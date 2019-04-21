Гороскоп на неделю: Стрельцов ждет увлекательное знакомство, а Львам стоит проявить заботу в семье

Астрологический прогноз не неделю с 21 по 27 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pixabay

ОВНЫ

Вам следует трезво смотреть на мир, навести порядок в финансовой сфере, правильно распределять накопленный опыт, материальные блага, личные энергоресурсы. Перекосы в "дай" и "на" противопоказаны. Сбалансируйте земное и духовное, добросовестно трудитесь на работе. Здесь хоть и "каторга" (начальство часто гнобит, система душит), но в то же время и хлебное место, где нужно демонстрировать высокое профессиональное мастерство, дисциплинированность. Рьяный трудовой энтузиазм лучше направлять в семью, ведь карьерный движение заблокировано. Личное мировоззрение переживает дежавю (до 11 августа), философский кругозор прогрессирует, требуя переосмысления, вы прозреваете превращаясь в мудрецов и гуру.

На личном фронте все чудесно, сейчас вам покровительствует богиня любви и красоты, что привлекает поклонников, друзей, способствует симпатиям публики. Занимайтесь благоустройством семейного очага, дружите с домочадцами и путешествуйте. Смена жизненного ландшафта крайне необходима.

ТЕЛЬЦЫ

Выходите на публичную арену (но если обстоятельства требуют, следует спрятаться за кулисы), пришла пора оригинальных дебютов в разнообразных сферах деятельности. Сделать стремительный рывок вперед, начать новые неординарные проекты повезет благодаря высокому творческому потенциалу, колоссальному личному влиянию и деловым инициативам, но непременно согласованными с требованиями деловых партнеров. Вы нынче зависимы от чужих желаний, интересов, инвестиций, но, к счастью, здесь фортуна благосклонна и эгоисты, жадюги исключены из списка тех, с кем имеете дело. Многим повезет успешно расплатиться со старыми долгами и получить с дивидендами то, что вам задолжали (до 11 августа). Ориентируйтесь на собственные знания, взгляды, убеждения – они самые правильные, а чужие нравоучения – это "секонд хенд", тормозящий духовное развитие. Чтобы не попасть под чужую зависимость, расширяйте круг познаний, всем интересуйтесь, проявляя любознательность, учитесь на ходу жизненным премудростям. Шпионьте, добывайте нужную информацию, задушевно общайтесь с сестрами, братьями, соседями, случайными попутчиками. Удачные шансы придут через них. И помните: жертвенность (материальная, чувственная) должна красной нитью проходить через ваше бытие (не обеднеете). Это поможет решить профессиональные проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы бодры, энергичны, но не слишком бравируйте, силы следует экономить. Спрячьтесь. Вам отведена роль тайного детектива, исследователя, разведчика, оригинального ученого–экспериментатора. Маски со скрытых врагов будут сорваны: все, что пребывало за семью замками, теперь доступно, в руках – отличные компроматы, которые можна публично озвучить в критический момент. Только не хвастайтесь и не афишируйте о своих достижениях, так будет лучше. Это время благотворительной помощи, решения чужих проблем, которые могут возникнуть, как гром среди ясного неба. Не избегайте отшельничества, его цель – навести порядок в духовном храме. От долгов увиливайте, не дают – не просите (судьба возместит заслуженное), рассчитывайте на собственные ресурсы. В этом году вам отведена роль спонсора – больше отдадите, больше заработаете. Главное – получать удовольствие от жизни, воплощать в реальность заветные желания. А что претит (чужие требования) – саботируйте, то не ваши хлопоты. Хотя возможны фатальные ситуации, где придется пойти на попятную, чтобы откупиться от прошлого за допущенные промахи.

У брачных пар медовое "турне" в прошлое до 11 августа продолжается. Живите душа в душу, станьте друг другу любовниками, друзьями и будьте счастливы. Ваш союз благословенный!

РАКИ

У вас широкий репертуар желаний, которых самостоятельно не реализовать, только с помощью неординарных продвинутых друзей! Орел с мухами не дружит. Объединяйтесь с собратьями по духу (чьи интересы созвучны вашим) и вместе сворачивайте горы с помощью достижений научного прогресса, инновационных технологий. Материальная сторона – самая актуальная, ведите себя честно и благородно при взаиморасчетах с окружением, не эксплуатируйте нагло дружественные узы ради собственной выгоды. Вы блестящий профессионал, если закрутили служебный роман (перспектив он не имеет) –считайте это компенсацией за муки в брачном союзе. Разорвать его пока невозможно – связан роковыми узами. Но вам позволяется проявить здоровый эгоизм, чтобы не раствориться как личность в борьбе с железобетонными партнерами. Его гнет ужасен, но судьба велит пока терпеть. На службе – удачная ретроградная полоса, где предстоит разгребать рабочие завалы с былыми коллегами до 11 августа, или подработать на старой работе.

