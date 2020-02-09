Гороскоп на неделю 9 – 15 февраля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 9 по 15 февраля для всех знаков зодиака

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 9-15 февраля для Овна

У вас неделя экстрима. Романтика, дружба, секс переплелись в один клубок. Храните верность постоянному спутнику, любите его, удовлетворяйте требования и желания. Интимный аспект отношений крайне важен. Будьте надежным другом, духовные интересы являются цементом союза.

Стремитесь к образцовому имиджу, контролируйте собственные поступки. Да, вы – очаровательны, служите соблазнительной приманкой для противоположного пола, но сейчас нужно создать нравственный щит против стрел лукавого, который нагло пытается взять в свой плен, извратив манеры поведения, образ действия.

К работе относитесь серьезно и ответственно, хотя профессиональное бремя высасывает силы. Несите этот крест достойно. Наработанный ранее опыт, служит нерушимым фундаментом, он вас защитит в моменты кадровых реорганизаций, высокие покровители всегда найдутся и поддержат. Стройте теплые личные взаимоотношения с окружающими и храните семейный очаг.

Амбициозные, одержимые властью Овны, создадут проблемы на работе и разрушат личную жизнь.

Чаще меняйте обстановку, сидеть на месте – блокировать свой энергогенератор, лишая его подпитки.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 9-15 февраля для Тельца

Вы на "Голгофе" ответственности: семья, работа, партнерство, поглощают слишком много сил. Маневрируйте, приспосабливайтесь, и не пытайтесь командовать, брать под контроль нужно только себя, неугомонных. Хотите мира, согласия в доме, плодотворного сотрудничества на службе – играйте по чужим правилам, демонстрируя высокий профессионализм в работе, творческую оригинальность. Здесь вы вне конкуренции. Особенно те, кому повезло трудиться по призванию сердца. С начальством отличные отношения, берегите их, тогда работа превратится в праздник.

У супружеских пар кризис отношений, любой ценой идите на компромисс интересов, обуздав гордыню! Общность взглядов, интересов – это цемент союза. Не нужно только навязывать окружающим свои взгляды, каждый человек имеете право на собственные воззрения. А вы оставайтесь при своем мнении. Не агитируйте, не переубеждайте, не будьте флюгером.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 9-15 февраля для Близнецов

Благодаря интеллектуальному шарму, очаровать публику, завоевать симпатии труда не составит. Вы большие умницы, диапазон интересов, любознательности широкий. Хочу познать все и сейчас, удовлетворить ненасытные информационные аппетиты, откопав зерна истинных знаний – вот чего жаждет душа. И это похвально. Модернизация мировоззрения, духовных ценностей является определяющей.

Не расслабляйтесь, держите руку на дипломатическом пульсе, вокруг конфронтационная атмосфера, малейший промах --из искры полыхнет пламя ссор. Окружение агрессивно и коварно. В любой момент может подсунуть свинью. Перемены на службе предопределены.

С друзьями, в социуме будьте осторожны, избегайте ссор – здесь началась провокационная полоса.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 9-15 февраля для Рака

Без гармонизации желаний и возможностей планы летят наперекосяк. Живите в согласии с мятежным "Я". Относитесь с пониманием к требованиям окружения, стараясь побыть в чужой шкуре. Врагов не проклинайте, а благословляйте (то кармические учителя), чтобы превратить их в союзников. Кто платит, тот и заказывает музыку.

Сейчас вы всеобъемлюще зависимы от посторонних нужд, интересов, требований. Воевать, выставлять ультиматумы можно, но осторожно. Изобретательно лавируйте, чтобы сделать так, как хочется, ваши инициативные действия должны быть четко просчитаны для получения продуктивного результата.

Обязательно найдите любимое занятие, творческое хобби, там душевная отдушина.

В работе будьте исполнительны, организованны, чтобы удержать на высоте должностной имидж. И не увлекайтесь романтическими интрижками, охмуряя коллегу (или он вас), вы клюете на крючок лукавого.

Одновременно контролируйте нагрузки, прислушиваясь к позывным организма, чтобы не заболеть. Регулярно занимайтесь оздоровительными практиками (психологическими, физическими).

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 9-15 февраля для Льва

На личном фронте сейсмическая обстановка. Не позволяйте себя приватизировать. Вы персона влиятельная, независимая и обязаны внедрить собственные правила игры в любых отношениях, а главное – поддерживать семейный очаг. Комфорт в доме – святая святых. Решайте жилищные, бытовые проблемы сообща с домочадцами. Здесь намечаются перемены.

Одинокие должны определиться со спутником, создать надежный союз и семью. Замужним и женатым следует держать суженых на привязи. Ваш союз должен быть образцом содружества и гармонии на всех уровнях.

На работе не переутомляйтесь, прислушивайтесь к физиологическим и эмоциональным "позывным", душа и тело должны вальсировать в унисон. Это залог хорошего самочувствия.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 9-15 февраля для Девы

Вы – рентген, пронизывающей все насквозь, вокруг все тайное становится явным. Слепые прозревают, подозрения материализуются, иллюзии развеиваются. В результате взрыв эмоций. Поэтому если вспыхнут конфликты, особенно на службе, не убегайте от них, нырните в тот водоворот, так надо. В итоге накопленный негатив переплавится в позитив.

На трудовой территории кардинальные изменения в активной фазе, не цепляйтесь за то, что себя отжило. Ваша задача – учиться новому, расширять сферу коммуникаций, осваивать новые рабочие методики, технологии, чтобы идти в ногу со временем. Все получится, ведь вы обладаете богатым деловым опытом.

