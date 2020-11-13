Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 13 ноября: Водолею не нужно браться за все и сразу, а Рыбам необходим отдых

Сегодня, 05:18

Астрологический прогноз на 13 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 13 ноября 2020 года. Постарайтесь сегодня заняться теми делами, которые давно откладываете, они принесут вам удовольствие и удовлетворение от реализации. Обязательно порадуйте себя чем-то приятным и хорошенько отдохните. В общении с другими людьми будьте аккуратнее.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Овна

Терпение вам сегодня необходимо как воздух! Именно оно будет определяющим в ваших отношениях с окружающими. Ну а что, наорете на человека – получите агрессию в ответ, а сможете выслушать – получите внимание. Все проще простого!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Тельца

Старайтесь эту пятницу провести покойно и заняться делами, которые приносят вам удовольствие. Вы смело можете вспомнить ремесло, которым занимались раньше или заняться чем-то новым. Вам срочно необходимо найти свое хобби!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Близнецов

Ох и денек вас ждет! С вами произойдут события, которые перевернут ваш мир и сделают его ярче. Тут сложно сказать, что именно это будет – бурный роман, от которого будут коленки трястись, новая работа, о которой вы скромно мечтали, или нереальное поступление денег, которое поможет вам осуществить задуманное. Совет: мечтайте по-крупному!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Рака

Вы будете сегодня одной сплошной претензией. Ваше недовольство негативно скажется на личных отношениях и на работе, поэтому держите себя в руках и эмоции под контролем. А вообще – лучше направьте все силы и энергию на себя, сместите фокус внимания! Налейте бокал игристого, включите Red Hot Chili Peppers и оттянитесь по полной.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Льва

Вы сегодня звезда и знаете об этом! Любые дела будут решаться быстро, все вопросы будут находить ответы, а вы, просто улыбаясь, получите тонну внимания. Только глядя в зеркало, смотрите не ослепите сами себя и немного прикрутите яркость своей звезды, иначе пагубных последствий не избежать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Девы

Сегодня вы настоящий трудяга, который не знает ни отдыха, ни усталости. Это принесет вам хорошие плоды. Будьте терпеливее – вы на правильном пути, еще немного поднатужиться – и вы осуществите свой гениальный план. Только вечером теплая ванна и легкая книга – в обязательном порядке. Это поможет переключиться с режима "рабочая лошадка" и отдохнуть.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Весов

В вас сегодня проснется критик, которого все окружающие захотят усыпить навсегда. Ну а что, вы ведь не умеете себя сдерживать, поэтому всех и вся критикуете, да еще и в очень жесткой форме! Выдохните и постарайтесь меньше говорить, а больше слушать. Вечером не затевайте никакого обсуждения с родными – лучше почитайте книгу, иначе ссоры вам не избежать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Скорпиона

Различные проявления любви, нежности и страсти вам необходимы. Старайтесь меньше раздражаться, а больше внимания уделить творчеству – так сможете расслабиться и даже получить от жизни удовольствие. Вечером поддайте жарку и романтики в отношения с любимым человеком!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Стрельца

Ну снова вы натянули все одеяло на себя: взвалили решение всех вопросов и несете ответственность за то, что вообще не ваше! Успокойтесь уже. Научитесь делегировать обязанности, не берите на себя больше, чем вам необходимо. Лучшее, что вы можете сегодня сделать, – устроить генеральную уборку в квартире. Да-да, вам не показалось, это здорово перезагрузит ваш мозг и поможет обрести легкость.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Козерога

Берите блокнот, ручку и пишите страница за страницей свои желания, капризы и мечты. Вы непременно должны все это получить, ведь много для этого работали. К тому же всегда будет под рукой список для тех, кто захочет сделать вам приятное. А что, это ведь очень удобно! Не скромничайте – пишите все, что пожелаете.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Водолея

Вам хочется перемен, и вы начинаете браться за все и сразу. А вот не нужно – это так не делается. Вам нужно время и упорная работа над собой. Шаг за шагом вы получите нового себя, если только вам это необходимо, а не кому-то другому. К слову, спорт – отличный способ и перемены получить, и голову проветрить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Рыб

Вам сегодня нужен отдых и релакс. Не накаляйте ситуацию, не подгоняйте себя или других – просто отдайтесь течению и спокойно на все реагируйте. А еще обязательно себя побалуйте! Теплая ванна, массаж, любимая косметическая процедура – это то, что вам действительно необходимо.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какие самые непослушные дети по знакам зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака Что нужно успеть сделать до Нового, 2021 года? Астрологи дали советы всем знакам зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая устроила драку: фото
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая устроила драку: фото
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Кайли Дженнер заворожила своими завидными объемами в тонком топе
Кайли Дженнер заворожила своими завидными объемами в тонком топе

Популярные статьи

Вчера, 19:56Events

Пятница 13: что нельзя делать в этот день

Вчера, 15:04Events

Пятница 13-е: особенности самого страшного дня

Вчера, 11:12Афиша

Энн Хэтэуэй – 38: ТОП-5 ролей голливудской актрисы

Вчера, 05:32Психология

Гороскоп на сегодня 12 ноября: Близнецов ждет насыщенный день, а Рак достигнет своей цели

11 ноябряWellness

Врачи назвали главные симптомы COVID-19 и рассказали о мутации вируса

11 ноябряШоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри и другие звезды Голливуда, которые изменились до неузнаваемости

11 ноябряEvents

День ангела Анастасии: красивые поздравления в стихах и прозе

11 ноябряАфиша

Именинник дня — Леонардо Ди Каприо: 10 впечатляющих ролей оскароносного актера

11 ноябряFun

Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни

11 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Весам нужно побыть паинькой, а Скорпиону – нельзя тормозить

10 ноябряFun

День студента-2020 в Украине: дата и история праздника

10 ноябряШоу-бизнес

Дочь Стивена Спилберга открыто рассказала о работе в порноиндустрии: "Я наслаждаюсь"

10 ноябряEvents

День бухгалтера-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

10 ноябряШоу-бизнес

"Он понял, что что-то пошло не так": Оля Цибульская рассказала, как изменила любимому с танцором балета

10 ноябряFun

80-летняя бабушка после первой ночи с 35-летним любовником приняла ислам (фото)

10 ноябряШоу-бизнес

Михаил Ефремов пропал накануне дня рождения: друзья и родные актера не знают, где он находится

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Сама сексапільна спортивна журналістка. Фанати без розуму від неї
Сама сексапільна спортивна журналістка. Фанати без розуму від неї

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять