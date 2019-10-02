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Гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака

Гороскоп на октябрь 2019: Дев поддержит любимый человек, а Водолеев ждут новые ощущения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:19
Гороскоп на октябрь
Гороскоп на октябрь
Фото: Pixabay

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Овен

Главный критерий финансового успеха в октябре 2019 у Овнов – ничего не откладывать на потом. Так вы сможете зарекомендовать себя перед партнерами как надежный человек, и в этом случае инвестиции потекут к вам рекой. Не спешите транжирить свою прибыль – вложите ее в свой бизнес.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Телец

Вас несколько может расстроить аппетит, точнее – его отсутствие. Это сигнал к тому, что следует пересмотреть свой рацион и убрать из него вредные перекусы, к примеру, фастфуд. А вот витамины, особенно в виде натуральных соков – ваша палочка-выручалочка на октябрь 2019.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Близнецы

Начиная с кем-нибудь разговор, помните о его конечной цели. Вам действительно нужно блеснуть умом перед собеседником или же вы больше стремитесь прийти к общему знаменателю? Так что следите за своим языком, который в октябре 2019 может стать вашим врагом.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Рак

Пришло время для обновления чувств и даже смены социального статуса. Если ваши отношения дали трещину, не стоит хвататься за края – вам не склеить этот кувшин. Дайте возможность отношениям развиваться по законам природы – освободите место чему-то новому.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев

Отдых в середине осени вам просто необходим. Переключение между занятиями и эмоциями, смена рода деятельности или даже полное бездействие – вот чем полезно заняться Львам в октябре 2019 для восстановления сил. А поездки и какую-то активность отложите на потом.

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  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Дева

Единственный человек в вашем окружении, который не тянет одеяло на себя – это ваша вторая половинка. В октябре 2019 Девы могут полностью положиться на любимого человека, который не подведет, а вовремя подставит вам плечо. Цените это качество и умейте быть благодарными.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Весы

Представителям знака Весы в середине осени вдруг захочется расширить собственный кругозор и вплотную заняться изучением истории своего государства и культурного наследия народа. А потому истинное наслаждение и релакс вы найдете в посещении музеев и тематических выставок.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Скорпион

Вам необходимо время для перезагрузки чувств. Не отталкивайте от себя близкого человека, но и не ищите поводов для накала страстей. Это, скорее всего, приведет к негативу, нежели к положительному развитию отношений. А потому выберите спокойную тактику.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Стрелец

Вы будете достаточно ровно и безболезненно относиться к возможной критике в свой адрес. Она вас особо не волнует, потому что увлеченного человека сложно сбить с намеченного курса. А вот новые знакомые будут удивлены вашей целеустремленностью и позитивным настроем.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Козерог

Козероги, имейте в виду, что ради настоящей любви вам придется во многом пожертвовать собой, какими-то благами, отдать время и силы на завоевание благосклонности объекта вашего обожания. Если вы готовы, то можете расставлять руки для объятий, а крылья – для полета.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Водолей

Кто хорошо работает, тот должен и чудесно отдыхать. Это в полной мере касается Водолеев в октябре 2019. При любом удобном случае берите в охапку любимого человека и отправляйтесь за новыми ощущениями. Межсезонье – хороший период для таких поездок и экскурсий.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Рыбы

Чем больше вы работаете, тем больше получаете – это закономерно. Но не стоит деньги и финансовое благополучие возводить в степень первоочередной задачи. Иначе за стремлением к наживе вы пропустите все интересное в жизни, а заработанные финансы не пойдут вам впрок.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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