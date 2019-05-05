Гороскоп на неделю: Овнам нужно навести порядок в финансах, а Водолеев ждет популярность

Астрологический прогноз с 5 мая по 11 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pixabay

ОВНЫ

Вы излучаете флюиды очарования, наполняя пространство позитивной энергией, привлекая счастье и удачу, вдохновляя тех, кто пал духом. Наведите порядок в финансовом хозяйстве, сделайте ревизию расходов, это поможет бережно относиться к материальным благам, ценить заработанное, обуздав соблазн к транжирству. Деньги любят счет, срочно откорректируйте свой и семейный бюджет, аннулировав второстепенные траты и выделив сумму для самых необходимых покупок. Практицизм – сейчас ваш лучший помощник и страж на пути разгула праздных желаний.

Благоустраивайте быт, семья — святое, тяните трудовую лямку на службе, здесь хлебное место, рисковать сменой места работы не следует. Начальство "нагибает", бунт противопоказан, значит у вас много промахов, которые нужно ликвидировать. Продвижение по карьерной лестнице пока заблокировано. Здесь вы – "винтик" системы, где идут пробуксовки.

ТЕЛЬЦЫ

Вы избавились от отработанных программ, перезагрузились, сделав следующий скачок в эволюционном развитии. Чувствуете себя свободными, независимыми в выборе решений, а также склонны в порыве самоутверждения "качать" свои права, чем рискуете навредить гармонии взаимоотношений. Не тоните в нравоучительных догмах, там регресс! Следует идти на жертвы ради согласия с окружающим миром, который к вам щедро распахнул объятия и готов одарить самым необходимым и морально, и материально.

Умело распоряжайтесь совместными ресурсами, финансами, все заработанное – в общий бюджет, это залог крепкого союза (делового, супружеского).

Любовный алтарь требует безвозмездных инвестиций, если стали заложником романтического увлечения, или вспыхнула давняя страсть — это замечательно, любите друг друга и будьте счастливы! Но желательно об этом не афишировать. Активно общайтесь с коллегами, соседями, братьями, сестрами. Они транслятор — счастливых шансов. Зарубежные турне, эмиграция нежелательны, пока вам лучше в родном краю.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваша сексапильность служит сладкой приманкой для противоположного пола, но сейчас не до развлечений. Экономьте силы, больше отдыхайте на природе, многолюдные места нынче утомительны, отшельничество — целительно. В тишине одиночества вы сможете подвести итоги, четко определиться, как действовать дальше. Анализируйте, делайте правильные выводы из прошлого, извлекая правильный опыт на будущее.

Личным желаниям следует дать "зеленый свет", а на чужие запросы меньше реагировать. Залог личного счастья — идиллия с давним надежным партнером, он ваш друг и любовник в одночасье. Стремитесь во всем получать удовольствие, каждая мелочь важна, наслаждайтесь любым занятием! Ибо насилие над собой будет отравлять душу и сделает вас несчастными.

РАКИ

В дружеской сфере идет процесс перемен к лучшему, кто-то сходит с дистанции, освобождая место новому другу. Кто-то остается, ведь вы связаны узами сотрудничества. И все же, как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Разграничивайте эти понятия. И старайтесь любой ценой не идти на поводу чужих амбиций. Рулить предназначено вам! Главное держать баланс, чтобы не навредить глобальным планам в жизни.

Старые конкуренты могут сделать пакость на работе, поэтому держитесь геройски, демонстрируя высокий профессионализм, вы специалист широкого профиля и нокаутировать вас никто не в силах! Пашите с творческим рвением и зарабатывайте деньги, здесь плодотворная пора. Бездельничать грех, любые нагрузки осилите. Если закрутили служебный роман, то он — недолговечный.

ЛЬВЫ

Ваши действия похожи на наступление тяжелой артиллерии, и это нормально, наступил звездный час для укрепления должностной репутации, бизнеса и карьерных владений. Чтобы зарекомендовать себя как специалист с наилучшей стороны, апеллировать к руководству следует только в практическом контексте. Будьте мобильными, оригинальными, сейчас следует двигаться в ногу с прогрессом и выполнять спонтанные приказы шефа, демонстрируя деловую хватку. Если у вас есть конкретный фронт работ, за который платят достаточно, это нормально. Ведь перегрузки сейчас противопоказаны, это удар по здоровью, которое нужно беречь, рационально распределяя каждую каплю сил (старые болячки снова ополчились).

Источник счастья и вдохновения — любовь, романтические приключения, праздничные развлечения. Для снятия стресса вам нужен регулярный психологический релакс. Чувствуете внутреннее напряжение –немедленно ищите способы для его устранения, настраивая душевный камертон на ритмы природы.

ДЕВЫ

Движение — это жизнь, источник вдохновения. Да, дома уютно, но вам для полноценного бытия нужно сейчас менять обстановку, путешествовать. Отправляйтесь в дорогу, тогда почувствуете, как за спиной вырастают творческие крылья, готовность к реализации масштабных проектов — максимальна. Одновременно занимайтесь повышением ранга квалификации, образовательного уровня. У тех, кто грызет гранит науки, – горячая пора.

На любовном небосклоне беспросветные серые тучи, не отчаивайтесь, если нет сердечного огня для удовлетворения запросов возлюбленных. И не скачите в гречку, это иллюзия, там ничего не найдете. Все со временем возродится. А пока с душевным трепетом и благодарностью воспринимайте чувства окружающих, вы им нужны как настоящий друг, который всегда поддержит в трудный момент. Истинная дружба с людьми –это судьбоносный ориентир на данном этапе, удачный трамплин на будущее.

