной жизни кардинальные перемены, что положительно отразится на материальной сфере. Ваши желания будут учтены. Отношения "родители-дети" примут новый оборот, проявляйте щедрость и заботу.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 17—23 ноября для Стрельца

Вам хоть разорвись, нужно рассчитать стратегию так, чтобы воевать на передовой и одновременно в тылу держать оборону. Мощный авторитет, яркая харизма, мощный духовный потенциал сделают вас неуязвимыми от стрел недоброжелателей. Если чувствуете огромную внутреннюю силу, действуйте. Демонстрация себя будет шокирующей, ибо вы покажете свою натуру публике совсем в другом ракурсе. Смелом, динамичном, зажигательном и демократичном.

Обстановка чрезвычайная, пронизана экстримом, где нужно защищать чужие интересы, а о собственных пока забыть. Вы заложник обстоятельств, "разгребайте" кармические завалы в жизни, созданные собственными ошибками в прошлом.

Придерживайтесь конфиденциальности, о сокровенном, глобальном не говорят в слух: доверяй, но проверяй. Рычаги влияния срабатывают только в атмосфере таинственности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 17—23 ноября для Козерога

Встречайте трепетно небесную гостью Любовь. Если созрели, она закономерно нагрянет и подняв на крыльях страсти, понесет в сказку наслаждений. А если нет, значит "что-то" в прошлом упустили.

Но судьба велит устранить прокол, вам нужно создать союз с партнером, другом и любовником в одном лице. Как быть настоящим другом, чтобы укрепить дружеские узы, показывайте на собственном примере, тогда автоматически приманите на свою орбиту заветного принца сердца.

Стать любимыми и желанными не сложно, все зависит прежде всего от вас. Проявляйте скромность, деликатность, откажитесь от эгоистических привычек, водрузив на пьедестал интересы избранников. Никому не навязывайте своих принципов. Сейчас выбираете не вы, а вас приглашают идти в паре, делить счастье и горести поровну. Творите добро безвозмездно, идите на жертвы, помогайте нуждающимся, покровительствуйте слабым: благотворительность преображает, способствуя духовному росту.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 17—23 ноября для Водолея

Вы обязаны целеустремленно двигаться к карьерным (бизнесовым) вершинам, что обещает реализацию профессионального призвания, манит социальным престижем, хорошим достатком. Не идите по головах, свято придерживайтесь служебной субординации. Залог успеха – правильно руководить и подчиняться на всех фронтах (дома, на работе). Стать мастером на все руки, не чураться никакой работы. И даже одобряется запрягаться в чужое ярмо.

За саботаж, безделье, тайные интриги придет наказание. Проявляйте дружелюбие, будьте искренними, открытыми, не лукавьте, не хитрите, любой скрытый обман, злые намерения – это мина, которая все равно рванет и вас разрушит. Тех, кто принимает активное участие в жизни общества, дружит с достойными одухотворенными людьми судьба вознаградит. И цените чужую любовь, сейчас ее в избытке, но скоро та сладостная чаша опустеет.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 17—23 ноября для Рыб

Пришло время обустроить личное счастье. Воркуйте голубем с милыми, слушая их сердцем, проникайте в сокровенные психологические тайники, а потом "гипнотизируйте", внушайте то, что хочется. Заниматься нелюбимым делом противопоказано, делайте то, что дарит удовольствие, заряжает энергией счастья! Царство серых будней, уйди прочь! Жизнь — это праздничный карнавал, только таким принципом нужно нынче руководствоваться.

На профессиональном небосклоне сияет солнце благодати. Обустраивайте карьерное будущее, заручайтесь поддержкой высоких покровителей, соблазняйте шефа, крутите служебные романы. И непременно занимайтесь тем, к чему лежит сердце, там ваше высшее предназначение и шанс творчески самореализоваться.

Избегайте дружеских сообществ, протестных акций, бунтов – здесь следует взять тайм-аут. Пока. Дух братской солидарности, коллективизма вас не вдохновляет, а угнетает.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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