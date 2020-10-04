Гороскоп на неделю 4-10 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 4-10 октября для всех знаков зодиака

Начало недели для многих знаков зодиака ознаменуется приливом сил и энергии, а также общительности и новыми знакомствами. В порыве очаровать окружающих не давайте ложных обещаний, которые потом не сможете выполнить.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Ваш пыл и окрыленность несколько поостынут во второй половине недели. Захочется спокойствия и умиротворенности, романтики и уединения. Так что выходные обещают пройти спокойно и без стрессов.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Овна

Для Овнов следующая неделя пройдет в постоянном стремлении всем помогать. Во вторник будьте более избирательны в своей безотказности, чтобы окружающие попросту не сели вам на голову. Имейте в виду, что в середине недели тайное для вас станет явным, а личная жизнь будет полна подводных течений и острых камней.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Тельца

Тельцам стоит быть готовыми к различного рода сюрпризам и неожиданностям как приятным, так и не очень. Середина недели обещает быть удачной в профессиональной сфере, открывая хорошие перспективы. Однако в течение всей семидневки ваши эмоции будут зашкаливать. И только к выходным наступит некоторое затишье.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Близнецов

Близнецов ожидает насыщенная событиями неделя. Не отвлекайтесь на мелочи, потому что, в общем, у вас без особого труда спорятся все серьезные дела. В начале недели будьте аккуратны с властью. В среду какие-то ваши прошлые достижения будут работать на вас – не упустите этот момент. Выходные пройдут великолепно.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Рака

Новая неделя обещает Ракам новые хорошие знакомства, встречи и путешествия. Не исключено, что в четверг судьба будет подстерегать одиноких Раков прямо на улице, подарив им новые волнующие отношения. Поспешите к выходным разобраться с рабочими вопросами, чтобы избежать серьезных проблем.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Льва

На следующей неделе Львам придется всерьез напрячься, чтобы осуществить недостижимые, на первый взгляд, желания. Для этого нужно не сидеть, сложа руки, а активно действовать. В понедельник вам следует разобраться со всеми непонятными и неразрешимыми делами в профессиональной сфере.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Девы

В течение всей грядущей недели Девам следует сохранять чувство внутреннего спокойствия и умиротворенности, несмотря на всевозможные усилия окружающих вывести вас из равновесия. Посвятите эту семидневку заботе о своем здоровье и о близких людях. В выходные дни не следует совершать серьезных покупок.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Весов

Весам на следующей неделе звезды рекомендуют, прежде всего, оставаться самими собой, а не играть чужих ролей и не примерять на себя чужие образы. Вы в состоянии очаровать окружающих в профессиональной и личной сферах, благодаря своей индивидуальности и неповторимости. В выходные вам будет полезно заняться самообразованием.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Скорпиона

Следующая неделя грозит Скорпионам некоторыми финансовыми проблемами. В среду решайте вопросы самостоятельно, не стоит рассчитывать на чужую помощь – так вы рискуете получить дополнительные неприятности. В четверг или пятницу вас могут посетить дорогие вам люди или те, с которыми вы давно не виделись.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Стрельца

Стрельцам-бизнесменам следует поостеречься и не разглашать своих планов на будущее, пока они еще не реализованы в жизнь. Вы рискуете потерять свои задумки, или их присвоят ваши конкуренты. Выходные дни обещают неприятности и конфликты со старшими родственниками – не нарывайтесь на скандал и будьте терпеливы.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Козерога

Козерогам на следующей неделе следует остерегаться взятки или денег, уплаченных за ваше расположение или покровительство. Со второй половины недели вы почувствуете прилив сил и активности, которая поможет успеть решить все накопившиеся дела. К выходным ожидайте приятных гостей – заранее подготовьтесь к этой встрече.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Водолея

Следующая неделя у Водолеев пройдет под символом поиска в себе сокрытых талантов. Займитесь самосовершенствованием – этот процесс всецело вас захватит. Приобретая вещь, не экономьте на качестве, чтобы потом не пришлось жалеть. Вас может подвести память, поэтому важные события и планы фиксируйте в ежедневнике.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Рыб

Начало следующей недели обещает для Рыб необыкновенное везение. Вам лучше действовать самостоятельно, не доверяя даже самым проверенным людям, чтобы избежать финансовых неприятностей. В четверг не стоит доверять слухам – скорее, всего это работа завистников. Выходные лучше провести в творческой работе.

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