Гороскоп на сегодня 13 ноября: Водолею не нужно браться за все и сразу, а Рыбам необходим отдых

Астрологический прогноз на 13 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 13 ноября 2020 года. Постарайтесь сегодня заняться теми делами, которые давно откладываете, они принесут вам удовольствие и удовлетворение от реализации. Обязательно порадуйте себя чем-то приятным и хорошенько отдохните. В общении с другими людьми будьте аккуратнее.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Овна

Терпение вам сегодня необходимо как воздух! Именно оно будет определяющим в ваших отношениях с окружающими. Ну а что, наорете на человека – получите агрессию в ответ, а сможете выслушать – получите внимание. Все проще простого!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Тельца

Старайтесь эту пятницу провести покойно и заняться делами, которые приносят вам удовольствие. Вы смело можете вспомнить ремесло, которым занимались раньше или заняться чем-то новым. Вам срочно необходимо найти свое хобби!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Близнецов

Ох и денек вас ждет! С вами произойдут события, которые перевернут ваш мир и сделают его ярче. Тут сложно сказать, что именно это будет – бурный роман, от которого будут коленки трястись, новая работа, о которой вы скромно мечтали, или нереальное поступление денег, которое поможет вам осуществить задуманное. Совет: мечтайте по-крупному!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Рака

Вы будете сегодня одной сплошной претензией. Ваше недовольство негативно скажется на личных отношениях и на работе, поэтому держите себя в руках и эмоции под контролем. А вообще – лучше направьте все силы и энергию на себя, сместите фокус внимания! Налейте бокал игристого, включите Red Hot Chili Peppers и оттянитесь по полной.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Льва

Вы сегодня звезда и знаете об этом! Любые дела будут решаться быстро, все вопросы будут находить ответы, а вы, просто улыбаясь, получите тонну внимания. Только глядя в зеркало, смотрите не ослепите сами себя и немного прикрутите яркость своей звезды, иначе пагубных последствий не избежать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Девы

Сегодня вы настоящий трудяга, который не знает ни отдыха, ни усталости. Это принесет вам хорошие плоды. Будьте терпеливее – вы на правильном пути, еще немного поднатужиться – и вы осуществите свой гениальный план. Только вечером теплая ванна и легкая книга – в обязательном порядке. Это поможет переключиться с режима "рабочая лошадка" и отдохнуть.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Весов

В вас сегодня проснется критик, которого все окружающие захотят усыпить навсегда. Ну а что, вы ведь не умеете себя сдерживать, поэтому всех и вся критикуете, да еще и в очень жесткой форме! Выдохните и постарайтесь меньше говорить, а больше слушать. Вечером не затевайте никакого обсуждения с родными – лучше почитайте книгу, иначе ссоры вам не избежать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Скорпиона

Различные проявления любви, нежности и страсти вам необходимы. Старайтесь меньше раздражаться, а больше внимания уделить творчеству – так сможете расслабиться и даже получить от жизни удовольствие. Вечером поддайте жарку и романтики в отношения с любимым человеком!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Стрельца

Ну снова вы натянули все одеяло на себя: взвалили решение всех вопросов и несете ответственность за то, что вообще не ваше! Успокойтесь уже. Научитесь делегировать обязанности, не берите на себя больше, чем вам необходимо. Лучшее, что вы можете сегодня сделать, – устроить генеральную уборку в квартире. Да-да, вам не показалось, это здорово перезагрузит ваш мозг и поможет обрести легкость.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Козерога

Берите блокнот, ручку и пишите страница за страницей свои желания, капризы и мечты. Вы непременно должны все это получить, ведь много для этого работали. К тому же всегда будет под рукой список для тех, кто захочет сделать вам приятное. А что, это ведь очень удобно! Не скромничайте – пишите все, что пожелаете.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Водолея

Вам хочется перемен, и вы начинаете браться за все и сразу. А вот не нужно – это так не делается. Вам нужно время и упорная работа над собой. Шаг за шагом вы получите нового себя, если только вам это необходимо, а не кому-то другому. К слову, спорт – отличный способ и перемены получить, и голову проветрить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Рыб

Вам сегодня нужен отдых и релакс. Не накаляйте ситуацию, не подгоняйте себя или других – просто отдайтесь течению и спокойно на все реагируйте. А еще обязательно себя побалуйте! Теплая ванна, массаж, любимая косметическая процедура – это то, что вам действительно необходимо.

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