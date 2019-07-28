Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 28 июля по 3 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: pexels.com

Гороскоп на неделю, 28 июля-3 августа 2019 года, предусматривает, что нужно искать новые грани, которые ранее были закрыты, в своем партнере и снова влюбляйться, сила ваших чувств сейчас служит мощным детонатором в отношениях.

Условия проживания требуют прогрессивных изменений. Пора обустраивать семейное гнездо по собственному вкусу, подключив к работе домочадцев.

Вкладывайте ресурсы в любимое дело. Трудовые достижения на работе станут доказательством вашей ценности как личности, уверенность в себе резко возрастет. Если вокруг вас вражеская атмосфера — плохо, а если вы на гармонической волне с окружающими сумели найти со всеми общий язык, укротив низменное "Я" – это замечательно.

Читайте подробнее гороскоп на 28 июля-3 августа 2019 года для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа 2019 года для Овнов

В любовной сфере – "перезагрузка", пора вписать новую главу в книгу романтических увлечений, но не на стороне, а с постоянными партнерами, которые вписываются в "стандарты" личного идеала. Ищите новые грани, которые ранее были закрыты, в своем партнере и снова влюбляйтесь, сила ваших чувств сейчас служит мощным детонатором в отношениях.

Сейчас вы переживаете апогей творческого и сердечного расцвета, энергия фонтанирует, максимально выкладывайтесь в той сфере, что вам нравится и результат превзойдет все ожидания. На карьерный олимп не рвитесь, будьте организованными и ответственными в работе, здесь идет завершение отработанных программ. Первостепенная задача – навести лад в личной жизни, благоустроить семейные пенаты. Не смейте игнорировать домашние проблемы. Семья — это флагман благополучия, здесь куется счастье будущего.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа 2019 года для Тельцов

Условия проживания требуют прогрессивных изменений. Пора обустраивать семейное гнездо по собственному вкусу, подключив к работе домочадцев. Тогда укрепление (на будущий год) домашнего тыла пройдет эффективно. Для полноценного счастья вам следует быть в паре и удовлетворять разнообразные запросы спутников.

Делайте все с удовольствием и любовью, задушевно общайтесь с окружающими (братьями, сестрами, соседями, случайными попутчиками), но насильно навязывать собственные взгляды, поучать людей не следует. Воспринимайте их такими, какими они есть, не судите. И непременно занимайтесь самообразованием, повышайте эрудицию, будьте в курсе всех новостей, интеллектуальная подпитка извне нужна нынче нужна для духовного развития. Любознательным открыты все счастливые пути.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа 2019 года для Близнецов

Вы подвижны заявляйте везде о себе, ловите каждое мгновение бытия, оно прекрасно и ляжет бесценным капиталом в сокровищницу духовного опыта. Активно общайтесь с друзьями, знакомьтесь с новыми людьми, завязанным контактам впоследствии суждено сыграть судьбоносную роль. Случайных встреч не бывает.

Ладьте с благоверными, супружеский тандем отличный, партнер — само совершенство, придраться не к чему. Разве что могут возникнуть разногласия из-за материальных интересов. Но вы, если хотите реализовать какой-то план, сделать важную покупку должны в первую очередь ориентироваться на собственные средства. Раскулачивать других против их воли нельзя. Если попали в экстремальную ситуацию, это знак, что судьба воспитывает из вас героя, закаляет.

Переживая, сжигая психологические ресурсы в критический момент, вы не теряете, а приобретаете. Любое ЧП — тому подтверждение. Получить желаемое без стресса никак не дастся.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа 2019 года для Раков

Щедро вкладывайте ресурсы в любимое дело, ни в чем не экономьте и сохраняйте целостность со своим высшим "Я", независимо от того, работаете, творите или развлекаетесь. Каждая клетка естества должна полнокровно функционировать. Трудовые достижения на старой работе станут доказательством вашей ценности как личности, уверенность в себе резко возрастет. Если нагрузят дополнительными заданиями, полномочиями, – не ропщите, это к лучшему, сейчас закладывается финансовый фундамент на будущее. Вы — блестящие специалисты, дисциплинированные труженики, угождайте работодателям, живите в мире и согласии с коллективом, это — благостный тыл.

Высокомерных эгоистов, тянущих одеяло интересов на себя, ждет разрушительная активизация вражеской конфронтации. Рулите без ультиматумов, чванства, стремясь к объективной самооценке, проявляйте разумную принципиальность, отстаивая собственные позиции. Они очень важны для вас и окружающих.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа 2019 года для Львов

Вы — личность влиятельная, авторитетная, сексуальная, энергия бьет неисчерпаемым ключом и ей непременно следует найти рациональный выход. Избавляйтесь от плохих привычек, зависимостей и возрождайтесь на новом уровне, оставив в прошлом ошибки и все, что себя отработало морально. Жить по-старому уже нельзя. Дебютируйте в тех сферах деятельности, которые вам нравятся больше всего, где можно творчески само реализоваться, добиться плодотворных результатов. А главное меньше вкалывать, включайте интуицию и занимайтесь тем, что она диктует. Психологический подтекст очень важен в любом деле, насилие над собой чревато болезнями. Если что-то не по нраву, то тихо бойкотируйте и прячьтесь.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа 2019 года для Дев

