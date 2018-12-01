Гороскоп на неделю: в карьере Рыб – фартовая полоса, а Львам пора на романтическую охоту

Астрологический прогноз с 2 по 8 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 2 по 8 декабря. Фото: pixabay.com

ОВНЫ

В духовной сфере – перезагрузка, философское мировоззрение кардинально меняется, отмирают старые идеалы, ценности, на смену которым должны прийти новые. Однако сейчас одолевает агрессия, импульсивность (в тихом болоте черти водятся, это про вас), склонность к самообману, можете перепутать черное с белым, стать жертвой обманщиков, непорядочных лиц. Поэтому советуйтесь с опытными людьми, не принимайте самостоятельно серьезных решений, избегайте конфликтов, ни с кем не ссорьтесь, особенно с начальством. Выбросьте камни мести из пазухи и простите обидчиков. Это очистит сердце.

На работе сложности: вы под гнетом ответственности, демонстрируйте профессионализм, соблюдая духовные и юридические законы. Заботьтесь прежде всего о благополучии семьи, карьерный лифт пока заглох. Ваша задача – стать образцовым семьянином: чувственным, заботливым, без диктаторских замашек.

ТЕЛЬЦЫ

Пришла пора удачной расплаты с долгами, их ассортимент широкий, в различных жизненных ситуациях требуется своя "валюта". Если кому-то обязаны, рассчитайтесь и сбросьте с шеи долговое ярмо. Работайте на отдачу, делитесь всем, чем богаты, жертвуйте наслаждениями, на друзей не стоит рассчитывать. Сейчас вы зависимы от чужих ресурсов, интересов, уважайте их, тогда будете в выигрыше. Для поддержания баланса партнерских отношений (брачных, деловых) "мое – твое", чей вклад больше – не должно фигурировать, сейчас есть только "наше", все заработанное – в общий "котел"!

Проявляйте ненасытную любознательность, учитесь новому, наполняйте интеллектуальное депо интересной информацией. Активно общайтесь с людьми. Жизнь – это школа, где вам отведена роль ученика-отличника. Карьерные амбиции укротите, избегайте разногласий с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ

У вас время переформатирования партнерских (деловых, брачных) отношений. Не поддавайтесь иллюзиям, высокий босс вас может обмануть. Продемонстрируйте, что вы не робот -трудоголик, а личность творческая, изобретательная, с которой можно продуктивно сотрудничать. Заключайте сделки с учетом не чужих интересов, а собственных, выдвигая личные требования, оговаривая условия. В долг не берите, если вам отказывают в финансировании или жалеют прошлогоднего снега, не обижайтесь. Так нужно. Утоляйте аппетиты собственными ресурсами, их предостаточно. На благие дела ресурсы пошлются.

То, что очень хочется, следует удовлетворить непременно! Это судьбоносная задача.

РАКИ

Ищите прибыльную работу, ассортимент предложений велик. В служебной сфере идет перезагрузка: если вам что-то навязывают, маневрируйте и не поддавайтесь давлению. Есть риск попасть под гипнотическое влияние хитрых агрессивных лиц. У вас есть собственная точка зрения, свое видение ситуации, ее и придерживайтесь. Проявляйте смелость, бояться -деградировать. Сейчас вы задаете прогрессивный импульс обстоятельствам. Воплощайте в делах свои оригинальные идеи. Конкурентная гонка в жизни продолжается, если есть враждебное противостояние – это знак, что вы ее активизируете собственным внутренним негативом. Избегайте безапелляционности, а почитайте чужие интересы и постарайтесь побыть в чужой шкуре, тогда все станет на свои места. В итоге сможете мирно договориться на любые болезненные темы. Цель их – развязать кармические партнерские узлы.

ЛЬВЫ

Если сердце изголодалось по возвышенной чистой любви, спешите на романтическую охоту! Она будет удачной, подарит огромную радость. А брачным парам время реанимировать отношения: вдохнуть в них новую жизнь благодаря интересным общим увлечениям. Вам вместе должно быть весело и интересно! Особенно сцементирует обустройство семейного гнезда. Прочь антагонизм!

Если мучают болезни, их корни – кармические, пожинаете плоды неряшливого отношения в прошлом к собственному здоровью. Виновных не ищите, а занимайтесь духовными практиками, очищайте подсознание от токсического греховного хлама. И стремитесь получить удовольствие от любви. В итоге душа и тело исцелится.

ДЕВЫ

Вам следует изменить отношение к фамильным ценностям. Стать образцовым семьянином и заботливым хозяином, упорядочить быт (профинансировав из собственного кошелька) и создать комфортную духовную ауру в родных пенатах. Здесь ваша забота и любовь является лучшим оберегом. Не прессингуйте брачных спутников, они агрессивны, в иллюзии, и сделать из них подкаблучников не удастся. Выяснение отношений может закончиться скандалом. Пусть занимаются бизнесом (карьерой), совершенствуются профессионально, там милость фортуны. А вы контролируйте язык, не прибегайте к язвительному юмору, критике, саркастическим "шпилькам", слово из ваших уст имеет магическую силу.

