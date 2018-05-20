Гороскоп на неделю: Близнецам нужно избавиться от плохих привычек, а Стрельцов ждет напряженная неделя

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака подготовила астролог Любовь Шехматова

Гороскоп на неделю: ОВНЫ

Вы чрезвычайно энергичные, неиссякаемым ключом бьет энтузиазм, однако кармическое прошлое продолжает шагать рядом, принуждая к встречам с друзьями, активизируя в памяти массу эмоций. На службе горы работы, разгребайте завалы, не рассчитывая на карьерные лавры. Сейчас у фортуны вы не в милости, поэтому на высоких покровителей можно не надеяться. Держитесь покрепче за старую должность, демонстрируя высокий уровень профессионализма. Дополнительных заданий лучше избегать. И терпите "выбрыки" начальства. Против них вы бессильны. Хуже всего придется Овнам, выполняющим нелюбимую работу.

Гороскоп на неделю: ТЕЛЬЦЫ

Реализация собственных желаний набирает успешные темпы, силы фонтанируют. В профессиональной сфере вы достигли совершенства, притормозите. Здесь карьерное судно (бизнес) движется предопределяющим курсом и впоследствии причалит к нужному берегу. От обременяющих нагрузок лучше отказаться. Занимайтесь личными делами, домашним благоустройством. Станьте примерным семьянином, который щедро инвестируют собственные ресурсы (моральные, физические, материальные) на благо семьи. И держите на привязи харизматических брачных спутников (чьи сердца могут захмелеть от романтики), чтобы их не увели. У вас должны быть интересные общие увлечения, которые сцементируют союз.

Гороскоп на неделю: БЛИЗНЕЦЫ

Вам следует коренным образом изменить себя, избавившись от плохих привычек, купить модную одежду и навести стильный "марафет". Мобилизуйте природное очарование и стартуйте, впереди дебюты на всех фронтах! Балуйте себя, любимих, выполняя все прихоти и желания. За траты не переживайте, денег заработаете, вы трудоголики, плюс специалисты широкого профиля. Клянчить на стороне не следует. Если благоверный превратился в скупердяя (у него кармическая убыточная полоса) не обижайтесь, а умело хозяйничайте собственными средствами, решая бытовые дела. Ссориться из-за денег не надо.

Гороскоп на неделю: РАКИ

Вы излучаете флюиды обаяния, благодаря которым привлечь союзников, компаньонов для профессиональных дел удастся с ходу. Сейчас вы личность с двойными стандартами, жизнь во всю кипит на сцене и за кадром. Приходится "раздваиваться", периодически скрываясь от публичной суеты, решая тайно за кулисами важные проблемы. Уединение положительно влиять на реализацию сокровенных желаний, духовное состояние, физическое здоровье. Залог успеха на всех фронтах – это умение любить тех, кто находится в вашей орбите из прошлого, вы перед ними в сердечном долгу. Избегайте ссор с соседями, колегами, взаймы не берите, ваша кармическая задача (до 13 августа) – расплатиться со всеми, кому задолжали. Это обязательное условие для финансовой независимости в будущем.

Гороскоп на неделю: ЛЬВЫ

Пора откорректировать планы на будущее, вокруг бурлит конфронтация (соперники из кармического прошлого). Но вас одолеть невозможно и нет смысла. Поскольку обладаете непревзойденным авторитетом, умеете налаживать дружеские связи с людьми, публика вас обожает! Но не слишком заигрывайтесь! Нынешняя задача -научиться отвечать за свои поступки и нести ответственность за подвластных вам людей. Больше двигайтесь, наполняйте душу свежими впечатлениями, а сидеть на месте – деградировать. Путешествовать лучше вместе с любимыми, романтическое турне – это прекрасно, воскресит увядшие чувства и ваш союз получит новое дыхание. Одиночкам повезет встретить настоящего друга-любовника.

Гороскоп на неделю: ДЕВЫ

На карьерном и бизнесовом небосклоне солнечно, активизируйте профессиональные таланты, подружитесь с руководящим персоналом. Под дудку чужих интересов танцевать не следует, руководствуйтесь собственными интересами – это святое! Избегайте дилетантства, легкомыслия, судьбоносное задача в этом году – исследовать не то, что на поверхности, а копать глубоко, все "вынюхивать", коренным образом выявлять суть вещей. Срывать маски с непорядочных людей. И ограничьте фронт работ, хватит вкалывать, заработаете не деньги, а болячки (сейчас они интенсивно "вылазят", чтобы навсегда уйти). Занимайтесь работой, которая одухотворяет.

