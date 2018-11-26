Гороскоп на неделю: Девам нужно сосредоточиться на семье, а у Скорпионов время зарабатывать деньги

Астрологический прогноз с 25 ноября по 1 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря. Фото: pixabay

ОВНЫ

Ваше мировоззрение набирает красивых духовных красок, идет смена идеалов, вчерашние стереотипы разрушаются, вы взрослеете на глазах, пропуская накопленный опыт сквозь сердце, превращаясь в мудреца. Общайтесь с людьми высокой духовной культуры, здесь встретите достойных наставников. Если ополчились тайные недруги, сбросив маски и показав истинный лик, воюйте с ними мечом правды, соблюдайте юридические законы, тогда будете в выигрыше. Роль козла отпущения ради торжества высшей справедливости окупится сторицей.

Одновременно больше путешествуйте, меняйте окружающую обстановку и больше уделяйте сил семье, судьбоносный фронт пролегает не через работу, а через семейные пенаты.

ТЕЛЬЦЫ

Как достичь гармонии между "хочу" и "надо"? Вопрос станет ребром, заставив раскулачивать благоверных, домочадцев (и они довольно щедрые). Не перегните палку аппетитов, на чашу весов положены любовь и деньги (сексуальный аспект отношений играет ведущую роль), и если хотите быть любимыми и желанными в паре, поставьте требования партнеров во главу угла. Пусть реализуют благословенные желания! Без половинки вы, как одинокая тополь, у дороги, открытая всем ветрам. Занимайтесь самообразованием, проявляйте везде любознательность, вдохновенно трудитесь на службе, здесь хлебное место. Жаждущим учиться, коммуникабельным, чувственным натурам откроются все перспективные дороги.

БЛИЗНЕЦЫ

Под блеском вашего обаяния, игривости устоять невозможно. Флиртуйте, влюбляйтесь, развлекайтесь, живите в удовольствие. То, что хочет сердце, душа, тело – священно. Ибо способствует накоплению животворных энергоресурсов. Открывает путь в будущее. Позволяют средства – шикуйте. Но только не за счет других. Главное в хлопотах о чужих проблемах – не проворонить личное счастье.

Супружеские отношения набирают динамических оборотов, и здесь каждый миг на вес золота: дайте избраннику почувствовать себя сильной самодостаточной личностью. Ваш союз – это эталон благородства, где родство интеллектуальных и духовных интересов являются мощным магнитом. Холостякам пора определиться и поставить точку на поисках.

С начальством не ссорьтесь, разрушите мосты сотрудничества, которые следует сейчас активно укреплять.

РАКИ

Трудовой марафон в разгаре, как специалист вы достигли совершенства, мастер на все руки. Дайте форы бездельникам и непрофессионалам, взяв штурмом Олимп деловых достижений количеством и качеством. Впрочем, и плата за труд должна быть эквивалентной, торгуйтесь с работодателями и не "продавайтесь" за мизерную цену. Сейчас вам нужен как должностной портфель, так и хороший заработок, на что заслужили.

Продвигая собственные идеи, замыслы, все просчитайте, чтобы избежать разногласий, конфликтов, "рулите" мудро, не ущемляя чужих интересов. Любое действие нынче провоцирует противодействие. Железобетонное. Не "плодите" врагов. Если живете в атмосфере вражды – вы падаете вниз.

ЛЬВЫ

Если "Я" жаждет праздника – это замечательно! Не сдерживайте тот вдохновенный порыв, нырните в водоворот романтических развлечений и наслаждайтесь! Вы очаровательны, импозантны, поэтому разбить чье-то сердце труда не составит, хочется заниматься любовью – запускайте амурные стрелы и дерзайте, ангелы помогут! Главное не жалеть средств, чувств ради счастья милых, а кто скупится – пусть депрессирует!

Если вам когда-то наплевали в душу, унизили, оскорбили, простите обидчиков. И сами покайтесь, если сделали зло. Этот эмоциональный мусор в подсознании накапливался годами. Сбросив эти пута (задание на полтора года), вы взлетите ввысь и искорените надоевшие болезни. Их причина (у многих) психосоматическая.

