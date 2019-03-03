Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

Астрологический прогноз с 3 по 9 марта 2019 для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: pixabay.com

Овны

Возьмите тайм-аут от мирской суеты, уйдите в тень и окунитесь во внутренний мир, пообщайтесь с ее величеством Совестью. Это неделя духовного преображения, когда идет переосмысление своего бытия за прошлый год, избавление от иллюзий, самообманов, осознание допущенных ошибок, искупление грехов.

Проявляйте не только чуткость, милосердие, но и материальные знаки внимания к окружающим. Если обстоятельства требуют -- идите на самопожертвования.

Семья, брак остаются на первом плане, и не следует концентрировать все силы ради карьерного роста (тут тормоз), удовлетворения должностных амбиций. Как профессионал, вы достигли совершенства, здесь ваши позиции стабильны, осваивайте искусство заботливого семьянина.

Тельцы

Энергия фонтанирует, общественный рейтинг на высоте, все люди – братья, в коллективе вы сердце и мозг, неформальный лидер, отличный стратег-политик, способный гипнотически влиять на окружающих, что принесет в итоге обоюдную пользу.

А поскольку жизненный паровоз на всех парах мчится в светлое завтра, сосредоточьтесь на процессе коррекции будущего. Здесь судьба сама проведет "инвентаризацию", избавив от друзей, с которыми отношения себя исчерпали. Останутся самые достойные и перспективные. Плохая компания вас испортит.

Тренируйте интеллект, всем интересуйтесь, учитесь новому, сейчас вам нужна регулярная пища для ума. Случайный встречный (сосед, одноклассник, сокурсник, коллега, брат, сестра) может стать судьбоносным ориентиром.

В любовной сфере перезагрузка, если ранее безвозмездно горели сердцем, это никуда не исчезло. Ждите взаимной отдачи. В супружестве начнется счастливая эпопея, все воздастся, вы заслужили быть любимым и желанным. Поддерживайте контакты с Овнами и Водолеями, вы нужны друг другу.

Близнецы

Ваш жизненный "маршрут" проходит под девизом эмоционального "хочу", где неудовлетворенность – плохой симптом, ее следует без промедления искоренять. Желания священны, они – двигатель в радужное будущее.

Нынешний социальный статус предопределен прошлыми наработками. Если в свое время промахнулись, профессия (бизнес) не отвечала творческому призванию (трудились ради денег) – нынче можно удачно скорректировать специализацию. Талант закапывать в землю нельзя, придется "переформатироваться". А если занимаетесь любимым делом, хобби, считайте себя счастливчиком. Узы сотрудничества, совместные проекты – благословенны.

Спонсорство также должно стать неотъемлемой частью бытия. Рассчитывайте на свой хлеб, а к чужим подаркам, кредитам, ресурсам доступ закрыт. Пока. С 5 по 28 марта – возврат в прошлое для завершения трудовых хвостов, устранения промахов. Будьте внимательны с документацией, проверяйте на достоверность полученную информацию.

Общайтесь с Рыбами, здесь витает дух дежавю.

Раки

Если раннее вы воспринимали мир через розовые очки, идеализируя людей, пришло время отрезвления. Где черное, а где белое – станет очевидным. Вчерашнее мировоззрение себя отжило, избавляйтесь от старых стереотипов и "перезагружайтесь"! А чтобы снова не проколоться, мыслите логично, вы прекрасный аналитик, с богатым жизненным опытом, творческим воображением. И не смейте идти у чужих на поводу! Слушайте свой разум, доверяйте личным ощущениям, там зерна истины. Сейчас вы сам себе господин.

Конфликтов избегайте. Лучший выход, чтобы не побить горшки с окружением, проявить дружескую солидарность, подставить практическое плечо другу. Экзамен судьбы на зрелость в партнерстве еще продолжается, создавая вам мощное противостояние с целью научиться врага превращать в союзника. Будьте внимательны, любое неосмотрительное действие рождает аналогичное противодействие.

На рабочем фронте все замечательно, фортуна улыбается, трудитесь и зарабатывайте деньги!

Львы

У вас как гора с плеч, радуйтесь, требования и претензии окружающих, от которых устали последнее время, терпят фиаско. Хитрецы нагло вас эксплуатировали, наступая на горло интересов, выматывая силы, отнимая деньги. Ну вот и наступила справедливая развязка. Вы не рог изобилия и впредь гипнотическое "дай", "обязан" не будет терзать. Денежные проблемы решатся в вашу пользу. В прочем "разборки" кто кому должен будут тянуться с 5 по 28 марта.

У брачных пар грядет реставрация интимных отношений. Если союз держится на сексуальном магните, следует поднять градус чувств, разнообразить общие интересы. Проявляйте активность в социуме, вместе развлекайтесь, активизируйте давние контакты, родственные связи. И следите, чтобы партнера не увели соперники, он слишком соблазнителен!

