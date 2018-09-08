Гороскоп на неделю: у Тельцов время творческого расцвета, а Львам нужно заботиться о семье

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября для всех знаков зодиака подготовила астролог Любовь Шехматова

Гороскоп на неделю. Фото: depositphotos

Космические ритмы будут позитивно влиять на наши действия. Есть шанс сделать стремительный прогрессивный рывок во многих сферах бытия. У каждого свой. Проявляйте инициативу, активность, аналитически все просчитывайте, и в то же время не бойтесь рисковать! Храбрым открыты все удачные пути! Риск оправдает себя.

ОВНЫ

Ваше "Я" на задворках. Судьба зависит от поступков и действий окружающих. Их запросы, интересы незыблемы. Удовлетворяя других, вы обогащаетесь сами. Будьте исполнительны, и будете иметь все, что нужно для полного счастья. В случае срочной помощи мгновенно найдется помощник. Воздержитесь от наставлений, нравоучений, никому не навязывайте собственных убеждений, взглядов, не подсиживайте на работе. Каждый человек имеет право на собственное мнение, требующее уважения. С друзьями не ссорьтесь, здесь черная полоса.

У брачных пар любовная идиллия.

ТЕЛЬЦЫ

У вас звездный час творческого и любовного расцвета, спешите обустраивать личную жизнь. У брачных тандемов полная гармония, порхайте влюбленным голубем вокруг благоверных, выполняя его капризы и прихоти. Жить вместе интересно. Хлопочите по дому, вместе путешествуйте, отдыхайте, совместный досуг только укрепит отношения. Если кипят бурные страсти – это нормально, тонус чувств растет на благо. Дети тоже порадуют. А вот на работе (тут место провокаций, иллюзий) грустная картина, здесь возможны приливы агрессии. Личный профессионализм может подвергнуться сомнению. Соблюдайте трудовую дисциплину, за малейшее нарушение в рабочем процессе шишки повалятся на вас. Во избежание стрессов, на глупые выпады начальства реагируйте спокойно.

Если денег мало, бюджет семьи ограничен, приучайтесь к аскетизму.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы в роли образцового хозяина, заботливого семьянина – вне конкуренции. Уверенно вместе с благоверными (они прекрасные помощники!) ведите семейное судно сквозь рифы бытовых проблем. И главное, не ссорьтесь. Ваш альянс – это сплав неисчерпаемой энергии, мудрости, изобретательности, творческого горения, и если направить все это богатство на домашнее благоустройство, результаты будут фантастическими! Это прекрасное время для оздоровления, экспериментов с диетами. Физиологическим ритмы организма будут работать слаженно. Пересмотрите свой образ жизни, откажитесь от плохих привычек. 9 сентября –кризисный день.

РАКИ

Проявляйте любознательность, активно общайтесь, "суньте нос в чужое просо", контакт с окружающей средой крайне необходим, здесь вы черпаете практические знания, стимул к действиям, но, к сожалению, информационная всеядность может негативно отразиться на работе. На службе кризис, а чтобы у вас от стресса "крыша не поехала", найдите любимое занятие, хобби. А еще лучше пуститесь на романтическую охоту. Любовное увлечение – это прекрасно, флиртуйте, ухаживайте, здесь вас оберегаю ангелы. Наслаждайтесь прелестями интимной жизни и будьте счастливы!

ЛЬВЫ

Вами "рулят" ненасытные желания, хочется все и сразу для себя любимых. Подключайте практическую жилку, беритесь за прибыльные деловые предложения и зарабатывайте деньги, а куда их потратить – безошибочно подскажут родные, дома куча проблем, требующих финансирования. И вы их успешно решите!

Заботьтесь о семье, тут оаза благодати. Если суженых "несет" непостижимая деструктивная стихия, мудро тормозите агрессию. "Воспитывайте" бедолаг партнеров не кнутом, а пряником ради сохранения союза.

ДЕВЫ

Вы авторитетны, влиятельны, демократичны, твердо стоите на четко сформированных позициях, они правильны и непоколебимы. Занимайтесь благотворительностью, помогайте нуждающимся, нынче вы пример добродетели. Смело беритесь за все, что по нраву, где не нужно грешить совестью, нарушая законы (духовные, юридические) и двигайтесь вперед, а семью возьмите под крыло, станьте в доме благородным духовным наставником и меценатом.