Под родным кровом поселился джин агрессии, берегите семейный микроклимат, дружно решая с близкими все проблемы. В одночасье принимайте активное участие в общественной жизни, расширяйте круг друзей, романтический водевиль не для вас, скакать в гречку пока запрещено.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 9-15 февраля для Весов

Жизнь это не трудовая каторга, а увлекательная игра. Воплощайте творческие фантазии, развлекайтесь, влюбляйтесь, все, что несет удовольствие, является вашей родной стихией. Актерские "маски" для перевоплощения должны быть начеку. Расширьте их ассортимент. Однако за все надо платить, поэтому "халявных" благ не ждите. Вовремя расплачивайтесь, делайте подарки окружающим, финансируйте благие дела. Не обеднеете, внимание ловеласам и донжуанам, расщедривайтесь сердцем и кошельком!

Судьбоносный вектор проходит через работу, поэтому уделите максимум внимания профессиональной деятельности, отношениям с руководством, здесь прогресс и повышение статуса, а домашние проблемы пускай остаются на втором плане.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 9-15 февраля для Скорпиона

Не наломайте дров, внутри бушует термоядерный реактор. Возьмите эмоции под железный самоконтроль, фронт изменений пролегает через дом (влияние матери, жены огромно), где нужно правильно себя позиционировать (срочно меняйте поведение), чтобы ладить с домочадцами. Дипломатично маневрируйте, деликатно общайтесь с родными, руководством, именно сейчас из искры недоразумений может воспламениться огонь конфликтов и беспощадно испепелить мосты хороших взаимоотношений.

Ваша задача – стать эталоном семьянина, модернизировать отношения "отцы-дети", "начальник-подчиненный". А главное – научить эгоистичное "Я" правильно командовать и подчиняться. Без ущерба для общего дела. Личные запросы огромны, удовлетворить их не сложно, если выполнить вышесказанные условия.

Сфера общений с меркантильной целью требует фильтрации. Избавляйтесь без сожаления от былых выгодных связей. Они себя изжили. Чтобы не распылять впустую драгоценный потенциал, двигаться правильным путем, вам нужны рядом лица высокообразованные, духовно развитые, чуткие и милосердные. Их советы бесценны ибо способствуют эволюции вашего мировоззрения.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 9-15 февраля для Стрельца

Вы фонтанируете энергией, которую нужно трансформировать в продуктивное русло. Ораторское искусство, эрудиция – блестящие, готовы ринуться в бой за правое дело, вплоть до драки -- физическая сила огромна. Друзья готовы с вами идти до конца, поэтому объединяйтесь с соратниками и действуйте с учетом общих интересов. Если располагаете тайной информацией, компроматами, старайтесь вовремя в нужном месте ее озвучивать, выводя на чистую воду мошенников и авантюристов.

Чужие требования следует поставить во главу угла, а собственные желания отодвиньте на второе место.

Любое ЧП, экстрим – это знак, что вы идете в правильном направлении, риска не бойтесь, сгорая в стрессе вы возрождаетесь, а тихая уютная жизнь – "моя хата скраю" – регресс для личности.

С радостью занимайтесь благотворительностью, не жадничайте, прощайте обидчиков, это удел благородных сильных духом лиц, и вам это дано!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 9-15 февраля для Козерога

Формула вашего счастья – правильный баланс "я тебе-ты мне", именно в этом "торге" с их величеством Реальностью ваш трезвый подход помноженный на изобретательность плюс объективная самооценка даст богатые плоды. С окружающими будьте чуткими, щедрыми, чтобы не прослыть скупердяем. Здесь судьба выставила "счета" именно вам, задолжали – платите, и не переживайте, излишки с вас не взыщут.

Сейчас вы презентабельны, удачливы, осознайте это и желание предъявлять претензии исчезнет. Не стоит никому переходить дорогу, лучше во время чужих наездов дать "задний ход", тогда выиграете на всех фронтах.

Нынче накопленная ранее агрессия "бомбит" из подсознания. У одних это проявляется в болезнях (исцеляя душу), а у других в тайных пакостях. Что недопустимо. Не дайте злу поработить вас.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 9-15 февраля для Водолея

Фортуна благоволит вам только в гармоничной паре или в опытной деловой команде. О самостоятельности забудьте, вы "игрок" не автономный, а коллективный. Выступать с инициативными предложениями перед шефом не стоит, он находится в наэлектризованной взрывоопасной атмосфере, где может рвануть в любой момент. Помогите "бедняге", чем можете.

Сейчас ваша карьера, бизнес проходят кризисную полосу. Умело сотрудничайте, демонстрируя профессиональное мастерство, с благоговением относитесь к деловым обязанностям. Если это ваше призвание – замечательно. Главное – не брезговать никакой работой, запрягайтесь и вдохновенно пашите, сил предостаточно, чем больше воз обязательств, тем, лучше, все окупится. Труженикам воздастся сторицей, а саботажники – будут деградировать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 9-15 февраля для Рыб

Оглянитесь назад, у вас дежавю, предначертано "проживать" по-новому сценарии из прошлого, делать выводы над ошибками, закрывать долговые дыры. Лучше это делать в отшельничестве. Уединяясь, вы заряжаетесь энергией, разум просветляется, приходит озарение для решения запутанных проблем. События недели изменят ваше мировоззрение, взгляды на многие вещи поменяются.

Мотайте на ус то, что слышите, решайте чужие проблемы. Не молчите там, где нужно озвучить правильную информацию. Ваше слово имеет огромное влияние на публику.

Если болеете, это тест на "бесхозяйственное" отношение к своим энергоресурсам. Урегулируйте трудовой график, досуг и работа должны уравновешиваться. Главное, получать наслаждение от жизни! Обязательно найдите себе отдушину, неудовлетворенные Рыбы станут регрессировать.

А вот желания контролируйте, они соблазняют и ведут к банкротству. То, что очень хочется на самом деле – иллюзия.

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