Сейчас вы волшебник по созданию праздника жизни, душа компании, звезда корпоративной тусовки. Харизма сияет и ее свет ничем не затмить. Пока что…

Девы

В партнерской сфере – неотвратимая "перестройка". Чтобы союз стал крепче в будущем, вдохните огонь жизни в тлеющие угли чувств. Но если вас почти ничего не держит вместе, ни обязательства, ни дружба, сердце оледенело – расходитесь. Сейчас вы сильны как личность, финансово независимы, но окончательное "да" или "нет" остается за вами.

Второй вариант: если партнер на "прицепе", один не потянет, но готов меняться к лучшему, ниточка взаимопонимания есть – дайте ему шанс. Развод отменяется. На деловом фронте открытое противостояние, кто союзник, а кто соперник станет очевидным. Но судьба вскоре устранит назойливых конкурентов.

Весы. Хватит пахать в поте лица, испепелять себя на работе, вы превратились в загнанную лошадь. Чем подрываете здоровье. Да, судьба велит в этом году повысить статус, взять штурмом карьерные высоты. Но сей час нужно ограничить круг полномочий и заданий, браться только за те, которые рентабельны и прибыльны, вовремя отдыхать. Плюс опекать семью, решать домашние проблемы…Перегрузки чреваты болезнями.

Свободное время и творческие ресурсы направьте на благие дела, интересные увлечения, обучение, поездки, общение с лицами высокой духовной культуры.

Скорпионы

В любовной сфере – кардинальные перемены, выходите на романтическую охоту, разбивайте сердца, вы нынче обладаете огромным ресурсом чувств. Поэтому обустроить личное счастье труда не составит.

Супружеские пары укрепят отношения, а одинокие влюбятся, примагнитив гармоничную половинку. Труженикам нужда не грозит, запрягайтесь и работайте, самое время "ковать" деньги, в этом году фортуна вас боготворит. Опирайтесь на грамотных, продвинутых людей, стройте с ними теплые душевные взаимоотношения, где рационализму и выгоде отведено последнее место. А дома успешно ладьте с домочадцами, сейчас здесь царит любовь и дружба.

Стрельцы

В личной жизни, под родным кровом предначертанные "пертурбации". Идет чистка родового канала, дух крови очень силен. Резонируя друг с другом вы становитесь одним организмом.

Очень привязались к "чему-то", "кому-то" – оно отнимется, если не отпустите на душевном плане. Трудитесь ради семейного благополучия, финансируйте родной очаг, если возникло "ЧП", трагедия, не отчаивайтесь, а геройски рискуйте, преодолевайте любые препятствия. В итоге, обнаружите, что у вас откроется второе дыхание. Любой стресс – это закалка, возможность избавиться от эгоистических программ и сделать эволюционный прыжок в духовном развитии. То, что не сломает, сделает сильнее. С многими личными желаниями придется распрощаться. Обстоятельствами крест будет поставлен на тех, которые пагубны для личного роста.

Козероги

Пересмотрите свои контакты. Хватит всем интересоваться, совать нос в чужое просо – это вредно для души. С лицами, на которых вы имели психологическое влияние, отношения себя исчерпали и должны отойти. Это взаимно, ведь на подсознании вампир и жертва связаны цепями зависимости. Ставьте точку и не переживайте, а радуйтесь. Это предопределено, поскольку назревало давно. От вас забирается "то", что уже не нужно, а освободившаяся вакансия заполнится нужным человеком. Вам нужно обустроить личную жизнь, влюбиться и создать надежный брачный тандем. Возможности нынче замечательные. Занимайтесь благотворительностью, тогда в награду и вам пошлется щедрый спонсор.

Водолеи

Вы прелестны, очаровательны, соблазнить противоположный пол труда не составит. Флиртуйте, охмуряйте, на взаимность ждать долго не нужно, она вернется мгновенно и накроет вас волной обильных чувств!

Главное суметь правильно принять этот огромный дар Небес и не возгордиться. Ведь получите с избытком, чтобы поделиться счастьем с другими. Материальная тема самая актуальная, заработки, траты переплелись в один клубок, сорите деньгами, но с трезвым рассудком, ведь ублажать капризы нужно как близких, так и себя, любимых.

Жертвы ограничьте, любая работа должна достойно оплачиваться. Также уделите максимум внимания здоровью, профилактическим мероприятиям.

Рыбы

Девиз недели: "Да здравствует обновление!" Сбрасывайте старую "кожу", преображайтесь. Вы обязаны стать властными, величественными согласно внутреннему содержанию, оно достигло совершенства на данном этапе. Если сияние идет изнутри, люди к вам тянутся, возводят на пьедестал авторитета, значит все отлично.

Старая программа себя отработала. Теперь позиционировать себя придется на другой волне, где командует не низшее, а высшее "Я", а сердце диктует, в кого влюбиться. Стремитесь жить в удовольствие, ловите каждый миг наслаждения, радуйтесь лучику солнца, щебету птиц, окружающий мир полон разнообразных "стимуляторов", благодаря которым вы будете в высоком тонусе.

На профессиональном поприще все чудесно, здесь вы фаворит у высокого руководства, куйте железо пока горячо! И благородно опекайте тех, кто от вас зависим.

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