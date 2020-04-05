Гороскоп на неделю 5—11 апреля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 5—11 апреля для всех знаков зодиака

Неделя очень напряженная, грядут резкие перемены. События достигнут кульминации, все тайное станет явным, максимально прояснятся скрытые доныне факторы, непонятные вещи. Вероятно обнародование важной информации, придется резко поменять планы. В результате обострившихся противоречий (они копились долго, терпеть дальше нельзя) на первый план выходит решение личных, деловых, международных отношений, подписания или разрыва договоров, соглашений. Споры, конфликты переходят в юридическую плоскость. Не рубите с плеча, проявляйте толерантность, кто уступает в малом, тот выигрывает в большом.

И непременно заботьтесь о семье, любите свою Родину, помните о Родовых корнях, которые вас питают. Теплые задушевные отношения с соотечественниками, почитание национальных, культурных, исторических традиций – залог победы над всеми бедами. Ибо на данном этапе – это путь эволюции. Кто отклоняется, будет насильно Высшими силами загнан в предназначенную ему "нишу".

Преобразующая колоссальная сила энергий планетарного тандема "Юпитер-Плутон" (соединение 4-5 апреля в знаке Козерога) достигнет апогея, кардинально изменив коллективное сознание, в итоге будет разрушено и утилизировано то, что себя исчерпало и тормозит развитие.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 5—11 апреля для Овна

Отношения "Я -ТЫ" достигнут пика, требуя пересмотра. Бить горшки глупо, потом не склеите, из-за фатальных трещин. Для трансформации отношений следует сосредоточиться на общих интересах, увлечениях, направить основные усилия на создание уюта в домашнем очаге.

Нынешняя задача – продемонстрировать себя отличным семьянином, стать образцом благородства, объявив бой не окружению, реальности, которая не подчиняется вам, а собственным порокам, плохим привычкам. Измените себя к лучшему, тогда и окружающий мир "прогнется" под вас!

Нынче вы – яркая влиятельная персона (с магической изюминкой), энергия бьет ключом, но увы, извне бомбардируют искушения (от лукавого), поэтому будьте бдительны (дома, на работе), избегайте злоупотреблений, сами не провоцируйте других. Нравственный имидж должен быть безупречным.

Внимание амбициозным Овнам-руководителям, вы несете глобальную ответственность за судьбы подопечных.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 5—11 апреля для Тельца

Жертвенность ради блага близких, любимых – вот успешный пропуск в будущее. Неделя пройдет под кармические аккорды, если в отшельничестве—это нормально. Сбережете жизненные силы, их сейчас очень мало, не транжирьте. Тайны всплывут на поверхность. особенно на работе многие вещи прояснятся. Желательно сидеть тихо, не лезть на рожон, иначе спровоцируете противодействие.

Если незаслуженно стали "козлом отпущения" бездуховных, непорядочных или жестоких лиц, не мстите, а делайте все с чистыми помыслами, чтобы не запятнать совесть. За все страдания справедливо воздастся.

На профессиональном поприще судьба ввела жесткие санкции (до июля), рискуете попасть в немилость к начальству, совершенствуйте деловое мастерство, будьте исполнительны (даже если работа надоела, вдохновение иссякло), чтобы не стать безработным. Перемены на трудовом фронте (ограничение дополнительных обязательств, левых подработок) предопределены, бунтовать нет смысла.

Держите руку на информационном пульсе, будьте в курсе всех новостей, сейчас эволюционируют любознательные эрудированные Тельцы, которые никому не навязывают свои догмы, не пытаются читать моральные наставления.

Контакты с Близнецами самые плодотворные.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 5—11 апреля для Близнецов

Для поддержания в сердце огня взаимных чувств (это самая актуальная тема), вы хотите, чтобы вас любили страстно и безумно, где увы, желания идут вразрез с возможностями. Невзирая на яркое личное очарование, брачное счастье призрачно. Партнеры часто скупые и холодные, чем обрезают и ваши любовные крылья. С авторитарными друзьями аналогичная картина. Поэтому ни на кого не рассчитывайте, а полагайтесь только на собственные ресурсы. Между "дай" и "на" в чувственной и материальной сфере должна быть четкая справедливая граница.

