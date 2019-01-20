Гороскоп на неделю: Тельцам пора готовиться к переезду, а Овнам – радоваться семейному благополучию

Астрологический прогноз на неделю с 2- по 26 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pixabay

ОВНЫ

Судьба вас тестирует на получение удовольствия от семейных отношений. Счастливы ли вы в родном очаге? Правильно ли выполняете роль образцового семьянина, ладите ли с детьми, супругами, старшими домочадцами? Если ощущаете себя заботливой "квочкой", опекающей с любовью родных, значит все замечательно. Усилия, приложенные ранее не прошли бесследно, зачет сдан успешно. А если нет, события укажут на допущенные ошибки.

ТЕЛЬЦЫ

Затянувшаяся эпопея ради сохранения семейного благополучия, устранения бытовых проблем (ремонт), решения жилищных вопросов (продажа, аренда) сейчас активизируются во всей красе. Станет ясно, что было упущено. И точка будет поставлена. Вероятен переезд, смена места жительства. Отношений с братьями, сестрами, соседями, это тоже касается, возможно вы мало общались, не располагали нужной информацией, теперь картина шокирующим образом прояснится. Избегайте конфликтов, держите эмоции контролем, сейчас достаточно искры, чтобы запылал пожар ссор, разрушив отношения. Внимание тем, кто имеет автомобиль, возникшие проблемы нельзя пускать на самотек, они требуют срочного решения. Транспортное средство обязательно нужно привести в порядок.

БЛИЗНЕЦЫ

Цените любой опыт, полученные навыки, знания. Если они вписываются в запросы социума, вам удастся их конвертировать в деньги. А если нет, предстоит смена интеллектуального курса, впереди новые увлекательные информационные горизонты, голод к новым познаниям огромный. Любознательный импульс включится неожиданно, будьте готовы, ибо то, чем интересовались ранее уже вам не нужно.

И следите, что в отношениях с братьями, сестрами, родственниками, соседями деньги не стали яблоком раздора. Высокий риск разрыва отношений. В сфере продаж плодотворная пора. Многим повезет продать авто.

РАКИ

Затмение ставит точку в накопленных за последнее время долговых обязательствах, они блокируют успех будущего. Не считайте чужие деньги, отдайте долги и ваша самооценка повысится, авторитет среди окружающих укрепится, комплексы исчезнут. За прибыль не переживайте, сейчас вы прекрасные труженики, отличные специалисты широкого профиля и можете хорошо заработать, в служебной сфере хозяйничает фортуна. Пожалеете, жизнь полетит кувырком.

ЛЬВЫ

Если деятельность, которой вы посвятили себя последнее время, принесла популярность, признание, значит шли правильным путем. Сейчас вы под прожекторами славы, все на виду, избавляйтесь от плохих привычек, зависимостей, наслаждайтесь прелестями жизни, влюбляйтесь и будьте счастливы! Супружеские, деловые союзы преодолевают Рубикон в отношениях, прошлое уходит навсегда, дальше все будет по другому. Избегайте недоразумений, идите на компромисс, если дорожите друг другом, конфликт запустит необратимый разрушительный процесс.

ДЕВЫ

Мучительным терзаниям (любят вас или нет), достойные ли друзья окружают приходит конец. Это при условии, что за последнее время (2 года) вы правильно распределяли силы, строили отношения, занимались благотворительностью, шли на жертвы. Все станет ясно, наступит прозрение. Удастся избавиться от плохих привычек, хронических болезней. тайной вражды. Изнурительные ситуации, фобии, беспочвенные подозрения, недоверие, выматывающие силы, уйдут. Но учтите, все, что вы прятали от окружающих, станет достоянием гласности. Тайны вскроются, чтобы навсегда уйти из вашей жизни. Если совесть чиста - прекрасно, а если есть грешки – сами виноваты. Делайте выводы и берите их на вооружение в будущее.

ВЕСЫ

Заветная мечта, взойти на Олимп престижа (бизнес, профессионализм, должностной статус), стать популярными. Здесь кульминационная точка, к которой вы шли последнее время. Богатый урожай достижений соберут те, кто выкладывался на все "сто", используя свой блестящий ум, мудрость и опыт, сумел заручиться помощью друзей – покровителей. Подружился с высоким начальством. Если выгоды нет, придется расстаться с друзьями по бизнесу.

СКОРПИОНЫ

Вокруг наэлектризованная атмосфера. Тише едешь, дальше будешь. Идет болезненная развязка кармических узлов. Если доныне вы занимались не тем делом (карьера, бизнес), которое вам предназначено, рассчитывая на продвижение, придется ставить точку. Некоторые проекты предстоит закрыть.

Судьба насильно избавляет от той деятельности, что не вписывается в требования социума. Не лезьте на рожон, в моменты разногласий рискуете опозориться. А вам нужно сохранять высокий нравственный облик. Невзирая на провокационное поведение начальства, брачных партнеров, коллег, домочадцев. Вы влиятельны и непобедымы, перезагружайтесь, а материальная фортуна вас не предаст!

СТРЕЛЬЦЫ

Бросайте пилу нравоучений! Взгляды, убеждения, философский кругозор кардинально меняются. Все ваши духовные поиски за последнее время приходят к логическому завершению. Религиозность как рычаг веры проходит трансформацию. Судебная волокита, сделки с зарубежными компаньонами. любовные связи с иностранцами заканчиваются. Наступает охлаждение к заграничным партерам, на которых вы делали ставку. Не стоит посыпать голову пеплом, урок пройден, опыт получен. Вы очаровательный фаворит в социуме, перед которым сейчас открываются любые двери. Дерзайте, впереди ждут грандиозные дела, где удастся воспользоваться чужими ресурсами, найти инвестора.

КОЗЕРОГИ

Хождение по лезвию ножа, форс-мажорные, трагические ситуации, что держали вас в плену невероятного напряжения, страданий последнее время, финишируют. Двери, через которые сквозил страх, закрываются. Фобии, пороки, балласт обид исчезают, наступает внутренне исцеление. То, что не сломало вас, сделало сильнее. Мужайтесь, отныне вы не только сам себе психолог, но и обрели дар врачевать чужие души, любить по настоящему. Экзамен сдан на "отлично".

ВОДОЛЕИ

Вопрос станет ребром: дальше вместе или поодиночке. Это касается брака, сотрудничества с людьми. Пелена исчезнет и вы прозреете, наконец то осознав, нужен ли вам тот партнер (участие в деловом контракте) или нет. Готовы полюбовно расстаться - рвите узы, значит программы для совместного развития себя отработали и уже бесполезны. Впрочем если чувства благоверных горят, не стоит рубить с плеча. Начните по новому строить отношения.

РЫБЫ

Утомительный трудовой марафон, который изматывал вас последнее время подходит к концу. Если работа не по нраву, мало оплачиваемая, не дает профессионального, карьерного роста, отнимает здоровье - увольняйтесь. Хватит пахать, как лошадь. Вам нужен статус. материальный стимул и для этого есть благоприятные возможности. Нынче вы фаворит у сильных мира сего, и сделать прыжок вверх, открыть собственное дело, они вам помогут. Удастся совместить любимое дело с достойной оплатой. Определяйтесь! У тех, кто долго болел, ждет радость выздоровления.