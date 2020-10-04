Гороскоп на неделю 4-10 октября: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 4-10 октября для всех знаков зодиака
Начало недели для многих знаков зодиака ознаменуется приливом сил и энергии, а также общительности и новыми знакомствами. В порыве очаровать окружающих не давайте ложных обещаний, которые потом не сможете выполнить.
Ваш пыл и окрыленность несколько поостынут во второй половине недели. Захочется спокойствия и умиротворенности, романтики и уединения. Так что выходные обещают пройти спокойно и без стрессов.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Овна
Для Овнов следующая неделя пройдет в постоянном стремлении всем помогать. Во вторник будьте более избирательны в своей безотказности, чтобы окружающие попросту не сели вам на голову. Имейте в виду, что в середине недели тайное для вас станет явным, а личная жизнь будет полна подводных течений и острых камней.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Тельца
Тельцам стоит быть готовыми к различного рода сюрпризам и неожиданностям как приятным, так и не очень. Середина недели обещает быть удачной в профессиональной сфере, открывая хорошие перспективы. Однако в течение всей семидневки ваши эмоции будут зашкаливать. И только к выходным наступит некоторое затишье.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Близнецов
Близнецов ожидает насыщенная событиями неделя. Не отвлекайтесь на мелочи, потому что, в общем, у вас без особого труда спорятся все серьезные дела. В начале недели будьте аккуратны с властью. В среду какие-то ваши прошлые достижения будут работать на вас – не упустите этот момент. Выходные пройдут великолепно.
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Гороскоп на неделю 4-10 октября для Рака
Новая неделя обещает Ракам новые хорошие знакомства, встречи и путешествия. Не исключено, что в четверг судьба будет подстерегать одиноких Раков прямо на улице, подарив им новые волнующие отношения. Поспешите к выходным разобраться с рабочими вопросами, чтобы избежать серьезных проблем.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Льва
На следующей неделе Львам придется всерьез напрячься, чтобы осуществить недостижимые, на первый взгляд, желания. Для этого нужно не сидеть, сложа руки, а активно действовать. В понедельник вам следует разобраться со всеми непонятными и неразрешимыми делами в профессиональной сфере.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Девы
В течение всей грядущей недели Девам следует сохранять чувство внутреннего спокойствия и умиротворенности, несмотря на всевозможные усилия окружающих вывести вас из равновесия. Посвятите эту семидневку заботе о своем здоровье и о близких людях. В выходные дни не следует совершать серьезных покупок.
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Гороскоп на неделю 4-10 октября для Весов
Весам на следующей неделе звезды рекомендуют, прежде всего, оставаться самими собой, а не играть чужих ролей и не примерять на себя чужие образы. Вы в состоянии очаровать окружающих в профессиональной и личной сферах, благодаря своей индивидуальности и неповторимости. В выходные вам будет полезно заняться самообразованием.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Скорпиона
Следующая неделя грозит Скорпионам некоторыми финансовыми проблемами. В среду решайте вопросы самостоятельно, не стоит рассчитывать на чужую помощь – так вы рискуете получить дополнительные неприятности. В четверг или пятницу вас могут посетить дорогие вам люди или те, с которыми вы давно не виделись.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Стрельца
Стрельцам-бизнесменам следует поостеречься и не разглашать своих планов на будущее, пока они еще не реализованы в жизнь. Вы рискуете потерять свои задумки, или их присвоят ваши конкуренты. Выходные дни обещают неприятности и конфликты со старшими родственниками – не нарывайтесь на скандал и будьте терпеливы.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Козерога
Козерогам на следующей неделе следует остерегаться взятки или денег, уплаченных за ваше расположение или покровительство. Со второй половины недели вы почувствуете прилив сил и активности, которая поможет успеть решить все накопившиеся дела. К выходным ожидайте приятных гостей – заранее подготовьтесь к этой встрече.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Водолея
Следующая неделя у Водолеев пройдет под символом поиска в себе сокрытых талантов. Займитесь самосовершенствованием – этот процесс всецело вас захватит. Приобретая вещь, не экономьте на качестве, чтобы потом не пришлось жалеть. Вас может подвести память, поэтому важные события и планы фиксируйте в ежедневнике.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Рыб
Начало следующей недели обещает для Рыб необыкновенное везение. Вам лучше действовать самостоятельно, не доверяя даже самым проверенным людям, чтобы избежать финансовых неприятностей. В четверг не стоит доверять слухам – скорее, всего это работа завистников. Выходные лучше провести в творческой работе.
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