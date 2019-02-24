Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

Астрологический прогноз с 25 февраля по 3 марта 2019 для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта Фото: Depositphotos

Овны

Спрячьтесь! Мирская суета утомительна, ибо отнимает много продуктивных сил, предназначенных для наведения порядка в своем внутреннем мире. Здесь идет подведение итогов года. Сейчас вы подобны вездесущему Оку, для которого не существует никаких секретов, все тайное становится явным, на поверхность всплывает то, что сознание не могло доныне правильно понять.

Однако радужным это период назвать нельзя, из-за ложных убеждений, разочарования в людях и вещах, которым поклонялись, считали маяком идеалов. С чем нужно смириться и переориентировать свое мировоззрение на высший виток с учетом ошибок прошлого. Переплавить накопленный негатив в позитив и внутренне очиститься.

Занимайтесь благотворительностью, проявляйте чуткость, милосердие к людям. И любите свою работу, здесь вы как профессионал, достигли совершенства. Теперь нужно ставить точку в служебных романах, укреплять семейный тыл, это залог счастья в будущем.

Тельцы

Энергия фонтанирует, вы будете востребованы, популярны, желанны для противоположного пола. Благодаря высоким лидерским качествам рейтинг в социуме возрастет, круг претендентов на дружбу увеличится. Домочадцы, возлюбленные превратятся в чутких верных друзей, вас сплотят общие жизненные ценности, причин для разногласий не будет.

Уважайте чужие интересы, запросы (ведь партнеры сейчас склонны к расточительству), они не должны стать яблоком раздора в отношениях.

Тот, кто зацикливается на старых железобетонных взглядах – на пути регресса. Сейчас догмы убеждений, не вписывающиеся в ход времени ( а также лица, которых вы идеализировали), отходят в прошлое. Спокойно прощайтесь, пустая вакансия быстро заполнится прогрессивными знаниями, определяющими правильные ориентиры.

Тренируйте ум, стремитесь обучаться жизненным премудростям на ходу, любая ситуация -- это валюта опыта в персональном банке духовного развития.

Близнецы

Ваше стремление согласовывать желания и возможности правильное. Но к сожалению коса личных запросов может найти на камень чужих интересов. Любые разногласия, "несостыковки", "чп" имеют кармические корни, они требуют отработки через потери, о которых не стоит жалеть. Убытки со временем компенсируются. Жертвуя, вы освобождаете пространство для обогащения. А идя на комромисс в конфликтных ситуациях -- приобретаете надежных благородных партнеров и союзников, с которыми никакие проблемы не страшны. Нынче вы вышли на пик профессионализма, творческое призвание пылает. Трудитесь, зарабатывайте деньги, не будьте скрягой, подавайте милостыню. Но в долг не берите и никому не завидуйте! Чужой хлеб быстро черствеет.

Раки

Духовный кругозор интенсивно расширяется, идет процесс переосмысления философии бытия, открываются новые грани личности. Взгляды, мысли приобретают прогрессивного окраску, привлекая в вашу жизненную орбиту людей высокой духовной культуры и в тоже время практичных, материально обеспеченных. Работа и здоровье -- звенья одной цепи, стремитесь везде трудиться не спустя рукава, а продуктивно и на совесть, руководствуясь идеалами высшей справедливости. Не юлите, не халтурьте, тогда будете здоровы и денег прибавится. Мосты взаимоотношений следует удерживать за счет личной дипломатии, дух вражды –это кармические хвосты, их нужно тактично "закрывать". Внимание брачным парам: экзамен на партнерскую зрелость в союзе (где счастье и горе поровну) продолжается…

Львы

Усмирите Эго! Вселенная дарит вам большой ресурс для всеохватывающей любви, которой нужно осчастливить других. Это касается чувств, эмоций, интима. Покоряйте романтические олимпы, углубляйте, вносите разнообразие в близкие, сексуальные отношения, здесь намечается квантовый скачок. Страсть вожделения должна быть освящена взаимной сердечной любовью.

Главное слушать внутренний голос: тренируйте психологическое чутье, умственную проницательность, идите по наитию, это благодатный импульс.

На работе дежавю, где предстоит разгребать завалы, завершать давние проекты. Если здесь была любовная интрижка, придется на ней поставить точку. Ибо в будущем ей нет места. И помните, трудовой "напряг" опасен, меньше вкалывайте -- больше сачкуйте, бремя дополнительных нагрузок (сбросьте их!) –это почва для болезней. Вы отличный специалист узкого профиля, и не стоит распыляться!

Девы

Культивируйте в душе чуткость, милосердие, альтруизм, тогда вас будут боготворить домочадцы, супружеские спутники, а деловые союзники смогут идти во всем навстречу, предлагая выгодные условия для сотрудничества. В отношениях "я-ты" именно дипломатическое искусство станет залогом счастья и успеха в жизни.

На любовном фронте возврат в прошлое, старая связь мотивирована кармически и требует завершения, отлюбили и забыли. Стремитесь к дружбе, живите со всеми душа в душу, но не растворяйтесь в партнере. Вы самодостаточная личность и обязаны шагать в унисон с достойной половинкой для совместной полноценной творческой самореализации.

