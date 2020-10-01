Гороскоп на сегодня 1 октября: у Овна удачный день в рабочих делах, а Тельцам нужно довериться интуиции
Астрологический прогноз на 1 октября для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на четверг, 1 октября 2020 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими. Вечер обязательно уделите себе и практике расслабления.
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Овна
Работа: удачный день для перемен в профессиональной деятельности. Правильно выставите приоритеты и займитесь важными делами.
Здоровье: будьте сегодня более спокойны и уравновешены, тогда сможете сохранить и душевное равновесие.
Любовь: вас ждут сегодня новые встречи и знакомства, которые могут поменять вашу жизнь.
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Тельца
Работа: доверьтесь сегодня вашей интуиции и сможете получить удовольствие не только от решения рабочих вопросов, но и от отличного результата.
Здоровье: займитесь сегодня дыхательными практиками для обретения душевного спокойствия.
Любовь: идеальный день для романтического общения с представителями противоположного пола.
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Близнецов
Работа: сегодня противопоказано лениться и тунеядствовать – берите инициативу в свои руки и вперед к покорению карьерных вершин.
Здоровье: обязательно пройдите плановые проверки своего здоровья, чтобы ничего не упустить.
Любовь: любимый человек готов поддержать вас при любых условиях.
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Рака
Работа: идеальный день, чтобы продемонстрировать свои таланты. Старайтесь больше времени уделять тем делам, которые приносят вам радость.
Здоровье: правильное питание и отказ от вредных привычек будут сегодня важными правилами дня.
Любовь: расслабьтесь и здорово проведите время с любимым человеком. А если одиноки – не сидите дома, а идите на встречу новым знакомствам.
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Льва
Работа: сегодня получите уникальный шанс быстро и эффективно решить все свои рабочие дела. Не упустите такой шанс.
Здоровье: старайтесь сегодня не волноваться и не переживать, тогда и чувствовать себя будете хорошо.
Любовь: проведите день на романтической ноте, вместе с человеком, который вам небезразличный.
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Девы
Работа: море возможностей получить прибыль, новое место работы и завести выгодные деловые контакты.
Здоровье: будьте сегодня аккуратнее с горячими и острыми предметами.
Любовь: представителей этого знака ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую любовь.
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Весов
Работа: смело берите инициативу в свои руки и достигайте новых вершин – у вас непременно все получится.
Здоровье: можете чувствовать себя сегодня уставшими. Не заставляйте себя делать что-то через силу, лучше восстановите свои силы приятным для вас образом.
Любовь: идеальное время для новых знакомств, романтических встреч и любовных приключений.
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Скорпиона
Работа: избегайте любого риска – он чреват серьезными проблемами. Никаких махинаций и авантюр сегодня.
Здоровье: старайтесь поработать со своими эмоциями и убрать из своей жизни весь негатив хотя бы на сегодня.
Любовь: больше внимания уделите дому, родным. Избегайте выяснения отношений.
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Стрельца
Работа: вас ждет сегодня довольно напряженный и насыщенный день. Старайтесь не лениться и тогда получите хорошие результаты.
Здоровье: избегайте любого стресса – он может негативно сказаться на вашем здоровье.
Любовь: в любовных делах могут возникнуть небольшие неприятности, но постарайтесь воздержаться от выяснения отношений.
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Козерога
Работа: важно научиться делать то, что приносит вам удовольствие – не работайте сегодня через силу, иначе запас энергии может иссякнуть.
Здоровье: поберегите свои нервы и с общим состоянием все будет отлично.
Любовь: удачное время для новых романтических знакомств.
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Водолея
Работа: если будете сегодня активными и целеустремленными, то сможете достичь успеха в любом деле. А вот если будете ленитесь – упустите шанс обрести дело для души.
Здоровье: чтобы чувствовать себя хорошо – введите в вою жизнь спорт.
Любовь: вам удастся завязать новые знакомства или поднять старые полезные связи.
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, для Рыбы
Работа: проявляя активность, вам удастся добиться хороших результатов.
Здоровье: зарядиться энергией получиться с помощью дыхательных практик и пешей прогулки в парке.
Любовь: хорошее время для знакомств и флирта.
Что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:
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