Больше уединяйтесь, роль отшельника жизнеутверждающая. Она не превратит ваше бытие на тюрьму, наоборот, медитативные "отключение" от реальности, разные виды аскезы заряжают энтузиазмом, очерчивая правильный путь развития (полезно уйти в отпуск). Вы сейчас ассоциируетесь с рентгеном, способным высветить все, ничего тайного не существует, все всплывает на поверхность. Будьте внимательны, то, что происходит вокруг, призвано вскрыть пласты подсознания и очистить его от токсических эмоциональных наслоений, фобий, подозрений, самообольщений, обид, накопленных за длительное время. Негативное прошлое штурмует, чтобы навсегда уйти из вашей жизни, освободив место для новых начинаний. Если у вас есть рядом надежные любящие друзья – это прекрасно, может уверенно идти с ними вперед, в радужное завтра. Тайные романтические интрижки вполне приемлемы, только не афишируйте на публике о своих похождениях.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа 2019 года для Весов

Индикатором духовного развития является дружеское окружение. Здесь собрались птицы вашего полета, если кто-то не вписывается стандарты мировоззрения – распрощайтесь и заполните вакансию новым другом(подругой), вместе шагайте к общей цели, удовлетворяя обоюдные интересы. Без друзей солнце меркнет, здесь вы хотя и принципиальный, но пламенный лидер, готовый разбиться вдребезги ради победных свершений на ниве коллективных достижений, общественной деятельности.

Совершенствуйте профессиональное мастерство, на повестке дня повышение статуса, должности, построение карьеры. Увиливать от этой судьбоносной задачи, прикрываясь домашними, делами нельзя. Вертикаль "начальник –подчиненный", "родители –дети" самая взрывоопасная, требующая срочной регуляции.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа 2019 года для Скорпионов

Сейчас куется карьерное будущее, вероятные кадровые ротации, смена руководства, вида деятельности, квалификации, что пойдет на пользу. В конце-концов сокровенные замыслы реализуются, воздастся по заслугам. Большинство окажутся перед сложной дилеммой: как распорядиться властью в коллективе и адекватно реагировать на должностных, влиятельных лиц. Впрочем здесь все зависит от вашей духовной зрелости —авторитет может стать мощным рычагом влияния на людей, или ахиллесовой пятой, когда гордыня или комплексы не позволят уладить парадоксальные ситуации. Реализация желаний является благословенной, чему сопутствует удача в финансовой сфере. Вы нынче имеете прекрасные шансы разбогатеть, только не ленитесь. Деньги сами идут в руки.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа 2019 года для Стрельцов

Марафон по "раскрутке" персонального имиджа на публике в разгаре. С легкостью расправляйте крылья и поднимайтесь над рутиной повседневности, тогда увидите, как сделать мир лучше, более совершенным, где нет зла, а царит добро и любовь. Идеалистические порывы являются нормальной потребностью сердца, забудьте о скромности, открыто демонстрируйте свои таланты, пиарьтесь в наслаждение, самоутверждайтесь.

Окружающие вас боготворят, любые прихоти выполняют, сияйте, главное не возгордиться.

В сфере "беру—даю" судьба проводит ревизию со штрафными санкциями. Будьте начеку, контролируйте аппетиты (жадность опасна), делайте разумные инвестиции, любые перекосы, ошибки в действиях чреваты убытками, кражами, банкротством.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа 2019 года для Козерогов

Жизненная динамика наполнена екстримом, психологический тонус на максимуме. Забудьте о покое, и с радостью окунитесь в неистовый поток непредсказуемых ситуаций. Кульминацию переживают не только партнерские отношения, но и реальность преподнесет интересные стимулирующие сюрпризы, где придется вам, как творческому лицу, символически умереть и возродиться, как феникс из пепла, на новом уровне.

С тем, чего (кого) раньше боялись, предстоит встретиться лицом к лицу, чтобы сжечь страх (комплексы), блокирующий скрытые ресурсы.

Если вокруг вас вражеская атмосфера — плохо, а если вы на гармонической волне с окружающими сумели найти со всеми общий язык, укротив низменное "Я" – это замечательно. Значит, духовная эволюция идет успешно.

Никому не переходите дорогу, любая палка в колесах конкурента ударит бумерангом по вас. В критических ситуациях всегда выбор за другой стороной.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа 2019 года для Водолеев

Грядет "перезагрузка" партнерских (брачных, деловых) взаимоотношений. Предстоит "МЫ" водрузить на пьедестал. Судьба послала вам, любящих, благородных и влиятельных в социуме союзников, Постарайтесь укрепить расшатанный супружеский союз, завязать с компаньонами серьезные рабочие отношения на перспективных принципах, сейчас закладывается база сотрудничества на будущий год.

Нынче в вашей жизни партнерам отведено престольное место, сердца бьются в унисон, совместная деятельность окрыляет. Главное не стать подкаблучником, вы две мегазвезды, сияющие для всех.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа 2019 года для Рыбы

В напряженной трудовой вахте – "пересменка", впрочем, работать с пламенным энтузиазмом вам, мастеру на все руки, не привыкать. Тяните плуг обязательств, сил предостаточно, зарабатывайте деньги, крутите служебные романы. Работа — это веселый праздник, который исцелит от болезней, возникших в результате накопленных ранее стрессов.

Карьерные высоты ждут профессионалов, любящих свое дело. Штурмуйте, покровители найдутся и всегда вам помогут.

Судьбы детей, возлюбленных на первом месте. Помогайте им заботой и любовью.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.

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