Гороскоп на неделю: 18-24 марта

ОВНЫ

На этой неделе вас ожидает творческое процветание. Не поддавайтесь импульсам, обуздайте гнев. Остроумие, хороший вкус и очаровательные манеры поведения делают вашу личность привлекательной. Ваш энтузиазм принесет грандиозный успех, но при условии, что вы избавились от балласта прошлых ошибок и комплексов. Успех возможен только в паре с надежными спутниками, а в делах – с опытными партнерами. Вы в одной лодке и расшатывать его собственными инициативами, продиктованными эгоизмом, не надо! Заботьтесь о семье, берегите профессиональное реноме. Вертикаль "начальник-подчиненный" заминирована. Если рванет, последствия будут плачевны. Не мозольте глаза шефу! Он склонен к неадекватным поступкам. Если вы отличный профессионал – это непробиваемая броня от всех нападений. Не смешивайте дружеские отношения с рабочими. Учитесь правильно руководить и подчиняться. Гнев, импульсивность – это ваши враги.

ТЕЛЬЦЫ

Общественный рейтинг высокий, но сейчас нужно сойти со сцены. Основные события (имеющие кармическую причину) разворачиваются за кулисами. На них вы уже не способны влиять. Заварили в свое время кашу, хлебайте, решая чужие проблемы, избавляясь от долговых хвостов, переосмысливайте прошлое. Тогда наступит прозрение, все тайное незримое станет явным. Волки в овечьих шкурах покажут истинный лик, что спровоцирует к воинственности и деспотизму, несущие разрушительные тенденции. Ведь многим Тельцам придется "отдуваться" за других. Избегайте нравоучений, не поддавайтесь на провокации, будьте дипломатами, а главное идите на жертвы ради счастья близких и родных, подавайте милостыню. Благотворительность должна красной нитью проходить через вашу жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

В профессиональной сфере вы достигли совершенства, учитесь жизненным премудростям на ходу, поглощая ценную информацию. Будьте активными, дружелюбными, тогда реализация социальных устремлений пройдет на "ура". В то же время трудитесь, самое время конвертировать свой высокий профессионализм в материальные доходы. Однако контролируйте, чтобы деньги не стали яблоком раздора между вами, близкими, друзьями. Траты не должны выходить за рамки бюджета. Брать взаймы, висеть гирей на суженых в этом году нельзя. На сердечном фронте лучезарная пора, вас любят, капля по капле, как неутомимая пчелка, собирайте нектар счастья в свои сердечные соты.

РАКИ

Путь реализации желаний устелен розами профессионального успеха, но с коварными колючками от конкурентов. Чтобы вас не "подсидели", постарайтесь дух соперничества использовать с пользой для обоюдной деятельности. Вызывать огонь на себя ради победы амбиций бессмысленно. Спровоцируете гнев недругов, которые вас растерзают. Как говорится, не буди лихо, пусть оно спит тихо. Тем, кому брачные узы стали петлей на шее, совет: ваш спутник – личность многогранная, и его есть за что любить, не думайте о разводе. Преображайтесь на внутреннем уровне и везде работайте на отдачу, чтобы энергия не "закиснула" в сосудах. Паразитировать на чужих ресурсах противопоказано.

ЛЬВЫ

О самостоятельности забудьте, будьте в паре, благоустраивайте быт, деля поровну радости и печали. Вы голова, а партнер шея. Не упускайте возможности похвастаться, презентация собственных достижений, талантов является пропуском на Олимп авторитета и популярности. Самое сложное – это шлифовка отношений, согласованность действий. Неделя пролетит под кармические аккорды, предстоит пожинать плоды допущенных промахов, набираться мудрости. Почему так случилось и за что – следует проанализировать и найти ответы. Ведь философский кругозор расширяется: то, что вчера очень волновало, воодушевляло станет несущественным. Следите за здоровьем, больше путешествуйте, смена обстановки – залог высокого жизненного тонуса, возможность завязать романтические отношения.