Гороскоп на неделю: ВЕСЫ

Деловая компетентность, всесторонняя информационная осведомленность, высокие покровители в дружеских кругах – это золотой капитал, и вы им должны завладеть! Как можно больше общайтесь, заводите знакомства с людьми высокой духовной культуры, демонстрируйте публике все, чем богаты. Не нужно быть аскетом, угнетать "хочу", оно должно пировать и наслаждаться! Если под родным кровом неуютно, терпите, так велит судьба, в семье происходит тяжелое разрешению кармических проблем, отлынивать нельзя!

Гороскоп на неделю: СКОРПИОНЫ

Материальное состояние, чужие ресурсы непосредственно влияют на достижение основной жизненной цели. В деловой сфере доступ к чужим благам свободен, ваше влияние на людей, ситуации стремительно возрастет. Держите все под контролем, не допускайте злоупотреблений, а научитесь справедливо распределять полученное. В родных стенах дежавю, не ссорьтесь с домочадцами из-за прошлых обид, здесь должна царить дружелюбная атмосфера. Мудро рулите и сообща решайте старые бытовые проблемы. Их надо закончить и забыть.

Гороскоп на неделю: СТРЕЛЬЦЫ

Неделя напряженная, грядут карьерные пертурбации, отношения с начальством, как натянутая струна. Ваш профессионализм на фоне достойных конкурентов может потерпеть фиаско. У брачных пар кризис в отношениях, избегайте прессинга, пусть рулит спутник, а вы с любовью подставляйте плечо, шагая рядом. Семья – это жертвенный алтарь, требующий ваших благотворительных взносов, даже если попали в черную убыточную полосу, она кармическая (не давайте никому взаймы, избегайте дорогих покупок). Растворяясь в проблемах родных, вы не обескровливаете себя, а наоборот, наполняете сердце счастьем и благодатью.

Гороскоп на неделю: КОЗЕРОГИ

Вам предстоит разгребать авгиевы конюшни в сфере желаний. Распрощайтесь с тем, что уже себя изжило, но висит балластом. Сферы "Покупки-продажи" это тоже касается. Есть покупатели – продавайте и не торгуйтесь. Тогда полученные средства пойдут на прогрессивные программы. На профессиональном фронте положительные сдвиги, однако следите, чтобы работа вдохновляла, отвечая внутренним запросам и не вредила здоровью. Персональный духовный каркас должен быть стальным, ведь вокруг мир "кишит" демоническими искушениями, чтобы вас сломать и превратить в донора для сил зла. Будьте осторожны, не зная броду не лезьте в воду! Слушайте верных друзей, с которыми пуд соли съели, то благословенная опора.

Гороскоп на неделю: ВОДОЛЕИ

Идти нахрапом, форсировать события – это путь регресса. Вы обладаете колоссальной внутренней силой, жизненным опытом и призваны объединяться с партнерами, играя в поддавки, тогда вместе удастся горы свернуть. Творите, влюбляйтесь, развлекайтесь, вас везде встречают с любовью и радостью. Работайте не ради денег, а ради творческой самореализации и личного наслаждения, тогда разбогатеете, высокие покровители возьмут под крыло. Нынче у сильных мира сего вы в фаворе. Прежде всего повезет тем, кто хочет мира, не ставит никому палки в колеса, а выполняет свою миссию, определился с профессиональным призванием.

Гороскоп на неделю: РЫБЫ

Вы обречены разрываться между домом и работой. Труженик пламенный, обаятельный собеседник, любую работу способны выполнить на высшем уровне мастерства. Плюс завязывать выгодные контакты. Занимайтесь домашними проблемами – интересы домочадцев на первом месте. Пополнение жизненных ресурсов будет происходить благодаря заботам о семье. Прежде всего брачным избранникам подставляйте плечо, пусть строят карьеру, продвигают бизнес. Жертв избегайте. Любой труд, услуга должны эквивалентно оплачиваться.