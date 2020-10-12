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Гороскоп на сегодня 12 октября: Овнам нужно решить рабочие дела, а Тельцов ждет романтическая встреча

Сегодня, 05:33

Астрологический прогноз на 12 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 12 октября 2020 года. День будет хорошим и наполненным различными событиями, поэтому смело планируйте важные дела, встречи и различные мероприятия. А вечер обязательно проведите с любимым человеком.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, для Овна

Работа: посвятите день решению профессиональных вопросов и старайтесь не смешивать рабочие дела с личными.

Здоровье: спорт и любые другие физические нагрузки пойдут вам на пользу.

Любовь: не очень удачный день для романтических знакомств.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, для Тельца

Работа: смело планируйте любые деловые встречи, переговоры, подписывайте соглашения и договоры.

Здоровье: старайтесь не лениться, ведь от лежания на диване, начнется самобичевание, что чревато плохим самочувствием.

Любовь: удачный период для романтических отношений.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: чудесный день для решения любых бытовых вопросов, а вот с рабочими делами – спешить не стоит.

Здоровье: старайтесь быть более активными и добавьте движения в свою жизнь – это пойдет на пользу не только здоровью, но и вашему настроению.

Любовь: приятные эмоции вам помогут получить близкие люди – уделите им время.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, для Рака

Работа: хорошее время для любой умственной и творческой деятельности. Выбирайте те дела, которые приносят удовольствие.

Здоровье: любые практики самопознания будут вам полезны и помогут решить многие проблемы.

Любовь: порадуйте любимого человека чем-то приятным, устройте сюрприз.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, для Льва

Работа: любые вопросы профессионального или социального характера будут иметь успех.

Здоровье: устройте себе сегодня разгрузочный день – это будет полезно.

Любовь: вас ждут приятные встречи и замечательный отдых в хорошей компании.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, для Девы

Работа: ваши деловые качества окажутся очень кстати, но все поступающие предложения принимайте с осторожностью, не спешите.

Здоровье: старайтесь контролировать свои эмоции, иначе испортите не только свое настроение, а и самочувствие.

Любовь: избегайте конфликтов и выяснения отношений с партнером – это поможет сохранить мир в паре.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, для Весов

Работа: старайтесь не перекладывать ни на кого ответственность за свою жизнь – у вас самих все получиться. Главное – упорно двигаться к своей цели.

Здоровье: хорошее настроение – хорошее самочувствие. Следуйте этому правилу.

Любовь: приятные встречи и эмоции получите сегодня во второй половине дня.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: не планируйте на сегодня ничего серьезного – можете получить не тот результат, на который рассчитывали.

Здоровье: если почувствуете малейшее недомогание – не медлите и обращайтесь за помощью к врачу.

Любовь: будьте скромнее и спокойнее со своим партнером, чтобы не напугать его своей спонтанной напористостью.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: все, что вы запланируете на сегодня, получится реализовать. Не сидите, сложа руки.

Здоровье: хорошее время для любых косметических процедур и даже оперативного вмешательства.

Любовь: не тратьте время на выяснение отношений – лучше отправляйтесь в путешествие с любимым человеком.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, для Козерога

Работа: в профессиональной деятельности вас ждет успех, поэтому просто делайте хорошо свое дело и получайте за это похвалу.

Здоровье: больше двигайтесь – и ваше тело будет вам благодарно.

Любовь: отличный день для свиданий, романтического общения и признаний.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, для Водолея

Работа: активно стройте планы и реализуйте даже самые смелые идеи.

Здоровье: отрегулируйте режим сна – и вы будете чувствовать себя гораздо лучше.

Любовь: в любви вас ждут только приятные сюрпризы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, для Рыбы

Работа: любая предпринимательская деятельность будет иметь сегодня успех. Не стойте на месте – двигайтесь к своей большой цели.

Здоровье: отрегулируйте питание и употребляйте меньше кофеина – будете чувствовать себя лучше.

Любовь: насладитесь вниманием любимого человека.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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