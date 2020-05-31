Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 31 мая – 6 июня для всех знаков зодиака

Эта неделя грозит повышенным эмоциональным возбуждением, нервозностью и нарастанием страстей по любому поводу. В такие дни люди будут часто недовольны собой и окружающими. Захочется что-то резко изменить в жизни.

Гороскоп на неделю Фото: pexels

Но уже с середины недели придет заметное успокоение, стремление к порядку и стабильности. Появится желание помочь советами, возникнет потребность в рекомендациях более знающих людей, соблюдении режима и правил.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для Овна

Воспользуйтесь своей интуицией и умением анализировать происходящие вокруг вас события. Прежде чем что-то начинать, звезды рекомендуют представителям этого знака хорошенько рассчитать и спланировать свои силы и финансы. В начале следующей недели больше обычного придется уделить внимание семье.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для Тельца

В начале следующей недели Тельцам настоятельно рекомендуется сдерживать свои эмоции, особенно если вы хотите произвести на кого-то неизгладимое впечатление. Прежде чем принимать важные решения, прислушайтесь к совету влиятельных людей. В среду возможно знакомство со значимым для вас человеком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для Близнецов

Следующая неделя подарит Близнецам возможность проявить свои лидерские качества, что повысит вас в глазах окружающих людей. Обратите внимание на деловые предложения – они могут быть выгодными. В начале недели умерьте свои траты, но не переживайте – такой период вынужденной экономии продлится недолго.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для Рака

С самого начала следующая неделя для Раков будет полна неожиданностей и непредсказуемости в поступках. Это будет продиктовано, скорее, желанием новизны и ощущения уверенности в себе, однако не стоит терять голову. В конце недели старайтесь избегать конфликтных ситуаций – впоследствии их будет непросто исправить.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для Льва

Благодаря своему чувству дипломатии Львам на предстоящей неделе не раз удастся избежать конфликтных ситуаций. События в середине недели будут провоцировать вас на выяснение отношений с окружающими и решение проблем, но для дальнейшего продвижения к успеху вам выгоднее позиция невмешательства.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для Девы

Представители знака Девы чувствуют себя полными сил, поэтому любые задачи предстоящей трудовой недели будут вам по плечу. Работа в коллективе принесет необходимые знания, опыт и связи, которые вам вскорости пригодятся. Пятница – не лучший день для важных решений. А в выходные следует хорошенько отдохнуть.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для Весов

Прислушиваясь к своей безошибочной интуиции, Весам также не стоит забывать и о логике рассуждений. Уступая в малом, вы способны получить большее – помните об этом. В конце недели вам не помешает бдительность в решении важных дел, поэтому будьте внимательными, не отвлекайтесь на пустяки.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для Скорпиона

На следующей неделе Скорпионам необходимо приложить максимум усилий, чтобы совладать с собственными эмоциями и не наломать дров в общении с окружающими. Предстоящие деловые контакты в четверг обещают быть удачными. С пятницы важно обратить внимание на состояние здоровья, чтобы не пропустить начало проблемы.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для Стрельца

Предстоящая неделя потребует более внимательного отношения к собственной интуиции, нежели к логике. Краткосрочные деловые отношения окажутся более надежными, чем долговременные союзы, на которые вы очень рассчитывали. Прежде чем использовать полученную вами информацию, ее следует тщательно проверить.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для Козерога

Следующая неделя будет удачной для Козерогов в решении рабочих вопросов. Деловое общение и заключенные сделки в скором будущем принесут вам желаемую прибыль. В пятницу лучше избегать тех дел и ситуаций, которые зависят от других людей, и на которые вы не сможете никоим образом повлиять.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для Водолея

На следующей неделе работоспособности Водолеев могут позавидовать многие коллеги, поэтому не забывайте об отдыхе, особенно в свои законные выходные. Чтобы не подвести окружающих и не вызвать у них негативное отношение к себе, старайтесь не обещать того, чего не в состоянии будете выполнить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для Рыб

На предстоящей неделе интуиция может подвести и сбить с толку представителей знака Рыбы. Вам будет сложно найти общий язык с окружающими. Но, несмотря на это, уже со среды ваши дела будут продвигаться успешно и поднимутся в гору. Соблюдайте главный принцип – глаза боятся, а руки делают.

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