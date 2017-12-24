Гороскоп на неделю: 24-30 декабря

ОВНЫ

Жизненная река делает крутой поворот, вы всем еством стремитесь подняться на карьерный Олимп, так забавляет деспотическое самолюбие ... и подрывает личную репутацию. Но комфортно устроиться на должностном троне и не мечтайте, здесь вулкан. Поставьте интересы, запросы коллег, окружения на первое место, контролируйте свое поведение. Персональный имидж сейчас играет чрезвычайную роль. Его могут осквернить личные недостатки, плохие привычки. Вы у всех под микроскопом! На финансы повезет, кошелек растолстеет и опустеет. Покупайте близким и родным подарки. Расплачивайтесь с моральными и материальными долгами.

ТЕЛЬЦЫ

У вас дежавю, на повестке дня смысл бытия, поиски истины пролегают через ложь, замаскированную под справедливость. Держите в чистоте совесть, не тираньте людей нравоучениями, не агитируйте за собственные идеи, убеждения. У каждого своя правда и путь к ней. Бойтесь самообмана, не доверяйте секретов тем, кого мало знаете. Отметайте любые наваждения. С благоверными поддердживайте идиллию любой ценой, сейчас вы связаны, как нитка с иголкой, вместе решайте проблемы, делите поровну радости и печали. Пускай рулят, будете забирать на себя бразды правления – останетесь у разбитого корита.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы склонны впадать в крайности, выжимая из партнеров все соки, нагло раскошеливая и это роковая ошибка! А надо научиться понимать алхимические процессы в материальной и психологической сфере, с уважением относиться к интересам спутников, делать равноценный вклад в общий бюджет, тогда духовная эволюция пройдет успешно, а ваши дурные привычки исчезнут. Партнерская идиллия – это смерть для эгоизма! Будьте искренними в отношениях, избегайте обманов, игра в кошки-мышки толкает на путь деградации. На работе с воодушевлением трудитесь, здесь вы ценный работник, коэффициент полезного действия высокий. Запрягают –охотно везите, сил предостаточно, заработаете денег и карьерные бонусы. Долгов не накапливайте, везде воремя расплачивайтесь. Если кто-то на ваши просьбы не реагирует, тем хуже ему. Глупышка не понимает, что копает себе яму.

РАКИ

Желание быть в паре, продуктивно сотрудничать – колоссальное, однако чего вы на самом деле хотите от партнера? Исследуйте, какую болезненную струнку внутри он затрагивает. И готовы ли обуздать собственных демонов, что глубоко притаились, держа вас в рабстве? Если да, тогда отдайте все силы на благо мирного сотрудничества, которое облагородит ваш темный внутренний мир. Искоренение недостатков – ваша забота и ответственность, а не партнера, и не следует его ни в чем обвинять! Совершенствуйтесь, фортуна сейчас особенно благосклонна к тем, кто излучает любовь и добро в окружающий мир.

26-27 декабря – капризисные дни.

ЛЬВЫ

Приготовьтесь к переменам на работе, здесь намечаются реорганизации, где в ваших интересах лучше избавиться от дополнительных нагрузок. Сократите круг полномочий. Не хватайтесь за все подряд, больше отдыхайте, иммунитет низкий, рискуете подхватить инфекцию, подорвать здоровье. Постарайтесь гармонично вписаться в иерархию "начальник-подчиненный", будьте инициативными, управляйте с присущим вам практицизмом. Главное не подкачать в амплуа исполнителя, проявляйте скрупулезность и ответственность, будьте дисциплинированы. Конкурентов также следует уважать и заимствовать у них опыт. Домочадцы для вас являются проводниками счастья и удачи. С радостью заботьтесь о семье, это благословенная миссия сейчас, выполняя ее, вы стремительно духовно эволюцинируете.

ДЕВЫ

Тяготение к пуританским вкусам вполне вписывается в ваш темперамент. Любить нужно за что-то, требования к избраннику должны быть рациональные. Исключите легкомысленных романтиков из списка претендентов на сердце и руку и не тратьте силы на их завоевание. Задача вашего сердца – дать любви возникнуть в нужное время в нужном месте, а затем испепелить весь накопленный негатив в пламени возвышенных чувств. Вы способны на колоссальный эмоциональный фонтан и можете заткнуть за пояс конкурентов, пытающихся отбить пассию. Главное не попасть в сети иллюзий.

