Гороскоп на неделю 5-11 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 5-11 июля для всех знаков зодиака

Неделя начнется сложным днем – полнолуние в совокупности с лунным затмением вряд ли пройдут незамеченными для эмоционального и физического состояния представителей многих знаков зодиака. Недоверие, раздражительность, а порой и агрессия будут управлять людьми в этот период.

Гороскоп на неделю Фото: pexels

Но уже со среды негатив уступит место романтичности и мечтательности. На первый план выходит интуитивное мироощущение, любовь к ближнему и проявление сентиментальности.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 5-11 июля для Овна

Следующая неделя для Овнов мало чем будет отличаться от предыдущего периода в плане личных взаимоотношений с партнерами, друзьями, членами семьи. Вы страдаете от излишней внутренней противоречивости и крайностей в отношениях, что сказывается на окружающих. Но вскоре такая тенденция пойдет на спад.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 5-11 июля для Тельца

Вам стоит проявить активность в отношениях. Ваши мысли и идеи могут очень помочь окружающим, что уже к середине недели заметно поднимет ваш авторитет в их глазах и произведет хорошее впечатление. Сами также не отказывайтесь от поддержки и помощи друзей. Заранее спланируйте занятие на выходные.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 5-11 июля для Близнецов

Близнецам стоит сосредоточиться на работе как умственной, так и физической, которая пойдет вам на пользу. Старт хорош: вы полны идей и планов. А вскоре начнется период подъема внутренних сил – будьте к нему готовы. К концу недели могут возникнуть проблемы в отношениях и чувствах, но они, скорее всего, надуманные.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 5-11 июля для Рака

Для Раков начинается период общения, когда гораздо приоритетнее обсудить с окружающими важные для вас вопросы, нежели размышлять о них самостоятельно, в гордом уединении. Не замыкайтесь от людей, общайтесь на самые разные темы, высказывайте свое мнение – и вы будете услышаны. Особое внимание уделите детям.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 5-11 июля для Льва

Ваши недавние успехи в вопросах карьеры и образования не пройдут для вас даром. Уверенность в себе и оптимизм позитивно скажутся на отношениях с начальством и коллегами. Однако, проявляя благосклонность к одним людям, не стоит отыгрываться на своих близких. Середина недели чревата обманом с вашей стороны.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 5-11 июля для Девы

Чтобы избежать разногласий, постарайтесь ограничить общение с не интересными для вас людьми. Во вторник или среду высока вероятность несчастных случаев на работе и общей нервозности – будьте осторожны. Вас ожидает интересная и важная ситуация, которая может сильно повлиять на вашу жизнь. Не упустите ее.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 5-11 июля для Весов

Следующая неделя – это период, с одной стороны, вполне благоприятный в плане личных и деловых связей. С другой же – не настолько безоблачный во взаимоотношениях с детьми и друзьями. Постарайтесь проявить тактичность к близким людям. Планы сменить работу отложите на более подходящее время.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 5-11 июля для Скорпиона

У Скорпионов возможны разногласия и даже ссоры на почве финансовых расходов вашей семьи. Следует проявить дипломатию и тактичность, чтобы избежать конфликтов, которые могут повлечь даже упадок сил. Разве деньги стоят здоровья вашего и ваших близких? Приобретения для дома в середине недели будут удачными.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 5-11 июля для Стрельца

Вы деятельны, общительны и активны. Вы без труда находите общий язык с людьми, однако и сами легко можете попасть под влияние кого-то из окружающих. Будьте осторожны, чтобы вас не толкнули на необдуманный, возможно недостойный поступок. Вероятность именно такой ситуации велика в четверг.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 5-11 июля для Козерога

Вас ждет в целом хорошая неделя, насыщенная приятным общением, успешным решением вопросов работы и бизнеса, а также благополучными личными отношениями. Ваша потребность в помощи окружающих будет удовлетворена. Но не стоит оставаться в долгу. В выходные дни будет благоприятна физическая работа.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 5-11 июля для Водолея

Ваше представление о мире, в котором вы находитесь, несколько отличается от реалий. Такое поведение влечет за собой недоразумения и даже неприятности на работе, а также размолвки и обиды во взаимоотношениях с любимыми людьми. Не стоит насаждать им свое мнение, лучше пересмотрите свои идеи, желания и перспективы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 5-11 июля для Рыб

Для представителей знака Рыбы грядущая неделя принесет проявление неискренности, недопонимания и разногласия в отношениях с окружающими. В четверг или пятницу вы можете особо остро переживать по этому поводу. Поэтому в таком состоянии лучше отложите планы и решение проблем на более подходящий период.

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