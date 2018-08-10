Гороскоп на неделю: Водолеев ждет карьерный взлет, а Тельцам нужно уделить время семье

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ

Вы успешно проходите процесс глубинной психологической трансформации, избавляясь от цепей страха, зависимости, встречаясь с экстремальными ситуациями, которых ранее избегали и боялись. Делайте комплименты, объясняйтесь в любви, но не вешайте лапшу на уши, а придерживайтесь данного слова. Когда есть долги, кому-то пообещали и забыли, скорее выполняйте. На карьерном небосклоне грозовые тучи, из прошлого всплывают пробелы, требуя расплаты за допущенные ошибки. Усердно тяните рабочий плуг, не ссорьтесь с начальством, привилегий не будет, здесь вы пока в немилости. Любимое хобби – вот приятная отдушина. В браке вас сцементирует истинная любовь и верность.

ТЕЛЬЦЫ

Если вы заняты семейным благоустройством, устроили капитальный ремонт, объединяйтесь с домочадцами и сплоченно работайте, держа эмоциональные страсти под контролем, что застрахует от конфликтов. С благоверными вы одно целое, лучшего спутника не найти. Он Богом данный, точка. И не ищите в нем изъянов. Станьте образцовым супругом, живите в любви и согласии.

В профессиональной сфере начался период соблазнов на 9 месяцев. Статус под угрозой. Держите себя под контролем, привыкая к "самодурству" руководства, и не прибегайте к должностным злоупотреблениям. Хуже всего придется тем, кто работает спустя рукава, чья работа не соответствует творческому призванию.

БЛИЗНЕЦЫ

Благодаря природным талантам, интеллекту, деловым навыкам вам подвластны самые сложные трудовые вершины. Зарабатывайте деньги, укрепляйте карьерные позиции, в амплуа специалиста широкого профиля вы достигли совершенства. Восстанавливайте старые связи, прошлое сигналит о чем-то незавершенном, ниточка не оборвалась и должна быть восстановлена. Все, что задает толчок прогрессу, рядом, оглянитесь вокруг. Если в вашем окружении появился давний приятель, коллега – это ваш "клиент". Ближний сосед лучше дальнего родственника. Им отведена судьбоносная роль. Смотрите на мир через призму собственных убеждений, они сейчас самые правильные. В долг не берите, вы имеет достаточно средств, чтобы купить то, что надо.

РАКИ

Живите полнокровной жизнью, оптимально согласовывая желания с возможностями. В доходной сфере высокая динамика, благодаря большому деловому опыту вы сумеете повысить материальный статус, реализовать заветные желания. То, что душа требует – святое. Идти на поводу чужих запросов, отказывая себе, не следует. На романтическом фронте праздничный фейерверк, крутите любовь с постоянными партнерами, это лучшая страховка от вражды, разногласий (они в разгаре, подпитываются прошлыми обидами). Внимание тем, кто помышляет о разводе: сейчас вы проходите экзамен судьбы на прочность супружеских взаимоотношений. Если оказались с кем-то в "контрах", на победу не надейтесь, это ваши "кармические враги" пришли за долгами. Выбросьте белый флаг и сдайтесь в плен.

ЛЬВЫ

Процесс перехода на новый виток эволюции запущен, преображайтесь внутри, тогда изменится окружающий мир. Сейчас все взгляды сфокусированы на вашей персоне. Если испытываете раздражение, мир воспринимается через искаженную призму претензий и порицаний – никто в этом не виноват кроме гордыни. Судьба велит не бунтовать, обуздать разрушительные инстинкты и хранить семейный очаг. Супружеским парам, которым "припекло" разводиться, совет: слушайте собственное сердце, если любовь еще тлеет, союз можно сохранить. Решать вам.

ДЕВЫ

Вживайтесь в роль благодетеля, идет "отработки" кармических сценариев, являющихся отражением событий из прошлого, поэтому случайных людей в вашем поле не будет – только те, кому задолжали. Или в свое время обманывали. Чужие и собственные тайны нынче всплывают на поверхность и становятся достоянием общественности. Смиренно все воспринимайте, никого не осуждая, ведь надо сначала вынуть бревно из собственного глаза, осознать допущенные ошибки.

Если чувствуете внутренний дискомфорт из-за мук совести, лучше отстраниться, абстрагироваться. Сейчас именно через физические недуги идет очистка и духовное исцеление. Брачным парам целесообразно вместе путешествовать, отдыхать в отпуске.

