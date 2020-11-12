Гороскоп на сегодня 12 ноября: Близнецов ждет насыщенный день, а Рак достигнет своей цели

Астрологический прогноз на 12 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 12 ноября 2020 года. День будет хорошим и наполненным различными событиями, поэтому смело планируйте важные дела, встречи и различные мероприятия. А вечер обязательно проведите с любимым человеком.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года, для Овна

Вы почувствуете себя сегодня всемогущим человеком, который легко осуществит даже самое простое желание. Круто, правда? Поэтому важно посмотреть на свою карту желаний и отправляться осуществлять их одно за другим. Вечером вы будете очень довольны собой!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года, для Тельца

Не стоит планировать на сегодня никаких серьезных дел, иначе можете все напортачить. Лучше сделайте себе в обеденный перерыв какой-то вкусный коктейль и попробуйте обсудить с коллегами новый проект – от этого толку будет больше. А вечером сможете даже на вечеринку сходить, пока не закрыли еще все заведения.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года, для Близнецов

Танцы с зубной щеткой возле раковины и песни под заваривание кофе – правильное начало дня! Вас ждет насыщенный и очень интересный день, когда все будет получаться наилучшим образом. Ох, а настроение какое у вас будет? Сможете стать персональным солнышком для любимого человека.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года, для Рака

Проснулись, умылись и взялись за составление плана на день, если вы не написали его еще вчера. Вам важно выделить главное и целенаправленно двигаться к цели. Зарядитесь хорошим настроением и полезной едой и вперед к покорению мира. Можете послушать Тину Тернер "Simply the best" и вы именно таким себя почувствуете в конце насыщенного дня.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года, для Льва

Вы так любите стабильность и терпеть не можете перемен, что пора бы уже проработать этот момент, если хотите достичь в жизни большего. Не получается самостоятельно – запишитесь к психологу. Даже злостный гангстер Тони Сопрано регулярно ходил к психологу, а вам, что мешает?

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года, для Девы

Сегодня важно крепче держать себя в руках, чтобы не ляпнуть чего лишнего, ведь это может ухудшить ваше положение. Старайтесь больше слушать и меньше говорить – это отличная формула для улучшения жизни. Вечером обязательно почитайте что-то мотивирующее и вдохновляющее, например, "Куриный бульон для души".

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года, для Весов

Отбросьте все лишнее в сторону и действуйте быстро, ведь первый порыв сегодня окажется правильным. Если чувствуете, что для активных действий вам чего-то не хватает – попросите друга, любимого человека, начальника дать вам волшебный пендель ну или хотя бы подкинуть идею. Вечером составьте план действий на ближайшее время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года, для Скорпиона

Вы почувствуете себя сегодня психологом, который пытается уладить все свои дела и параллельно выруливает проблемы других людей. Но старайтесь держать дистанцию и не давить на людей. А вечером посмотрите какой-то легкий фильм или нырните в теплую ванну с пеной и расслабьтесь – вам это нужно.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года, для Стрельца

Вы сегодня почувствуете себя Биг Боссом, у которого будет дел в невпроворот и все от вас будут что-то хотеть. Старайтесь закончить все начатые проекты и не браться за новые – тогда успех с первыми вам обеспечен. Удачно сложатся короткие поездки, но если уж слишком от всего устали, то рискните на "Отпуск по обмену". Новых впечатлений вам не избежать!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года, для Козерога

Вы будете сегодня слишком мнительными и постоянно во всем сомневаться. Чего бы вдруг? Возьмите паузу на работе и постарайтесь разобраться с мыслями в голове. Если самостоятельно не получается – встретьтесь с другом или лучше сразу с психологом. К вечеру вам непременно станет лучше!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года, для Водолея

В вашем плейлисте песня Цоя "Перемен требуют наши сердца" будет играть сегодня на репите. И совсем не зря, ведь если хотите принципиально изменить что-то в своей жизни, то это следует сделать именно сегодня.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года, для Рыбы

Сегодня вас ждут интересные знакомства и продуктивное общение со старыми знакомыми. Вам это подарит новые перспективы и поможет двигаться вперед. Главное – не останавливайтесь и продолжайте движение – вы все делаете правильно. Будьте уверенными в себе и сможете покорить мир!

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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