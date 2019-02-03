Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности,

Астрологический прогноз с 3 по 9 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pixabay

Стартует неделя успешных преобразований. Посеянные зерна вскоре дадут хороший урожай. А вот в информационной сфере (документации) сплошная "деза" и путаница, поэтому доказывайте не на словах, а на деле свои обещания, обязательства. Перепроверяйте все на достоверность. Язык нынче — враг.

ОВНЫ

В дружеской сфере успешная перезагрузка. Идеализм фонит, социальный рейтинг растет, внутреннее бунтарство против несправедливости зажигает. Пришла пора избавиться от плохой компании, объединиться с лицами высокой духовной культуры. Люди, чье мировоззрение, взгляды созвучны вашим, готовы шагать рядом. Романтические увлечения трансформируйте в дружбу. А кто не вписывается в эти требования, без сожаления расставайтесь. Отныне у вас разные пути. Возлюбленные – это, в первую очередь, надежные друзья, рядом с которыми идет стремительное развитие.

Семье, бытовым проблемам уделяйте максимум внимания, здесь вы призваны стать отличным семьянином, а на работе трудитесь с большой ответственностью, профессиональные достижения – это ваш надежный фундамент

ТЕЛЬЦЫ

Кардинальные перемены намечаются в профессиональной сфере, карьере. Если попадете под реорганизационный бульдозер, не бойтесь, здесь вы неуязвимы. В итоге выиграете. Отходит в прошлое то, что себя отжило, освободив место для новых свершений, проектов. Не сидите сложа руки, а ищите спонсоров для новой деятельности, меняйте квалификацию. Чужие ресурсы к вашим услугам. Именно совместные проекты – плодотворные и перспективные. Спешите заложить базу сотрудничества на будущее. Новое дело, бизнес должно нравиться, чтобы удержаться на творческом плаву. Насилие над собой противопоказано. Параллельно занимайтесь самообразованием, накачивайте интеллектуальные бицепсы. Обменивайтесь опытом, знаниями, актуальной информацией, регулярно общайтесь с друзьями. Сейчас преуспевают те, кто стремится к познанию.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам предстоит сделать квантовый скачек в духовном развитии, отказавшись от старых взглядов, идеологий. Оно уже не отвечает вашим запросам. Новое прогрессивное мировоззрение ворвется в жизнь ярким весенним солнцем, но при условии, что вы не одни, а в паре. Поддержка напарников, союзников, брачных партнеров есть благодатным двигателем. О самостоятельном плавании забудьте. Все созидаем вмести, а победы и поражения делим пополам, вы – два берега одной реки. Умело хозяйничайте общими ресурсами, ведь вам нужно обязательно получать удовольствие от жизни (это задание судьбы), но не перегибать палку надмерными запросами. К примеру, учиться искусству деликатно раскошеливать партнера (делового, брачного), ведь его щедрость строго регламентирована. Сорить без уважительных причин деньгами он не будет.

Контролируйте каждое слово, не встрявайте в споры, не лгите.

РАКИ

Если запряглись (нашли дополнительные подработки), не бойтесь форс-мажорных ситуаций, идите на риск, это ваш союзник. Особенно на работе. Здесь вам любое дело по плечу, способны отменно пахать, тянуть несколько трудовых плугов одновременно. Сейчас, идя над бездной опасности (это личное ощущение ), вы избавляетесь от комплексов, страха, фобий, что укоренились глубоко в душе и мешают дальше правильно развиваться. В итоге освобождаются огромные личные ресурсы. Будьте смелыми, инициативными, альтруистичными, осваивайте дипломатические премудрости для сохранения гармонии в союзе. Отношениям "Я – Ты" предстоит выйти на высший уровень нравственности. Но учтите: бразды правления должны быть в ваших руках! Не верьте никому на слово, в долг не берите.

ЛЬВЫ

Если страдаете от партнерских разногласий, холода – плохо, сердца с возлюбленными должны биться в унисон. И для этого созданы благодатные условия. Зажгите внутри огонь любви, его излучение растопит любой айсберг. В итоге ваша личная жизнь превратится в праздник наслаждений, расшатанный союз укрепится (интимные утехи играют особую роль) . Любя, безвомездно отдавая чувства, вы делаете счастливыми ближних, но отдача придет позже. Избегайте ссор, окружающие могут вас провоцировать на скандал. Придерживайтесь жесткого режима в труде и отдыхе, следите за питанием, занимайтесь оздоровительными процедурами. И не пытайтесь всем помочь, у вас должны быть четко регламентированные трудовые обязанности. Иначе надорветесь и заболеете. Внимание холостякам: пора влюбляться и жениться.

ДЕВЫ

В профессиональной сфере, бизнесе переформатирование. Если решили сменить работу или взять дополнительные обязательства, задания, включиться в новый проект, старайтесь. чтобы этот груз не навредил личной жизни (можно работать дома). Остывшие партнерские отношения взбодрятся, романтический тонус активизируется, но его градус пока низкий, поэтому сгореть на огне страсти вам не грозит. Не комплексуйте по этому поводу, ведь у вас внутри законсервированное ядро чувств, которое ждет свой час. Наслаждайтесь психологической идиллией, дружите, учитесь тонко чувствовать не только друг друга, но и окружающий мир. Он для вас соткан из милозвучных вибраций.