ВЕСЫ

Сконцентрируйтесь на домашних заботах, опекайте семью, родителей, детей. Какова ваша роль в семье, что вы унаследовали от предков, и почему не так, как хотелось бы, складываются взаимоотношения с родными? А так хочется простого семейного счастья, где царит дружелюбная атмосфера и никто никого не притесняет! Причина – негативная родовая карма, которая будет терзать до июля. Сейчас с деньгами везет, займитесь покупкой новогодних и рождественских подарков для близких и родных. И о себе любимых не забудьте. Щедро раскошеливайтесь, чтобы всех удовлетворить. В браке кризис, приспосабливайтесь даже когда благоверные выбрасывают сумасбродные фокусы, это не повод для разводов. Вы способны и знаете как их держать на поводке. 26-27 декабря кризисные дни.

СКОРПИОНЫ

Логическое мышление – это святое, рационально используйте обстоятельства, разумно и практически подходите к знакомствам, но поиски братской души являются главными, где выбирают не вас, а вы делаете выбор на свой вкус. В служебном коллективе революционная атмосфера, старайтесь подобрать ключ к коллегам и руководящему персоналу. Не злоупотребляйте критикой, ее меч сокрушительный, поэтому имеет право упасть на голову того, кто этого действительно заслужил. Сократите дистанцию с шефом, вы у него на хорошем счету, поэтому можно рассчитывать на поблажки, привилегии и даже намекнуть о повышении зарплаты. Эта мысль, угнездившаяся в душе, должна материализоваться.

СТРЕЛЬЦЫ

Вы одержимые материальными аппетитами, хочу все и сейчас! Фанатизм опасен и есть демоническим штучками. Деньги – это ваш господин и слуга, возможность держать под каблуком бедняков, манипулировать слабаками, а также источник для духовного роста. А поскольку шансов заработать немало, поэтому поставив целью найти хлебное место, дайте клятву, что полученную прибыль потратите на хорошие дела ради счастья других, тогда вы его найдете! А тем, кто изголодался по романтическими приключениями, совет: держитесь брачных спутников. "Предохранители" отсутствуют, иначе эмоциональный жар наслаждений расплавит вас!

КОЗЕРОГИ

У вас внутри вулкан страстей, что создает вокруг наэлектризованную атмосферу. Поэтому вас любят и одновременно ненавидят, равнодушных рядом нет. Хотя вы довольно неразумно относитесь к собственной магической природе, а затем наивно удивляетесь почему люди так непонятно ведут себя с вами. Воздержитесь от коварных психологических манипуляций, эмоциональный террор, что так привлекает – это зло! И старайтесь с людьми подружиться. Сейчас благодать транслируется через друзей. В критические моменты обращайтесь к братьям по духу. У политиков звездный час, популяризируйте и продвигайте свои проекты.

ВОДОЛЕИ

Вы движетесь по кармической магистрали, "проживая" сценарии из прошлого, где зло и добро переплелись. Главное в том "секонд хенде" не провалиться из реальности в другое виртуальное измерение и гармонизировать себя на внутреннем уровне. Занимайтесь профессиональной деятельностью, сейчас вы фаворит у сильных мира сего, поэтому самое время отстраивать карьеру, бизнес. Высоким покровителем может стать совсем незнакомая знатная фигура.

Душу первому встречному не распахивайте, а доверяйте сокровенное тем, с кем пуд соли съели. И то гарантии нет, что вас не обведут вокруг пальца. Вскрывая чужую подноготную будьте готовы к неприятностям. И сами не пытайтесь никого обмануть. Объект сострадания, жертвенной любви тоже может оказаться мыльным пузырем.

РЫБЫ

Дружбе предстоит пройти через горнило испытаний, где нечистый плетет интриги, подбрасывая каверзы. Чтобы избавиться от того, что себя морально исчерпало, вам нужны не пустомели, а мудрые, духовные, прагматичные товарищи, крепко стоящие на земле. С которыми можно творить великие дела, восстанавливать бизнес, карьеру. Будьте практичными, разумными, не злоупотребляйте дружественным ресурсом ради эгоистических запросов. Толку от этого не будет. Наоборот оттолкнете людей. На любовном фронте счастье улыбнется тем, кто гармонично вписывается одновременно в амплуа друга и любовника. Если искали идеал, мечта сбылась – он рядом. "Сканируйте" любимого принца (пассию), это ваш "стандарт" на духовном плане. Подобное притягивает подобное. Выискивать изъяны, критиковать глупо. Планы на будущее стройте осторожно, сейчас оно в зоне невидимости, окутано туманом иллюзий.

Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать от 2018 года Желтой Собаки

ОВНЫ

Жизненная река делает крутой поворот, вы всем еством стремитесь подняться на карьерный Олимп, так забавляет деспотическое самолюбие ... и подрывает личную репутацию. Но комфортно устроиться на должностном троне и не мечтайте, здесь вулкан. Поставьте интересы, запросы коллег, окружения на первове место, контролируйте свое поведение. Персональный имидж сейчас играет чрезвычайную роль. Его могут осквернить личные недостатки, плохие привычки. Вы у всех под микроскопом! На финансы повезет, кошелек растолстеет и опустеет. Покупайте близким и родным подарки. Расплачивайтесь с моральными и материальными долгами.

ТЕЛЬЦЫ

У вас дежавю, на повестке дня смысл бытия, поиски истины пролегают через ложь, замаскированную под справедливость. Держите в чистоте совесть, не тираньте людей нравоучениями, не агитируйте за собственные идеи, убеждения. У каждого своя правда и путь к ней. Бойтесь самообмана, не доверяйте секретов тем, кого мало знаете. Отметайте любые наваждения.

С благоверными поддердживайте идиллию любой ценой, сейчас вы связаны, как нитка с иголкой, вместе решайте проблемы, делите поровну радости и печали. Пускай рулят, будете забирать на себя бразды правления – останетесь у разбитого корита.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы склонны впадать в крайности, выжимая из партнеров все соки, нагло раскошеливая и это роковая ошибка! А надо научиться понимать алхимические процессы в материальной и психологической сфере, с уважением относиться к интересам спутников, делать равноценный вклад в общий бюджет, тогда духовная эволюция пройдет успешно, а ваши дурные привычки исчезнут. Партнерская идиллия – это смерть для эгоизма! Будьте искренними в отношениях, избегайте обманов, игра в кошки-мышки толкает на путь деградации. На работе с воодушевлением трудитесь, здесь вы ценный работник, коэффициент полезного действия высокий. Запрягают –охотно везите, сил предостаточно, заработаете денег и карьерные бонусы. Долгов не накапливайте, везде воремя расплачивайтесь. Если кто-то на ваши просьбы не реагирует, тем хуже ему. Глупышка не понимает, что копает себе яму.

РАКИ

Желание быть в паре, продуктивно сотрудничать – колоссальное, однако чего вы на самом деле хотите от партнера? Исследуйте, какую болезненную струнку внутри он затрагивает. И готовы ли обуздать собственных демонов, что глубоко притаились, держа вас в рабстве? Если да, тогда отдайте все силы на благо мирного сотрудничества, которое облагородит ваш темный внутренний мир. Искоренение пороков – то вполне ваша забота и ответственность, а не партнера, и не следует его ни в чем обвинять! Совершенствуйтесь, фортуна сейчас особенно благосклонна к тем, кто излучает любовь и добро в окружающий мир.

26-27 декабря – капризисные дни.

ЛЬВЫ

Приготовьтесь к переменам на работе, здесь намечаются реорганизации, где в ваших интересах лучше избавиться от дополнительных нагрузок. Сократите круг полномочий. Не хватайтесь за все подряд, больше отдыхайте, иммунитет низкий, рискуете подхватить инфекцию, подорвать здоровье. Постарайтесь гармонично вписаться в иерархию "начальник-подчиненный", будьте инициативными, управляйте с присущим вам практицизмом. Главное не подкачать в амплуа исполнителя, проявляйте скрупулезность и ответственность, будьте дисциплинированы. Конкурентов также следует уважать и заимствовать у них опыт. Домочадцы для вас являются проводниками счастья и удачи. С радостью заботьтесь о семье, это благословенная миссия сейчас, выполняя ее, вы стремительно духовно эволюцинируете.

ДЕВЫ

Тяготение к пуританским вкусам вполне вписывается в ваш

темперамент. Любить нужно за что-то, требования к избраннику должны быть рациональные. Исключите легкомысленных романтиков из списка претендентов на сердце и руку и не тратьте силы на их завоевание. Задача вашего сердца – дать любви возникнуть в нужное время в нужном месте, а затем испепелить весь накопленный негатив в пламени возвышенных чувств. Вы способны на колоссальный эмоциональный фонтан и можете заткнуть за пояс конкурентов, пытающихся отбить пассию. Главное не попасть в сети иллюзий.

ВЕСЫ. Сконцентрируйтесь на домашних заботах, опекайте семью, родителей, детей. Какова ваша роль в семье, что вы унаследовали от предков, и почему не так, как хотелось, складываются взаимоотношения с родными? А так хочется простого семейного счастья, где царит дружелюбная атмосфера и никто никого не притесняет! Причина --негативная родовая карма, которвая будет терзать до июля.

