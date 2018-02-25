Гороскоп на неделю: 24 февраля – 4 марта

ОВНЫ

Залог отличного самочувствия, здесь возможны сбои – это физическая и психологическая гармония с окружением, где компромисс интересов играет ведущую роль. Не плывите против течения, активизируете противодействие. Возьмите тайм-аут, расслабьтесь и ждите пока судьба пошлет ситуации, где ваше участие обязательно. Это кармические сюжеты, которые следует пережить, изменив отношение к жизни. Обязательно занимайтесь благотворительностью, опекайте нуждающихся, проявляя сочувствие и милосердие к несчастным. Безвозмездность в любви – вот что изменит вашу судьбу к лучшему. Если нужно вскрыть какую-то тайну, добыть сведения, то сейчас вы обладаете блестящим "нюхом" разведчика, сумеете выйти на след и получить желаемую информацию. Что положительно отразится везде, а особенно на профессиональной деятельности, бизнесе. Рычаги тайного влияния на руководство в ваших руках.

На любовном фронте интимная идиллия.

ТЕЛЬЦЫ

Вы любимы и желанны, родные, близкие, друзья коллеги вас обожают, отвечайте взаимностью и главное подружитесь с ними. Вас объединит общее мировоззрение. Стремитесь совмещать работу с личной жизнью, возможности отличные. Прошлое и настоящее сейчас шагает в унисон, берите на вооружение былой опыт, это поможет заложить удачную базу на будущее, открыть двери в радужное завтра в семейной, деловой сфере. И помните: нынче сила ваша в истинной дружбе, партнерской преданности, что не купишь ни за какие деньги. Демонстрируйте эталон друга – партнера, лидера в коллективе, который справедливо болеет за групповые интересы, поставив крест на собственных эгоистических интересах.

25 и 26 февраля удачные дни.

БЛИЗНЕЦЫ

На повестке дня успешная самореализация в профессиональной сфере, бизнесе. Сейчас вы достигли высшего статуса в обществе, у каждого он свой и есть наработками прошлого. Трудитесь с творческим вдохновением, зарабатывайте деньги, воплощайте творческие идеи, укрепляйте должностное реноме, придерживаясь служебной субординации. А главное – всем сердцем любите свою работу! Тогда в ближайшее время лавры победы при штурме карьерного Олимпа достанутся вам. Если с кем-то в "контрах", не усугубляйте вражду, а стремитесь дипломатично договориться и превратить эту неуемную энергию на благо совместных действий. Домашние дела тоже не оставляйте на самотек, здесь приложенные усилия вернутся сторицей. Суженные – двуликие, то тираны, то благодетели. Но при компромиссном отношении к взаимным обязанностям семейное судно не разобьется о рифы бытовых проблем.

РАКИ

Попутный ветер удачи надувает жизненные паруса в перспективном направлении. Как в делах, так и в любви. Влюбленные очутятся на седьмом небе от счастья. Родителей порадуют успехи детей, брачные пары укрепят отношения. Духовное развитие стремительно растет, наполняя мудростью жизненную философию, старые убеждения отходят в прошлое. Желания и возможности находятся в равновесии. Придерживайтесь данного слова, делайте все с чистой совестью: дисциплинированность, творческая самоотдача – вот пропуск на Олимп популярности. Критику воспринимайте объективно и без обид, на ходу устраняйте ошибки. Материальная фортуна улыбается блестящим профессионалам и труженикам, творческим лицам. Контролируйте трудовой энтузиазм, чтобы не перегорели "предохранители", это нанесет ущерб здоровью. Увиливать от обязательств тоже нельзя, зато если правильно распределите силы, то ваш энергопотенциал возрастет. 25 и 26 февраля — удачные дни.

ЛЬВЫ

Будьте начеку, чтобы не попасть под каблук более сильных за себя. Это несет регресс. Метаясь между передовой и тылом, сбалансируйте "хочу" и "надо", ваша задача – возглавить закулисный фронт и действовать сообща. Успех будет сопровождать образцовых семьянинов (сейчас это благословенная миссия), тайных стратегов, умеющих плодотворно сотрудничать с деловыми компаньонами. Не будьте скрягой, инвестируйте собственные ресурсы в прибыльные проекты. Тогда и партнеры расщедрятся. Вы задаете динамику отношениям. Бизнес получит второе дыхание, поскольку удастся выяснить все плюсы и минусы в работе и устранить недостатки. Прислушивайтесь к собственным мыслям, идеям, они является истинным ориентиром, а чужие предложения – глобальным вспомогательным фактором в моменты принятия важных решений. Залог успеха – согласованные действия на всех планах с окружением.

