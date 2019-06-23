Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 23 по 29 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июня 2019 года для всех знаков зодиака предполагает, что с 17 июня по 1 августа мы движемся по коридору затмений (2 июля – солнечное, 16 июля – лунное), когда события уже не поддаются нашему волевому контролю, ситуация разворачивается по предопределенному сценарию. Случайностей нет, будьте внимательны: идет возврат десятилетнего прошлого, сигнализируя, что там нужно "что-то" исправить, доработать пробелы, упущения. Экзаменационный "тест" проходят все, но каждый в индивидуальной сфере жизни.

Эгоизм, попрание незыблемых духовных и юридических законов, вот что каждому нужно осознать и взять на вооружение, чтобы с минимальными потерями пройти этот сложный период.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 23–29 июня 2019 года для Овнов

На этой неделе будущее и прошлое - в конфликте, семья и работа выматывают силы, внутреннее напряжение – огромно, расслабиться сложно (только в уединении под звуки приятной мелодии). Укротите гордыню, меньше командуйте и занимайтесь благоустройством в домашних пенатах, демонстрируя образец заботливого семьянина, бережливого хозяина, любящего партнера. Мир и лад в семье – в ваших руках.

Восстанавливайте разорваны кровные связи, уважайте фамильные, национально-культурные традиции. Презирать свои корни, историю, культуру – плевать в колодец, из которого придется пить.

С начальством не ссорьтесь, вы для него сейчас раздражающий фактор. Переступив порог дома, забудьте о работе.

И вообще не зацикливайтесь на мелких трудностях, смотрите на вещи с глобальных философских вершин, включайте былой бесценный опыт и мудрость, – это ваши крылья.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 23–29 июня 2019 года для Тельцов

Сохраняйте инкогнито, ни с кем не делитесь тайными тревогами, переживаниями, это подорвет ваш имидж волевой влиятельной личности. Желание посплетничать с соседями, братьями, сестрами, коллегами вылезет боком. Следите, чтобы не стать жертвой заговоров и жульнических манипуляций со стороны малознакомых людей (и сами не провоцируйте), прежде всего в служебной сфере. Доверяй, но проверяй – вот ваше кредо. Занимайтесь самообразованием, каждая минута жизни нынче дает колоссальные знания, которые лягут бесценным капиталом в банк духовного развития. Меняйте обстановку, регулярные короткие поездки (дальние турне неудачны) несут позитивный эмоциональный эффект, заряжают энергией. Случайные, на первый взгляд, знакомства имеют судьбоносное значение. Партнерские отношения сцементируют обоюдные интересы и финансы. Все заработанное – в общий супружеский "котел".

И старайтесь в критический миг не танцевать под чужую дудку, а делайте по-своему, прислушиваясь к зову сердца.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 23–29 июня 2019 года для Близнецов

Вы сейчас излучаете очарование, пленяя противоположный пол, завоевывая симпатии поклонников, самоутверждаясь на любовном поприще.

Путь реализации желаний – судьбоносный, не насилуйте себя делами, которые угнетают, вызывает отвращение, занимайтесь только тем, что дарит эмоциональное удовольствие, окрыляет. И непременно балуйте себя.

Тогда силы умножатся, жизнь наполнится радужными красками.

Разграничивайте "хочу" и "надо", они вносят диссонанс. Сторонние прагматичные желания, интересы нынче имеют разрушительную силу, будьте осторожны. Вовремя делайте "автостоп", чтобы избежать вреда. Чужие ресурсы для вас – запретная зона. Рассчитывайте только на собственные.

У супружеских пар – апогей счастья. Лучшего партнера, чем имеете сейчас рядом, не найдете. Цените и любите друг друга.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 23–29 июня 2019 года для Раков

Выходите на публичную арену, вам предначертано стать яркой ключевой фигурой в социуме, иметь власть, мощное воздействие на людей, обстоятельства. Если окружающие будут ставить палки в колеса, найдите на них управу и не поддавайтесь на те регрессивные уловки. Вы обладаете огромной волей, перед которой устоять невозможно слабакам. Плюс вы имеете большой профессиональный служебный опыт, вы – блестящий специалист широкого профиля, что поможет хорошо заработать, укрепить имидж отличного работника. Держитесь также продвинутых друзей.

У супружеских пар кризис продолжается, партнер, как гиря, тянет вниз. "Хватит ли у вас сил вынести это испытание", – вопрос станет ребром и придется принять в ближайшее время окончательное решение… Слушайте свое сердце, ведь потом ношу ответственности придется тащить на собственной спине. Если закрутили тайный роман, то он -недолговечен.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 23–29 июня 2019 года для Львов

Пора на отдых! Силы иссякает, жизненный энергопотенциал стремительно падает, больше уединяйтесь, ведите диалог с совестью, анализируя допущенные в прошлом ошибки, только наедине с собой вы способны "запеленговать" идеи свыше, которые укажут правильный путь развития. Подсознание бомбардирует, освобождаясь от накопленных за длительное время отравляющих эмоций.

На любовном небосклоне сияет солнце взаимного счастья, вы желанны и сами пылаете любовью. А вот на работе противопоказано распыляться. Здесь должен быть индивидуальный участок работы, где вы отличный мастер, делающий высококачественный продукт. И не следует вкалывать за других, бездельников, норовящих одеть на вас свое ярмо гоните прочь. Главное вовремя сачковать, чтобы не переутомиться, болезни на страже.

