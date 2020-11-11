Гороскоп на сегодня 11 ноября: Весам нужно побыть паинькой, а Скорпиону – нельзя тормозить

Астрологический прогноз на 11 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 11 ноября 2020 года. День будет продуктивным, главное – приложить больше усилий и запланировать как можно больше дел. Не отвлекайтесь на мелочи и сможете достичь большего.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Овна

Сегодня вы будете акулой в решении любых рабочих дел, перед вами все будут расступаться и просить вашего совета. Если будет что-то сжимать голову – знайте, что это корона! Не поддавайтесь звездной болезни и тогда сможете избежать многих ошибок в общении с людьми, с которыми вам еще работать или жить.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Тельца

Будьте сегодня внимательнее к своему здоровью и желаниям. Не идите на поводу у других людей – вам от этого точно хорошо не будет. Станьте эгоистом хотя бы на день! А если понравится и вы втянетесь, то сможете наконец-то делать то, что важно для вас, а не для кого-то. Вечер посвятите раздумьям и полезной книге, например про психосоматику.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Близнецов

Будьте сегодня неторопливыми, грациозными и аккуратными. Это позволит вам легко улизнуть от плохих проектов, неприятных людей и навязчивого общения. А при этом, бонусом вы получите внимание того человека, про которого давно мечтали. Приятный вечер вам обеспечено!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Рака

Не все, что вы себе запланировали на работе, получится реализовать. И виной тому ваша торопливость и невнимательность. Прекращайте эти ваши мечтания бесконечные – беритесь за дело: пишите список необходимых дел и встреч на день и не отступайте от него. Только так вы сможете хоть чего-то достичь.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Льва

Сегодня стоит взять волю в кулак и приложить всю свою силу, чтобы достичь желаемых результатов. Что важно сегодня сделать, записывайте: включить обаяние в общении с начальством, больше слушать партнеров, убедительно говорить с подчиненными. А вот дома расслабьтесь, наденьте свои лучшие растянутые штаны и футболку на три размера больше и просто делайте то, что хотите. Вы это заслужили!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Девы

Переставайте ныть и жаловаться! Это, во-первых, никому не интересно и во-вторых, не приносит результат. Захотели что-то купить – купите, нет денег – заработайте! Это даже проще, чем кажется, главное – не ныть, помните? Иначе останетесь без денег и без друзей, потому что всех достали.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Весов

Будьте сегодня паинькой! Это важно для того, чтобы наладить хорошие отношения с начальством и коллегами, чтобы на работе была хорошая атмосфера. Вам это сейчас, как воздух необходимо – скоро ж проект сдавать. Звучит корыстно? Так и есть, а что поделать!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Скорпиона

Вам понадобиться сегодня сникерс, потому что тормозить точно нельзя, иначе упустите все свои наработки и важные контакты. Вы способны работать лучше и продуктивнее, главное – не останавливайтесь!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Стрельца

Сегодня ваш день! Вы двигаетесь по карьерной лестнице вверх, как MONATIK на сцене Дворца спорта. Не останавливайтесь и двигайтесь к намеченной цели. Аплодисментов вы вряд ли дождетесь, а вот повышения – точно!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Козерога

Ваш дресс-код на сегодня: дорогой деловой костюм, улыбка и ваша безупречная репутация. Не поддавайтесь эмоциям и следите за настроением – вы близки к своей главной цели на этот год! Вечером смело можете переодеться в свою любимую флисовую пижамку и закатить домашнюю победоносную вечеринку с пиццей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Водолея

Хотите хорошую машину, красивую одежду, качественное образование и полезную еду? Тогда вы просто обязаны забыть слово лень! Вычеркните его из своего лексикона и сознания – вам нужно сейчас как никогда много работать. Результат не заставит себя ждать – вы скоро получите все, о чем мечтаете.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Рыб

Сегодня вам запрещено поддаваться эмоциям. Ага, это будет сложно после долгого времени мечтаний и жизни в розовых очках. Но, вы и сами знаете, если чего-то хочется – нужно работать. Подкатали рукава, записали план на день и пошли пахать. Там гляди и знакомство знаковое произойдет, и жизнь ваша поменяется.

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