Гороскоп на неделю: Девам не зацикливаться на рутинных делах, а Весам следить за здоровьем

Гороскоп на неделю с 20 по 26 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю

ОВНЫ

Жизнь нынче – это вдохновенная увлекательная игра, где вы прекрасны режиссеры, актеры, юмористы, готовые с жарким пылом пуститься на романтическую охоту, однако… дальше легкого флирта это не должно распространяться. Вовремя включайте "стоп", храня верность постоянном партнеру, он делает интимную "погоду" в союзе, его желание святая святых. А вы их удовлетворяйте. Сейчас эмоциональная атмосфера будет играть ведущую роль. Плывите по течению, умело балансируйте, проявляя чуткость, милосердие, чтобы всем угодить, тогда не навредите собственному здоровью. В профессиональной сфере удручающее дежавю продолжается, наверстывайте недостатки в работе, воспринимайте прессинг руководства спокойно, ведь карьерный "лифт" пока остановился именно с этой целью.

ТЕЛЬЦЫ

Избегайте стычек с высоким руководством. Тут все непредсказуемо. Семь пятниц на неделю. Проблемы в карьере, невозможность заняться творческим делом, где удастся реализовать высшее призвание – меньше на них концентрируйтесь. Нужда труженикам не грозит, беритесь за любую работу и денег заработаете. Первоочередная задача – стать образцовым семьянином, любящим верным партнером. Заботьтесь о родных, любите и уважайте их, создавая уют в доме, здесь источник животворных сил. Брачным парам самое время подбросить масла в любовный костер. Счастье в семейной жизни зависит от умения тонко прочувствовать и вовремя сыграть на душевных "струнах" суженых, пусть рулят, у них звездный час в сфере профессиональной самореализации. Ваш удел – меньше нагружать энтузиастов домашними хлопотами.

БЛИЗНЕЦЫ

Жизнь прекрасна в своем разнообразии, бьет ключом. И вы с наслаждением ее познаете, учитесь житейским премудростям. Блестящий источник подпитки – это информационная сфера, контакты с окружающим миром, общение, поездки. Дом и работа тоже требуют максимальных усилий. В профессиональной сфере ждите прогрессивных перемен, где следует пустить в ход творческую интуицию, задействовать "арсеналы" психологического воздействия на шефа и коллег, параллельно с практическими навыками, ответственностью и самоорганизованностью. Усердно "пашите", денег заработаете. И это хорошо, поскольку брать в долг нельзя, да и никто не даст. Материальной помощи от брачных партнеров тоже никакой, у них сплошные траты. Если вас критикуют или духовные горе-советники наставляют на "путь праведности", не обращайте внимания, а слушайте свое сердце, там истина! На любовном небосклоне солнечно до 9 сентября.

РАКИ

Дайте зеленый свет сокровенным желаниям, делайте, приобретайте, дарите, финансируйте то, что хочется. Идти на поводу чужих запросов, требований – сделать себя несчастными. Главное научиться хозяйничать собственными деньгами, их предостаточно для полноценного бытия. И обходите десятой дорогой тех людей, которые пытаются вами манипулировать, клянчат в долг. Ваш вклад в совместный бюджет -основной. Риск финансовых конфликтов высок, поэтому живите в любви и согласии со старыми партнерами, а мысли о разводе гоните прочь. Экзамен на зрелость в союзе (брачном, деловом) продолжается... Если деньги стали яблоком раздора – это совместный позор, толчок к регрессу. А ведь под родным кровом так хорошо и уютно, дети прекрасны (порадуйтесь за них), живите дружно.

ЛЬВЫ

Самоутверждение на социальном подиуме в разгаре. Вы личность яркая, влиятельная, пример для подражания многим окружающих. Человек-праздник. Но это не повод для манипуляций. "Презентуя" себя, помните о нравственных законах. Стоите высоко, голова может закружиться. Сейчас любое действие рождает фатальное противодействие, конфронтация плодит злых недругов. Прежде чем кого-то "отфутболить" все взвесьте. Но поскольку бразды правления предназначены персонально вам в любых щекотливых ситуациях, командуйте, но имейте ввиду ответственность за ошибки (чужие судьбы) тоже на вашей шее. Постарайтесь чтобы "хочу" и "надо" мирно уживались в вашем дворце. Это залог гармоничны отношений везде.

ДЕВЫ

Следует меньше зацикливаться на рутинных делах, скучной "бытовухе", нынче мир соткан из тонких благозвучных вибраций, где можно раствориться в любовной неге с сердечным спутником, поймать творческий кайф от работы или любого занятия, получив максимум удовольствия от жизни. Не перегружайте себя, есть риск истощиться и заболеть. Больше отдыхайте, а когда нужна какая-то конфиденциальная информация, она сама вас найдет. У детективов, разведчиков, сотрудников уголовного розыска, тем, кто работает в закрытых учреждениях расцвет профессионализма. Хотите идиллии в браке и делах? Не прите напрямик, как бульдозер, а объединяйтесь усилиями, помогайте морально спутнику (деловой команде) успешно реализовываться.