ДЕВЫ

Тем, кто изголодался по неистовым страстям, совет: не обольщайтесь, тот путь порочен, попадете в греховный капкан. Тема самоотдачи в партнерстве (прежде всего в интимной сфере) является ключевой. Только не погрязните во взаиморасчетах. Считать чей вклад больше – только портит гармоничную атмосферу, ведь возможности половинки гораздо больше. Не паразитируйте на чужих достижениях, вы способны сами зарабатывать, быть финансово независимыми. То, что вам справедливо принадлежит – судьба пошлет! Любовь, дружба, деньги, как лебедь, рак и щука не позволяют вам тянуть воз, но деваться некуда, терпите и подстраивайтесь! Каждая ситуация – это жизненный урок, который сделает вас мудрее и счастливее, наполнит духовную сокровищницу бесценным опытом.

ВЕСЫ

Вы проходите сложный экзамен по "реставрации" гармоничных деловых или брачных отношений, где преимущества на второй стороне. Оказавшись под перекрестным огнем проблем (семья, работа, отношения, личные действия), мудро лавируйте. Сейчас вы богачи, располагаете большими ресурсами, чтобы "откупиться", решив все недоразумения с наименьшими потерями. Делайте ставку на достойных друзей, с которыми пуд соли съели. Главное не разрушить домашнее гнездо! 24 марта – критический день.

СКОРПИОНЫ

Вы фавориты у сильных мира сего, если хотите удержаться на карьерном плаву, иметь власть над другими – служите им верой и правдой, придерживайтесь духовных и юридических законов, проявляйте творческую оригинальность в работе. Трудоголизм (чтобы больше заработать) противопоказан. Внимание Скорпионам руководителям: заботьтесь о подчиненных, любите их. Если ощущаете нехватку любви, то это не повод для отчаяния, эндорфины счастья – в личных чувствах. Если сердце бурлит любовью, значит вы двигаетесь по правильному пути.

СТРЕЛЬЦЫ

Если вы хотите выпустить "романтический пар" – дерзайте, энергия бьет неиссякаемым ключом. Развлекайтесь, влюбляйтесь по-новому, открывайте что-то необычное и кайфуйте под благозвучное биение двух сердец. Прежде всего поддерживайте семейный очаг в надлежащем тонусе, он будет гореть благодаря вашим активным жертвенным усилиям, отзывчивости, милосердию к родным. Тем, кто изнывает под прессингом прагматического "хочу", совет: не перегните палку (большинство потребностей – плод иллюзий), в результате потеряете и то, что имеете. Опасность таится там, где и не ждете, пропасть поглотит любовь окружения, друзей, брачное счастье.

КОЗЕРОГИ

Под родным кровом витает ретроспективный дух, обустраивайте домашнее гнездо, реализуйте невостребованный мощный потенциал хозяйственного энтузиазма. С домочадцами возможны конфликты, поэтому все согласовывайте, убеждайте их в правильности воплощения давних идей по обновлению мебели, затей по ремонту и вместе слаженно трудитесь над созданием в доме бытового и эмоционального комфорта. Восстановите отношения со старыми друзьями (давний друг лучше новых двух), помиритесь с братьями, сестрами, соседями, ваши отношения переходят в успешную эволюционную фазу. Проявляйте осторожность в критические моменты, если обстоятельства провоцируют к браваде, самоутверждению – это плохой знак, попадете в сети позора.

ВОДОЛЕИ

Из прошлого снова всплывают давние покровители, это не случайно, они помогут вам улучшить материальное положение, укрепить карьерные рубежи. Сила ваша в умении сотрудничать, подобное притягивает подобное. Рядом очутится тот партнер, который соответсвует вашим вибрациям. Как специалист вы достигли совершенства в своем деле, делитесь опытом, талантами, навыками. И заботьтесь о здоровье, здесь отрицательная полоса. Вы под прицелом негативных внешних воздействий. Их коварство сложно расшифровать. Придерживайтесь здорового образа жизни, истребляйте плохие привычки, правильно питайтесь, вовремя отдыхайте. Психологическая релаксация должна стать неотъемлемым атрибутом жизни для гармонии души и тела. Стремитесь меньше замыкаться в себе.

РЫБЫ

Вы уже совсем не те, что были вчера, стали мудрее, живете по другим стандартам. Вот-вот откроются неординарные источники прибыли, а когда есть материальный стимул – вы способны вкалывать с колоссальной производительностью. Творческие силы фонтанируют, самое время "конвертировать" эту валюту в русло материального обогащения и инвестировать деньги на благо собственных нужд, семьи. С любимыми забурлят давние "законсервированные" страсти, оазис счастья откроется, главное успешно перевоплотиться в роль друга-любовника и вместе наслаждаться жизнью.