Семейный очаг берегите как зеницу ока, здесь царство благодати. Пока…

Весы

Вам отведена роль вдохновенного труженика на служебном поприще. Диапазон полномочий. заданий расширится. Но не переборщите с энтузиазмом, недомогания –тест на нарушение трудового режима, накопленных стрессовых токсинов за прошлый год. А поскольку судьба велит двигаться вверх, повышать статус, совершенствоваться как профессионал, активизировать бизнес -- сачковать опасно. Грамотно балансируйте между работой и семьей, ублажайте домочадцев, под родным кровом масса проблем из прошлого, требующих срочного решения. И ваше участие здесь предопределено кармически.

Контактная сфера самая динамичная, здесь дается с лихвой благодатных возможностей, но в этом и подвох. Все казалось бы, железно договорено, может лопнуть как мыльный пузырь…

Скорпионы

Если вы занимаетесь любимым делом, сейчас пик вдохновения и творческого экстаза на ниве сотрудничества. Компаньоны практичные -- вместе вас ждут большие победы и материальные доходы. Занимайтесь обоюдными прибыльными проектами. Если распирает от личных притязаний, хочется все и сразу, так не будет, потерпите. Пусть лакомое яблочко дозреет. Ограничьте сферу коммуникаций, которую вы создали на основе выгодных связей. Не лезьте со свои уставом в чужой монастырь, личные советы оставьте при себе. Вам следует прислушиваться к чужим подсказкам, напутствиям, там польза, а личное мнение, прагматичные расчеты нельзя брать за основу. Рационалисты нынче не предвидят, а проигрывают тем, кто обладает тонким чутьем.

Стрельцы

Жизнь проходит на фоне ретроспективы событий, где все возвращается "на круги своя". Придется "сдать" назад и доработать хвосты, сделанные промахи в семейной жизни, провести активную работу над допущенными ошибками в профессиональной сфере, личном поведении. Ваш лучезарный нравственный имидж под прицелом и может резко пошатнуться, если самоуверенно пойдете ва-банк, под воздействием амбициозного "Я". Придерживайтесь моральных норм, для публики вы авторитет, пример для подражания, не дайте людям разочароваться в вас! Друзья, подруги, сослуживцы, коллеги – вот круг лиц, которые отдадут вам долги, в итоге закрыв кармические программы. Ориентируйтесь на чужие интересы, а личные прагматичные интересы -- это бульдозер разрушающий жизнь.

Козероги

Вам предстоит перевоплотиться в психолога, чтобы тонко чувствовать настроение людей, суметь подобрать ключ к их душам и возродить увядшие отношения. Больше двигайтесь, контактируйте с окружающими, занимайтесь благотворительностью. Тогда и к вам придут щедрые покровители.

Личное поведение, имидж требуют преображения, поменяйте гардероб, прическу, ориентируясь не на личные вкусы, а на дух моды. Вы должны соответствовать дресс-коду. Не следует бахвалиться, выпячиваться, женщин украсит милая улыбка, кокетливая скромность, искусство подыгрывать окружающим. А мужчин -- энергия тестостерона. В моменты разногласий, когда внутри все кипит и протестует, учитесь с легкостью давать задний ход. Тогда выиграете.

Водолеи

Удовлетворение личных интересов выходит на первый план. Ассортимент запросов большой, и в первую очередь разблокируется финансовый канал, придет материальная поддержка от родных, бизнеса, трудовой деятельности. В отношениях "дай" и "на" следует чувствовать четкую границу, чтобы не превратиться в ненасытного эгоиста. Главное научиться ее распознавать, уметь с радостью получать и с щедростью отдавать. Это касается чувств, эмоций, интеллекта, физической энергии. Закулисная сторона жизни в активной фазе, здесь от вас требуются жертвы, тихо безвозмездно отдайте и забудьте о своем благочестивом поступке. Не обеднеете, работы невпроворот, трудитесь, заработаете. Если вы стали ключевой фигурой в сфере социума (занялись политикой), это хорошо, обретете благородных друзей и сами в роли друга, политика-стратега возьмете высшую планку. Дерзайте, здесь место фортуны!

Рыбы

Выходите на арену: карьеристам, профессионалам, бизнесменам открыты все удачные магистрали! Сильные мира сего покровительствуют, высшее творческое "Я" торжествует. Сметайте барьеры препятствий, самоутверждайтесь и уверенно двигайтесь вперед. Но для полной победы нужно любить свое дело, плюс в корне изменить себя, избавиться от балласта плохих привычек, поглощающих драгоценные силы, в итоге жизненный потенциал возрастет, здоровье улучшится.

В дружеском окружении витает фатум, собирая урожай совместных прошлых достижений, закрывая отработанные программы. У брачных пар тоже невесело, любовь благоверных иссякнет, здесь батарейка супружеского счастья села. Не стоит отчаиваться, в ближайшее время нужно приложить максимум усилий со своей стороны, чтобы возродить любовь в собственном сердце и зажечь этим факелом остывшие отношения.

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