ВЕСЫ

Вы обольстительны, любимы, желанны, двигатель коллективных интересов. Сердце дружеского окружения, благодаря которому удастся скорректировать будущее. Проявляйте дружескую солидарность, уважайте верных друзей, они играют судьбоносную роль, и сами не подкачайте в роли друга. От событий в социуме не спрятаться, в них, хотите или нет, предназначено окунуться. На службе грядут приятные "сюрпризы", предстоит расширить круг обязательств, взвалить на плечи новые трудовые полномочия. С испытаниями на психологическую прочность вы прекрасно справитесь, любите выбранную профессию. Это сейчас хлебное место. И следите за здоровьем, переутомление опасно. Работа и досуг должны быть сбалансированными. Семья остается местом серьезных испытаний, к счастью здесь черная кармическая полоса (9 месяцев) завершилась, не дайте угаснуть домашнему очагу. Не поддавайтесь соблазну пойти "на лево". Проявляйте максимум внимания невесткам, зятьям, они более продвинутые, правят балом. А дети наоборот – регрессивный "отстой".

СКОРПИОНЫ

У вас звездный час в карьере, бизнесе, профессиональном поприще. Здесь расцветает как творческая личность, реализуя природные таланты. К этому пику шли долгие годы. Но и о личной жизни не следует забывать в тех динамичных хлопотах. Вы настоящие рыцари и мастера интимных фантазий, которым ощущение любимых совсем не безразличны, и сумеете сделать так, чтобы совместная жизнь была прекрасной, оставив трепетный след в памяти. Для взаимного счастья созданы все условия. Любите, беспокойтесь друг за друга, как на словах, так и на деле, практические знаки внимания играют первую скрипку в совместной жизни. Чаще бегите из дома (не затевайте ремонт). Это обезопасит от накопления негатива. Брачная лодка не должна разбиться о камни бытовых проблем.

СТРЕЛЬЦЫ

Вы окрыленные счастливым будущим. Все в перспективе будет замечательно. Предчувствие не изменяет. Хвастайтесь достижениями, рекламируйте свои таланты, зажигайте окружающих новыми идеями. Скромность во вред. Но одновременно при необходимости включайте тайные рычаги влияния. Они срабатывают блестяще, ведь в роли глобального стратега вы достигли совершенства. Имейте дело только с доверенными людьми, чтобы остаться на карьерном плаву. Дома будьте милосердными и ласковыми, пусть родные вьют из вас веревки – тем лучше! Супружеские спутники вас любят. Принимайте с благодарностью те чувства. Если поезд желаний дал задний ход, потерпите, это нужно для кармической отработки (до 6 сентября), а потом он тронется.

КОЗЕРОГИ

Вокруг экстремальная атмосфера, она искореняет "заячьи" инстинкты, закаляет дух, преобразует вас как личность на тонком плане. Бояться препятствий, давать волю эгоизму, скупости – значит деградировать. Кто рискует, успешно проходит фарс мажорные ситуации, тот развивается. Развивайте в себе дар психолога. Вы должны почувствовать, кто чем дышит, суметь отыскать скрытые слабости, тогда удастся вовремя нажать на соответствующие душевные струны людей и достичь желаемого. Именно в благостной атмосфере, где царит душевное единство, вы будете чувствовать себя, как рыба в воде, сможете завязать перспективные дружеские связи.

ВОДОЛЕИ

Окружение – это персональное зеркало. Вы "примагничиваете" людей, только своей "частоты": какой шел, такого и встретил. Поэтому если партнер духовно "вырос", а вы еще не созрели, тем, хуже. Не стоит диктовать свои условия, вылезет боком, вас могут "бортонуть", и правильно. Даже когда "поезд ушел", деваться некуда. Вы обречены работать над собой, совершенствоваться, чтобы научиться идти на уступки. В любых отношениях (деловых, брачных) должно фигурировать не низменное "Я", "мое", а только благородное "Мы", "наше". Это залог совместного процветания и гармонии.

РЫБЫ

Вы все еще востребованы, нужны людям – это прекрасно! Трудитесь с удовольствием, будьте "скорой помощью" в критические моменты. Именно в рабочем горниле сжигаются стрессовые токсины, накопленные за длительное время, что проявляется через активизацию недуг, в итоге здоровье улучшается. Вам встретятся нужные врачи и консультанты. Будьте открытыми, никого не подводите, не осуждайте. Стоять крепко на земле помогут брачные партнеры, прислушайтесь к пожеланиям деловых компаньонов, сослуживцев. Личная инициативность, творческая оригинальность плюс прагматизм делового окружения – прекрасный сплав для строительства мостов сотрудничества на будущий год.