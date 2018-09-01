Гороскоп на неделю: у Стрельцов грядет глобальная "перестройка", а Весам нужно взять тайм-аут

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября

ОВНЫ

Арена творческой самореализации – служба. Здесь грядет "перезагрузка", это неизбежно, работы прибавится одновременно со стрессовыми нагрузками, которые входят в повышенный фактор риска для здоровья. На должностной трон не рвитесь, каждый сверчок должен знать свой шесток! Идеально работать в слаженной деловой команде, где вас понимают с полуслова. Будьте трудолюбивы, исполнительны, беритесь за дополнительные задания. Чтобы удержаться на карьерном плаву, вы должны стать специалистом широкого профиля. Кто ищет дополнительные заработки или новое место работы – вы на правильном пути. Повезет. У брачных пар градус кипения чувств зашкаливает. Не побейте горшки. Общение с Козерогами нужны для взаимного развития.

ТЕЛЬЦЫ

Вы в предвкушении кардинальных перемен на творческом и любовном фронте. Если одиноки, встретите принца сердца, а если в паре, приготовьтесь к медовому месяцу, лед остывших чувств тронется. Любовь в родных стенах подарит максимум удовольствий. Карьера, бизнес подождет. Если не успели свить уютное семейное гнездо, спешите, времени мало (3 месяца), иначе поезд брачного счастья умчится на долгие годы. На службе опирайтесь на коллег, сотрудников, главное – не плести тайных интриг.

БЛИЗНЕЦЫ

Источник силы – семья. С радостью несите вахту под родным кровом, вы – эталон домашней берегини. Облагораживайте быт, оздоравливайте психологическую ауру в семье, удачно подбирая ключик к каждому домочадцу. Добрыми делами заложите себе на будущее надежный тыл. Инвестиции (душевные, материальные, физические, умственные) вернутся сторицей. Будьте любознательны, наполняйте интеллектуальный банк новыми знаниями, дающими эволюционный импульс. Окружающий мир переполнен информацией, ваша задача – научиться черпать там самое необходимое. Развлекательных тусовок тоже не сторонитесь, романтичный накал огромен и должен найти выход на "сцене", где ваш талант соблазнителя раскроется сполна. Если возгорится пламя страсти, то увлечение пронесется кометой и вскоре исчезнет с небосклона. Опирайтесь на Львов.

РАКИ

Воплощение желаний идет через сферу контактов. Здесь намечаются судьбоносные перемены: отсейте зерна от плевел и имейте дело только с практическими опытными людьми. Договаривайтесь, воплощайте идеи, заключайте соглашения с компаньонами со свойственной вам скрупулезностью, деловой смекалкой. Карьерное Эго следует укротить, оно вносит сумбур, создает конфронтацию в сотрудничестве. Старайтесь получать максимум удовольствия от занятий, будьте образцовым семьянином, и тогда все, что нужно для полного счастья, судьба пошлет. В этом году вы баловни фортуны и многие казусы, ошибки сходят с рук. Не переборщите. В стремлении наслаждаться жизнью (и это правильно!) главное – не навредить другим.

ЛЬВЫ

Вы популярны, обладаете ораторским искусством, палец в рот не ложи. Главное – избрать правильную жизненную позицию, крепко на ней стоять и не метаться. Реализация сокровенных желаний идет интенсивным темпом, впрочем репертуар "хочу" резко изменится. Источники прибыли щедро зафонтанируют благодаря прибыльным заказам, тут дорога ложка к обеду. Маневрируйте и усердно пашите, если хотите заработать. Полученными благами обязательно делитесь с окружением, делайте необходимые покупки для дома (нынче тут вы основной добытчик и кормилец). Заботьтесь о семейном очаге, он благословенный. Кто его осквернит, того ждет несчастье.

ДЕВЫ

Вы – сам себе жизненный двигатель, господин, слуга. Сумеете сжечь отработанное прошлое и возродиться без посторонней помощи, внутренние силы для преображение бездонны. Да здравствует новая жизнь, прочь старье! Дебютируйте, смело программируйте новые проекты, на пути желаний быть самыми лучшими, успешными, любимыми – шлагбаум открыт! А главное – пройти успешно внутренний катарсис, избавиться от консервативных установок, всевозможных комплексов. Занимайтесь благотворительностью, подавайте милостыню нуждающимся, опекайте больных, несчастных. Именно в этом деле вы обязаны продемонстрировать высший пилотаж щедрости, бескорытия.