Сейчас вы подключены к финансовому эгрегору, с деньгами везет, займитесь покупкой новогодних и рождественских подарков для близких, родных. И о себе любимых не забудьте. Щедро раскошеливайтесь, чтобы всех удовлетворить.

В браке кризис, приспосабливайтесь даже когда благоверные выбрасывают сумасбродные фокусы, это не повод для разводов. Вы способны и знаете как их держать на поводке.

26-27 кризисные дни.

СКОРПИОНЫ. Логическое мышление -это святое, рационально используйте обстоятельства, разумно и практически подходите к знакомствам, но поиски братской души являются главными, где выбирают не вас, а вы делаете выбор на свой вкус. В служебном коллективе революционная атмосфера, старайтесь подобрать ключ к коллегам и руководящему персоналу, не злоупотребляйте критикой, ее меч сокрушительный, поэтому имеет право упасть на голову того, кто этого действительно заслужил.

Сократите дистанцию с шефом, вы у него на хорошем счету, поэтому можно рассчитывать на поблажки, привилегии и даже намекнуть о повышении зарплаты. Эта мысль, угнездившаяся в душе, должна материализоваться.

СТРЕЛЬЦЫ. Вы одержимые материальными аппетитами, хочу все и сейчас! Фанатизм опасен и есть демоническим штучками. Деньги это ваш господин и слуга, возможность держать под каблуком бедняков, манипулировать слабаками, или источник для духовного роста. А поскольку шансов заработать немало, поэтому поставив целью найти хлебное место, дайте клятву, что полученную прибыль потратите на благие дела ради счастья других, тогда вы его найдете!

А тем, кто изголодался по романтическими приключениями, совет: держитесь брачных спутников – "предохранители" отсутствуют, иначе эмоциональный жар наслаждений расплавит вас!

КОЗЕРОГИ. У вас внутри вулкан страстей, что создает вокруг наэлектризованную атмосферу. Поэтому вас любят и одновременно ненавидят, равнодушных рядом нет. Хотя вы довольно неразумно относитесь к собственной магической природе, а затем наивно удивляетесь почему люди так непонятно ведут себя с вами.

Воздержитесь от коварных психологических манипуляций, эмоциональный террор, что так привлекает – это зло! И старайтесь с людьми подружиться. Сейчас благодать транслируется через друзей. В критические моменты

обращайтесь к братьям по духу.

У политиков звездный час, популяризируйте и продвигайте свои проекты.

ВОДОЛЕИ. Вы движетесь по кармической магистрали, "проживая" сценарии из прошлого, где зло и добро преплелось. Главное в том "секонд хенде" не провалиться из реальности в другое виртуальное измерение и гармонизировать себя на внутреннем уровне.

Занимайтесь профессиональной деятельностью, сейчас вы фаворит у сильных мира сего, поэтому самое время отстраивать карьеру, бизнес. Не прозявить високого покровителя. Им может стать совсем незнакомая знатная фигура.

Душу первому встречному не распахивайте, а доверяйте сокровенное тем, с кем пуд соли съели. И то гаранти нет, что вас не обведут вокруг пальца. Вобщем дьявол притаился в тайной вражде, секретах, компроматах, обольщениях, шпионской информации. Вскрывая чужую подноготную будьте готовы к неприятностям. И сами не пытайтесь никого надурить. Объект сострадания, жертвенной любви тоже может оказаться мыльной бульбашкой.

РЫБЫ. Дружбе с людьми предстоит пройти через горнило испытаний, где нечистый плетет интриги, подбрасывая каверзы. Чтобы избавиться от того, что себя морально исчерпало, вам нужны не пустомели, а мудрые духовные, прагматичные товарищи, крепко стоящие на земле. С которыми можно творить великие дела, восстанавливать бизнес, карьеру. Что пока дышут на ладан и требуют срочных мер.

Будьте практичными, разумными, не злоупотребляйте дружественным ресурсом ради эгоистических запросов. Толку от этого не будет. Наоборот оттолкнете людей.

На любовном фронте счастье улыбнется тем, кто гармонично вписывается одновременно в амплуа друга и любовника. Если искали идеал, мечта сбылась –он рядом. "Сканируйте" любимого принца (пассию), это ваш "стандарт" на духовном плане. Подобное притягивает подобное. Выискивать изъяны, критиковать глупо.

Планы на будущее стройте осторожно, сейчас оно в зоне невидимости, окутано туманом иллюзий.