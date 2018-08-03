Гороскоп на неделю: на каких знаках зодиака отразится сезон затмений

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа подготовила астролог Любовь Шехматова

"Сезон" затмений продолжается, не расслабляйтесь и не обещайте никому золотых гор!

11 августа в 12:47 состоится очередное затмение Солнца, закладывая новый цикл (на 18, 5 лет), "корректируя" отжившие жизненные программы. Будущее неумолимо диктует свои правила, а прошлое тормозит. Менять планы уже поздно, информация закрыта, а поезд перемен мчится на всех парах. Не суетитесь, нужно беречь силы, ведь если вы ранее сбились с правильного пути, придется не сладко, что-то нужно потерять или разрушить, чтобы свернуть на истинную дорогу. При этом крах планов будет совершенно неожиданным. Отчаиваться бессмысленно, за допущенные просчеты, ошибки, придется заплатить, но в итоге последствия "перестройки" в перспективе – самые позитивные. Осознание придет позже.

Любые важные решения, зависящие от вас, отложите до 26 августа, когда все прояснится. Ну а если попали в фатальный водоворот обстоятельств – так надо, терпите.

Внимание Львы, Близнецы, Стрельцы, Водолеи, Скорпионы, Тельцы: ветер неумолимых перемен вас коснется в первую очередь. Мобилизуйтесь и будьте начеку!

Гороскоп на неделю: ОВНЫ

В любовной, творческой сфере "переформатирование", следует срочно найти любимое дело, хобби. То что нравится, дарит удовольствие и есть местом творческой самореализации (о профессиональном взлете пока забудьте). Если сердце зачерствело – это плохой симптом. Судьба велит снова влюбиться, однако объектом вашего увлечения должно стать лицо высокой духовной культуры и давний партнер соответствует этому уровню. А его холод и равнодушие не повод для разводов. Это временно. Берегите союз! Напряженные отношения с руководством являются "экзаменом" и не бунтуйте. Привилегий не будет. Пускай шеф закручивает гайки. Дружба дружбой, а работа работой. Не путайте эти понятия.

Гороскоп на неделю: ТЕЛЬЦЫ

Не стоит зацикливаться на профессиональных неудачах, карьерных падениях, здесь затаился джин агрессии, пускай "сидит в бутылке", чтобы окончательно не разрушить отношения с руководством. Главное, что вы достигли высокого профессионального уровня в своей сфере. Дальше в карьере "стоп". Почему?.. Окунайтесь в домашние хлопоты, здесь вас заждалось куча проблем. Именно под родным кровом разворачиваются судьбоносные события (генеральная уборка, капитальный ремонт), где нужно приложить максимум усилий, чтобы ваше гнездо стало комфортным и красивым. Это залог успешного будущего. Обязательно учитывайте вкусы и пожелания родных, благоверных, пусть верховодят.

Гороскоп на неделю: БЛИЗНЕЦЫ

Вы ассоциируетесь с вездесущим "нейтрино", проникающим везде. Однако в безграничном массиве информации и давних приятельских связей, знакомств следует отсеивать зерна от плевел. Не распыляйте энергию на пустые разговоры, потому что они засоряют внутренний мир лишними знаниями. Общайтесь только с конкретной целью. Впрочем случайных людей (попутчиков) вокруг вас нет, они предвестники будущего. Личное мировоззрение кардинально изменилось и то, что вчера волновало, сейчас не интересует. Вы "выросли" из тех стереотипов, духовная эволюция требует прогрессивного информационного питания. Слушайте внутренний голос. А чужие наставления – гири прошлого. И учитесь быть хозяином слова, что очень сложно в нынешних условиях!

Гороскоп на неделю: РАКИ

Обуздайте фанатизм, в сфере реализации желаний "перезагрузка", многое отмирает, потому что уже вам не нужно, аппетиты резко меняются. Если мучает неудовлетворенность личной жизнью, вас ограничивают, не идут навстречу пожеланиям, не злитесь. Негатив в партнерских отношениях является кармическим экзаменом. Берегите семейный оазис. Сейчас для вас – счастье, если не вас любят, а вы любите кого-то всем сердцем, тогда все расцветает вокруг. С долгами срочно расплатитесь, ибо те "кандалы" отсасывают драгоценные силы. А вот давать взаймы разрешается!

Гороскоп на неделю: ЛЬВЫ

Вы в зените славы, яркость персоны ничем не омрачить и это не бутафорийный фасад, за которым притаилось амбициозное "Я", внешность вполне соответствует внутреннему миру. Все взаимосвязано. Так что если у вас благородная утонченная душа, то и внешний вид будет прекрасным, что усилит популярность, приумножит круг сторонников. Это время головокружительного взлета в творчестве, презентации своих достижений. Главное не заразиться эгоцентризмом. Контролируйте речь, чтобы не сболтнуть лишнего, оратор вы блестящий, но слово – не воробей!

