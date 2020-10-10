Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 10 октября: Водолею нужно планировать, а Рыбам – нельзя перетруждаться

Сегодня, 05:19

Астрологический прогноз на 10 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 10 октября 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2020 года, для Овна

Работа: не будьте сегодня чрезмерно активными – есть риск получить дополнительную нагрузку, с которой вы не справитесь.

Здоровье: старайтесь находить время на отдых – не переутомляйтесь.

Любовь: по отношению к близким проявите мудрость и терпение.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2020 года, для Тельца

Работа: прислушивайтесь к своей интуиции, принимая сегодня любые решения и опирайтесь только на себя.

Здоровье: будете лишены сегодня энергии и сил – не заставляйте себя делать что-то через силу. Лучше найдите время на отдых.

Любовь: милый сердцу человек поможет скрасить вам всю тяжесть дня.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: в решении любых вопросов не действуйте спонтанно, сгоряча. Все хорошенько продумайте, перед тем, как будете принимать решение.

Здоровье: обязательно устройте себе прогулку по парку или возле водоема.

Любовь: идеальное время для восстановления старых связей и общения. Уделите время своим друзьям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2020 года, для Рака

Работа: в решении финансовых вопросов велика вероятность задержки в получении прибыли. Постарайтесь как можно быстрее решить этот вопрос.

Здоровье: старайтесь не нервничать и не переутомляться, иначе это плохо скажется на вашем здоровье.

Любовь: вечер проведите с любимым человеком – это поможет вам отвлечься от любых проблем.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2020 года, для Льва

Работа: старайтесь избегать сегодня выяснения отношений и поиска виноватых. Не стоит ни на кого давить – постарайтесь во всем разобраться спокойно.

Здоровье: больше отдыхайте и не пренебрегайте полноценным сном.

Любовь: романтическое знакомство или свидание вселят в вас надежду и вдохновение.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2020 года, для Девы

Работа: любые конфликты сегодня сможете решить быстро и покажите хороший результат. Любые деловые переговоры сегодня будут иметь успех.

Здоровье: больше смейтесь и веселитесь, тогда и самочувствие будет отличным.

Любовь: постарайтесь больше внимания уделить себе и своим желаниям – родные люди вас поймут.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2020 года, для Весов

Работа: легко можете планировать на сегодня даже самые сложные дела. Это поможет воплотить в жизнь давнюю мечту.

Здоровье: полноценное питание и сон способны придать вам много сил и вдохновения.

Любовь: вечер используйте для отдыха с родными и заботой о них. Сегодня вы им очень нужны.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: любые переговоры пройдут сегодня успешно и подарят вам невероятный успех. Постарайтесь быть активнее и тогда точно все успеете.

Здоровье: чувствовать себя хорошо и легко вам сегодня помогут друзья – душевный разговор окажет на вас сильное влияние.

Любовь: удивите сегодня своего любимого человека приятными сюрпризами и сделайте хорошие подарки.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: успеете за сегодня сделать все, что себе запланировали. Залогом успеха станет ваше упорство и целенаправленность.

Здоровье: спорт в любом его виде порадует и оздоровит вас.

Любовь: порадуйте своего для любимого человека тем, что он любит.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2020 года, для Козерога

Работа: любая поступающая информация сегодня будет иметь успех, если вы правильно ее сможете применить.

Здоровье: будьте внимательнее к своему здоровью и избегайте стресса.

Любовь: удачный период для новых знакомств, романтических свиданий и признаний в любви.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2020 года, для Водолея

Работа: хорошее время для планирования. Сможете очень скоро реализовать все, что себе планировали. Только не ленитесь, иначе упустите шанс добиться успеха.

Здоровье: финансовые вопросы могут выбить вас из колеи – постарайтесь не поддаваться стрессу, иначе проблем со здоровьем не избежать.

Любовь: научитесь слушать и слышать своего партнера, тогда вам легче будет строить отношения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2020 года, для Рыб

Работа: не перетруждайтесь сегодня – лучше возьмитесь за те дела, которые доставляют вам удовольствие.

Здоровье: полюбите себя – тогда ваше самочувствие и настроение будут на высоте.

Любовь: приятное общение или новое знакомство поднимут и настроение, и вашу самооценку.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какие самые непослушные дети по знакам зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 4-10 октября: все знаки зодиака Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер

Популярные статьи

Вчера, 19:09Fun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 14:04Fun

"Нашел пять конвертов с деньгами": мужчина купил напичканный чужими заначками дом

Вчера, 10:47Шоу-бизнес

Бикини и частный самолет: как модель Белла Хадид отмечает день рождения (фото)

Вчера, 10:35Fun

Хозяйка сделала в заборе дырки для собачьих морд. Люди говорят, что это гениально (видео)

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Остапчук, Кухар, Яма и другие: кто сколько зарабатывает в семьях украинских звезд

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 9 октября: Овнов ждет романтическое увлечение, а Тельцу нужно искать компромисс

Вчера, 05:05Events

9 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 октябряFun

Facebook заблокировал рекламу лука, назвав ее "откровенно сексуальной"

8 октябряEvents

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

8 октябряШоу-бизнес

Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

8 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

7 октябряEvents

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

7 октябряFun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

7 октябряСтиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

7 октябряШоу-бизнес

"Чертова идиотка": менеджер певца Эда Ширана обозвал принцессу Беатрис

7 октябряТехно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Новости партнеров

Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Такого вкусного соуса ни в каком магазине не купишь: рецепт
Такого вкусного соуса ни в каком магазине не купишь: рецепт
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять