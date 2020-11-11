Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Весам нужно побыть паинькой, а Скорпиону – нельзя тормозить

Сегодня, 05:06

Астрологический прогноз на 11 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 11 ноября 2020 года. День будет продуктивным, главное – приложить больше усилий и запланировать как можно больше дел. Не отвлекайтесь на мелочи и сможете достичь большего.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Овна

Сегодня вы будете акулой в решении любых рабочих дел, перед вами все будут расступаться и просить вашего совета. Если будет что-то сжимать голову – знайте, что это корона! Не поддавайтесь звездной болезни и тогда сможете избежать многих ошибок в общении с людьми, с которыми вам еще работать или жить.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Тельца

Будьте сегодня внимательнее к своему здоровью и желаниям. Не идите на поводу у других людей – вам от этого точно хорошо не будет. Станьте эгоистом хотя бы на день! А если понравится и вы втянетесь, то сможете наконец-то делать то, что важно для вас, а не для кого-то. Вечер посвятите раздумьям и полезной книге, например про психосоматику.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Близнецов

Будьте сегодня неторопливыми, грациозными и аккуратными. Это позволит вам легко улизнуть от плохих проектов, неприятных людей и навязчивого общения. А при этом, бонусом вы получите внимание того человека, про которого давно мечтали. Приятный вечер вам обеспечено!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Рака

Не все, что вы себе запланировали на работе, получится реализовать. И виной тому ваша торопливость и невнимательность. Прекращайте эти ваши мечтания бесконечные – беритесь за дело: пишите список необходимых дел и встреч на день и не отступайте от него. Только так вы сможете хоть чего-то достичь.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Льва

Сегодня стоит взять волю в кулак и приложить всю свою силу, чтобы достичь желаемых результатов. Что важно сегодня сделать, записывайте: включить обаяние в общении с начальством, больше слушать партнеров, убедительно говорить с подчиненными. А вот дома расслабьтесь, наденьте свои лучшие растянутые штаны и футболку на три размера больше и просто делайте то, что хотите. Вы это заслужили!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Девы

Переставайте ныть и жаловаться! Это, во-первых, никому не интересно и во-вторых, не приносит результат. Захотели что-то купить – купите, нет денег – заработайте! Это даже проще, чем кажется, главное – не ныть, помните? Иначе останетесь без денег и без друзей, потому что всех достали.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Весов

Будьте сегодня паинькой! Это важно для того, чтобы наладить хорошие отношения с начальством и коллегами, чтобы на работе была хорошая атмосфера. Вам это сейчас, как воздух необходимо – скоро ж проект сдавать. Звучит корыстно? Так и есть, а что поделать!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Скорпиона

Вам понадобиться сегодня сникерс, потому что тормозить точно нельзя, иначе упустите все свои наработки и важные контакты. Вы способны работать лучше и продуктивнее, главное – не останавливайтесь!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Стрельца

Сегодня ваш день! Вы двигаетесь по карьерной лестнице вверх, как MONATIK на сцене Дворца спорта. Не останавливайтесь и двигайтесь к намеченной цели. Аплодисментов вы вряд ли дождетесь, а вот повышения – точно!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Козерога

Ваш дресс-код на сегодня: дорогой деловой костюм, улыбка и ваша безупречная репутация. Не поддавайтесь эмоциям и следите за настроением – вы близки к своей главной цели на этот год! Вечером смело можете переодеться в свою любимую флисовую пижамку и закатить домашнюю победоносную вечеринку с пиццей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Водолея

Хотите хорошую машину, красивую одежду, качественное образование и полезную еду? Тогда вы просто обязаны забыть слово лень! Вычеркните его из своего лексикона и сознания – вам нужно сейчас как никогда много работать. Результат не заставит себя ждать – вы скоро получите все, о чем мечтаете.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года, для Рыб

Сегодня вам запрещено поддаваться эмоциям. Ага, это будет сложно после долгого времени мечтаний и жизни в розовых очках. Но, вы и сами знаете, если чего-то хочется – нужно работать. Подкатали рукава, записали план на день и пошли пахать. Там гляди и знакомство знаковое произойдет, и жизнь ваша поменяется.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какие самые непослушные дети по знакам зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака Что нужно успеть сделать до Нового, 2021 года? Астрологи дали советы всем знакам зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Подсела на свеклу по этому рецепту! Идея моей соседки
Подсела на свеклу по этому рецепту! Идея моей соседки
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола

Популярные статьи

Вчера, 19:34Fun

День студента-2020 в Украине: дата и история праздника

Вчера, 12:17Events

День бухгалтера-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Вчера, 12:13Шоу-бизнес

"Он понял, что что-то пошло не так": Оля Цибульская рассказала, как изменила любимому с танцором балета

Вчера, 10:44Fun

80-летняя бабушка после первой ночи с 35-летним любовником приняла ислам (фото)

Вчера, 05:55Fun

Три женщины и один мужчина занялись сексом посреди парка (фото)

Вчера, 05:05Events

10 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

9 ноябряWellness

ТОП-10 продуктов, снижающих уровень плохого холестерина

9 ноябряEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

9 ноябряFood

Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

9 ноябряШоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на похороны Михаила Жванецкого (фото)

9 ноябряFun

Тест с фантазией на знание украинского языка: где реальное слово, а где выдуманное

9 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 9 ноября: Водолей будет покорять мир, а Рыбы – двигаться вверх по карьерной лестнице

9 ноябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в одиннадцатом эфире

8 ноябряШоу-бизнес

Мелания Трамп подает на развод с Дональдом Трампом – СМИ

8 ноябряEvents

Дмитриев день: поздравления, стихи, картинки, открытки

8 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Светлана Ходченкова поразила смелыми позами в новой фотосессии
Светлана Ходченкова поразила смелыми позами в новой фотосессии
Забыла надеть трусы: муж Анны Седоковой засветил ее голый зад
Забыла надеть трусы: муж Анны Седоковой засветил ее голый зад
Сама сексапільна спортивна журналістка. Фанати без розуму від неї
Сама сексапільна спортивна журналістка. Фанати без розуму від неї
«Блюдо для любви». Рецепт ароматной шакшуки от Татьяны Литвиновой
«Блюдо для любви». Рецепт ароматной шакшуки от Татьяны Литвиновой
Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым
Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым
Как выглядели советские звездные пары на собственных свадьбах
Как выглядели советские звездные пары на собственных свадьбах
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять