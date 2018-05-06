Гороскоп на неделю: с 6 по 12 мая

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака подготовила астролог Любовь Шехматова

Гороскоп на неделю: ОВНЫ

В царстве сокровенных желаний – грядет "перезагрузка", пересмотрите свое отношение в сфере "беру – даю", сделайте ревизию доходов, расходов, бережно относитесь к природным ресурсам, материальным благам и учитесь хозяйничать совместными деньгами, инвестировать их в прибыльные дела. Залог гармоничных партнерских (брачных и деловых) отношений – здоровый баланс обоюдных интересов. С удовольствием угождайте спутникам, компаньонам, тогда и собственные запросы удовлетворятся. Дружеская тема имеет кармические корни, многолетние братские узы сходят на нет, поскольку в былом виде себя исчерпали. И не дают нужной подпитки. Если есть ощущение, что вы нуждаетесь друг в друге, в ближайшее время придется выстраивать отношения на новых критериях. Или полюбовно разойтись. Пустая вакансия со временем заполнится. Профессиональное поприще – самое трудное и взрывоопасное место испытаний. Ведите себя смиренно, здесь полно искушений, препятствий и вы обязаны их преодолеть. Оступитесь, впадете в гордыню – разрушите будущее!

Гороскоп на неделю: ТЕЛЬЦЫ

Вы яркая импозантная личность, обладаете огромным влиянием, но диктовать собственную волю, не желая никому подчиняться – отпугнуть удачу. Объединяйтесь с надежными деловыми партнерами, молитесь на брачных спутников, тогда в обоюдном порыве и содружестве сердец горы свернете! К фатализму событий в профессиональной сфере следует привыкнуть. Ваш многолетний опыт тому подтверждение. Былое расставляет свои акценты, исправляя ошибки за последние 9-10 лет. Внутренний протест – это плохо, будьте толерантными, вы блестящий специалист (творческий, изобретательный), и сейчас достигли пика. Дальше карьерный взлет пока ограничен. Притормозите и займитесь личной жизнью. Семья должна быть на первом плане. Здесь арена презентации ваших новых планов, воплощайте их в жизнь и будьте счастливы!

Гороскоп на неделю: БЛИЗНЕЦЫ

Разум прозревает, вокруг все тайное, подозрительное, как повелению сказочной палочки, наполняется светом истины. Туман иллюзий тает. Гипотезы, догадки обретаю реальную форму. Желание ускорить события, создаст очередные препятствия, активизирует противостояние. Поэтому плывите по течению, будьте честными с собой и окружением, проявляйте порядочность в любых сложных ситуациях, исповедуя аскетизм на всех уровнях. Это – залог душевного и физического здоровья. Если просят о помощи – не отказывайте. На внутреннем плане идет процесс обновления, положительно влияя на внешность. Обновите гардероб, объявите войну плохим привычкам и зажгите сердце добром и любовью ко всем! Вселенная ответит аналогичными вибрациями. Не следует навязывать собственные взгляды, у каждого человека свое мировоззрение и сейчас вас не услышат. Рискуете быть растоптанными. Занимайтесь самообразованием, учитесь на ходу, поглощая интересную информацию. Сейчас для духовного развития к вам придет именно тот высокий учитель и наставник, до которого вы доросли за последние 10 лет. Чужого не берите (долги опасны), стремитесь к открытости, дружелюбности. На чужую вражду, скупость, эгоизм, несправедливые оскорбления реагируйте спокойно, тогда она бумерангом вернется обидчику.

Гороскоп на неделю: РАКИ

В профессиональной сфере, которая есть хлебным местом, положительные кардинальные изменения. Если успели взять бразды лидера в коллективе в свои руки, уверенно рулите: вы сердце, мозг рабочего коллектива, миссия ответственная, где злоупотребления противопоказаны. И постарайтесь получить практическую пользу от друзей, проявляя одновременно аналогичные черты надежного друга, на которого можно положиться в критический момент. Удачные шансы сейчас идут через собратьев по духу. Они помогут реализовать желания. Чужие интересы тоже учитывайте, но свои ставьте на первое место. Идти на попятную можна, при условии личной выгоды. Торжество желаний есть судьбоносным навигатором.

Гороскоп на неделю: ЛЬВЫ

Неделя напряженная. Работы везде невпроворот, везде надо успеть. Дома и на службе. В карьере не за горами "перезагрузка", приготовьтесь к профессиональным реорганизациям, с изменением вида деятельности, руководства, служебного статуса. Это поучительный урок судьбы тем, кто сбился с правильного пути и опоздал с реализацией профессионального призвания. Следуйте собственным ориентирам, сейчас вы голова, а партнеры шея. Дружно идите к общей цели, поддерживая огонь в семейном очаге. Любой труд должен быть качественным. Бездельников, саботажников гоните прочь, это тормоз эволюции. Помощники, коллеги далеки от совершенства, но тянуть за них "плуг" обязательств нельзя. "Левых" подработок тоже избегайте, они вредят здоровью. На любовном небосклоне солнечно, вы любимы и желанны, платите взаимностью.

Гороскоп на неделю: ДЕВЫ

Срывайтесь с насиженного места и отправляйтесь в путешествие. Встреча с другими обычаями, культурой принесет сюрпризы и кардинально повлияет на "переформатирование" философии бытия, пересмотра жизненных ценностей. Впрочем, чужому учитесь, но и своего не чурайтесь! На работе притормозите, укротите трудовое рвение там, где вы достигли совершенства за последние 10 лет и теперь следует ограничить круг полномочий. Хватит пахать за других, особенно с целью побольше заработать! Занимайтесь любимым делом, ленитесь, увиливайте от тяжелых нагрузок, вы это заслужили. Если хотите уединиться, сделайте это. У брачных пар, сплоченных общими интересами, идиллия, а вот чада вселяют грусть, у них сложный период.

