Гороскоп на сегодня 1 октября: у Овна удачный день в рабочих делах, а Тельцам нужно довериться интуиции

Астрологический прогноз на 1 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 1 октября 2020 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими. Вечер обязательно уделите себе и практике расслабления.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Овна

Работа: удачный день для перемен в профессиональной деятельности. Правильно выставите приоритеты и займитесь важными делами.

Здоровье: будьте сегодня более спокойны и уравновешены, тогда сможете сохранить и душевное равновесие.

Любовь: вас ждут сегодня новые встречи и знакомства, которые могут поменять вашу жизнь.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Тельца

Работа: доверьтесь сегодня вашей интуиции и сможете получить удовольствие не только от решения рабочих вопросов, но и от отличного результата.

Здоровье: займитесь сегодня дыхательными практиками для обретения душевного спокойствия.

Любовь: идеальный день для романтического общения с представителями противоположного пола.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: сегодня противопоказано лениться и тунеядствовать – берите инициативу в свои руки и вперед к покорению карьерных вершин.

Здоровье: обязательно пройдите плановые проверки своего здоровья, чтобы ничего не упустить.

Любовь: любимый человек готов поддержать вас при любых условиях.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Рака

Работа: идеальный день, чтобы продемонстрировать свои таланты. Старайтесь больше времени уделять тем делам, которые приносят вам радость.

Здоровье: правильное питание и отказ от вредных привычек будут сегодня важными правилами дня.

Любовь: расслабьтесь и здорово проведите время с любимым человеком. А если одиноки – не сидите дома, а идите на встречу новым знакомствам.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Льва

Работа: сегодня получите уникальный шанс быстро и эффективно решить все свои рабочие дела. Не упустите такой шанс.

Здоровье: старайтесь сегодня не волноваться и не переживать, тогда и чувствовать себя будете хорошо.

Любовь: проведите день на романтической ноте, вместе с человеком, который вам небезразличный.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Девы

Работа: море возможностей получить прибыль, новое место работы и завести выгодные деловые контакты.

Здоровье: будьте сегодня аккуратнее с горячими и острыми предметами.

Любовь: представителей этого знака ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую любовь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Весов

Работа: смело берите инициативу в свои руки и достигайте новых вершин – у вас непременно все получится.

Здоровье: можете чувствовать себя сегодня уставшими. Не заставляйте себя делать что-то через силу, лучше восстановите свои силы приятным для вас образом.

Любовь: идеальное время для новых знакомств, романтических встреч и любовных приключений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: избегайте любого риска – он чреват серьезными проблемами. Никаких махинаций и авантюр сегодня.

Здоровье: старайтесь поработать со своими эмоциями и убрать из своей жизни весь негатив хотя бы на сегодня.

Любовь: больше внимания уделите дому, родным. Избегайте выяснения отношений.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: вас ждет сегодня довольно напряженный и насыщенный день. Старайтесь не лениться и тогда получите хорошие результаты.

Здоровье: избегайте любого стресса – он может негативно сказаться на вашем здоровье.

Любовь: в любовных делах могут возникнуть небольшие неприятности, но постарайтесь воздержаться от выяснения отношений.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Козерога

Работа: важно научиться делать то, что приносит вам удовольствие – не работайте сегодня через силу, иначе запас энергии может иссякнуть.

Здоровье: поберегите свои нервы и с общим состоянием все будет отлично.

Любовь: удачное время для новых романтических знакомств.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Водолея

Работа: если будете сегодня активными и целеустремленными, то сможете достичь успеха в любом деле. А вот если будете ленитесь – упустите шанс обрести дело для души.

Здоровье: чтобы чувствовать себя хорошо – введите в вою жизнь спорт.

Любовь: вам удастся завязать новые знакомства или поднять старые полезные связи.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Рыбы

Работа: проявляя активность, вам удастся добиться хороших результатов.

Здоровье: зарядиться энергией получиться с помощью дыхательных практик и пешей прогулки в парке.

Любовь: хорошее время для знакомств и флирта.

Что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:

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