Если сил на любовные подвиги нет, значит вы их разбазарили раньше. Романтическая (сексуальная) инертность – как следствие. Старайтесь со всеми дружить, максимальная польза и удача придет от настоящих друзей. И сами в роли преданного друга не подкачайте. А любовник пока с вас "никудышний".

ВЕСЫ

Вы блестящие эрудиты, чрезвычайно влиятельны в социуме, интеллектуальные подвалы бездонные. Делитесь знаниями, наставляйте людей на путь добра и любви. Вселяйте уверенность тем, кто пал духом в трудную минуту. Придерживайтесь духовных и юридических законов. С недругами подружитесь и не вкалывайте там, где вас обманывают. На службе могут подсунуть свинью. Подчиненные, коллеги настроены агрессивно, поэтому идите на компромисс и не будите лихо. Пускай спит тихо. Вам нужно укреплять должностной статус, реализовывать профессиональные, карьерные планы. Подымать бизнес. И меньше хвастайтесь. Спонтанные эксперименты – это враг. Все детально просчитывайте.

СКОРПИОНЫ

Вы восхитительны и притягательны, радуйте окружающих своим присутствием, живите в удовольствие и ни в чем себе не отказывайте. Жизнь прекрасна! Пришла пора обустраивать личную жизнь. Наведите порядок в своем хозяйстве, сбалансируйте доходы и расходы. Впрочем, если понадобятся деньги на благие дела, они непременно найдутся. Сейчас щедрая рука Всевышнего посылает финансирования именно через вас другим людям. Делитесь, но и о себе, любимых, не забывайте (можете купить даже любовь за деньги), удовлетворяйте личные капризы. Целесообразно больше путешествовать, счастливые судьбоносные шансы витают далеко от дома. А с соседями ограничьте отношения.

СТРЕЛЬЦЫ

Стартовал демарш самоутверждения в социуме, где благодаря яркой личной харизме вы способны на высокие геройские поступки. Однако на внутреннем плане идет процесс переформатирования, сгорают отработанные программы. Пересмотрите свое отношение к семейным ценностям, профессиональной деятельности, обуздайте карьерные амбиции: именно распущенность на должностном троне, агрессия в семье является миной, что приведет к разрушению. Если страдаете чрезмерными аппетитами (экономя, превратились на скрягу), тем хуже, судьба экспроприирует то, что очень хочется. Отпустите прагматичные желания, вы их заложник. И ориентируйтесь на чужие запросы, плывите по их течению. Тогда все сложится наилучшим образом. Соблюдая аскезу в жизни. вы избавляетесь от негативных накоплений, оскверняющих душу. Если чем-то неудовлетворенны, зацикливаться на этом категорически противопоказано!

КОЗЕРОГИ

Вы любимы и желанны. Очарование имеет гипнотическое воздействие на окружающих. Однако сейчас нужно сбавить темп и уйти со сцены в тень. Одиночество не сведет с ума, а воодушевит. Вы переживаете завершающую фазу духовного развития за многие годы. Откроется все, что мешало объективно воспринимать мир, провоцировало на ошибочные действия. Переосмысливайте, кайтесь в промахах, реанимируйтесь душевно. Если кому-то задолжали, расплачивайтесь пожертвованиями. Принимать самостоятельно важные решения и действовать противопоказано. Советуйтесь, приучайтесь жить в согласии, идти на компромисс, никому не переходите дорогу. Пропускайте смельчаков вперед. Учитесь работать в команде. А в браке отдайте бразды правления благоверным.

ВОДОЛЕИ

Обуздайте агрессию и гордыню, тогда избежите соблазнов, штурмующих из вне. Великодушно демонстрируйте дружескую солидарность, поставив свои интересы на последнее место. Если вы на пьедестале в дружеском коллективе, достичь желаемого удастся. А будете топтать собратьев ради собственной пользы, тем хуже. Зарабатывайте деньги честным трудом. И молитесь на друзей. На трудовом фронте все кипит, работайте с творческим огнем, зарабатывайте деньги, здесь удачная полоса. У брачных пар заветная идиллия: прочь разочарования, вас любят всем сердцем.

РЫБЫ

В профессиональной сфере – пертурбации, если вы квалифицированный специалист, работаете по зову сердца – это прекрасно! Ведь рядом амбициозные конкуренты, которых побороть можно только высокими деловыми качествами, умением играть по их правилам. Не лезьте на рожон. Сожжете себя на костре разрушительных эмоций. Повлиять на публику можно только выждав удачный момент и продемонстрировав свои таланты. В карьерной сфере все прекрасно: продвигайте бизнес, началась фартовая полоса (на год), здесь вы незаменимый золотой специалист, способный пахать. как лошадь, от которого начальство в восторге.

Ключ к личному счастью – искренняя любовь. На взаимность не рассчитывайте, пускай свеча любви в сердце горит, невзирая на холод избранника. Так надо.