ДЕВЫ

В отношениях "родители-дети", "начальник-подчиненный", "муж-жена" атмосфера наэлектризованная, требующая срочной "перезагрузки". Сосредоточьтесь на семье – это колыбель духовности и животворный генератор, здесь вы развиваетесь, черпаете зерна небесной мудрости. Обретаете личное счастье. Ладьте с домочадцами (у многих семейство на протяжении года расширится), намечается продолжение рода. К каждому члену семьи вы должны подобрать ключ. Чтобы жить в мире и согласии, успешно решите жилищные проблемы. Невестки, зятья играют здесь судьбоносную роль. Супругов не раздражайте, они склонны к агрессии. Дайте им самореализоваться профессионально. Там удача.

ВЕСЫ

Вы обольстительны, способны к адаптации в любых обстоятельствах! Виртуозно заставить танцевать публику под свою дудку, сагитировать за высокую идею – мастер на все сто. Жизненная мудрость, практицизм плюс высокая эрудиция, деловая смекалка способны творить чудеса успеха там, где процветает разгильдяйство и безграмотность. Ни на кого не клевещите из-под тишка, не осуждайте, ибо все выплывет на поверхность с негативным последствием. Ваш ориентир – профессиональное совершенствование, штурм карьерных вершин, а домашние хлопоты, висящие ярмом на шее, – второстепенное.

СКОРПИОНЫ

Время зарабатывать и тратить. Ловите выгодное деловое предложение или рентабельный заказ, чтобы присоединиться к финансовым источникам, которые для вас щедро струятся и молитесь на высшее руководство! Карьерное и материальное будущее в их руках. Однако следует держать руку на материальном пульсе, сбалансировать доходы и расходы, чтобы финансовые поступления (что обещают быть высокими!) не превышали траты, особенно на развлекательные мероприятия. Делайте подарки близким и родным, финансируйте нуждающихся, делайте инвестиции в бизнес. Благами, которые даются с избытком, следует делиться. Роль спонсора благословенна.

СТРЕЛЬЦЫ

Вам следует воевать на передовой, хватит "партизанить". Эта длительная тайная эпопея позади. Начался публичный демарш. Чаруйте публику природной красотой, интеллектом, презентабельностью, успешно воплощайте неординарные идеи, пока вас любят и ценят, потому что эта манна популярности, везения быстротечна. Ощущение истинной внутренней свободы является основным двигателем, поэтому если он "барахлит", скорее всего вы не усмирили апломбное Эго ... а надо!

Домочадцев (благоверных) пожалейте, не прессингуйте бедолашных, дома вы склонны к деспотизму. Если денег мало, живите скромно, ограничения в тратах – это экзамен судьбы, приучает вас к аскетизму. Тот, кто сорит деньгами – деградирует.

КОЗЕРОГИ

Оптимальная самореализация предназначена вдали от общественной суеты. Занимайтесь духовными практиками, посещайте места силы, изучайте философскую литературу. И никого не судите. Обиды прощайте, очищая душу от греховных наслоений. Делайте правильные выводы над ошибками, допущенными в прошлом году. И больше их не повторяйте.

Если заболеете, не беда, то во благо. Болезни несут целебную силу. Работу любите, занимайтесь благотворительностью и непременно будьте в паре. Наедине вы, как птица, с подбитым крылом. Повезет тем, кто освоил искусство сотрудничества с людьми.

ВОДОЛЕИ

Ключ к супружескому счастью в ваших руках. Избранники вас любят всем сердцем! И никакие сомнения не должны затмить сияние взаимных чувств. Дружба и любовь сольются воедино, подняв к экстатическим вершинам идиллии в партнерстве. Учитесь отдавать даже себе в убыток, обуздав эгоизм, тогда мелкие уступки станут трамплином к масштабным свершениям. О карьерной судьбе, если вы достойный специалист, не переживайте, здесь воздастся по заслугам. Будьте услужливыми, милосердными, но не позволяйте на себе паразитировать наглым лицам. Отдача должна быть эквивалентной, иначе заболеете. "Халявщиков", бездельников гоните прочь!

РЫБЫ

Вы на пике профессионального взлета. Репертуар трудовых обязанностей широкий (что в радость), у работодателей вы в фаворе, плюс нынешняя деятельность соответствует профессиональному призванию. Уверенно нажимайте на профессиональные педали и упорно "газуйте" к карьерному Олимпу, желанная должность – не мираж, а реальность. Если в деловой команде есть конкуренты, подружитесь с ними, объединяющим стимулом станет совместная материальная заинтересованность. Однако если лицо вызывает личную антипатию, то она – не ваш союзник. Объединяйтесь с теми, кто одухотворяет, дорог сердцу, а финансовая сторона – несущественна.