Тем, кто стремится построить карьеру, следует идти в ногу с научным прогрессом, осваивать инновационные технологии.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 23–29 июня 2019 года для Дев

Ваша задача – заниматься общественной деятельностью, расширять круг новых друзей, знакомиться с людьми, чьи интересы, идеи созвучны вашим. В результате рейтинг популярности возрастет, вы получите рычаги неформального лидера в социуме, любом коллективе и сможете делать то, что запланировали, уверенно идти к намеченной цели, используя свое чрезвычайное влияние на людей. Слово с ваших уст имеет сейчас силу, может убить и воскресить, высказывайтесь лаконично и корректно, без злоупотреблений. Опирайтесь на домочадцев, благоустраивайте семейный очаг, и расплатитесь с теми перед кем в долгу (материальном, моральном). Кредиты нынче брать нельзя. Романтическая тема лишается самой болезненной, играть в любовь плохо получается, зато амплуа достойного заботливого друга вы само совершенство. В любом случае окружающие к вам благосклонны и готовы любить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 23–29 июня 2019 года для Весов

Контролируйте себя, не идите вразнос, обстановка наэлектризованная, достаточно искры недоразумений и запылает огонь скандалов с фатальным финалом. Отношения "начальник-подчиненный", "родители-дети", "муж-жена" – самые взрывоопасные. Помните, вы несете серьезную ответственность за судьбы тех людей, которые от вас зависят. Игнорировать, гнобить запрещено. Особенно на работе, где агрессия зашкаливает, провоцируя коллег на аналогичные шаги. Коммуникабельный талант у вас блестящий, укрепляйте профессиональное реноме, стремитесь достичь обязательно карьерных высот, нынче это обязательное условие для вашей эволюции. А домоседство регрессивно, блокирует развитие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 23–29 июня 2019 года для Скорпионов

Не сидите на месте, движение – это аккумулятор жизненной энергии. Путешествуйте, оправляйтесь в служебную командировку, повышайте образовательный уровень. Курсы повышения квалификации очень необходимы.

Атмосфера в офисе раскаленная, работы – непочатый край, чтобы все выполнить профессионально и в срок, приходится на ходу рвать подметки, практически маневрировать, полагаясь на собственный здравый смысл, практицизм и хозяйственный талант. Под вашим находчивым хозяйским глазом ничто не скроется, если меньше реагировать на эмоциональные импульсы окружения. Ограничьте круг общения, ведь многие связи уже себя исчерпали и есть тормозом. Залог успеха – в объединении с лицами высокой духовной культуры, достойного социального статуса, шагающих в ногу со временем.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 23–29 июня 2019 года для Стрельцов

Мобилизуйтесь, идет успешный процесс трансформации личности, где от вас требуется могущество дуба и гибкость ивы. Ситуации наполнены экстримом. Обещания типа: "люблю, уважаю, забочусь" – уже не пустой звук, их надо реализовать на деле, доказать что вы готовы осыпать любимых цветами, взять материальную ответственность ради сохранения глубоких партнерских взаимоотношений. Избавляйтесь от скупости, эгоизма и верьте избраннику, он само очарование, и не сомневайтесь в его честности, благородстве.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 23–29 июня 2019 года для Козерогов

Семья и партнерство — вот где пройдет фронтовая линия. Под родным кровом придется решать кучу бытовых проблем, благоверные и домочадцы будут вас допекать своими претензиями, и очень справедливо, здесь требуется стальная выдержка и здравый смысл. Доверьте бразды правления суженым, которые гораздо сильнее и влиятельней, пускай рулят, а ваш удел – им подтанцовывать, это залог мира и согласия. Ваша сила и эволюционное развитие – в надежном партнерском союзе, самостоятельно каши не сварите. На работе – удачная полоса, с радостью трудитесь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 23–29 июня 2019 года для Водолеев

Вам предстоит превратиться в ломовую лошадь и пахать с максимальной продуктивностью. Саботажникам, бездельникам – позор. Судьба накажет за разгильдяйство, а труженикам преподнесет призы, пошлет достойных помощников. Истощение не грозит, а, наоборот, силы – умножатся. Работа – лучший стимулятор лекарство от недугов.

В партнерском тандеме любовное счастье улыбнется тем, кто умеет гармонично сочетать собственные на партнерские интересы. Не тяните одеяло на себя, а укройте ею спутника и выиграете гораздо больше.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 23–29 июня 2019 года для Рыбы

Для вас пробил звездный час в любви и творчестве. Если сердце устало от одиночества, пускайтесь в романтическое плавание, влюбляйтесь, соблазняйте поклонников, обязательно найдите себе хобби. Внимание художникам, творите шедевры, но знайте, платить вам за это не будут.

Под родным кровом "разборок" полетов с домочадцами не избежать, пора выплеснуть все, что накипело на душе, без этой "профилактики" гармонии в семье достичь трудно. Заботьтесь о детях, они сейчас ваш судьбоносный путеводитель. А зятья и невестки -сплошной тормоз.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июнь 2019 для всех знаков зодиака.

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