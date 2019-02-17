Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

Астрологический прогноз с 17 по 23 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Фото: Pixabay

ОВНЫ

Занимайтесь общественной деятельностью, укрепляйте дружественные связи, общаясь с людьми близкими вам по духу. Одновременно правильно организуйте работу и отдых, чтобы поддерживать в гармонии физическое, психическое здоровье, активизируя душевный самоанализ. Хотя трудовой фронт требует неутомимого энтузиазма, где нужно наверстывать упущенное, завершать старые программы, устранять ляпсусы в служебной сфере, переутомляться противопоказано. Амплитуда действий "работаю-отдыхаю" должно быть четко отлаженной. Организм – самосбалансированная система, помогите ему восстановиться, чтобы избавиться от болезней и войти в здоровый ритм. Занимайтесь благотворительностью, проявляя материальную заботу, а также чуткость, милосердие к окружающим.

ТЕЛЬЦЫ

Определитесь с карьерными планами, профессиональными предпочтениями, ваш "поезд" уже отходит... и сосредоточьтесь на сердечной жизни. Любовный камертон следует настроить на новый лад, вдохнуть свежий чувственный импульс в отношения. Дайте шанс избраннику проявить себя с наилучшей стороны, не обрезая ему крылья догматическими нравоучениями. Вам нужны общие вдохновляющие увлечения, интересы, чтобы сцементировать союз. Если вместе интересно, жизнь бьет ключом, значит все замечательно, вы двигаетесь в правильном направлении. Внимание женщинам: сейчас вы особенно сексапильны и притягательны, используйте этот козырь вовремя!

БЛИЗНЕЦЫ

Вы рьяно покоряете философские вершины, расширяя границы познаний, открывая новые миры. Будьте раскованными, демонстрируйте свои таланты и достижения – скромность во вред. Таким образом привлечете достойных мудрых лиц, учителей, которые помогут вашему духовному развитию. А со старыми взглядами, убеждениями (они себя отжили и уже есть балластом) придется распрощаться. Если гири обстоятельств, чужих запросов тянут назад – это трубят кармические долги, требуя завершения отложенных или незаконченных дел. Поднапрягитесь и все уладьте, тогда сможете расправить крылья и реализовать свои запросы. То, что душа желает, имеет судьбоносное значение и нельзя ее ущемлять! Наведите порядок в семейных пенатах, а также берегите профессиональное реноме, сейчас вам предстоит метаться между работой и домом, как между молотом и наковальней.

РАКИ

Шансы взойти с избранником на Олимп божественной любви, высокие, но сможете ли там удержаться, "зафиксироваться" в блаженном танце под мелодию небесной гармонии? Конечно да, но при условии максимальной самоотдачи, не жалея сердца, тела, денег. Умело подыгрывая партнеру (но ни в коем случае не растворяясь в нем), четко контролируя собственные границы. Ведь суженый нынче центр гравитации, вокруг которого вращаются галактики. И вы в той огромной плеяде – одна из них. Если превратились в подклаблучника – плохой симптом, это регресс высшего "Я". Стремитесь к разнообразию, путешествуйте, ваша совместная жизнь должна быть интересной, наполненной яркими эмоциями, чувствами.

ЛЬВЫ

Вы пребываете в тотальной зависимости от запросов, ресурсов людей, обстоятельств. Служебные проблемы атакуют, требуя завершить недоделки. Здоровье тоже нуждается в профилактике, лечении. Балансируйте, ища золотую серединку, укрепляйте мосты сотрудничества, чтобы гармонизировать желания и возможности, дать толчок бизнесу. Тренируйте душевную "чуйку", вы должны научиться интуитивно брать след, откопать нужную информацию и найти свою тропинку в хаосе жизни. И непременно любите окружающий мир, любовь в сердце – это благостный огонь, освещающий путь в будущее и преображающий вас духовно. Нынче вы творец своего счастья. Если кто-то плачется, помогите нуждающемуся, это судьбоносный долг.

ДЕВЫ

Отношения с окружающим миром достигнут кульминации, но не превратитесь в агрессора: соблазн действовать по принципу "разделяй и властвуй" очень высок, однако несет разрушения. Гармонично вписывайтесь в требования реальности и идите в ногу с деловой командой, брачными партнерами, а главное – избавляйтесь от пагубных привычек, завышенных претензий, догматизма. О "Я" забудьте, нынче фигурирует только "МЫ", скрепленное старой любовью и дружбой. Дежавю в любовной сфере предопределено, это не случайно, значит нужно вернуться вспять и что-то завершить – кармический урок здесь продолжается. Это касается как возлюбленных, так и детей.