ЛЬВЫ

Держите профессиональный порох сухим, вам нужно выжить в конкурентной гонке, удержаться на карьерному плаву, воплотив в жизнь намеченные планы и хорошо заработать. Здоровье – самое слабое звено, поэтому нужно ограничить круг обязательств и браться за самые рентабельные задания. Плуг сослуживцев тянуть категорически противопоказано. Занимайтесь тем делом (бизнесом), где вы специалист высокого класса и не распыляйтесь на дополнительные обязанности. Судьбы многих людей "замыкаются" на вас персонально. Не идите по чужих головах, сохраняйте гармоничные отношения с руководством, подчиненными, коллегами.

Супружеские тандемы проходят испытания на совместимость, во избежания разногласий идите на жертвы, окутайте спутников искренней любовью. Воспринимайте их сумасбродные "выбрыки", как сигнал к динамичному развитию

В романтической сфере – возврат старых связей не случаен, а предопределен (до 11 августа). Требуются былых пассий "долюбить"!

ДЕВЫ

Ваша духовное развитие будет идти динамично в далеких краях. Путешествуйте, познавайте чужие культуры – это расширит философский кругозор, наполнит мудростью, позитивными впечатлениями. Жизненные ценности обретут прогрессивную форму. Впрочем как вдали от дома, так и в родном краю вас будут ценить и уважать. Заботьтесь о семье, домочадцах, под родным кровом идет возврат старых недоработанных проблем со счастливым финалом (до 11 августа). Их нужно развязывать дружно вместе, поскольку корни сложных отношений имеют генетическую природу. Яблоко от яблони не далеко падает. Решив их, улучшите личную жизнь. Делайте ставку на дружбу, поскольку в любовной сфере аккумулятор страсти из-за перегрева в прошлом сел, не отчаивайтесь, холод, инертность в чувствах – это временно, все со временем восстановится.

На работе приготовьтесь к экстриму, приноравливайтесь работать с искрой изобретательности: выполнять в пожарном порядке порученные задания, идя в ногу с прогрессом. Риск – неотъемлемая часть служебного "репертуара", где царит непредсказуемость, требуя экспериментировать, чтобы достичь продуктивного результата и не упасть в грязь лицом, как профессионал.

ВЕСЫ

Сейчас вы настроены лакомиться чужими достижениями, ресурсами, заимствовать разнообразный опыт партнеров, конкурентов с практичной пользой для себя. Только не форсируйте события. В сфере сотрудничества, если ваши помыслы чисты, благородны, никакие злые силы не спровоцируют на жадность, конфликты. Подобное притягивает подобное. Укрепляйте деловые узы на взаимовыгодных интересах. Закладка делового фундамента на будущий год продолжается. Вам нужно двигаться вверх, повышать профессиональный и должностной статус.

Неудовлетворенность семейной жизнью (пожилые домочадцы) отнимает массу драгоценных сил, но это не повод для игнорирования бизнеса, карьеры. Стремитесь уверенно вверх с гирями домашних проблем. Очаровательные брачные спутники поддержат в критический миг, если любовь в сердце начнет затухать. Прислушивайтесь к их любящим советам, это бальзам для души. Возврат старых знакомых (покровителей) предопределен (до 11 августа), значит "что-то" в ваших отношениях осталось незавершенным… Наверстывайте, там счастье и удача.

СКОРПИОНЫ

Отношения "я-ты" – ключевая тема. Осваивайте искусство взаимодействия с окружающим миром, где конфронтация недопустима, вам нужно любой ценой прийти к гармонии требований, запросов. Обустроить мосты сотрудничества на взаимовыгодных интересах, с учетом инновационных технологий, чтобы не погрязнуть в болоте консерватизма. Благодатным ориентиром станут давние желания – это фортунный двигатель на материальный Олимп (до 11 августа). Постарайтесь воплотить в жизнь сокровенные "хочу" (приобрести дорогостоящую покупку), тогда всем вокруг станет лучше. Ведь вам дается понад меру с целью осчастливить других. С домочадцами не ссорьтесь, избегайте провокаций, проявляйте заботу, опекайте их, ради мира и согласия в доме.