ВЕСЫ

Возьмите тайм-аут и спрячьтесь (целесообразен отпуск). Наедине с собой вам будет лучше всего, в пластах подсознания накопилось (за год) немало токсического хлама. Самое время навести там порядок, избавиться от психологического балласта, который отравляет духовный храм, очистив место для благодатных энергий. События недели дают фартовые возможности для обогащения. Скрупулезно ведите дела на тайном фронте, будьте практическим стратегом в тылу. Секретная работа сейчас самая продуктивная, о чем нельзя афишировать. Если общение с близкими, соседями, родственниками, коллегами, несет стрессовую нагрузку, не лезьте на рожон, а отвлекайтесь на приятные дела, убегая подальше от грозового "эпицентра" событий. 13 и 14 сентября удачные дни.

СКОРПИОНЫ

Вы на пике популярности, личные инициативы и действия правильны. Смело двигайтесь к намеченной цели! Материальные блага, могут стать яблоком раздора с друзьями. Поэтому не тяните одеяло меркантильных запросов на себя, настоящую дружбу не купишь ни за какие деньги. На страже ваших желаний также стоят духовные законы, которые нарушать нельзя. Если сумели с руководством построить хорошие дружеские отношения, здесь царит мир и согласие, значит все планы успешно реализуются. Пояса следует затянуть, приучайтесь к скромности в тратах, ни копейки на ветер! Чувствуйте грань экономности, за которой начинается жадность. 13 и 14 сентября удачные дни.

СТРЕЛЬЦЫ

Солнце карьерной (бизнесовой) удачи в зените. Спешите, каждый час на вес золота. В ваших руках тайные благодатные рычаги влияния (высокие покровители), укрепляйте завоеванные должностные рубежи, добросовестно выполняя ответственную миссию руководителя относительно людей, которые от вас зависят, как дома, так и в коллективе. Вертикаль "начальник-подчиненный", "родители-дети" подлежит оздоровительной трансформации. Однако держите себя в моменты эмоционального цунами под жестким контролем.

КОЗЕРОГИ

Время саморекламы, о ваших талантах и наработках должны знать все! Хвастайтесь, популяризируйте собственные достижения на публике, вы яркая личность, которая нуждается в заслуженном авторитете, умеет щедро делиться нажитым с окружением, инвестировать богатые собственные ресурсы в общие партнерские дела. Стремитесь жить с чистой совестью, и не делайте никому втайне зла. Деньгами не сорите, траты могут быть спровоцированы иллюзорнами аппетитами. Любые желания подвергайте рациональной фильтрации.

ВОДОЛЕИ

Зависимость от чужих потребностей, интересов, творческих, финансовых, сексуальных ресурсов, является позитивным сдерживающим рычагом для вашей бунтарской натуры (на нее воздействуют, к сожалению, козни нечистого). Получите столько, на сколько для вас расщедрятся люди. Поэтому красиво "вальсируйте", чтобы пробудить в спонсоре рыцарские струны и щедро его раскошелить. Сейчас кто платит, тот и заказывает музыку. Многих ожидает карьерный взлет, при условии, что любите свое дело. Избавляйтесь от агрессии, плохих привычек, зависимостей, это питательная почва для сил зла. Посоветуйтесь со стилистом как изменить имидж, но ваш лучший советчик – это внутренний голос.

РЫБЫ

Не пытайтесь штурмовать "должностной Олимп", ваш час еще не пробил. Потерпите до осени. А пока пред взлетом идет "разминка". Все обдумывайте, взвешивайте. Объединяйтесь вместе с грамотными, профессиональными опытными помощниками и компаньйонами. Правильно сформированная деловая команда – это залог деловых достижений на будущий год. Если устали от одиночества, имейте в виду, выбираете не вы, а вас. Будьте умницами, проявляйте мудрость, подключайте психологический дар, ведь ваше магическое влияние на партнера (его мысли, убеждения, чувства) огромно. И фактически вы управляете его головой и сердцем. 13 и 14 сентября – удачные дни.