На работе возможны провокационные ситуации: не болтайте лишнего, контролируйте полученную информацию, внимательно читайте документы, вероятны ошибки.

ВЕСЫ

Жизнь превратилась в развлекательное шоу: играйте, перевоплощайтесь, вовремя меняйте маски, чтобы не только одурачить конкурентов и достичь желаемого, но стать покровителями, осчастливить других. Вы удачливы, мудры, артистичны, стоит только нажать в нужном направлении, лавры победы другим не достанутся. Друзья, ближайшее окружение – самое благостное. Знакомясь, общаясь с людьми, вы обогащаетесь опытом, бесценными знаниями, открываете в себе новые пласты для творческой самореализации. Если избранное дело окрыляет, наполняет, это замечательно, дерзайте! Единственный минус – следите за собственной речью, а также не поддавайтесь на хитрые провокации со стороны. Слово не воробей, выпустишь не поймаешь. Под родным кровом (гнетущим последнее время) наконец-то воцарится умиротворенный покой.

СКОРПИОНЫ

Вам предстоит заняться семейными и бытовыми проблемами, навести порядок в доме. Залатать психологические дыры в ауре семьи. Ведь там давно "сквозит". Консолидируйтесь с родными, станьте для них не только материальным спонсором, но и доброжелательными верными друзьями, не следует бедолах пилить воспитательными нравоучениями за допущенные ошибки. Демонстрируйте на собственном примере как нужно поступать. Сейчас вы выходите на высший виток взаимоотношений "родители-дети", "начальник-подчиненный", "муж-жена", сделать прыжок вверх тяжело, но надо! Ресурсов у вас предостаточно: не ленитесь, не скупитесь, мобилизуйтесь и вперед! Если воспылает костер ссор в доме, любой ценой его гасите.

СТРЕЛЬЦЫ

Двигайтесь, меняйте обстановку, знакомьтесь, активно общайтесь с людьми, соседями, родственниками. Все, что нужно для полноценного бытия и развития, находится не за тридевять земель, а рядом. У вас звездный час популярности, вы неотразимы, личное обаяние имеет колоссальное влияние на публику. Все готовы танцевать вокруг вас. Главное не упустить этот золотой шанс, триумф взлета закладывается именно сейчас. Не пугайтесь форс-мажорных ситуаций, мгновенно эмоционально включайтесь, они есть судьбоносным навигатором.

КОЗЕРОГИ

Ваши жертвы на алтарь больных, несчастных, инвалидов окупятся сторицей. Помогайте с чистым сердцем нуждающимся. Делясь, отрывая от себя, вы не беднеете, а умножаете ресурсы будущего. Вы скромны, чопорны, но в то же время необычайно очаровательны. А это блестящий козырь для налаживания разрушенных отношений и создания новых. Нынче ваше место в социуме. Одиноким следует создавать союз, жениться, выходить замуж. У вас колоссальный опыт, который не должен вхолостую перегореть. Его нужно передать партнеру.

Он к вам явится. На чужое не зарьтесь, дорогу никому не переходите, ультиматумов избегайте. Просят уступите, нынче окружающим суждено командовать парадом.

ВОДОЛЕИ

У вас высший пилотаж преображения на всех уровнях. То, что было вчера, уже безвозвратно ушло и не интересно. Переварите и забудьте. Сейчас вы рождаетесь, как бабочка из куколки, взяв на вооружение опыт былого, избавившись от отработанных программ. Нынче ваше хлебное место на общественном подиуме (политическом), заручитесь поддержкой друзей-покровителей (они транслятор счастья и удачи), и сами проявляйте дружескую и коллективную солидарность к тем, с кем связаны узами общих интересов. Если с людьми объединяет общее мировоззрение, идеалы родственные – это замечательно, вы вместе баловни судьбы, перед которыми открыты все дороги счастья. Девиз "Не имей сто рублей, а имей сто друзей" – самый актуальный. Занимайтесь здоровьем, излечивайте старые болезни. Они – следствие давних авральных перегрузок, накопленного стресса. Трудись не спеша, дозировано вкладывая силы.

РЫБЫ

Спрячьтесь, побудьте наедине с собой. Окунитесь в прошлое, чтобы сделать выводы над ляпсусами, допущенными в прошлом. Избавиться от заблуждений. Впереди глобальные цели, пик профессионального взлета (статусы, бизнесы, карьера), где учитывая былые ошибки, вы снова не должны наступить на те же грабли. Сделайте чистку, покайтесь в служебных грехах и с чистой совестью тайно приступайте к новым проектам. А поскольку вы нынче фаворит у высоких чинов, начальства, можете рассчитывать на победные призы. Протеже явится с неожиданной стороны. Избегайте вранья, не искажайте информацию, чтобы не стать транслятором "дезы". Опирайтесь на возлюбленных, детей, через них идут судьбоносные шансы. Получение удовольствия от всего, чем занимаетесь, есть необходимым условием для полноценного развития.

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