На службе беритесь с радостью за любые задания (подрабатывайте на стороне) – осилите и денег заработаете.

Соседи, братья, сестры, приятели – это ярмо на шее. Избегайте с ними контактов, вам нужны истинные друзья высокой духовной культуры. Целесообразно больше путешествовать – чем дальше, тем лучше.

СТРЕЛЬЦЫ

Сосредоточьте основные творческие ресурсы на служебном поприще, с охотой беритесь за дополнительные задания и обязательства. Поддерживайте хороший психологический микроклимат в трудовом коллективе. Не бойтесь, рабочий воз тяжелый, но вам, атлантам профессионализма, он под силу. Главное не навредить здоровью (физиологические ритмы непредсказуемы). Вдохновенно, с практическим прицелом работайте, экономно распределяя силы и время. И контролируйте свою агрессивность. Если с кем-то в контрах, не провоцируйте соперника на войну.

Да, вы харизматичны, влиятельны, но не следует заставлять публику плясать под свою дудку. На вас равняются, симпатизируют, держите себя на нравственной высоте. Это залог консолидации и успешного сотрудничества с окружающим миром. Деньгами не мусорите, живите экономно, вовремя везде расплачивайтесь. Если коса желаний нашла на камень противодействия, не отчаивайтесь: уступая, теряя, вы все равно приобретаете. Осознаете это позже.

Тех, кто на романтической волне, ждет увлекательное знакомство с приятными ухаживаниями.

КОЗЕРОГИ

Будьте в центре внимания, но избегайте диктата и бравады.Вы популярная личность, окружающие уважают, симпатизируют, отвечайте взаимностью, и непременно идите на компромисс, проявляя дипломатическое искусство. Ключ к нейтрализации недоразумений – согласие и любовь, талант миротворца и всеобъемлющий альтруизм. Не следует принимать близко к сердцу разные проблемы, стремитесь создать праздничную атмосферу, сейчас жизнь – это развлекательная игра, забавляйтесь ее прелестями, наполняйте душевную чашу счастьем и непременно делитесь этим богатством с другими. Если по настоящему влюбитесь, придется идти под венец, в этом году созданные тандемы освящены судьбой. Внимание одиноким: автономное плавание регрессивно!

ВОДОЛЕИ

Уделите внимание туалету, внешности, соблюдайте дресс-код, контролируйте поведение, нынче вас встречают по одежке, а провожают по уму. К счастью, в интеллектуальном плане превзойти вас сложно. Речь красноречива, пламенна, оратор блестящий. На социальном подиуме вне конкуренции. Труба судьбы зовет трудиться, работайте на благо семейства, демонстрируя отличную хозяйскую жилку. Обновляйте электрооборудование, сейчас ваш дом должен быть напичкан последними новиками техники для облегчения домашнего труда. Не столь важно кто добытчик в семье, все заработанное в общий котел, вы с партнером одно гармоничное целое (инь-янь) и разногласий быть не должно.

Активизируйте дружеские отношения со старыми товарищами, подругами, дружба в этом году для вас – это святая-святых, транслятор благодати. Но учтите, от вас тоже требуется выполнять аналогичную роль, игра в одни ворота неприемлема.

Жертвы (душевные силы, время, деньги) на алтарь благотворительности должны быть разумными, не наносить вам моральный или физический вред, поскольку призваны способствовать духовному самоочищению. Делайте другим добро по внутренней потребности.

РЫБЫ

Материальная заинтересованность – это не проявление низменной меркантильной натуры, а прогрессивный движущий стимул в контактах с оригинальными людьми, коллегами. Сейчас земные интересы доминируют, прививая черты здорового прагматизма для оптимальной самореализации. Завязывайте новые знакомства, расширяйте сферу коммуникаций, руководствуясь практичными интересами. Однако неординарные сюжеты из прошлого опять заставят пережить эмоциональные стрессы, много чего переосмыслить, освободив подсознание от шлаков отрицательных энергий.

На профессиональном поприще (бизнесе) приятная "ретроспективная" атмосфера (до 11 августа). Трудитесь, угождайте начальству (здесь вы фаворит), зарабатывайте деньги. С друзьями сохраняйте разумную дистанцию, старые отношения на волоске, поскольку себя изжили и требуют новых совместных интересов.

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