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Гороскоп на неделю 19-25 июля: все знаки зодиака

Сегодня, 05:05

Астрологический прогноз на 19-25 июля для всех знаков зодиака

Первые дни предстоящей недели будут способствовать приподнятому и позитивному настроению. Возникнет желание дарить улыбки и раздавать комплименты, получая взамен не менее приятные слова.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: pexels

Постепенно такой настрой сменится рациональностью поступков и склонностью к придирчивости и выяснению отношений. Любая мелочь будет казаться важной, а из-за ерунды люди будут способны всерьез рассориться.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 19-25 июля для Овна

У Овнов на следующей неделе наступает благоприятный период, которым следует воспользоваться, чтобы убрать разногласия в любви и семейных отношениях. Особое внимание уделите детям, их воспитанию, решению проблем и повышению родительского авторитета в их глазах. Прислушайтесь к своему здоровью.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 19-25 июля для Тельца

Тельцы, предстоящая неделя – это хорошее время для роста вашей значимости и влиятельности среди окружающих, развития творчества и сотрудничества. Не останавливайтесь перед желанием потратить деньги на красивые вещи, развлечения и развитие романтических отношений. Также займитесь своим внешним видом и здоровьем.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 19-25 июля для Близнецов

Период роста, развития, начала новых дел и самореализации для Близнецов. Эта неделя во многом решающая для ваших дальнейших действий и планов, связанных с жизненно важными задачами, чуть ли не на целый год вперед. Это могут быть вопросы любви, здоровья, детей, а также работы, бизнеса, построения карьеры и т.п.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 19-25 июля для Рака

Звезды на этой неделе рекомендуют Ракам постараться не поддаваться влиянию унылых или болезненных людей, поскольку вы слишком эмоциональны и ранимы. В среду пойдет на пользу позитивное общение с друзьями и мудрыми людьми – состояние вашего здоровья и общий тонус организма будет во многом от этого зависеть.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 19-25 июля для Льва

Подходящая семидневка для серьезных жизненных перемен намечается у представителей знака Лев. Постарайтесь самостоятельно принимать правильные решения, расстаться с ненужными и мешающими вещами, обновите окружающее вас пространство – к примеру, сделайте в доме ремонт или хотя бы перестановку.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 19-25 июля для Девы

У Дев наступает удачный период для завершения этапа обучения или образования. Повышайте свой культурный уровень, совершайте путешествия, посещайте выставки, общайтесь с компетентными людьми – все это будет интересным и полезным для вас. Возможно развитие романтических отношений.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 19-25 июля для Весов

С середины следующей недели представители знака Весы с головой уйдут в решение жизненно важных вопросов, таких как здоровье, налаживание личной жизни, семейные отношения, воспитание детей. Для вас окажется полезным любой опыт, который вы с успехом реализуете в дальнейшем. Сил и энергии вам хватает.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 19-25 июля для Скорпиона

На следующей неделе для Скорпионов важно не заблудиться среди множества возможных решений возникшей жизненной ситуации и найти для себя единственно правильное. Вам может показаться, что вы одиноки. На самом деле вас поддерживают семья и коллеги, поэтому нет повода испытывать сомнения.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 19-25 июля для Стрельца

Стрельцы на предстоящей неделе будут погружены в решение вопросов, связанных с путешествиями и образованием. Если вы попросите помощи, то к концу недели ситуация благополучно разрешится. Будьте бдительны, не допускайте необдуманных поступков, иначе рискуете получить проблемы со здоровьем.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 19-25 июля для Козерога

Козерогам пойдет на пользу уединение – пусть вам никто не мешает. Постарайтесь уйти с головой в любимое занятие, работу или же решение вопросов, связанных со здоровьем и личной жизнью. Ваши усилия не пройдут даром – таким образом вы побережете свои нервы и получите дополнительный заряд энергии.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 19-25 июля для Водолея

Предстоящая неделя для Водолеев – время подведения итогов за прошедшее время. Хорошие перемены в жизни говорят о том, что вы смогли освободиться от ненужных вам связей и разобраться в их причинах. Пришло время строить новые отношения, в том числе – семейные. В четверг не отказывайтесь от полученный предложений.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 19-25 июля для Рыб

Рыб часто будет напрягать недосказанность окружающих, излишняя ответственность и чувство тревожности, которое может спровоцировать ухудшение самочувствия и даже депрессию. Вы слишком болезненно относитесь к любым замечаниям членов вашей семьи. Обратите внимание на свое питание – велик риск отравления.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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