ВЕСЫ

Возьмите тайм-аут, законспирируйтесь и спрячьтесь подальше от мирской суеты, прислушиваясь к сигналам интуиции, ее голос священен и поможет смоделировать будущее. Выскочек, алчущие публичности, ждет фиаско. Да, вы очень обаятельны, сексуальны, обладаете словесным даром, что дает возможность манипулировать чужим сознанием. Но будьте начеку! Не соблазняйтесь! Ибо рискуете влюбиться совсем не в ту особу. А потом кусать локти.

СКОРПИОНЫ

Вы – нынче птица высокого полета, поэтому не разменивайтесь по мелочам, а имейте дело с соответствующими фигурами в социуме. Высоких покровителей найдете в кругу друзей, и сами берите под крыло более слабых, тех, кто нуждается. Личные возможности колоссальные, двери для вас везде открыты: умело воспользуясь рычагами влияния, вы сумеете достичь максимальной эффективности в любом деле. На общественном, служебном и личном фронте. Этот год дает вам силы зажечь в сердце возвышенные божественные чувства. У профессионалов (по призванию) карьера станет хлебным местом. Делайте ставку на неформальное лидерство в коллективе и внедряйте намеченные замыслы. Участие в вашей жизни Стрельцов, Рыб – самое успешное.

СТРЕЛЬЦЫ

Грядет глобальная "перестройка". Жизненная цель, карьерные, профессиональные ориентиры будут откорректированы в наиболее успешном направлении. На работе свято придерживайтесь служебной субординации, ведь вы в ответе за судьбы людей. с которыми связаны деловыми, родственными, дружескими узами. Источник подпитки – любимая профессия. Если ее нет, ищите работу не по деньгам, а по душе. Судьба справедливо воздаст награду неутомимым труженикам, творческим художникам, что кардинально повлияет на сознание, сделает духовно богаче. Не скромничайте, а рекламируйте вовремя достижения, таланты, вам есть чем заслужено похвастаться. И принимайте активное участие в благотворительных акциях, меценатстве.

КОЗЕРОГИ

Вам отведена роль учителя и прагматичного наставника, который постиг жизненные премудрости, умеет совместить теорию с практикой, способствующей завоеванию высокого авторитета в социуме. Смело демонстрируйте на публике все, чем богаты и вдохновляйте людей на новые свершения! В карьерной сфере все чудесно, есть шанс поддаться соблазну и закрутить романтическую служебную интрижку. Это временно, здравый рассудок вскоре победит. Опирайтесь на друзей, они прекрасные покровители, верная опора, источник удачных шансов. Вам следует вести себя аналогично. Получая добро от одних, передавайте его по эстафете другим. В этом году вам судьба вернет все, что задолжала. Траты контролируйте, ибо ваши желания сумасбродны, что грозит фатальными убытками.

ВОДОЛЕИ

Чужие сердца и кошельки к вашим услугам, но не всем, а только тем, кто доныне был порядочным и сумел доказать собственную преданность партнерам (деловым, брачным). Это тест на ваш стиль бытия и духовную зрелость. Окружающие настроены к вам щедро, но это не сигнал к паразитизму, воспитывайте в себе скромность, никому не завидуйте, а искренне радуйтесь чужим успехам. Кто платит, тот и заказывает музыку. Если к вам есть претензии, значит много "накосячили", прежде всего следует избавляться от назойливости, плохих привычек, зависимостей, оскверняющих духовный храм.

РЫБЫ

Вы востребованы, готовы закрыть собой амбразуру чужих проблем. Такая жертвенная миссия нецелесообразна, провороните за альтруистичными хлопотами личное счастье! Следует уделить внимания своим интересам. В союзе вы две половинки одного целого, сцементированного взаимной любовью. Однако бразды правления вручите партнеру, он намного сильнее, более влиятельный и способный вывести его в успешное русло, где есть общая цель, гармония увлечений и интересов, что поддерживает совместную жизнь в высоком тонусе. Интимная сторона тоже бурлит, что только прибавит перчинки в отношения. Одиноким самое время заняться поисками половинки.