ВЕСЫ

Без гармоничного коллектива, верных друзей, духовных союзников вы, как рыба без воды. Планка запросов высокая, впрочем привлечь такое сказочное "богатство" не просто: подобное – притягивает подобное. Итак трудитесь над собой, совершенствуйтесь, тогда в ваши сани сядут те, кто отвечает личному развитию, с кем можно вести продуктивную деятельность и богатеть. Полученными благами делитесь, делайте инвестиции, на профессиональном поприще (бизнесе) удачная полоса. Левые увлечения противопоказаны, тот соблазн от лукавого (на 9 месяцев). Поборете ту низменную страсть -сделете мощный духовный скачок.

Дома куча работы, трудиться на благо семейного благополучия, те проблемы сами не "рассосутся". Проигнорируете -- умножите хлопоты.

СКОРПИОНЫ

Карьерная траектория меняет направление, однако если вы следуете творческому призванию, выбранная профессия соответствует честолюбивым устремлениям, боритесь и лавры победы вас непременно увенчают. Следует ставить перед собой высокую благородную цель и уверенно двигаться к ней. Все удастся на славу ведь перед вашей харизмой устоять невозможно. Магия влияния на людей непостижимая и колоссальная. Сейчас вы сам себе господин, слуга, покровитель. А к семейным неурядицам привыкайте, здесь началась черная полоса (на 9 месяцев).

СТРЕЛЬЦЫ

Смотрите далеко, высоко и слушайте себя. В чем смысл жизни? Вопрос глобальный, ведь вы подошли к той черте, когда нужно "перепрограммировать" свое мировоззрение. Новые идеи – это прекрасно, засевайте ними деловую почву, нынче день год кормит. Обязательно рекламируйте себя, раскрутка имиджа пройдет на ура. Тайный фронт бытия в активной фазе (здесь вы блестящий генерал-тактик) тылы надежно прикрыты, что вселяет уверенность в будущем. Сокровенным делитесь только с доверенными лицами, опирайтесь на подруг, избегайте авантюр. И занимайтесь благотворительностью.

КОЗЕРОГИ

Забудьте о спокойствии и нырните в поток экстремальных ситуаций, где предопределено пройти динамический процесс духовной трансформации и возродиться на новом уровне. Эгоизм – не то, что должно быть на первом месте, вам необходимо создать гармоничный супружеский союз, основанный на родственных идеалах, сексуальной идиллии, дружбе, общих материальных интересах. При решении деловых вопросов, идите навстречу требованиям деловых партнеров, ибо сила на их стороне. Самое время возобновить хорошие отношения с руководством. И даже соблазнить коллегу (мужчинам Козерогам). События недели призывают реставрировать дружеские отношения, эта сфера жизни самая благостная, источник счастья удачи. О личных пристрастиях забудьте, если что-то хочется "семь раз отмерьте, потом отрежьте".

ВОДОЛЕИ

Закладывается база сотрудничества на будущий год. Не пропустите это золотое время, объединяйтесь с опытными деловыми компаньонами, подбирайте квалифицированных специалистов, если правильно определитесь с кем идти дальше в одной трудовой упряжке (на самом деле привлечете партнеров и союзников, которые соответствуют вашему уровню), значит все впоследствии сложится замечательно. Нынче вы в фаворе у сильных мира сего, поэтому карьерный взлет вполне реален. Личное поведение контролируйте, есть риск попасть в сети иллюзий и выкинуть неожиданно что-то "оригинальное". Бойтесь сумасбродных выходок собственного "Я". Это отпугнет людей.

РЫБЫ

Если вы востребованы – это прекрасно, но ни в коем случае не навязывайте свои услуги, с радостью помогайте только, когда просят. При этом требуйте соответствующей оплаты. Жертвы противопоказаны, неблагодарных людей обходите стороной. Только таким образом ваша энергия умножается, здоровье улучшается. Старые "болячки" уйдут навсегда. Прятаться, абстрагируясь от проблем, себе во вред. В случае инцидентов на работе, скорее включайте генератор творческого энтузиазма, охотно беритесь за новые трудовые обязательства, тогда не пустите под откос карьеру. В этом году вы баловни судьбы, которым все сходит с рук, потому рисковые эксперименты разрешаются, благородные покровители найдутся и возьмут под крыло.