Гороскоп на неделю: ДЕВЫ

Сбросьте ярмо надоевших служебных полномочий, рабочих обязательств, хватит вкалывать. Это во вред здоровью. Спрячьтесь в тылу и "дергайте" за нужные веревочки. Передовая подождет. Пускай на баррикадах воюют другие. Форсировать события бессмысленно, плывите по течению. Впоследствии лодка причалит к предназначенному судьбой берегу. Главное не быть эгоистом, опекать домочадцев, добросовестно решать чужие проблемы, собственные подождут. Настройтесь помогать, не требуя ничего взамен. Благотворительность – это бесценный вклад в банк духовного и материального развития. И не болтайте лишнего, дав слово, несите железную ответственность. Это прекрасная пора для уединенного отдыха вдали от мирской суеты, "релакса" на природе.

Гороскоп на неделю: ВЕСЫ

Главная задача – стать любимыми и желанными в браке, хватит сжигать себя на костре романтических увлечений! Вы блещете очарованием, являясь сердцем и мозгом дружеского коллектива, где происходят трансформационные изменения. Возможно кто-то из собратьев "сойдет с орбиты", не выдержав напряженный марафон совместных действий. Почему? Причина может быть скрыта в злоупотребление дружбой меркантильной целью. Делайте выводы. Крепость дружбы держится в первую очередь на духовных интересах, идеалах. Да, в этом году вы избалованы фортуной и потеряли бдительность, жажда иметь все и сразу затмила разум. Выполняйте роль спонсора, отдавайте излишки, делитесь всем чем богаты, иначе придет время и судьба взыщет с учетом "штрафных санкций".

Гороскоп на неделю: СКОРПИОНЫ

Если работа не вписывается в профессиональную миссию, скорее всего, ее придется поменять. А если да – замечательно! Вас ждет прыжок вверх. Процесс изменений запущен, это рок которого не избежать. Вы способны сконцентрировать энергию, творческие усилия, зафиксироваться на цели и ее достичь. Вертикаль "начальник-подчиненный", "родители-дети" подлежит коррекции, меняйте свое отношение к родным, коллегам, подопечным, шефу. Ведь вы склонны к авторитаризму, о чем совсем не осознаете. Из-за чего склонны разрушить до основания семейный очаг. А ведь это надежный тыл, без которого жизнь бессмысленна.

Гороскоп на неделю: СТРЕЛЬЦЫ

Вы на пути духовного совершенствования, взгляды на вещи радикально меняются. Будущее требует коррекции убеждений: то, что устраивало доныне, вдохновляло на подвиги, уже не соответствует духу времени, ведь себя отжило. Меняйте окружение, вам нужны лица разумные, с широким философским кругозором. Место судьбоносных событий -- рабочая территория. Если стали заложником нереализованных желаний, имейте в виду: это камень, тянущий вниз, он не позволит успешно вписаться в ход событий. А еще есть риск стать жертвой псевдо оптимизма. Берите под покровительственное крыло тех, кто в беде. И не обещайте ничего сгоряча, за вами числятся старые невыполненные обещания. Вспомните!

Гороскоп на неделю: КОЗЕРОГИ

Чтобы получит желаемое, нужно взамен что-то отдать. Закон сохранения энергии во Вселенной никто не отменял. И вы не исключение. Итак, начинается интересный "тестовый" период, где четко прояснится: эгоист вы или альтруист, щедрый или скупой, верный партнер или предатель. Если доступ к чужим благам откроется, значит все замечательно. Не зацикливайтесь рьяно на своих интересах, ублажайте других, тогда и вам достанется лакомый кусок от чужого пирога. В критический миг рискуйте по-геройски, не боясь все потерять. Отважных ждут призы. Друзей боготворите, и следите, чтобы деньги не стали яблоком раздора между вами. Истинная дружба – бесценна.

Гороскоп на неделю: ВОДОЛЕИ

В партнерских отношениях "перезагрузка", где весь накопленный негатив должен переплавиться в золото нового опыта, и ваш союз получит новое дыхание. Простите друг друга, забудьте об обидах, измените себя (избавьтесь от агрессии) – тогда изменится спутник. Подобное привлекает подобное. Сейчас он командует парадом, диктует правила игры, и не смейте бунтовать. Останетесь у разбитого корыта! Даже легкомысленные выходки приведут к необратимым разрушениям. Проявляйте благоразумность!

Гороскоп на неделю:РЫБЫ

Не увиливайте, не саботируйте, а смело идите в бой на трудовой фронт. На работе вы бесценный специалист широкого профиля, умеете работать с творческим воодушевлением, поэтому кадровых реорганизаций можно не бояться. Самое время повышать материальный статус, подрабатывайте, беритесь за дополнительные нагрузки. "Халявщиков" гоните прочь. За дешево не продавайте свой труд, требуйте достойной оплаты. Впрочем, если вам жалеют денег, скорее всего появится шанс сменить место работы и зарабатывать больше. Судьба справедлива! Взвесьте все плюсы и минусы, чтобы быть в выигрыше. С друзьями не ссорьтесь, а лучше дистанцируйтесь, здесь пока напряженная полоса. Не стоит самим ныть, плакаться а также выслушивать чужие жалобы. От них веет "вампиризмом".