ДЕВЫ

"Какой шел, такого и встретил" – это о вас. Подобное привлекает подобное. В деловом сотрудничестве тоже. Ваши партнеры властные, авторитетные, очаровательные, поэтому не отставайте (ревность здесь безосновательна), а старайтесь идти в ногу, вовремя нажимая на психологические кнопки влияния. Их истинная (но замаскированная) сущность, как на ладони, здесь вы достигли пика мастерства, душевный рентген работает блестяще. Что является главным достижением на данном этапе развития. Супружеские (деловые) узы рвать бессмысленно. На работе внедряйте новые проекты – закладывается база сотрудничества на будущее.

ВЕСЫ

Подбирайте психологический ключ к сердцам зависимых от вас людей, коллег, помощников, работодателей и непременно подружитесь с ними. Ведь сейчас сила, власть, на стороне других, а вам остается проявлять дух братства, гармонично вписываться в ситуации и по возможности командовать, учитывая обоюдные интересы. Акумулятор силы, творческого огня – служебная сфера. Дополнительные источники доходов струятся, трудитесь с радостью, не брезгуя никакой работой. Богатейте и делитесь с нуждающимися, финансируйте благие дела. И помните, что вы основной добытчик и кормилец в семье. Тогда и болячки исчезнут. Щедрым воздастся сторицей. А у скупых отнимется.

СКОРПИОНЫ

Вы на романтической волне. Обустраивайте личную жизнь, развлекайтесь, флиртуйте, охмуряйте поклонников. Жизнь прекрасна – и есть игра, несущая наслаждение. Прочь гнетущие проблемы! Сейчас выяснится платит ли любимая половинка взаимностью. Если нет, то нужно срочно "принять меры", скорее всего в порыве самоуверенности (харизма сияет) где-то ошиблись, взяв низкий чувственный темп. Измените тактику, тогда удастся завоевать любое неприступное сердце! Профессионалам, мечтающих о карьерных взлетах, следует заняться интересными проектами, которые пробудят творческий огонь. Путь созидателей шедевров устелен розами! 25 и 26 февраля – удачные дни.

СТРЕЛЬЦЫ

Энергопотенциал высокий, сексуальное обаяние струится, завораживая противоположный пол. Но пускаться в загулы, увы, нельзя. Мечась между семьей и работой, отдайте предпочтение семейным обязанностям. "Заброшенная" личная жизнь и требует срочной модернизации. Заботьтесь о близких – это ваши учителя, наставники. Родной дом – колыбель жизненной энергии и духовной эволюции. Согласовывайте все планы, желания, дружно сотрудничайте, разгребая домашние проблемы. Жертвуя ради счастья семьи, вы делаете высокий благородный поступок. Строите домашнюю цитадель, которая впоследствии станет надежной защитой в критический момент. Уладить проблемы на работе домочадцы тоже помогут. Они являются опорой не только дома, но и в профессиональных делах.

КОЗЕРОГИ

Чтобы застраховаться от конфликтов, избегайте критики, всем свойственно ошибаться, и вы тоже не святые угодники. Будьте психологом, прислушайтесь к требованиям близких, у них другие вкусовые пристрастия, потребности, идеалы. Угождая себе, сделайте так, чтобы ваши предложения, инициативы были по душе всем, зажигали на совместные мероприятия. Братья, сестры, соседи, коллеги должны стать вам достойными друзьями. Сфера дружбы благословенная. Знайте, тех, кто нынче имеет настоящих друзей, никакая напасть не одолеет (в течение года).

ВОДОЛЕИ

Вы в расцвете жизненных сил, где страстное "хочу" диктует свои условия. Согласовывайте личную свободу действий с требованиями окружения, идите навстречу их пожеланиям. "Дай" и "на" должно быть сбалансированным. На чужое не посягайте. У бизнесменов, профессионалов пик расцвета. Вдохновленное сотрудничество принесет неутомимым труженикам богатые плоды. Домочадцы осыпят подарками. Начальству тоже намекните, что вы заслужили на высшую зарплату, справедливая просьба будет услышана. Пользуйтесь шансом, пока ходите фаворитом у высоких чинов. Одновременно покровительствуйте нижестоящим. Небеса нынче вручили вам судьбы других людей, выполняйте эту высокую миссию с максимальной ответственностью.

РЫБЫ

Харизма сияет, вам везде рады, двери сердец открыты настежь, в служебном коллективе благодать. Не промахнитесь с выбором партнеров, вам нужны хозяйственные, практические, умные спутники, как на территории делового сотрудничества, так и в супружеской жизни. Уверенно "рулите", без авторитарных фокусов, уважая чужие интересы, угождая, помогая. Главное не превратиться в самовлюбленного нарцисса! Если кто-то посылает SOS – этот бедственный сигнал для вас! Спасайте утопающих, сил и полномочий предостаточно. В нужный миг всегда подвернется мудрый советчик, наставник, благодетедь. Сейчас вы баловни судьбы, что многим завидно! 25 и 26 февраля удачные дни.