Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

Астрологический прогноз на неделю с 7 по 13 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pixabay

ОВНЫ

У вас апогей самореализации, творческих дебютов, жизненный потенциал огромен, фортуна благоволит. Учитесь новому, общайтесь, всем интересуйтесь, расширяйте духовный кругозор, поддерживая контакты с лицами высокой духовной культуры. Очень полезны поездки, путешествия. Бурный энтузиазм принесет успех, прежде всего на внутреннем уровне в борьбе с плохими привычками, всевозможными зависимостями, что положительно отразится на здоровье, характере.

На служебном поприще сложности, но если вы достигли профессионального совершенства, никакие жесткие требования руководства не могут выбить вас из седла! Тем более, что карьерные крылья пока связаны. Судьба велит заниматься домашним хозяйством, поддерживать эмоциональный уют в семье. И любить близких: утешать, опекать, спонсировать, проявлять милосердие и чуткость, особенно заботиться о старших членах семьи. Держитесь Близнецов, Львов.

ТЕЛЬЦЫ

Вам следует наводить лад в духовном храме (избавляясь от фобий, заблуждений), смиренно плыть по течению событий (на них вы не способны влиять), решать чужие проблемы по мере поступления. Подводите итоги года, делайте выводы над ошибками, архивируя опыт прошлого. Желательно найти духовника, психолога, впрочем, излить то, что накипело на душе, поплакаться в "жилетку" можно сестрам, братьям, соседям, коллегам и даже случайным знакомым. Интуиция подскажет кому.

На личном фронте все чудесно, благоверные вас искренне любят, готовы вас осыпать щедротами, раскошеливайте их, удовлетворяя свои запросы. Но не переходя красную черту! Вместе развлекайтесь, путешествуйте, смена обстановки необходима. Дух перемен – прекрасный катализатор жизненных сил. Любознательность, интеллектуальные, мыслительные, литературные способности требуют срочного развития. Вам нужно накапливать багаж прогрессивных знаний, чтобы идти в ногу со временем. Держитесь Рыб.

БЛИЗНЕЦЫ

Сфера желаний самая животрепещущая, здесь проходит вектор судьбы, направляя ваше "хочу" в русло эмоционального удовлетворения. Без этого сейчас жить нельзя. Стремитесь заниматься тем, что нравится, не насилуйте себя ненавистными делами, проку не будет, только потери. Не нужно идти на поводу чужих интересов (это вампиры), жертвуя собственными, ваши интересы должны доминировать. И окружающих следует к этому приучить. Шагайте в унисон с социумом, наполненным бурлящими событиями. Они - источник жизненных сил. Расширяйте круг друзей, с которыми вас объединяют общие идеалы, интересы. В коллективе вы неформальный лидер, где можно использовать общие ресурсы с пользой для себя.

В профессиональной сфере счастливая полоса (до 20 апреля), совершенствуйте деловое мастерство, любите работу, крутите романы, здесь многие встретят музу (внимание мужчинам), но учтите если рядом надежный постоянный партнер берегите его как зеницу ока! На верные брачные пары наложено благословение в этом году. Рыбы, Овны сейчас отличные стимуляторы и помощники.

РАКИ

Внутренне напряжение достигнет пика. Ведь вам нужно продемонстрировать профессиональное мастерство, чтобы укрепить карьерные позиции, а это идет вразрез с личными амбициями. Маневрируйте, используя тайные рычаги влияния, быстро преображайтесь на внутреннем уровне и везде работайте на отдачу, чтобы энергия не "закисла" в сосудах. Сейчас вы экстраверт, которого изменит общество. С начальством не ссорьтесь, если профессия отвечает призванию, значит рьяно трудитесь и докажите, что вы бесценный незаменимый работник, золото кадрового фонда! Ракам-руководителям следует с максимальным вниманием и заботой относиться к подчиненным.

Тем, кто одержим духом противоречий, опасно расшатывать партнерскую лодку (деловую, брачную) собственными инициативами. Стремитесь прийти к компромиссу, найти точки взаимопонимания в щекотливых вопросах. Последнее "да" или "нет" за вами, даже если партнер (конкурент) выдвигает жесткие ультиматумы. Избегайте войны, она изматывает и обесточивает.

И помните: тайные профессиональные интриги, авантюры – это мина замедленного действия. В личной сфере все замечательно, вокруг порхают любовные ангелы.

ЛЬВЫ

Презентация собственных достижений, талантов – это пропуск на Олимп авторитета и популярности. Сейчас вы кузнецы своего счастья, не упускайте случая пощеголять. Неделя пройдет под аккорды кармических событий, будете пожинать плоды допущенных промахов, набираясь мудрости. Почему так случилось и за что – будет беспокоить больше всего и ответы найдутся, ведь мировоззрение кардинально меняется. Вы духовно взрослеете, становитесь умнее, совершеннее.

Больше путешествуйте, смена обстановки – залог высокого жизненного тонуса, возможность завязать дружбу с людьми высокой духовной культуры. Если вы любвеобильная личность, зажгите сердце чувствами, уделите внимание интимной стороне отношений. И меньше вкалывайте, рьяный труд – это угнетающее бремя, вам нужен обязательно "релакс" для психологического расслабления. Иначе подорвете здоровье. Держитесь Овнов.

ДЕВЫ

Если вы рассчитываете на чужие ресурсы (кредиты, спонсорство) ради удовлетворения собственных нужд, благополучия семьи, будьте осмотрительны. Семь раз отмерьте – один отрежьте. Опирайтесь на помощь супругов, домочадцев, деловых компаньонов, друзей. Также двигайтесь в ногу с социумом, коллективными интересами, здесь радужные перспективы имеют право на жизнь. Не самостоятельно, а только консолидируясь повезет достичь продуктивных результатов. Обстоятельства требуют рисковать, смелым откроются двери в будущее.