Кредитов не берите (у родных можно), со всеми кому задолжали, – расплатитесь.

ВЕСЫ

Если вами движет зависть ради наживы, это разрушительная черта. Считайте собственные деньги и не посягайте на чужое. Тогда кошельки, сердца и ресурсы окружающих станут доступными. Главное тратить деньги по-хозяйски с практическим прицелом: просите повышения зарплаты у начальства, предстоит много трат, особенно в семье, на поддержку родственников. Учитесь грамотно распределять совместные блага, пользоваться должностными привилегиями.

Восхитительных брачных спутников держите на привязи (иначе уведут), вас сроднит общее увлечение, поездки. Вы мудры, образованны, блестящие эрудиты, что делает отношения возвышенными и интересными.

Главное, чтобы супружеское судно не разбилось о камни бытовых проблем. Семейная атмосфера угнетающая, не ищите здесь утешения, а безропотно делайте то, что прикажет судьба, страдайте –здесь идет отработка старых долговых родовых программ.

СКОРПИОНЫ

Сейчас формируется база сотрудничества на будущий год, вам предстоит определиться с кем объединиться, а с кем распрощаться, чтобы гармонично вписаться в иерархию деловой команды. Здесь партнеры с практической жилкой, опытные и намного сильнее и влиятельнее вас. Держитесь за них крепко и ваш деловой авторитет будет незыблемым, прибыль возрастет. Но при условии, что баланс интересов "беру-даю" функционирует слажено, без сбоя, где нет места разрушительным амбициям и претензиям. С финансами вам фортит, с любовью трудитесь (у многих вероятен служебный лямур) и умножайте свое благосостояние. Спонсировать других обязательно, здесь за вами долг и самое время его вернуть с благородным шиком. Поездки за рубеж, эмиграция целесообразны, там порхает птица удачи, а дома -- одни проблемы, толкающие на путь деградации.

СТРЕЛЬЦЫ

Ваша задача –отрегулировать отношения с работодателями, коллегами. Не нагнетать конфронтацию, а создать гармоничный микроклимат в коллективе и продемонстрировать на собственном примере, как надо продуктивно работать в роли специалиста широкого профиля. Если вчерашние конкуренты или враги стали вам союзниками, – вот высший пилотаж взаимоотношений.

"Обоняние" на деньги и умение просчитать рентабельный результат у вас блестящие, но увы, сейчас рычаги финансирования в руках других, и вы не можете на них влиять. Усмирите аппетиты, культивируйте аскезу, дастся то, что заслужили, но — не больше. Траты на себя, любимых пропорциональны доходам. Красота, обаяние еще в расцвете, очаровывайте поклонников, флиртуйте, но… аромат романтического благоухания вскоре испарится. Ведь серьезных последствий от романтических увлечений не предусматривается.

Крах желаний последнее время есть тестом: вы на крючке эгоизма, чем больше что-то хотите — тем быстрее оно от вас ускользает. Отпустите и забудьте. Тогда явится чудо.

КОЗЕРОГИ

Над вами порхают любовные ангелы. Романтические приключения для поднятия тонуса нужны, как воздух! Поэтому когда брачные избранники не привяжут к семейному очагу, заставив заняться воспитанием детей, добросовестно выполнять супружеский долг, придется им искать ветра в поле. Перевоплощение, смена ролей, масок на сцене жизни –это прекрасно! Играйте в удовольствие, это заряжает колоссальной энергией на будущее.

Одиноким судьба ставит серьезную задачу – создать надежный супружеский тандем, отдав бразды правления половинке. Вы личность самодостаточная, обладаете громадным опытом и созрели "примагнитить" достойного спутника, чтобы делить с ним поровну печаль и радость.

Занимайтесь благотворительностью, помогайте нуждающимся. Если устали от мирской суеты, возьмите тайм-аут и спрячьтесь в ракушку. Наполните душу благостью.

ВОДОЛЕИ

Хотите жить в любви и согласии с окружающим миром, создать прочный (или укрепить расшатанный) супружеский союз -- направьте основные усилия на улучшение семейного благополучия. Именно под родным кровом разворачиваются интенсивные события (с революционными перестройками, капремонтами), где вам предстоит самореализоваться в роли практичного, изобретательного хозяина, любящего супруга (супруги), заботливого реставратора отношений "родители-дети".

Прятаться от проблем, шифроваться, саботировать обязанности противопоказано. Смело бросайтесь на рабочую амбразуру и призы героя вам гарантированы. Бездельников судьба накажет.

Сейчас вы востребованы в социуме, чрезвычайно популярны, возобновите старые дружеские связи, былые друзья — фартовые покровители, несущие вам счастье и удачу.

Артистизм, обаяние, зажигательная коммуникабельность прекрасно украсят ваш имидж.

РЫБЫ

Вам отведена роль практического посредника, координатора. Отлично знаете где, когда и с кем иметь дело, дать компетентную информацию, завязать различные выгодные связи, воспользоваться старыми отношениями с влиятельными лицами.

А главное — любое стечение обстоятельств, полученные знания сможете поставить на производственный конвейер.

У материально озабоченных шанс на успех, прибыль — не мираж, а реальность. Придерживайтесь субординации в работе и дома, вертикаль "родители—дети", "начальник –подчиненный" – самая напряжённая. Маневрируйте, если дома плохо, переключайтесь на работу, здесь вы баловень судьбы и получите максимальную компенсацию за свои мытарства.

Стремитесь жить полноценно, наслаждаясь каждым мгновением. Если на сердце пусто, то наполняйте сердечную чашу любовью и одаривайте ее близких. Друзья подождут. Здесь регрессивная атмосфера.

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