Нынче романтическая картина резко меняется, ваши увлечения, хобби приобретают абсолютно другую форму, время быстротечно и неумолимо, то что привлекало вчера сегодня уже неинтересно. Нужны другие ощущения.

Но учтите, обижать себя, любимых, ради чужих эгоистических запросов – нельзя! Балуйте душу, ее желания священны (до 6 мая)! И гоните прочь тех, кто вами понукает.

Если прошлое ставит палки в колеса, это знак для отработки долговых хвостов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 5—11 апреля для Раков

Судьбоносная задача – стать образцовыми во всем, уметь отвечать за принятые решения, чтобы рулить в правильном направлении и диктовать собственные правила.

Сейчас вы находитесь экзальтированном состоянии между молотом и наковальней: это семья и работа. Должностной олимп манит радужными перспективами, но не все так просто. Здесь орудует нечистый, извращая истинную картину вещей! Плюс вы обременены форс-мажорными дискомфортными ситуациями.

Главное – ладить с начальством и любить свое дело. Конкуренты с железобетонной хваткой и не позволят вам взять его штурмом или укрепить давние завоеванные деловые рубежи. Действие рождает противодействие. Впрочем, это не повод для дезертирства, вы сильная личность, самоутверждайтесь, не прячьтесь, а везде о себе заявляйте, как вы себя позиционируете сейчас – очень важно, плоды (взлет или падение) увидите попозже. Летом.

Сейчас намечаются перемены под родным кровом, психологическая атмосфера в семье требует трансформации. Она назрела давно. И теперь так, как было раньше уже не будет. Приспосабливайтесь к требованиям домочадцев, наводите порядок в доме.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 5—11 апреля для Льва

Следует разнообразить бытие, прибавить ярких эмоциональных красок в жизненную палитру. Но если это сделать, в связи с обстановкой, нельзя, путешествуйте по Интернету, общайтесь по телефону, обменивайтесь информацией онлайн, читайте литературу. Душа требует новых свежих впечатлений, интеллектуальной пищи и вы обязаны их найти. Ведь мир сейчас для вас соткан из благозвучных вибраций.

Единственное опасение – это здоровье. Здесь неутешительная пугающая картина, не поддавайтесь фобиям страха. В итоге болезни, имеющие психосоматическую причину уйдут. Ваш целитель – оптимизм, положительные эмоции, счастливая семья. Минимум трудовых нагрузок и хороший сон.

Если скрестятся шпаги амбиций с партнерами (деловыми, брачными), проявляйте благоразумие, не вступайте конфронтацию. Она жестокая, и победы здесь не видать. Любое ваше действие рождает враждебное противодействие. В лучшем случае будет "ничья". Учитесь превращать недругов в союзников. В критические моменты ищите тайные тропы, "берите след" и двигайтесь к цели. Детектив с вас блестящий.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 5—11 апреля для Девы

Ваши желания в корне меняются. Подстраивайте всеядное "хочу" под "надо" – оно сейчас правит балом. В экстремальной обстановке. И где материальная тема самая болезненная. Если плата за сделанную работу не устраивает, придется потерпеть, насильно эту преграду не одолеть. Впрочем профессионалам, любящим свое дело, повезет. И даже удастся завязать амурную интрижку. Помогайте, заботьтесь и дружите с родственниками.

Лед чувств, что сковал ваше сердце за последних два года тает, идет успешное преображение к лучшему, процесс переосознания запущен… до июля. Радуйтесь, атрофия исчезает.

И непременно берегите здоровье, придерживайтесь профилактических мер, не обременяйте себя дополнительными нагрузками. Ибо неконтролируемые приливы энтузиазма будут гаситься депрессивным переутомлением.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 5—11 апреля для Весов

Личный имидж требует кардинальных изменений. Потрудитесь над сменой прически, гардероба, отшлифуйте манеру поведения. . Это визитная карточка. Окружающие вас будут встречать по одежке. Сейчас вы пылаете вдохновением, которое целесообразно направить в практическое русло – вокруг наэлектризованная обстановка. Четко контролируйте свои действия, навязывать собственные эгоистические интересы публике запрещено! Ваши партнеры и конкуренты волевые, обаятельные, владеют высоким творческим потенциалом, поэтому их поставить на колени не удастся. Только превратить в союзников.

Урок судьбы заключается в умении осознавать импульсы своих желаний и научиться создавать гармоничную атмосферу, взяв на себя роль дипломата-миротворца. Особенно в браке, с домочадцами, где сгорают отработанные кармические программы Рода.