Гороскоп на неделю: ВЕСЫ

Не ставьте воз собственных запросов впереди лошадей, чужие желания – святое, используйте стечение обстоятельств чтобы удовлетворить чужие запросы, тогда и собственные не пострадают. Друзья – это ваши кредиторы, и если вы достойны такой опеки, значит можете рассчитывать на их ресурсы. Совместный бизнес с приятелями самый плодотворный. Когда кому-то задолжали, то верните одолженное, тогда и вам возвратят долги. Романтичным особам пора усмирить сумасбродные шальные страсти. Если всплывут события 10-летней давности, значит судьба требуют подвести кармические итоги и пересмотреть свое отношение к легкомысленным развлечениям. А давних любовниц, любовников перевести в статус друзей. Дома неуютно, штурмуют наболевшие семейные проблемы, но их нужно обязательно решать, пренебрежение вылезет боком через разрушение личного счастья.

Гороскоп на неделю: СКОРПИОНЫ

Вы влиятельны, мудры, обожаемы публикой и нужны всем! Идите навстречу, объединяйтесь и стройте совместные дела на фундаменте взаимных интересов. Чтобы брачное судно не разбилось о рифы бытовых проблем, уважайте, любите друг друга и умело хазяйничайте. Сейчас вас с партнером разноплановые судьбоносные задачи, но дополняющие друг друга. Вы двигаете профессиональные дела (бизнес, карьера), а суженый – хранитель домашнего очага, заправляет домашним хазяйством. Залог успеха – глубинное взаимопонимание, отсутствие амбиций. О "Я" забудьте, сейчас на троне поклонения только "Мы" – две яркие мегазвезды! 7 и 8 мая кризисные дни.

Гороскоп на неделю: СТРЕЛЬЦЫ

Вы воюете на двух фронтах: служебном и тайном. Как совместить удачно эти два направления и не навредить себе? Нужна "ювелирная точность" в расчетах, где главный ориентир – чистая совесть, главенство духовных и юридических законов. Не клюйте на крючок злоупотреблений. Станете банкротом. Если то, что очень хочется, вдруг отнимется, не отчаивайтесь, а радуйтесь. Фильтруйте информацию, меньше болтайте, словесные излияния отбирают драгоценные силы. Только доверенным лицам следует открывать душу, делиться сокровенным. Здоровье тоже требует неотложного внимания.

Гороскоп на неделю: КОЗЕРОГИ

Вы призваны подняться из глубин пессимизма к вершинам блаженства и оценить всю красоту бытия. Расслабьтесь, жизнь это игра, она прекрасна, и никакая бытовая рутина не способна затмить радость праздничного настроения! Творите, влюбляйтесь, укрепляйте давние дружеские узы. Публика вас обожает. Друзья –прекрасные покровители. Если что-то очень хочется, не будьте жмотом, удовлетворить желания на "шару" не удастся, придется с чем- то распрощаться. Отдавая, вы приобретаете. И не бойтесь риска, храбрым и щедрым, тем, кто печется за чужие интересы, открыты все счастливые дороги. Экспериментируйте, до ноября фортуна вам улыбается. Но учтите: и лукавый параллельно строит козни, борьба с которыми отнимает благостные силы (до 7 июля).

Гороскоп на неделю: ВОДОЛЕИ

Вас штурмуют семейные, дачные проблемы. Их выполнение (где намечаются прогрессивные изменения) – самое актуальное занятие. Заботьтесь о семейном благополучии, ублажайте родных. Вы перед ними в долгу и целесообразно (для сохранения союза) бремя основных обязанностей взять на себя. Если спутник доволен, его карьера на высоте, значит вы свою миссию выполнили блестяще, ждите призов от судьбы. Закулисная сторона жизни очень тяжелая, полна искушений, дурных предчувствий. У многих есть риск стать жертвой негативных сторонних воздействий (до 7 июля). Имейте в виду, благотворительность (материальная, моральная, физическая), сейчас для вас должна быть дозированной. Жертвенный фанатизм чреват болезнями. Не плодите паразитов, те бедолаги вас не отблагодарят, а погубят. Старайтесь со всеми ладить, не ставить палки в колеса, вы личность сильная, но диктат – это путь регресса. Только в совместном мирном сотрудничестве вас ждет процветание. 7 и 8 мая кризисные дни.

Гороскоп на неделю: РЫБЫ

Вы прекрасный общительный собеседник, умелый посредник, способный получить максимум пользы от встреч, знакомств, ситуаций, которые являются не случайными. Те связи послужат трамплином на трудовой Олимп. Если хотите улучшить материальный статус, не смейте бездельничать, пасовать перед трудностями, прятаться от препятствий. Включайте рабочий энтузиазм и "клепайте" деньги. Сейчас вы баловни фортуны, поэтому упускать этот шанс – кощунство. В дружеской сфере сложности, если вам вместе скучно (или возникло раздражение), это не повод для разрыва, не спешите сжигать мосты, здесь предстоит экзамен судьбы на шлифовку отношений до июля. Наслаждайтесь семьей, в доме воцарились благодать и любовь.