На романтическом поприще никакого кайфа, здесь царит холод, сердце в зимней спячке, не отчаивайтесь, будьте терпеливы, так надо для вашего блага, чтобы не сжечь себя на костре вожделения. Придет время и невостребованные чувства забуяют весенним цветом.

С начальством не конфликтуйте (шеф склонен к агрессии, у него семь пятниц на неделю), а вы тотально от него зависимы. Учитесь со всеми договариваться, задействовав психологические рычаги (без бульдозерного напора), и ваше материальное положение не пострадает. Держитесь Рыб.

ВЕСЫ

Вы перевернули новую страницу в своей жизни, где идет модернизация деловых (брачных) взаимоотношений, и где преимущества на стороне влиятельных партнеров с неординарными запросами и фокусами. Осваивайте искусство миротворца, миссия чрезвычайная, где нужно ювелирное искусство дипломата, личное обаяние, большая эрудиция, высокая сообразительность, к счастью, вы этим богатством обладаете. Судьба велит двигаться вверх по профессиональной лестнице, повышать должностной и материальный статус. Если семейная жизнь превратилась в ярмо на шее, сбросить его не пытайтесь, здесь идет отработка кармических родовых программ, супружеский развод тоже противопоказан. Проявляйте милосердие и заботу о близких, на работе опекайте и любите коллег. Сейчас вы в ответе за судьбы всех, кто от вас зависим. Помощь Рыб необходима.

СКОРПИОНЫ

Вас ждет непаханная трудовая целина, не бойтесь превратиться в трудовую лошадь, запрягайтесь и пашите, это престижно и вписывается в требования социума! Тем более что материальная фортуна благоволит именно труженикам, чье рвение зашкаливает. Хотя для вас главное не деньги, а удовлетворение от трудового процесса, но на данном этапе повезет убить двух зайцев. Не бойтесь дополнительных обязательств на основной работе, беритесь за левые подработки. Плюс в рабочем огне сгорят все хронические болячки, здоровье улучшится. Если возникло "ЧП", нормально, экстрим – это ваша стихия, преодолевайте! Любовный путь усыпан розами счастья, обустраивайте личную жизнь и наслаждайтесь, идеал возлюбленного сейчас не журавль в небе, а синица в руках. Держитесь Близнецов.

СТРЕЛЬЦЫ

Если вам не ймется с шиком гульнуть, выпустить романтический пар – энергия бьет неисчерпаемым ключом, то не сдерживайте эти импульсы. Развлекайтесь, влюбляйтесь, очаровывайте поклонников. Вы – центр Вселенной! Личность яркая, харизматичная и затмить это сияние невозможно. Но тайные недруги активизировались (открыв истинное лицо), поэтому даже в атмосфере конфронтации вы прекрасный боец, достойный титула героя. Минус, это прагматичные желания, которые удовлетворить не удастся (здесь многих настиг кармический бумеранг), не жалейте о потерях, крах "хочу" – это плата за прошлые ошибки (скупость, эгоизм, амбиции), все со временем окупится, идите на поводу желаний окружающих. Утешение найдете в семейной обители, среди близких и родных.

КОЗЕРОГИ

Занимайтесь личной жизнью, бытом, обустраивайте домашнее гнездо, реализуйте невостребованный потенциал хозяйственника. С домочадцами возможны разногласия, поэтому будьте дипломатами, все координируйте, вам нужно красиво и комфортно благоустроить жилище.

О самостоятельности забудьте, учитесь строить партнерские мосты, осваивайте искусство сотрудничества с окружающими, супругами. Внимание одиноким: если нашли свою гармоничную половинку – это тест на правильность развития. А если в поисках – ищите! В сфере знакомств удачная полоса, интуитивно удастся в нужном направлении включить силу притяжения и привлечь судьбоносного спутника.

ВОДОЛЕИ

Жизнь прекрасна, ветер перемен надувает ваши паруса в удачном направлении, социальный рейтинг растет. Вы популярны и востребованы, в дружеском окружении много высоких покровителей, поддержка которых превратит вас в баловней судьбы. Искореняйте эгоизм и болейте за интересы коллектива, общества.

Случайный прохожий, сосед, коллега может стать вашим преданным другом. Интересуйтесь всем, любознательность стимул к интеллектуальному развитию. Главное, чтобы это не отразилось плохо на работе. Трудиться, помогать другим нужно обязательно, материальное вознаграждение себя не заставит ждать. Здесь урожайная полоса.

Избегайте тайной вражды ( даже когда на вас кто-то коварно точит зуб), приспосабливайтесь к требованиям окружения, поддерживайте гармоничный микроклимат в трудовом коллективе. Жертвенность контролируйте, чтобы не навредить себе. Быть козлом отпущения нельзя.

РЫБЫ

Не провороньте карьерный взлет, здесь звездный час, следует подсуетиться, сменить работу на более высокооплачиваемую, творческую и с высшим статусом. И по призванию. У сильных мира вы фаворит, дерзайте, все получится с удовольствием, играючись. Личное обаяние огромно, это тоже золотой козырь на пути великих достижений. Прельстить поклонника для любовных утех труда не составит. "Куйте" деньги, и тратьте их разумно, закрывайте долговые хвосты, спонсируйте благие дела. С друзьями следует взять тайм аут, здесь угнетающая полоса, ваши убеждения, мировоззрения расходятся, поэтому не нужно насильно укреплять дружеские узы. Живите в удовольствие, наслаждайтесь окружающим миром, наполняя душу вдохновением и радостью. Негативные эмоции – это яд, отравляющий бытие. С домочадцами, где витает дух войны, сохраняйте мир, любимая работа станет отличным прибежищем, застрахует от семейных склок.

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