ВЕСЫ

Роман с практическим прицелом обречен на провал, только по зову сердца! Развлекайтесь, ловите эмоциональный кайф от жизни, удивляйте любимых приятными сюрпризами, вы лидер в супружеской и деловом союзе, что диктует собственные правила. Работа и здоровье – самая динамичная сфера, контролируйте пыл труженика, карьерные устремления, перекосы чреваты истощением сил и болезнями. Дома разгребайте кармические завалы, здесь накопилось много проблем, требующих безотлагательных действий. Проигнорируете – затормозите профессиональное продвижение (бизнес). Только хорошие семьянины смогут взлететь вверх.

СКОРПИОНЫ

Следует воспринимать всех людей, как родных, которые являются членами семьи, о которой нужно заботиться. Роль заботливой наседки прекрасно импонирует, берите под свое крыло всех, кто волей судьбы оказался рядом – не прогадаете, а выполните правильно свою миссию. С деньгами проблем не будет, на благие дела дастся все, что нужно.

С близким окружением (соседи, коллеги, братья, сестры) грядут кармические разборки, расставляйте точки над "і", отсеивайте зерна от плевел и расставайтесь. Вам нужны лица высокой духовной культуры, с ними прогресс. Если истосковались по высоким чувствам, долгожданная гостья Любовь на пороге, встречайте!

СТРЕЛЬЦЫ

Быть рядом с вами – одно наслаждение, крылья вырастают, солнце ярче сияет. Ваш огонь вдохновения зажигает окружающих на подвиги (творческие, любовные, трудовые). Домочадцы в восторге, начальство тоже. Ведь вы еще и отличный труженик, готовый вкалывать на все 100. Не будьте скрягами, доставайте "заначки", дарите подарки, финансируйте благие программы. Здесь за вами числятся кармические долги. А то, что предназначено – придет в самый нужный момент. Откуда и не ждали. Не следует зацикливаться на материальных убытках: что упало, то пропало, потеряли -не жалейте, так надо.

КОЗЕРОГИ

Никого не критикуйте, не "промывайте мозги", от того словесного напутствия веет заземленным консерватизмом. Сначала нужно вынуть бревно из собственного глаза. Сейчас ВУЗ – сама жизнь, дает грамотные уроки, чтобы воспитать из вас опытного наставника, который хорошо разбирается в практических премудростях. Ведь роль тонкого психолога (научило прошлое) вы освоили отлично и умеете подбирать ключ к душам, легко знакомиться, общаться с людьми, что так важно. Реальность требует жить в мире и согласии, правильно чувствовать и деликатно реагировать на поведение окружающих. Если неймется переть буром (когда внутри Эго бунтует), срочно притормозите, свалитесь в пропасть.

ВОДОЛЕИ

Вы на вершине самоутверждения, пик пройден, уверенность в себе железобетонная. Но желания и возможности находятся в конфликте, потому вам следует вооружиться балансировочным шестом и идти дискретными шагами к цели, дозировано распределяя силы. Риска не бойтесь, привыкайте к форс-мажорным ситуациям. Рейтинг в социуме высокий, друзья-покровители всегда подставят плечо, домочадцы тоже. Занимайтесь благотворительностью и усердно трудитесь, вкладывая душу в любое дело. Бездельничать противопоказано.

РЫБЫ

Период смиренного решения чужих проблем и наверстывания собственных пробелов, исправления допущенных ошибок завершается. Пора на публичную арену. Отношения "Я -ТЫ" выходят на передний план, вы здесь главнокомандующий и актер, задающий тон событиям. Главное – умение договариваться, руководствуясь практичным интересом, но так, чтобы все были довольны. Тянуть одеяло выгоды на себя нельзя. С друзьями возврат в прошлое (кармические разборки), если нужно – уступите, отдайте то, что просят. И забудьте. У вас начинается новая увлекательная жизнь, наполненная романтизмом, любовью, артистизмом. Если не ощущаете праздника, значит где-то сбились с пути, анализируйте.

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