Скорпион (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 5—11 апреля для Скорпиона

В семье то гром, то молнии, то гнетущая атмосфера, выматывающая силы. Но вы очень сильная духовно развитая личность и мужественно несете тот крест испытаний. Обстоятельства требуют побыть в затворничестве, маневрировать между медитативным уединением и активной работой. Учиться душевно расслабляться и трудиться, не поддаваясь соблазну нахалтурить, работая спустя рукава.

Сейчас все тайное всплывет, указав правильный путь деятельности. Больше отдыхайте, уделяйте внимание психологической релаксации, для поддержания надлежащего жизненного тонуса и страховки от болезней.

Лишняя информация сейчас автоматически "сотрется", чтобы не засорять внутренний мир, она себя уже отработала. Это касается и отношений, которые исчерпали свой ресурс и есть бесполезными.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 5—11 апреля для Стрельца

Внутри горит мощный созидательный огонь, стимулируя высокие творческие достижения, способствуя креативности. И романтическим "загулам". Колчедан с амурными стрелами расчехлен. Однако ваш ориентир – высокий нравственный ценз, нарушать духовные, юридические законы ради наживы, удовлетворения низменных страстей запрещено. Будьте внимательны, сейчас романтическим азартом руководит лукавый, пойдете на поводу окаянного, потом горько пожалеете.

Благочестие на всех уровнях – вот фильтр, который убережет от блуда и порочных действий.

Дружеский корабль ветер перемен направит в абсолютно другую сторону. А кто там будет (некоторые уйдут)—зависит от Руки судьбы. Это касается тех, кто не определился, кого любить, а с кем дружить.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 5—11 апреля для Козерога

Вам предстоит балансировать между семьей и работой (неделя кризисная), где домашние дела заряжают энергией, требуя разрешения застарелых проблем. Не прячьтесь в "кокон", на самом деле глубинные личные нужды кроются в профессиональной деятельности, карьерном росте, а семейные узы – не обуза, а надежная опора, питательный источник жизненных сил. Многим придется работать на дому, совмещая профессиональные и домашние дела.

Следите за фигурой, обновите туалет, самое время сбросить лишний вес, избавиться от пагубных привычек, ограничить траты. Сейчас вы производите сильное магическое влияние на окружающих, но не перегните палку, всегда давайте шанс компаньону, оппоненту, собеседнику показать себя с наилучшей стороны во избежание разногласий и обид.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 5—11 апреля для Водолея

Повседневное бытие и ближайшее окружение требуют внимания и вашего присутствия здесь и сейчас! Впрочем сосредоточившись только на деятельности, соответствующей интересам, особенно в паре с надежными брачными партнерами, опытной деловой командой можно допустить непоправимый ошибки. Все затормозится. Здесь коса чужих запросов найдет на камень ваших интересов. Старайтесь не диктовать свою волю, а разумно принять чужую точку зрения. Ваш козырь компромисс, а партнер – не враг, а ученик.

На тайном фронте триумф ожиданий. В топке прошлого сгорают отработанные кармические программы. Вы долго ждали и наконец-то гора с плеч упала…

Сейчас вы – жесткие, принципиальные, склонны к агрессии в критические моменты. А не мешало бы, идеализировать людей, верить во все лучшее и оно станет реальностью. Тем, кто печется о здоровье, совет: больше трудитесь на благо других и болячки обойдут вас десятой дорогой.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 5—11 апреля для Рыб

Не перепутайте где "мое", а где "чужое", вы склонны щедро тратить чужую энергию, считая ее своей, особенно, если речь идет о плодах совместных усилий, взаимоотношений (и сексуальных тоже). А это противопоказано. Помните: эмоциональные и физические потребности партнера – святое. Эгоизм запрещен.

Трудитесь, вы способны заработать, разбогатеть и профинансировать других, не следует никого "раскулачивать", достаточно собственных ресурсов для полного счастья, ими и делитесь. А чужой хлеб быстро зачерствеет.

Если отношения с друзьями зашли в "тупик", не спешите сжигать мосты, лишитесь высокого покровительства. Все наладится.

Потерпите, ведь здесь идет процесс масштабной прогрессивной реставрации дружеского фундамента.

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