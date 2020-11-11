Гороскоп на сегодня 11 ноября: Весам нужно побыть паинькой, а Скорпиону – нельзя тормозить
Астрологический прогноз на 11 ноября для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на среду, 11 ноября 2020 года. День будет продуктивным, главное – приложить больше усилий и запланировать как можно больше дел. Не отвлекайтесь на мелочи и сможете достичь большего.
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Овна
Сегодня вы будете акулой в решении любых рабочих дел, перед вами все будут расступаться и просить вашего совета. Если будет что-то сжимать голову – знайте, что это корона! Не поддавайтесь звездной болезни и тогда сможете избежать многих ошибок в общении с людьми, с которыми вам еще работать или жить.
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Тельца
Будьте сегодня внимательнее к своему здоровью и желаниям. Не идите на поводу у других людей – вам от этого точно хорошо не будет. Станьте эгоистом хотя бы на день! А если понравится и вы втянетесь, то сможете наконец-то делать то, что важно для вас, а не для кого-то. Вечер посвятите раздумьям и полезной книге, например про психосоматику.
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Близнецов
Будьте сегодня неторопливыми, грациозными и аккуратными. Это позволит вам легко улизнуть от плохих проектов, неприятных людей и навязчивого общения. А при этом, бонусом вы получите внимание того человека, про которого давно мечтали. Приятный вечер вам обеспечено!
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Рака
Не все, что вы себе запланировали на работе, получится реализовать. И виной тому ваша торопливость и невнимательность. Прекращайте эти ваши мечтания бесконечные – беритесь за дело: пишите список необходимых дел и встреч на день и не отступайте от него. Только так вы сможете хоть чего-то достичь.
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Льва
Сегодня стоит взять волю в кулак и приложить всю свою силу, чтобы достичь желаемых результатов. Что важно сегодня сделать, записывайте: включить обаяние в общении с начальством, больше слушать партнеров, убедительно говорить с подчиненными. А вот дома расслабьтесь, наденьте свои лучшие растянутые штаны и футболку на три размера больше и просто делайте то, что хотите. Вы это заслужили!
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Девы
Переставайте ныть и жаловаться! Это, во-первых, никому не интересно и во-вторых, не приносит результат. Захотели что-то купить – купите, нет денег – заработайте! Это даже проще, чем кажется, главное – не ныть, помните? Иначе останетесь без денег и без друзей, потому что всех достали.
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Весов
Будьте сегодня паинькой! Это важно для того, чтобы наладить хорошие отношения с начальством и коллегами, чтобы на работе была хорошая атмосфера. Вам это сейчас, как воздух необходимо – скоро ж проект сдавать. Звучит корыстно? Так и есть, а что поделать!
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Скорпиона
Вам понадобиться сегодня сникерс, потому что тормозить точно нельзя, иначе упустите все свои наработки и важные контакты. Вы способны работать лучше и продуктивнее, главное – не останавливайтесь!
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Стрельца
Сегодня ваш день! Вы двигаетесь по карьерной лестнице вверх, как MONATIK на сцене Дворца спорта. Не останавливайтесь и двигайтесь к намеченной цели. Аплодисментов вы вряд ли дождетесь, а вот повышения – точно!
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Козерога
Ваш дресс-код на сегодня: дорогой деловой костюм, улыбка и ваша безупречная репутация. Не поддавайтесь эмоциям и следите за настроением – вы близки к своей главной цели на этот год! Вечером смело можете переодеться в свою любимую флисовую пижамку и закатить домашнюю победоносную вечеринку с пиццей.
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Водолея
Хотите хорошую машину, красивую одежду, качественное образование и полезную еду? Тогда вы просто обязаны забыть слово лень! Вычеркните его из своего лексикона и сознания – вам нужно сейчас как никогда много работать. Результат не заставит себя ждать – вы скоро получите все, о чем мечтаете.
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Рыб
Сегодня вам запрещено поддаваться эмоциям. Ага, это будет сложно после долгого времени мечтаний и жизни в розовых очках. Но, вы и сами знаете, если чего-то хочется – нужно работать. Подкатали рукава, записали план на день и пошли пахать. Там гляди и знакомство знаковое произойдет, и жизнь ваша поменяется.
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